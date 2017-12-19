2017'de Ülkemizde Vizyona Giren Filmler

2017 Yılında Ülkemizde Vizyona Giren Filmler ve Oscar Favorite'in Favorileri





2017'de Ülkemizde Vizyona Giren Filmler



Oscar Favorite yazarlarından 2017 yılında ülkemizde vizyona giren filmler içerisinden favori filmlerini belirlemelerini rica ettik.



2017'de Ülkemizde Vizyona Giren Filmler ve Oscar Favorite'in Favorileri



Ocak Filmleri



Snowden



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: Favorite

Ümit Özdemir: Favorite







MelisaFilm: Favorite

Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Anthropoid



Alper Sağlam: Favotite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



The Net / Geumul (Ağ)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Passengers (Uzay Yolcuları)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Unfavorite

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: Favorite

Ümit Özdemir: Unfavorite



Belle and Sebastian: The Adventure Continues / Belle et Sebastien, L'aventure Continue (Sebastian Sevgili Dostum)



American Honey



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Queen of Katwe (Katwe Kraliçesi)



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: Favorite

Ümit Özdemir: Favorite



My Life as a Zucchini / My Life as a Courgette / Ma vie de Courgette (Kabakçığın Hayatı)



Moana



Why Him? (Bu da Nereden Çıktı?)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: Favorite

Ümit Özdemir: Favorite



Jackie



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: Unfavorite

Ümit Özdemir: Favorite



xXx: Return of Xander Cage (Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Dragon Spell (Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü)



Shut In (İçeride)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Unfavorite

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite







Gülşah Güneş: Favorite

Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: Favorite

Ümit Özdemir: Favorite



The Woman Who Left / Ang babaeng humayo (Giden Kadın)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



SnowdenAlper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir: The Sea of Trees (Sonsuzluk Ormanı)MelisaFilm:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:AnthropoidAlper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -The Net / Geumul (Ağ)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Passengers (Uzay Yolcuları)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:Belle and Sebastian: The Adventure Continues / Belle et Sebastien, L'aventure Continue (Sebastian Sevgili Dostum)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Queen of Katwe (Katwe Kraliçesi)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:My Life as a Zucchini / My Life as a Courgette / Ma vie de Courgette (Kabakçığın Hayatı)MoanaWhy Him? (Bu da Nereden Çıktı?)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm: -Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:JackieAlper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:xXx: Return of Xander Cage (Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Dragon Spell (Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü)Shut In (İçeride)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: The Salesman / Forushande / Le client (Satıcı)Gülşah Güneş:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:The Woman Who Left / Ang babaeng humayo (Giden Kadın)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:

Şubat Filmleri

Rings (Halkalar-Halka 3)



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Run Ozzy Run (Tüylü Kaçak)



Live by Night (Gecenin Kanunu)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Lion



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: Favorite

Ümit Özdemir: Unfavorite







Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: Unfavorite

Ümit Özdemir: Favorite



Toni Erdmann



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite







Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: Favorite

Ümit Özdemir: Unfavorite



John Wick 2



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Fifty Shades Darker (Karanlığın Elli Tonu)



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Unfavorite

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Lego Batman Movie (Lego Batman Filmi)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Swiss Army Man (Çakı Gibi)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite







MelisaFilm: Unfavorite

Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Favorite

Sinem Demirdöven: Favorite

Ümit Özdemir: Unfavorite



Moonlight (Ay Işığı)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Snow Queen 3 (Karlar Kraliçesi 3: Ateş ve Buz)



Resident Evil: The Final Chapter (Resident Evil: Son Bölüm)



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Hidden Figures (Saklı Figürler-Gizli Sayılar)



Sinem Demirdöven: Favorite

Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: Unfavorite

Ümit Özdemir: Unfavorite



Paterson



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Like Crazy / La pazza gioia (Deli Dolu)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Mart Filmleri

Logan: The Wolverine / Wolverine 3



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Red Istanbul / Rosso Istanbul (İstanbul Kırmızısı)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: Favorite

Ümit Özdemir: Unfavorite



Sweet Home (Dehşet Evi)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



It's Only the End of the World / Juste la fin du monde (Alt Tarafı Dünyanın Sonu)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



The Founder (Kurucu)



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: Favorite

Ümit Özdemir: Unfavorite



Kong: Skull Island (Kong: Kafatası Adası)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: Favorite

Ümit Özdemir: Unfavorite



Rock Dog (Süper Yetenek)



Surf's Up 2: WaveMania (Neşeli Dalgalar 2: Dalgamanya)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Neruda



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Eternity / Éternité (Sonsuzluk)



Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: Favorite

Ümit Özdemir: Favorite







Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



Before I Fall (Ben Ölmeden Önce)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



