2017'de Ülkemizde Vizyona Giren Filmler
2017 Yılında Ülkemizde Vizyona Giren Filmler ve Oscar Favorite'in Favorileri
Oscar Favorite yazarlarından 2017 yılında ülkemizde vizyona giren filmler içerisinden favori filmlerini belirlemelerini rica ettik.
Genel itibariyle yabancı film ağırlıklı ve sadece favori olarak belirlediği filmlerin paylaşımlarıyla yayın hayatına devam eden Oscar Favorite; Oscarlar, Altın Küreler, Baftalar, İstanbul Film Festivali, Filmekimi başta olmak üzere çeşitli ödüller, festivaller ve etkinlikler içerisinde yer alan tüm filmleri izlemek, analiz etmek, incelemek, eleştirmek sorgulamakla mükelleftir. Bu kıstaslar içerisinde yer alan yerli ve yabancı filmler arasından beğenmediğimiz filmlerinde paylaşımını yapmaktayız.
Yazarlarımız geride bıraktığımız senenin kendilerine göre en iyi filmlerini belirlerken beğendikleri filmler için ''favorite'' beğenmedikleri filmler için de ''unfavorite'' olarak görüş bildirmişlerdir. Amaç vizyona giren yüzlerce filmden kendi favorilerimizi sizlerle paylaşarak en seyredilesi filmleri sıralamak.
İşte oscarfavorite yazar kadrosunun takipçilerimiz için seçtiği ''favori'' filmler!
Ocak Filmleri
Snowden
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Favorite
The Sea of Trees (Sonsuzluk Ormanı)
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Anthropoid
Alper Sağlam: Favotite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
The Net / Geumul (Ağ)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Passengers (Uzay Yolcuları)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite
Belle and Sebastian: The Adventure Continues / Belle et Sebastien, L'aventure Continue (Sebastian Sevgili Dostum)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Queen of Katwe (Katwe Kraliçesi)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Favorite
My Life as a Zucchini / My Life as a Courgette / Ma vie de Courgette (Kabakçığın Hayatı)
Moana
Why Him? (Bu da Nereden Çıktı?)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Favorite
Jackie
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: Favorite
xXx: Return of Xander Cage (Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Dragon Spell (Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü)
Shut In (İçeride)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Salesman / Forushande / Le client (Satıcı)
Gülşah Güneş: Favorite
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Favorite
The Woman Who Left / Ang babaeng humayo (Giden Kadın)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Şubat Filmleri
Rings (Halkalar-Halka 3)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Run Ozzy Run (Tüylü Kaçak)
Live by Night (Gecenin Kanunu)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Lion
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite
Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: Favorite
Toni Erdmann
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Gold (Altın)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite
John Wick 2
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Fifty Shades Darker (Karanlığın Elli Tonu)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Lego Batman Movie (Lego Batman Filmi)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Swiss Army Man (Çakı Gibi)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Split (Parçalanmış)
MelisaFilm: Unfavorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite
Moonlight (Ay Işığı)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Snow Queen 3 (Karlar Kraliçesi 3: Ateş ve Buz)
Resident Evil: The Final Chapter (Resident Evil: Son Bölüm)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: UnfavoriteHidden Figures (Saklı Figürler-Gizli Sayılar)
Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Ümit Özdemir: Unfavorite
Paterson
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Like Crazy / La pazza gioia (Deli Dolu)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Mart Filmleri
Logan: The Wolverine / Wolverine 3
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Red Istanbul / Rosso Istanbul (İstanbul Kırmızısı)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite
Sweet Home (Dehşet Evi)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
It's Only the End of the World / Juste la fin du monde (Alt Tarafı Dünyanın Sonu)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
The Founder (Kurucu)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite
Kong: Skull Island (Kong: Kafatası Adası)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite
Rock Dog (Süper Yetenek)
Surf's Up 2: WaveMania (Neşeli Dalgalar 2: Dalgamanya)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Neruda
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Eternity / Éternité (Sonsuzluk)
Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Favorite
A Cure for Wellness (Yaşam Kürü)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Before I Fall (Ben Ölmeden Önce)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
The Space Between Us (Bu Dünyanın Dışında)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: -
The Red Turtle / La tortue rouge (Kırmızı Kaplumbağa)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Aquarius
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Power Rangers
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Life (Hayat)
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Collide (Otoban)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
David Lynch: The Art Life (David Lynch: Yaşam Sanatı)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Boss Baby (Patron Bebek)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite
Ghost in the Shell (Kabuktaki Hayalet)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Zookeper's Wife (Umut Bahçesi)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: Favorite
Nocturama: Paris Yanıyor
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Nisan Filmleri
Smurfs 3: The Lost Village (Şirinler 3: Kayıp Köy)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Shack (Baraka)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Satanic (Şeytani)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
