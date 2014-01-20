The Fog 1980 Sis
Sis
Sisler içinde bir gizem öyküsü.
The Fog (Sis), John Carpenter ve Debra Hill'in birlikte yazdıkları ve yine John Carpenter'in yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Stevie Wayne rolüyle Adrienne Barbeau, Elizabeth Solley rolüyle Jamie Lee Curtis, Mr. (Bay) Machen rolüyle John Houseman, Kathy Williams rolüyle Janet Leigh, Nick Castle rolüyle Tom Atkins, Dick Baxter rolüyle James Canning, Dan O'Bannon rolüyle Charles Cyphers, Sandy Fadel rolüyle Nancy Kyes, Andy Wayne rolüyle Ty Mitchell, Father (Peder) Malone rolüyle Hal Holbrook, Al Williams rolüyle John F. Goff, Tommy Wallace rolüyle George 'Buck' Flower, Mrs. (Bayan) Kobritz rolüyle Regina Waldon, Dockmaster (Tersane Müdürü) rolüyle Jim Haynie, Mel rolüyle Darrow Igus, Sheriff (Şerif) Simms rolüyle John Vick, Mayor (Belediye Başkanı) rolüyle Jim Jacobus, Ashcroft rolüyle Fred Franklyn, Ghost (Hayalet) rolleriyle Ric Moreno, Lee Socks, Tommy Lee Wallace, Bartender (Barmen) rolüyle Bill Taylor, Blake rolüyle Rob Bottin, Blake's Voice (Blake'i Seslendiren) Charles Nicklin, Dr. (Doktor) Phibes rolüyle Darwin Joston, Children (Çocuklar) rolleriyle Laurie Arent, Lindsey Arent, Shari Jacoby, Christopher Cundey, Grocery Clerk (Bakkal Çırağı) rolüyle John Strobel, Bennett rolüyle John Carpenter ve Debra Hill'in yer aldığı 1980 Amerikan yapımı gerilim, korku filmidir.
''What you can't see won't hurt you... it'll kill you! (Göremediğin şey seni incitmez... Öldürür!)''
''Lock your doors. Bolt your windows. There's something in The Fog! (Kapılarınızı, pencerelerinizi kilitleyin. Orda, dışarda sisin içinde bir şey var!)''
''Lock your doors. Bolt your windows. There's something in The Fog! (Kapılarınızı, pencerelerinizi kilitleyin. Orda, dışarda sisin içinde bir şey var!)''
''Gördüğümüz ya da gördüğümüzü sandıklarımız, rüya içindeki rüyalar mıydı?''
Edgar Allan Poe
Aniden, karanlıklar içinde bir sis bastırdı ve burunlarının ucunu bile göremez oldu insanlar. Sonra sislerin içinde bir ışık belirdi. Denizin dibinde yatanlar dirildi ve kendilerini karanlıklara gömen ışığın peşinden gittiler...
Edgar Allan Poe
Aniden, karanlıklar içinde bir sis bastırdı ve burunlarının ucunu bile göremez oldu insanlar. Sonra sislerin içinde bir ışık belirdi. Denizin dibinde yatanlar dirildi ve kendilerini karanlıklara gömen ışığın peşinden gittiler...
Kuzey Kaliforniya'daki Antonio Körfezi'nde kurulu bir balıkçı kasabasının 100. yaşına girdiği kuruluş yıldönümünde, Peder Patrick'in yüz yıl önce kaleme aldığı, tüm günahlarını itiraf ettiği günlüğünün torunu Peder Malone (Hal Holbrook) tarafından bulunmasıyla tuhaf olaylar yaşanmaya başlar. Hava açık olmasına rağmen denizin 25 mil açıklarında yoğun bir sis belirmiştir ve kasabaya doğru ilerlemektedir.
Spivey Point'teki KAB deniz fenerinden, denizde olanları uyarmak için anons yapan radyo spikeri Stevie Wayne (Adrienne Barbeau):
Spivey Point'teki KAB deniz fenerinden, denizde olanları uyarmak için anons yapan radyo spikeri Stevie Wayne (Adrienne Barbeau):
''Size doğru ilerleyen sis tabakasına dikkat edin.''
Denizdekileri uyarsa da durumun ciddiyeti anlaşılmamış olduğundan kasaba halkı için herhangi bir tedbir alınmaz. Çünkü o gün kasaba tarihi için önemli bir gündür ve halkı durduk yere paniğe sokmanın alemi yoktur. Lakin sis tüm kasvetiyle kasabaya doğru ağır ağır ilerlemeye devam etmektedir. Kasabanın köpekleri denize doğru ulumakta, kilisenin çanları zamansız çalmakta, alarmlar sebepsiz yere ötmektedir. 100 yıldır hiçbir olayın gerçekleşmediği kasabada 21 Nisan günü her şey adeta birbirine girmektedir.
|The Fog Jamie Lee Curtis-Tom Atkins
|The Fog Jamie Lee Curtis-Tom Atkins
|The Fog Adrienne Barbeau-Ty Mitchell
|The Fog Adrienne Barbeau
|The Fog Regina Waldon-Ty Mitchell
''Kasabada tuhaf olayların başlama zamanı, 100 yıl önce altı suç ortağının buluştuğu zaman. Kasabamızın temeli günahlar üstüne kurulu, bu körfez lanetli. Hepimiz lanetlendik.''
Peder Malone ( Hal Holbrook )
Peder Malone ( Hal Holbrook )
The Fog (Sis) Official Trailer
|The Fog Jamie Lee Curtis
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