The Space Between Us (Bu Dünyanın Dışında)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: Favorite

Ümit Özdemir: -



The Red Turtle / La tortue rouge (Kırmızı Kaplumbağa)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



Aquarius



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Power Rangers



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite







MelisaFilm: Favorite

Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Collide (Otoban)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



David Lynch: The Art Life (David Lynch: Yaşam Sanatı)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Boss Baby (Patron Bebek)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: Favorite

Ümit Özdemir: Unfavorite



Ghost in the Shell (Kabuktaki Hayalet)



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: Favorite

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Zookeper's Wife (Umut Bahçesi)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: Unfavorite

Ümit Özdemir: Favorite



Nocturama: Paris Yanıyor



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Nisan Filmleri

Smurfs 3: The Lost Village (Şirinler 3: Kayıp Köy)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Shack (Baraka)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Unfavorite

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Satanic (Şeytani)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



A United Kingdom (Aşkın Krallığı)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite







MelisaFilm: Favorite

Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



The Fate of the Furious (Hızlı ve Öfkeli 8)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite







MelisaFilm: Favorite

Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Green Room (Dehşet Odası)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Eagle Huntress (Kartal Avcısı Kız)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Max Steel



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Get Out (Kapan)



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: Unfavorite

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



The Lost City of Z (Kayıp Şehir Z)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Going in Style (Son Macera)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -







MelisaFilm: Favorite

Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



On Body and Soul / Testről és Lélekről (Beden ve Ruh)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Galaksinin Koruyucuları 2)



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: Favorite

Ümit Özdemir: -







Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Circle



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: Unfavorite

Ümit Özdemir: Unfavorite



Dalida



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



Things to Come / L'avenir / Alles was kommt (Gelecek Günler)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Clash / Eshtebak (Çatışma)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Mayıs Filmleri

Air Bound / Gamba: Ganba to Nakamatachi (Gamba: Macera Çetesi)



Unforgettable (Saplantı)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Last Face (Gerçeğin İki Yüzü)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



T2 Trainspotting



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Visitors: Bastille Day / Les Visiteurs: La Révolution / Les visiteurs 3: La révolution / Les Visiteurs 3: la Terreur / La Terreur: Les Visiteurs III / Návstevníci 3: Revoluce (Çılgın Ziyaretçiler 3: İhtilal)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Odyssey / L'odyssée (Kaptan Cousteau: Derinliklere Yolculuk)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



Alien: Covenant (Yaratık: Covenant)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



King Arthur: Legend of the Sword (Kral Arthur: Kılıç Efsanesi)



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Salt and Fire (Tuz ve Ateş)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



The Ottoman Lieutenant (Osmanlı Subayı)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Monkey King: Hero Is Back / CUG: King of Heroes / Xi you ji zhi da sheng gui lai (Kahramanlar Takımı)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul (Saftrik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken!)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Scare Campaign (Kanlı Oyun)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Their Finest (Aşkın Çekimi)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Young Karl Marx / Le jeune Karl Marx (Genç Karl Marx)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Bilal: A New Breed of Hero (Özgürlüğün Sesi Bilal)



Gifted (Deha)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



On the Milky Road (Aşk ve Savaş)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Age of Shadows (Karanlık Görev)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Haziran Filmleri

Wonder Woman



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: Unfavorite

Ümit Özdemir: Unfavorite



Captain Underpants: The First Epic Movie (Kaptan Düşük Don: Destansı İlk Film)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Baywatch (Sahil Güvenlik)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



FirstBorn (Şeytanın Doğuşu)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Mummy (Mumya)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: Unfavorite

Ümit Özdemir: Unfavorite



The 9th Life of Louis Drax (Dokuzuncu Hayat)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Swan Princess: Royally Undercover (Prenses ve Kurbağa)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Stakelander (Vampir Cehennemi: İstila)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Cat / Nine Lives: Cats in Istanbul (Kedi-İstanbul'un Kedileri)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: Favorite

Ümit Özdemir: Favorite



One Breath / Ein Atem (Bir Nefes)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Cars 3 (Arabalar 3)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Wall (Sniper: Duvar)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Heartstone / Hjartasteinn (Gençlik Başımda Duman)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Transformers: The Last Knight (Transformers 5: Son Şövalye)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Unfavorite

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: Unfavorite

Ümit Özdemir: -



Rabbit School / Die Häschenschule (Tavşan Okulu)



Patriots Day (Kara Gün)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Berlin Syndrome (Berlin Sendromu)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Summer 1993 / Estiu 1993 ('93 Yazı)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Tramontane (Dağların Ardında)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



The Windmill Massacre (Katliam Günü)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



Baby Driver (Tam Gaz)