A United Kingdom (Aşkın Krallığı)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Big Big World (Koca Dünya)
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
The Fate of the Furious (Hızlı ve Öfkeli 8)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Autopsy of Jane Doe (Jane Doe'nun Otopsisi-Otopsi)
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Green Room (Dehşet Odası)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Eagle Huntress (Kartal Avcısı Kız)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Max Steel
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: UnfavoriteGet Out (Kapan)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
The Lost City of Z (Kayıp Şehir Z)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Going in Style (Son Macera)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Silence (Sessizlik-Sükût)
MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
On Body and Soul / Testről és Lélekről (Beden ve Ruh)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Galaksinin Koruyucuları 2)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: -
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Circle
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: Unfavorite
Dalida
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Clash / Eshtebak (Çatışma)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Mayıs Filmleri
Air Bound / Gamba: Ganba to Nakamatachi (Gamba: Macera Çetesi)
Unforgettable (Saplantı)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Last Face (Gerçeğin İki Yüzü)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
T2 Trainspotting
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Visitors: Bastille Day / Les Visiteurs: La Révolution / Les visiteurs 3: La révolution / Les Visiteurs 3: la Terreur / La Terreur: Les Visiteurs III / Návstevníci 3: Revoluce (Çılgın Ziyaretçiler 3: İhtilal)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Odyssey / L'odyssée (Kaptan Cousteau: Derinliklere Yolculuk)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
King Arthur: Legend of the Sword (Kral Arthur: Kılıç Efsanesi)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Salt and Fire (Tuz ve Ateş)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
The Ottoman Lieutenant (Osmanlı Subayı)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Monkey King: Hero Is Back / CUG: King of Heroes / Xi you ji zhi da sheng gui lai (Kahramanlar Takımı)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul (Saftrik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken!)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Scare Campaign (Kanlı Oyun)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Their Finest (Aşkın Çekimi)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Young Karl Marx / Le jeune Karl Marx (Genç Karl Marx)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Bilal: A New Breed of Hero (Özgürlüğün Sesi Bilal)
Gifted (Deha)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Age of Shadows (Karanlık Görev)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Haziran Filmleri
Wonder Woman
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: Unfavorite
Captain Underpants: The First Epic Movie (Kaptan Düşük Don: Destansı İlk Film)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Baywatch (Sahil Güvenlik)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
FirstBorn (Şeytanın Doğuşu)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Mummy (Mumya)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: Unfavorite
The 9th Life of Louis Drax (Dokuzuncu Hayat)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Swan Princess: Royally Undercover (Prenses ve Kurbağa)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Stakelander (Vampir Cehennemi: İstila)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Cat / Nine Lives: Cats in Istanbul (Kedi-İstanbul'un Kedileri)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Favorite
One Breath / Ein Atem (Bir Nefes)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Cars 3 (Arabalar 3)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Wall (Sniper: Duvar)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Heartstone / Hjartasteinn (Gençlik Başımda Duman)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Transformers: The Last Knight (Transformers 5: Son Şövalye)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: -
Rabbit School / Die Häschenschule (Tavşan Okulu)
Patriots Day (Kara Gün)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Berlin Syndrome (Berlin Sendromu)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Summer 1993 / Estiu 1993 ('93 Yazı)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Tramontane (Dağların Ardında)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
The Windmill Massacre (Katliam Günü)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Baby Driver (Tam Gaz)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
2:22
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Inconceivable (Bakıcı)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Personal Shopper (Kişisel Alışverişçi-Hayalet Hikayesi)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Lady Macbeth
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Temmuz Filmleri
Spider-Man: Homecoming (Örümcek Adam: Eve Dönüş)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Spark: A Space Tail (Spark: Bir Uzay Macerası)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Bye Bye Man
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Mine (Mayın)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Three Generations / 3 Generations (3 Nesil)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Violin Teacher / Heliopolis (Keman Öğretmeni)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
War for the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Savaş)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite
Boonie Bears: The Big Top Secret (Ayı Kardeşler 3: Sirkte Curcuna)
