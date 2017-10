The Fog 1980 Sis

Sisler içinde bir gizem öyküsü.





''What you can't see won't hurt you... it'll kill you! (Göremediğin şey seni incitmez... Öldürür!)''



''Lock your doors. Bolt your windows. There's something in The Fog! (Kapılarınızı, pencerelerinizi kilitleyin. Orda, dışarda sisin içinde bir şey var!)''





The Fog



''Gördüğümüz ya da gördüğümüzü sandıklarımız, rüya içindeki rüyalar mıydı?''

Edgar Allan Poe



Aniden, karanlıklar içinde bir sis bastırdı ve burunlarının ucunu bile göremez oldu insanlar. Sonra sislerin içinde bir ışık belirdi. Denizin dibinde yatanlar dirildi ve kendilerini karanlıklara gömen ışığın peşinden gittiler...



Kuzey Kaliforniya'daki Antonio Körfezi'nde kurulu bir balıkçı kasabasının 100. yaşına girdiği kuruluş yıldönümünde, Peder Patrick'in yüz yıl önce kaleme aldığı, tüm günahlarını itiraf ettiği günlüğünün torunu Peder Malone (Hal Holbrook) tarafından bulunmasıyla tuhaf olaylar yaşanmaya başlar. Hava açık olmasına rağmen denizin 25 mil açıklarında yoğun bir sis belirmiştir ve kasabaya doğru ilerlemektedir.



Spivey Point'teki KAB deniz fenerinden, denizde olanları uyarmak için anons yapan radyo spikeri Stevie Wayne (Adrienne Barbeau):





''Size doğru ilerleyen sis tabakasına dikkat edin.''



Denizdekileri uyarsa da durumun ciddiyeti anlaşılmamış olduğundan kasaba halkı için herhangi bir tedbir alınmaz. Çünkü o gün kasaba tarihi için önemli bir gündür ve halkı durduk yere paniğe sokmanın alemi yoktur. Lakin sis tüm kasvetiyle kasabaya doğru ağır ağır ilerlemeye devam etmektedir. Kasabanın köpekleri denize doğru ulumakta, kilisenin çanları zamansız çalmakta, alarmlar sebepsiz yere ötmektedir. 100 yıldır hiçbir olayın gerçekleşmediği kasabada 21 Nisan günü her şey adeta birbirine girmektedir.



Peder Malone ( Hal Holbrook )



sislerin içinde en uygun zamanı bekleyen o utanç dolu sır neydi? ''Kasabada tuhaf olayların başlama zamanı, 100 yıl önce altı suç ortağının buluştuğu zaman. Kasabamızın temeli günahlar üstüne kurulu, bu körfez lanetli. Hepimiz lanetlendik.''