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



2:22



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Inconceivable (Bakıcı)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Personal Shopper (Kişisel Alışverişçi-Hayalet Hikayesi)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Lady Macbeth



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Temmuz Filmleri

Spider-Man: Homecoming (Örümcek Adam: Eve Dönüş)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Spark: A Space Tail (Spark: Bir Uzay Macerası)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Bye Bye Man



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Mine (Mayın)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Three Generations / 3 Generations (3 Nesil)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Violin Teacher / Heliopolis (Keman Öğretmeni)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



War for the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Savaş)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Unfavorite

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: Favorite

Ümit Özdemir: Unfavorite



Boonie Bears: The Big Top Secret (Ayı Kardeşler 3: Sirkte Curcuna)



XX (Korku Tüneli)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Pettersson and Findus: A Little Nuisance, a Great Friendship / Pettersson und Findus: Kleiner Quälgeist, große Freundschaft (Kayıp Kedi Findus-Fırıldak Kedi)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Exception (İstisna)



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Planetarium



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Apprentice (Çırak)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



Dunkirk



Alper Sağlam: Unfaovrite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: Unfavorite

Ümit Özdemir: Favorite



Ghost House (Ruhlar Evi)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Train to Busan / Busanhaeng (Zombi Ekspresi)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: Unfavorite

Ümit Özdemir: Unfavorite



Brimstone



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Rock'n Roll



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Night on Earth / Une nuit sur terre (Dünyada Bir Gece)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Valerian and the City of a Thousand Planets (Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Atomic Blonde (Sarışın Bomba)



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Jungle Bunch (Orman Çetesi)



Churchill



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



David and Goliath (Davud ve Câlût: İnanç Savaşı)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Three Colors: Blue (Üç Renk: Mavi)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Three Colors: White (Üç Renk: Beyaz)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Three Colors: Red (Üç Renk: Kırmızı)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Ağustos Filmleri

The Dark Tower (Kara Kule)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Leap! / Ballerina (Balerin ve Afacan Mucit)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



47 Meters Down / In the Deep (Denizde Dehşet)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Kidnap (Anne)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Ismael's Ghosts / Les fantômes d'Ismaël (İsmail'in Hayaletleri)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Let Yourself Go / Lasciati andare (Bırak Kendini)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



The Mojicons (Sevimli Emojiler)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Overdrive (Bas Gaza)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Everything, Everything (Her Şey)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Science Fiction Volume One: The Osiris Child (Bilim Kurgu Birinci Bölüm 1: Son Savaşçı)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Vier gegen die Bank (Çılgın Banka Soygunu)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Handmaiden / Ah-ga-ssi (Hizmetçi)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



The Model



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



Manifesto



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



The Hitman's Bodyguard (Belalı Tanık)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



Annabelle: Creation / Annabelle 2 (Annabelle: Kötülüğün Doğuşu)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Open Water 3: Cage Dive (Açık Deniz 3: Kafes Dalışı)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Doraemon: Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi / Eiga Doraemon: Nobita no nankyoku kachikochi daibouken (Doraemon: Buz Devri Macerası)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Plan B / Plan B: Scheiß auf Plan A (B Planı: Yemişim A Planını)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Hunter's Prayer / For the Dogs (Avcı'nın İntikamı)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Final Portrait (Son Portre)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Despicable Me 3 (Çılgın Hırsız 3)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Logan Lucky (Şanslı Logan)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



Terminator 2: Judgment Day (Terminatör 2: Mahşer Günü)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



Megan Leavey (Sadakat Yolunda)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Your Name / Kimi no na wa (Senin Adın)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



Eylül Filmleri

Seven Sisters / What Happened to Monday (Yedinci Hayat)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: Unfavorite

Ümit Özdemir: Unfavorite



Inside (İçerdeki Şeytan)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



First Kill (İlk Kurşun)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



All About My Mother / Todo sobre mi madre (Annem Hakkında Her Şey)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



The Emoji Movie (Emoji Filmi)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



American Made (Barry Seal: Kaçakçı)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Birth of the Dragon (Ejderin Doğuşu)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Amant Double / The Double Lover / L'amant double (Tutku Oyunu)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



It (O)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: Favorite

Ümit Özdemir: Unfavorite



American Assassin (Suikastçı)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Son of Bigfoot / Bigfoot Junior (Kocaayak ve Oğlu)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The History of Love (Aşk Notları)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Kingsman: The Golden Circle (Kingsman: Altın Çember)



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Escape Room (Kaçış Odası)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



Spoor / Pokot / Die Jagdstrecke / Pres kosti mrtvých / Villebråd / Cez kosti mrtvych (İz)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



About Elly / À propos d'Elly / Darbareye Elly (Elly Hakkında)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



The Lego Ninjago Movie (Lego Ninjago Filmi)