XX (Korku Tüneli)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Pettersson and Findus: A Little Nuisance, a Great Friendship / Pettersson und Findus: Kleiner Quälgeist, große Freundschaft (Kayıp Kedi Findus-Fırıldak Kedi)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Exception (İstisna)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Planetarium
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Apprentice (Çırak)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Dunkirk
Alper Sağlam: Unfaovrite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: Favorite
Ghost House (Ruhlar Evi)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Train to Busan / Busanhaeng (Zombi Ekspresi)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: Unfavorite
Brimstone
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Rock'n Roll
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Night on Earth / Une nuit sur terre (Dünyada Bir Gece)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Valerian and the City of a Thousand Planets (Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Atomic Blonde (Sarışın Bomba)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Jungle Bunch (Orman Çetesi)
Churchill
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
David and Goliath (Davud ve Câlût: İnanç Savaşı)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Three Colors: Blue (Üç Renk: Mavi)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Three Colors: White (Üç Renk: Beyaz)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Three Colors: Red (Üç Renk: Kırmızı)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Ağustos Filmleri
The Dark Tower (Kara Kule)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Leap! / Ballerina (Balerin ve Afacan Mucit)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
47 Meters Down / In the Deep (Denizde Dehşet)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Kidnap (Anne)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Ismael's Ghosts / Les fantômes d'Ismaël (İsmail'in Hayaletleri)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Let Yourself Go / Lasciati andare (Bırak Kendini)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
The Mojicons (Sevimli Emojiler)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Overdrive (Bas Gaza)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Everything, Everything (Her Şey)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Science Fiction Volume One: The Osiris Child (Bilim Kurgu Birinci Bölüm 1: Son Savaşçı)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Vier gegen die Bank (Çılgın Banka Soygunu)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Handmaiden / Ah-ga-ssi (Hizmetçi)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
The Model
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Manifesto
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
The Hitman's Bodyguard (Belalı Tanık)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Annabelle: Creation / Annabelle 2 (Annabelle: Kötülüğün Doğuşu)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Open Water 3: Cage Dive (Açık Deniz 3: Kafes Dalışı)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Doraemon: Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi / Eiga Doraemon: Nobita no nankyoku kachikochi daibouken (Doraemon: Buz Devri Macerası)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Plan B / Plan B: Scheiß auf Plan A (B Planı: Yemişim A Planını)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Hunter's Prayer / For the Dogs (Avcı'nın İntikamı)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Final Portrait (Son Portre)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Despicable Me 3 (Çılgın Hırsız 3)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Logan Lucky (Şanslı Logan)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Terminator 2: Judgment Day (Terminatör 2: Mahşer Günü)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Your Name / Kimi no na wa (Senin Adın)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Eylül Filmleri
Seven Sisters / What Happened to Monday (Yedinci Hayat)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: Unfavorite
Inside (İçerdeki Şeytan)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
First Kill (İlk Kurşun)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
All About My Mother / Todo sobre mi madre (Annem Hakkında Her Şey)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
The Emoji Movie (Emoji Filmi)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
American Made (Barry Seal: Kaçakçı)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Birth of the Dragon (Ejderin Doğuşu)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Amant Double / The Double Lover / L'amant double (Tutku Oyunu)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
It (O)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite
American Assassin (Suikastçı)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Son of Bigfoot / Bigfoot Junior (Kocaayak ve Oğlu)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The History of Love (Aşk Notları)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Kingsman: The Golden Circle (Kingsman: Altın Çember)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Escape Room (Kaçış Odası)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Spoor / Pokot / Die Jagdstrecke / Pres kosti mrtvých / Villebråd / Cez kosti mrtvych (İz)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
About Elly / À propos d'Elly / Darbareye Elly (Elly Hakkında)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
The Lego Ninjago Movie (Lego Ninjago Filmi)
Mother! (Anne!)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Moonwalkers (Ay'ın Sırrı)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Suspiria
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Ekim Filmleri
