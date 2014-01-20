Justice League 2017 Soundtracks
Justice League: Adalet Birliği Müzikleri
Justice League: Adalet Birliği
Senaryodaki karakterler Dc Comics'in Bob Kane ile Bill Finger'ın yarattığı Batman, Jerry Siegel ve Joe Shuster'ın yarattığı Superman ve William Moulton Marston tarafından yaratılan Wonder Woman karakterlerinden uyarlandı. Hikayesi Chris Terrio ve Zack Snyder'a ait olan ve yine Chris Terrio ile Joss Whedon'un senaristliğini birlikte yaptığı, Zack Snyder'ın yönettiği, başrollerinde; Amy Adams, Gal Gadot, Ben Affleck, Amber Heard, Jason Momoa, Henry Cavill, Ezra Miller, Ray Fisher, Diane Lane, Jesse Eisenberg, J.K. Simmons ve Jeremy Irons'ın yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile ''Justice League: Adalet Birliği'' 2017 Amerikan yapımı aksiyon, fantastik, macera, Sci-Fi / Science Fiction (Bilimkurgu) filmidir.
Justice League Music by
Danny Elfman
Justice League Soundtracks (Justice League: Adalet Birliği Müzikleri)
Everbody Knows / ( Sigrid )
The Justice League Theme (Logos) / ( Danny Elfman )
Hero's Theme / ( Danny Elfman )
Batman on the Roof / ( Danny Elfman )
Enter Cyborg / ( Danny Elfman )
Wonder Woman Rescue / ( Danny Elfman )
Hippolyta's Arrow / ( Danny Elfman )
The Story of Steppenwolf / ( Danny Elfman )
The Amazon Mother Box / ( Danny Elfman )
Cyborg Meets Diana / ( Danny Elfman )
Aquaman in Atlantis / ( Danny Elfman )
Then There Were Three / ( Danny Elfman )
The Tunnel Fight / ( Danny Elfman )
The World Needs Superman / ( Danny Elfman )
Spark of the Flash / ( Danny Elfman )
Friends and Foes / ( Danny Elfman )
Justice League United / ( Danny Elfman )
Home / ( Danny Elfman )
Bruce and Diana / ( Danny Elfman )
The Final Battle / ( Danny Elfman )
A New Hope / ( Danny Elfman )
Anti-Hero's Theme / ( Danny Elfman )
Come Together / ( Gary Clark Jr. & Junkie XL )
Icky Thump / ( The White Stripes )
The Tunnel Fight (Full Length Bonus Track) / ( Danny Elfman )
The Final Battle (Full Length Bonus Track) / ( Danny Elfman )
Mother Russia (Bonus Track) / ( Danny Elfman )
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