Mother! (Anne!)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



Moonwalkers (Ay'ın Sırrı)



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



Suspiria



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



Ekim Filmleri

My Little Pony: The Movie (My Little Pony Filmi)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Crucifixion (Korku Kayıtları)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Rebel in the Rye (Çavdar Tarlasındaki Asi)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Happy Death Day (Ölüm Günün Kutlu Olsun)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Lighting Dindin (Büyülü Kanatlar)



Happy End (Mutlu Son)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Unfavorite

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



A Stork's Journey / Überflieger - Kleine Vögel, großes Geklapper / Richard Storken (Bak Şu Leyleğe)



Geostorm (Uzaydan Gelen Fırtına)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



Good Time (Soygun)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



Ayla



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Thor: Ragnarok



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: Favorite

Ümit Özdemir: -



Kasım Filmleri

Jigsaw / Saw: Legacy / Saw 8 / Décadence: l'héritage (Testere: Jigsaw Efsanesi)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Unfavorite

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Shonku Diaries: A Unicorn Adventure (Macera Günlükleri: Sihirli Adaya Yolculuk)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Square (Kare)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Murder on the Orient Express (Doğu Ekspresinde Cinayet)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



The Other Side of Hope / Toivon tuolla puolen (Umudun Öteki Yüzü)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Justice League (Justice League: Adalet Birliği)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: Unfavorite

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Little Vampir 3D / Der kleine Vampir / Den lille Vampyr (Küçük Vampir 3D)



The Snowman (Kardan Adam)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Favorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



The Killing of a Sacred Deer (Kutsal Geyiğin Ölümü)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: Unfavorite

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Let the Sun Shine In / Bright Sunshine In / Dark Glasses / Un beau soleil intérieur (İçimdeki Güneş)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Paddington 2 (Ayı Paddington 2)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Wonder (Mucize)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Grain (Buğday)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Unfavorite

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Aralık Filmleri

The Fixies: Top Secret (Tamircikler: Gizli Görev)



Flatliners (Çizgi Ötesi)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



24 Hours to Live (Yarını Yok)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Unfavorite

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Jupiter's Moon / Jupiter holdja (Jüpiter'in Uydusu)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



Granite Mountain / Only the Brave (Korkusuzlar)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



Suburbicon



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: Unfavorite

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



The Foreigner (Yabancı-İntikam)



Alper Sağlam: Favorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Unfavorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Alibi.com (Delil.com)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Christmas & Co / Santa & Cie (Yeni Yıl Tehlikede)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Pirates of Somalia / Dabka (Somali Korsanları)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Redoutable / Le Redoutable / Formidabile (Godard ve Ben)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: Favorite

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



The Party



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: Unfavorite

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Ferdinand



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Wonder Wheel (Dönme Dolap)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



A Bad Moms Christmas (Eyvah Annem Dağıttı! 2)



Stronger (Pes Etme)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Jumanji: Welcome to the Jungle / Jumanji 2 (Jumanji: Vahşi Orman)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



The Greatest Showman on Earth (Muhteşem Showman)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Slumber (Karabasan)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Unfavorite



Loving Vincent (Vincent'ten Sevgilerle)



Alper Sağlam: Unfavorite

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: -

Hande Kara: Favorite

MelisaFilm: Unfavorite

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: -



120 Beats Per Minute / 120 BPM / 120 battements par minute (Kalp Atışı Dakikada 120)



Alper Sağlam: -

Fulya Küçükaksoy: -

Gökhan Demiryürek: -

Gülşah Güneş: -

Gürkan Haydar Kılıçarslan: -

Halil İbrahim Sağlam: Favorite

Hande Kara: -

MelisaFilm: -

Sinem Demirdöven: -

Ümit Özdemir: Favorite



Sürekli güncellenecek ve birtakım değişikliklerin yaşanabileceği listede yazarlarımızın en az üçü tarafından izlenen mevcut filmler içerisinden sadece 7 film ortak ''favori'' olarak, 6 film yüksek bir oranda '' favori '' gösterilerek ve 36 film ise ortak '' unfavorite '' olarak belirlenmiştir. Bu demek değildir ki bu filmler yılın en iyi filmleridir; yılın en iyi filmlerini 2018'de son üç yıldır olduğu gibi Oscar Akademi Ödülleri'nden iki gün önce OFA'da (Oscar Favorite Awards-Oscar Favorite Ödülleri) açıklayacağız.



Bu yayınla birlikte siz değerli okurlarımıza favorilerini belirten; kurucusu olduğu O.F.A. üyesi olarak aramızda görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz.