My Little Pony: The Movie (My Little Pony Filmi)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Crucifixion (Korku Kayıtları)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Rebel in the Rye (Çavdar Tarlasındaki Asi)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Happy Death Day (Ölüm Günün Kutlu Olsun)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Lighting Dindin (Büyülü Kanatlar)
Happy End (Mutlu Son)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
A Stork's Journey / Überflieger - Kleine Vögel, großes Geklapper / Richard Storken (Bak Şu Leyleğe)
Geostorm (Uzaydan Gelen Fırtına)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Ayla
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Thor: Ragnarok
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: -
Kasım Filmleri
Jigsaw / Saw: Legacy / Saw 8 / Décadence: l'héritage (Testere: Jigsaw Efsanesi)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Shonku Diaries: A Unicorn Adventure (Macera Günlükleri: Sihirli Adaya Yolculuk)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Square (Kare)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Murder on the Orient Express (Doğu Ekspresinde Cinayet)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
The Other Side of Hope / Toivon tuolla puolen (Umudun Öteki Yüzü)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Justice League (Justice League: Adalet Birliği)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Little Vampir 3D / Der kleine Vampir / Den lille Vampyr (Küçük Vampir 3D)
The Snowman (Kardan Adam)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
The Killing of a Sacred Deer (Kutsal Geyiğin Ölümü)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Let the Sun Shine In / Bright Sunshine In / Dark Glasses / Un beau soleil intérieur (İçimdeki Güneş)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Paddington 2 (Ayı Paddington 2)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Wonder (Mucize)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Grain (Buğday)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Aralık Filmleri
The Fixies: Top Secret (Tamircikler: Gizli Görev)
Flatliners (Çizgi Ötesi)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
24 Hours to Live (Yarını Yok)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Jupiter's Moon / Jupiter holdja (Jüpiter'in Uydusu)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Granite Mountain / Only the Brave (Korkusuzlar)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
Suburbicon
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
The Foreigner (Yabancı-İntikam)
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Alibi.com (Delil.com)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Christmas & Co / Santa & Cie (Yeni Yıl Tehlikede)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Pirates of Somalia / Dabka (Somali Korsanları)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Redoutable / Le Redoutable / Formidabile (Godard ve Ben)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
The Party
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Ferdinand
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Wonder Wheel (Dönme Dolap)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
A Bad Moms Christmas (Eyvah Annem Dağıttı! 2)
Stronger (Pes Etme)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Jumanji: Welcome to the Jungle / Jumanji 2 (Jumanji: Vahşi Orman)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
The Greatest Showman on Earth (Muhteşem Showman)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Slumber (Karabasan)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite
Loving Vincent (Vincent'ten Sevgilerle)
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -
120 Beats Per Minute / 120 BPM / 120 battements par minute (Kalp Atışı Dakikada 120)
Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite
Sürekli güncellenecek ve birtakım değişikliklerin yaşanabileceği listede yazarlarımızın en az üçü tarafından izlenen mevcut filmler içerisinden sadece 7 film ortak ''favori'' olarak, 6 film yüksek bir oranda ''favori'' gösterilerek ve 36 film ise ortak ''unfavorite'' olarak belirlenmiştir. Bu demek değildir ki bu filmler yılın en iyi filmleridir; yılın en iyi filmlerini 2018'de son üç yıldır olduğu gibi Oscar Akademi Ödülleri'nden iki gün önce OFA'da (Oscar Favorite Awards-Oscar Favorite Ödülleri) açıklayacağız.
Bu yayınla birlikte siz değerli okurlarımıza favorilerini belirten; kurucusu olduğu Sinefilin Seyir Defteri sitesinde ve aynı zamanda cinedergi, Kuledibi dergilerinde film eleştirmenliği yapmaya devam eden sevgili Halil İbrahim Sağlam ile Işık Üniversitesi'nde Kütüphane Görevlisi olarak çalışmaya hayatına devam eden ve Facebook da sinema ve sinema sanatı hakkında bilgi ve keyif alabileceğiniz, paylaşımlarınızla destek olabileceğiniz dengeli mütevazi bir grup olan Sinema Cemiyeti grubumuzun yöneticilerinden sevgili Ümit Özdemir'i ve yine grubumuzun kıymetli üyelerinden Gökhan Demiryürek'i de bundan böyle O.F.A. üyesi olarak aramızda görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz.
Kesinlikle izlenilmesi gereken filmler:
Satıcı
Snowden
Hayat
Kedi-İstanbul'un Kedileri
Yaşamın Kıyısında
Kapan
Yaşam Kürü
Tutku Oyunu
Sonsuzluk Ormanı
Toni Erdmann
Koca Dünya
Suspiria
Godard ve Ben
Kesinlikle uzak durulması gereken filmler:
The Circle
Mumya
Dokuzuncu Hayat
Sniper: Duvar
Bas Gaza
Yarını Yok
Power Rangers
Transformers 5: Son Şövalye
Şeytanın Doğuşu
Korku Tüneli
Ruhlar Evi
Kara Kule
Kidnap (Anne)
Annabelle: Kötülüğün Doğuşu
Justice League: Adalet Birliği
Gecenin Kanunu
Dehşet Evi
Otoban
Kartal Avcısı Kız
Son Macera
Osmanlı Subayı
Sahil Güvenlik
Dağların Ardında
Planetarium
Her Şey
Bilim Kurgu Birinci Bölüm 1: Son Savaşçı
Avcı'nın İntikamı
Sadakat Yolunda
Yedinci Hayat
İçerdeki Şeytan
İlk Kurşun
Emoji Filmi
Testere: Jigsaw Efsanesi
Buğday
Çizgi Ötesi
Pes Etme
2016 yılında ülkemizde vizyona giren filmler ve Oscar Favorite'in favorileri başlıklı yayınımızda geçtiğimiz yıl sizler için seçtiğimiz ''favori'' filmlere de göz atabilirsiniz.
Oscar Favorite ekibi olarak tüm takipçilerimize sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu ve sinema ile dolu iyi yıllar dileriz.
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