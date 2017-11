Everything, Everything Soundtracks

Her Şey Müzikleri





Everything, Everything Soundtracks-Her Şey Müzikleri



Everything, Everything (Her Şey)

Amerikalı yazar Nicola Yoon'un 2015 yılında yazdığı aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan, J. Mills Goodloe'nin senaristliğini yaptığı, Stella Meghie'nin yönettiği, başrollerinde; Amandla Stenberg, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Taylor Hickson, Ana de la Reguera, Peter Benson ve Farryn VanHumbeck'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Everything, Everything (Her Şey) 2017 Amerikan yapımı romantik, dram filmidir.





Everything, Everything



Ocean Eyes ve How Did We ağır favorilerimdir ;)



Everything, Everything Music by





Ludwig Göransson





Everything, Everything Soundtracks (Her Şey Müzikleri)





Everything, Everything Soundtracks

Songs from the film



Night Drive / ( Ari Lennox )



Let's Go / ( Khalid )



In Your Eyes (feat. Charlotte Day Wilson) / ( BADBADNOTGOOD )





/ ( Howling / ( RY X )





/ ( Ocean Eyes / ( Billie Eilish )





/ ( Parking Lot / ( Anderson .Paak )





/ ( Stay / ( Zedd & Alessia Cara )





/ ( Escape (Acoustic) / ( Kehlani )





/ ( Girl (feat. KAYTRANADA) / ( The Internet )





/ ( How Did We / ( Skylar Stecker )

Everything, Everything Soundtracks-Skylar Stecker-How Did We



Let My Baby Stay / ( Amandla Stenberg )



Everything, Everything Soundtracks

Original Score





Living in a Bubble / ( Ludwig Göransson )

The Bundt Diaries / ( Ludwig Göransson )

Completely Gone / ( Ludwig Göransson )

Book Reviews and Big Dates / ( Ludwig Göransson )

First Kisses / ( Ludwig Göransson )

Just Online Friends / ( Ludwig Göransson )

Infections and Reflections / ( Ludwig Göransson )

Nurse Janet / ( Ludwig Göransson )