Kesinlikle izlenilmesi gereken filmler:



Satıcı

Snowden

Hayat

Kedi-İstanbul'un Kedileri

Yaşamın Kıyısında

Kapan

Yaşam Kürü

Tutku Oyunu

Sonsuzluk Ormanı

Toni Erdmann

Koca Dünya

Suspiria

Godard ve Ben



Kesinlikle uzak durulması gereken filmler:



The Circle

Mumya

Dokuzuncu Hayat

Sniper: Duvar

Bas Gaza

Yarını Yok

Power Rangers

Transformers 5: Son Şövalye

Şeytanın Doğuşu

Korku Tüneli

Ruhlar Evi

Kara Kule

Kidnap (Anne)

Annabelle: Kötülüğün Doğuşu

Justice League: Adalet Birliği

Gecenin Kanunu

Dehşet Evi

Otoban

Kartal Avcısı Kız

Son Macera

Osmanlı Subayı

Sahil Güvenlik

Dağların Ardında

Planetarium

Her Şey

Bilim Kurgu Birinci Bölüm 1: Son Savaşçı

Avcı'nın İntikamı

Sadakat Yolunda

Yedinci Hayat

İçerdeki Şeytan

İlk Kurşun

Emoji Filmi

Testere: Jigsaw Efsanesi

Buğday

Çizgi Ötesi

Pes Etme







Oscar Favorite ekibi olarak tüm takipçilerimize sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu ve sinema ile dolu iyi yıllar dileriz.



Rings (Halkalar-Halka 3)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Run Ozzy Run (Tüylü Kaçak)Live by Night (Gecenin Kanunu)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:LionAlper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir: Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:Toni ErdmannAlper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: Gold (Altın)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:John Wick 2Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Fifty Shades Darker (Karanlığın Elli Tonu)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Lego Batman Movie (Lego Batman Filmi)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Swiss Army Man (Çakı Gibi)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: Split (Parçalanmış)MelisaFilm:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:Moonlight (Ay Işığı)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Snow Queen 3 (Karlar Kraliçesi 3: Ateş ve Buz)Resident Evil: The Final Chapter (Resident Evil: Son Bölüm)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Hidden Figures (Saklı Figürler-Gizli Sayılar)Sinem Demirdöven:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Ümit Özdemir:PatersonAlper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Like Crazy / La pazza gioia (Deli Dolu)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Logan: The Wolverine / Wolverine 3Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Red Istanbul / Rosso Istanbul (İstanbul Kırmızısı)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:Sweet Home (Dehşet Evi)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:It's Only the End of the World / Juste la fin du monde (Alt Tarafı Dünyanın Sonu)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Founder (Kurucu)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:Kong: Skull Island (Kong: Kafatası Adası)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:Rock Dog (Süper Yetenek)Surf's Up 2: WaveMania (Neşeli Dalgalar 2: Dalgamanya)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:NerudaAlper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Eternity / Éternité (Sonsuzluk)Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir: A Cure for Wellness (Yaşam Kürü)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -Before I Fall (Ben Ölmeden Önce)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Space Between Us (Bu Dünyanın Dışında)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir: -The Red Turtle / La tortue rouge (Kırmızı Kaplumbağa)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -AquariusAlper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Power RangersAlper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: Life (Hayat)MelisaFilm:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Collide (Otoban)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:David Lynch: The Art Life (David Lynch: Yaşam Sanatı)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Boss Baby (Patron Bebek)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:Ghost in the Shell (Kabuktaki Hayalet)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm: -Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:The Zookeper's Wife (Umut Bahçesi)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara:MelisaFilm: -Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:Nocturama: Paris YanıyorAlper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Smurfs 3: The Lost Village (Şirinler 3: Kayıp Köy)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Shack (Baraka)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Satanic (Şeytani)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:A United Kingdom (Aşkın Krallığı)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: Big Big World (Koca Dünya)MelisaFilm:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Fate of the Furious (Hızlı ve Öfkeli 8)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: The Autopsy of Jane Doe (Jane Doe'nun Otopsisi-Otopsi)MelisaFilm:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Green Room (Dehşet Odası)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Eagle Huntress (Kartal Avcısı Kız)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Max SteelAlper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Get Out (Kapan)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş:Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Lost City of Z (Kayıp Şehir Z)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Going in Style (Son Macera)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: - Silence (Sessizlik-Sükût)MelisaFilm:Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:On Body and Soul / Testről és Lélekről (Beden ve Ruh)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Galaksinin Koruyucuları 2)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir: Tell Me How I Die (Nasıl Öldüğümü Söyle-Ölümcül Deney: Dejavu)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The CircleAlper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:DalidaAlper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -Things to Come / L'avenir / Alles was kommt (Gelecek Günler)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Clash / Eshtebak (Çatışma)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Air Bound / Gamba: Ganba to Nakamatachi (Gamba: Macera Çetesi)Unforgettable (Saplantı)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Last Face (Gerçeğin İki Yüzü)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:T2 TrainspottingAlper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Visitors: Bastille Day / Les Visiteurs: La Révolution / Les visiteurs 3: La révolution / Les Visiteurs 3: la Terreur / La Terreur: Les Visiteurs III / Návstevníci 3: Revoluce (Çılgın Ziyaretçiler 3: İhtilal)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Odyssey / L'odyssée (Kaptan Cousteau: Derinliklere Yolculuk)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Alien: Covenant (Yaratık: Covenant)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:King Arthur: Legend of the Sword (Kral Arthur: Kılıç Efsanesi)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Salt and Fire (Tuz ve Ateş)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Ottoman Lieutenant (Osmanlı Subayı)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Monkey King: Hero Is Back / CUG: King of Heroes / Xi you ji zhi da sheng gui lai (Kahramanlar Takımı)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul (Saftrik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken!)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Scare Campaign (Kanlı Oyun)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Their Finest (Aşkın Çekimi)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Young Karl Marx / Le jeune Karl Marx (Genç Karl Marx)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Bilal: A New Breed of Hero (Özgürlüğün Sesi Bilal)Gifted (Deha)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:On the Milky Road (Aşk ve Savaş)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Age of Shadows (Karanlık Görev)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Wonder WomanAlper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:Captain Underpants: The First Epic Movie (Kaptan Düşük Don: Destansı İlk Film)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Baywatch (Sahil Güvenlik)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:FirstBorn (Şeytanın Doğuşu)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Mummy (Mumya)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:The 9th Life of Louis Drax (Dokuzuncu Hayat)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Swan Princess: Royally Undercover (Prenses ve Kurbağa)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Stakelander (Vampir Cehennemi: İstila)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Cat / Nine Lives: Cats in Istanbul (Kedi-İstanbul'un Kedileri)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm: -Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:One Breath / Ein Atem (Bir Nefes)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Cars 3 (Arabalar 3)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Wall (Sniper: Duvar)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Heartstone / Hjartasteinn (Gençlik Başımda Duman)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Transformers: The Last Knight (Transformers 5: Son Şövalye)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir: -Rabbit School / Die Häschenschule (Tavşan Okulu)Patriots Day (Kara Gün)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Berlin Syndrome (Berlin Sendromu)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Summer 1993 / Estiu 1993 ('93 Yazı)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Tramontane (Dağların Ardında)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -The Windmill Massacre (Katliam Günü)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -Baby Driver (Tam Gaz)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:2:22Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Inconceivable (Bakıcı)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Personal Shopper (Kişisel Alışverişçi-Hayalet Hikayesi)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Lady MacbethAlper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Spider-Man: Homecoming (Örümcek Adam: Eve Dönüş)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Spark: A Space Tail (Spark: Bir Uzay Macerası)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Bye Bye ManAlper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Mine (Mayın)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Three Generations / 3 Generations (3 Nesil)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Violin Teacher / Heliopolis (Keman Öğretmeni)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:War for the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Savaş)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:Boonie Bears: The Big Top Secret (Ayı Kardeşler 3: Sirkte Curcuna)XX (Korku Tüneli)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Pettersson and Findus: A Little Nuisance, a Great Friendship / Pettersson und Findus: Kleiner Quälgeist, große Freundschaft (Kayıp Kedi Findus-Fırıldak Kedi)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Exception (İstisna)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:PlanetariumAlper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Apprentice (Çırak)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -DunkirkAlper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:Ghost House (Ruhlar Evi)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Train to Busan / Busanhaeng (Zombi Ekspresi)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:BrimstoneAlper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Rock'n RollAlper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Night on Earth / Une nuit sur terre (Dünyada Bir Gece)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Valerian and the City of a Thousand Planets (Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Atomic Blonde (Sarışın Bomba)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Jungle Bunch (Orman Çetesi)ChurchillAlper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:David and Goliath (Davud ve Câlût: İnanç Savaşı)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Three Colors: Blue (Üç Renk: Mavi)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Three Colors: White (Üç Renk: Beyaz)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Three Colors: Red (Üç Renk: Kırmızı)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Dark Tower (Kara Kule)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Leap! / Ballerina (Balerin ve Afacan Mucit)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:47 Meters Down / In the Deep (Denizde Dehşet)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Kidnap (Anne)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Ismael's Ghosts / Les fantômes d'Ismaël (İsmail'in Hayaletleri)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Let Yourself Go / Lasciati andare (Bırak Kendini)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Mojicons (Sevimli Emojiler)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Overdrive (Bas Gaza)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Everything, Everything (Her Şey)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Science Fiction Volume One: The Osiris Child (Bilim Kurgu Birinci Bölüm 1: Son Savaşçı)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Vier gegen die Bank (Çılgın Banka Soygunu)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Handmaiden / Ah-ga-ssi (Hizmetçi)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The ModelAlper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -ManifestoAlper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -The Hitman's Bodyguard (Belalı Tanık)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -Annabelle: Creation / Annabelle 2 (Annabelle: Kötülüğün Doğuşu)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Open Water 3: Cage Dive (Açık Deniz 3: Kafes Dalışı)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Doraemon: Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi / Eiga Doraemon: Nobita no nankyoku kachikochi daibouken (Doraemon: Buz Devri Macerası)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Plan B / Plan B: Scheiß auf Plan A (B Planı: Yemişim A Planını)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Hunter's Prayer / For the Dogs (Avcı'nın İntikamı)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Final Portrait (Son Portre)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Despicable Me 3 (Çılgın Hırsız 3)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Logan Lucky (Şanslı Logan)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -Terminator 2: Judgment Day (Terminatör 2: Mahşer Günü)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Megan Leavey (Sadakat Yolunda)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Your Name / Kimi no na wa (Senin Adın)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -Seven Sisters / What Happened to Monday (Yedinci Hayat)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:Inside (İçerdeki Şeytan)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:First Kill (İlk Kurşun)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:All About My Mother / Todo sobre mi madre (Annem Hakkında Her Şey)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Emoji Movie (Emoji Filmi)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:American Made (Barry Seal: Kaçakçı)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Birth of the Dragon (Ejderin Doğuşu)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Amant Double / The Double Lover / L'amant double (Tutku Oyunu)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:It (O)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:American Assassin (Suikastçı)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Son of Bigfoot / Bigfoot Junior (Kocaayak ve Oğlu)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The History of Love (Aşk Notları)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Kingsman: The Golden Circle (Kingsman: Altın Çember)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Escape Room (Kaçış Odası)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -Spoor / Pokot / Die Jagdstrecke / Pres kosti mrtvých / Villebråd / Cez kosti mrtvych (İz)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -About Elly / À propos d'Elly / Darbareye Elly (Elly Hakkında)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Lego Ninjago Movie (Lego Ninjago Filmi)Mother! (Anne!)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -Moonwalkers (Ay'ın Sırrı)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -SuspiriaAlper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -My Little Pony: The Movie (My Little Pony Filmi)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Crucifixion (Korku Kayıtları)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Rebel in the Rye (Çavdar Tarlasındaki Asi)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Happy Death Day (Ölüm Günün Kutlu Olsun)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Lighting Dindin (Büyülü Kanatlar)Happy End (Mutlu Son)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -A Stork's Journey / Überflieger - Kleine Vögel, großes Geklapper / Richard Storken (Bak Şu Leyleğe)Geostorm (Uzaydan Gelen Fırtına)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -Good Time (Soygun)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -AylaAlper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Thor: RagnarokAlper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir: -Jigsaw / Saw: Legacy / Saw 8 / Décadence: l'héritage (Testere: Jigsaw Efsanesi)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Shonku Diaries: A Unicorn Adventure (Macera Günlükleri: Sihirli Adaya Yolculuk)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Square (Kare)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Murder on the Orient Express (Doğu Ekspresinde Cinayet)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Other Side of Hope / Toivon tuolla puolen (Umudun Öteki Yüzü)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Justice League (Justice League: Adalet Birliği)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven:Ümit Özdemir:The Little Vampir 3D / Der kleine Vampir / Den lille Vampyr (Küçük Vampir 3D)The Snowman (Kardan Adam)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -The Killing of a Sacred Deer (Kutsal Geyiğin Ölümü)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş:Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Let the Sun Shine In / Bright Sunshine In / Dark Glasses / Un beau soleil intérieur (İçimdeki Güneş)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Paddington 2 (Ayı Paddington 2)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Wonder (Mucize)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Grain (Buğday)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Fixies: Top Secret (Tamircikler: Gizli Görev)Flatliners (Çizgi Ötesi)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -24 Hours to Live (Yarını Yok)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Jupiter's Moon / Jupiter holdja (Jüpiter'in Uydusu)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -Granite Mountain / Only the Brave (Korkusuzlar)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -SuburbiconAlper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -The Foreigner (Yabancı-İntikam)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Alibi.com (Delil.com)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Christmas & Co / Santa & Cie (Yeni Yıl Tehlikede)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Pirates of Somalia / Dabka (Somali Korsanları)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Redoutable / Le Redoutable / Formidabile (Godard ve Ben)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek:Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The PartyAlper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan:Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara:MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:FerdinandAlper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Wonder Wheel (Dönme Dolap)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara:MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:A Bad Moms Christmas (Eyvah Annem Dağıttı! 2)Stronger (Pes Etme)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Jumanji: Welcome to the Jungle / Jumanji 2 (Jumanji: Vahşi Orman)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:The Greatest Showman on Earth (Muhteşem Showman)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Slumber (Karabasan)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Loving Vincent (Vincent'ten Sevgilerle)Alper Sağlam:Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam: -Hande Kara:MelisaFilm:Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir: -120 Beats Per Minute / 120 BPM / 120 battements par minute (Kalp Atışı Dakikada 120)Alper Sağlam: -Fulya Küçükaksoy: -Gökhan Demiryürek: -Gülşah Güneş: -Gürkan Haydar Kılıçarslan: -Halil İbrahim Sağlam:Hande Kara: -MelisaFilm: -Sinem Demirdöven: -Ümit Özdemir:Sürekli güncellenecek ve birtakım değişikliklerin yaşanabileceği listede yazarlarımızın en az üçü tarafından izlenen mevcut filmler içerisinden sadece 7 film ortak ''favori'' olarak, 6 film yüksek bir oranda '''' gösterilerek ve 36 film ise ortak '''' olarak belirlenmiştir. Bu demek değildir ki bu filmler yılın en iyi filmleridir; yılın en iyi filmlerini 2018'de son üç yıldır olduğu gibi Oscar Akademi Ödülleri'nden iki gün önce'da () açıklayacağız.Bu yayınla birlikte siz değerli okurlarımıza favorilerini belirten; kurucusu olduğu Sinefilin Seyir Defteri sitesinde ve aynı zamanda cinedergi , Kuledibi dergilerinde film eleştirmenliği yapmaya devam eden sevgili Halil İbrahim Sağlam ile Işık Üniversitesi'nde Kütüphane Görevlisi olarak çalışmaya hayatına devam eden ve Facebook da sinema ve sinema sanatı hakkında bilgi ve keyif alabileceğiniz, paylaşımlarınızla destek olabileceğiniz dengeli mütevazi bir grup olan Sinema Cemiyeti grubumuzun yöneticilerinden sevgili Ümit Özdemir'i ve yine grubumuzun kıymetli üyelerinden Gökhan Demiryürek'i de bundan böyleüyesi olarak aramızda görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz.SatıcıSnowdenHayatKedi-İstanbul'un KedileriYaşamın KıyısındaKapanYaşam KürüTutku OyunuSonsuzluk OrmanıToni ErdmannKoca DünyaSuspiriaGodard ve BenThe CircleMumyaDokuzuncu HayatSniper: DuvarBas GazaYarını YokPower RangersTransformers 5: Son ŞövalyeŞeytanın DoğuşuKorku TüneliRuhlar EviKara KuleKidnap (Anne)Annabelle: Kötülüğün DoğuşuJustice League: Adalet BirliğiGecenin KanunuDehşet EviOtobanKartal Avcısı KızSon MaceraOsmanlı SubayıSahil GüvenlikDağların ArdındaPlanetariumHer ŞeyBilim Kurgu Birinci Bölüm 1: Son SavaşçıAvcı'nın İntikamıSadakat YolundaYedinci Hayatİçerdeki Şeytanİlk KurşunEmoji FilmiTestere: Jigsaw EfsanesiBuğdayÇizgi ÖtesiPes Etme 2016 yılında ülkemizde vizyona giren filmler ve Oscar Favorite'in favorileri başlıklı yayınımızda geçtiğimiz yıl sizler için seçtiğimiz ''favori'' filmlere de göz atabilirsiniz.ekibi olarak tüm takipçilerimize sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu ve sinema ile dolu iyi yıllar dileriz.

Genel itibariyle yabancı film ağırlıklı ve sadece favori olarak belirlediği filmlerin paylaşımlarıyla yayın hayatına devam eden; Oscarlar, Altın Küreler, Baftalar, İstanbul Film Festivali, Filmekimi başta olmak üzere çeşitli ödüller, festivaller ve etkinlikler içerisinde yer alan tüm filmleri izlemek, analiz etmek, incelemek, eleştirmek sorgulamakla mükelleftir. Bu kıstaslar içerisinde yer alan yerli ve yabancı filmler arasından beğenmediğimiz filmlerinde paylaşımını yapmaktayız.Yazarlarımız geride bıraktığımız senenin kendilerine göre en iyi filmlerini belirlerken beğendikleri filmler için ''favorite'' beğenmedikleri filmler için de ''unfavorite'' olarak görüş bildirmişlerdir. Amaç vizyona giren yüzlerce filmden kendi favorilerimizi sizlerle paylaşarak en seyredilesi filmleri sıralamak.İşteyazar kadrosunun takipçilerimiz için seçtiği ''favori'' filmler!