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2017'de Ülkemizde Vizyona Giren Filmler

2017 Yılında Ülkemizde Vizyona Giren Filmler ve Oscar Favorite'in Favorileri


2017de ulkemizde vizyona giren filmler
2017'de Ülkemizde Vizyona Giren Filmler

Oscar Favorite yazarlarından 2017 yılında ülkemizde vizyona giren filmler içerisinden favori filmlerini belirlemelerini rica ettik.

Genel itibariyle yabancı film ağırlıklı ve sadece favori olarak belirlediği filmlerin paylaşımlarıyla yayın hayatına devam eden Oscar Favorite; Oscarlar, Altın Küreler, Baftalar, İstanbul Film Festivali, Filmekimi başta olmak üzere çeşitli ödüller, festivaller ve etkinlikler içerisinde yer alan tüm filmleri izlemek, analiz etmek, incelemek, eleştirmek sorgulamakla mükelleftir. Bu kıstaslar içerisinde yer alan yerli ve yabancı filmler arasından beğenmediğimiz filmlerinde paylaşımını yapmaktayız.

Yazarlarımız geride bıraktığımız senenin kendilerine göre en iyi filmlerini belirlerken beğendikleri filmler için ''favorite'' beğenmedikleri filmler için de ''unfavorite'' olarak görüş bildirmişlerdir. Amaç vizyona giren yüzlerce filmden kendi favorilerimizi sizlerle paylaşarak en seyredilesi filmleri sıralamak.

İşte oscarfavorite yazar kadrosunun takipçilerimiz için seçtiği ''favori'' filmler!

2017de ulkemizde vizyona giren filmler ve oscar favorite favorileri
2017'de Ülkemizde Vizyona Giren Filmler ve Oscar Favorite'in Favorileri

Ocak Filmleri


Snowden

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Favorite

The Sea of Trees (Sonsuzluk Ormanı)

MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Anthropoid

Alper Sağlam: Favotite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

The Net / Geumul (Ağ)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Passengers (Uzay Yolcuları)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite

Belle and Sebastian: The Adventure Continues / Belle et Sebastien, L'aventure Continue (Sebastian Sevgili Dostum)

American Honey

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Queen of Katwe (Katwe Kraliçesi)

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Favorite

My Life as a Zucchini / My Life as a Courgette / Ma vie de Courgette (Kabakçığın Hayatı)

Moana

Why Him? (Bu da Nereden Çıktı?)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Favorite

Jackie

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: Favorite

xXx: Return of Xander Cage (Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Dragon Spell (Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü)

Shut In (İçeride)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Salesman / Forushande / Le client (Satıcı)

Gülşah Güneş: Favorite
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Favorite

The Woman Who Left / Ang babaeng humayo (Giden Kadın)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Şubat Filmleri


Rings (Halkalar-Halka 3)

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Run Ozzy Run (Tüylü Kaçak)

Live by Night (Gecenin Kanunu)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Lion

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite

Manchester by the Sea (Yaşamın Kıyısında)

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: Favorite

Toni Erdmann

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Gold (Altın)

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite

John Wick 2

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Fifty Shades Darker (Karanlığın Elli Tonu)

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Lego Batman Movie (Lego Batman Filmi)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Swiss Army Man (Çakı Gibi)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Split (Parçalanmış)

MelisaFilm: Unfavorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite

Moonlight (Ay Işığı)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Snow Queen 3 (Karlar Kraliçesi 3: Ateş ve Buz)

Resident Evil: The Final Chapter (Resident Evil: Son Bölüm)

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Hidden Figures (Saklı Figürler-Gizli Sayılar)

Sinem Demirdöven: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Ümit Özdemir: Unfavorite

Paterson

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Like Crazy / La pazza gioia (Deli Dolu)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Mart Filmleri


Logan: The Wolverine / Wolverine 3

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Red Istanbul / Rosso Istanbul (İstanbul Kırmızısı)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite

Sweet Home (Dehşet Evi)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

It's Only the End of the World / Juste la fin du monde (Alt Tarafı Dünyanın Sonu)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

The Founder (Kurucu)

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite

Kong: Skull Island (Kong: Kafatası Adası)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite

Rock Dog (Süper Yetenek)

Surf's Up 2: WaveMania (Neşeli Dalgalar 2: Dalgamanya)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Neruda

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Eternity / Éternité (Sonsuzluk)

Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Favorite

A Cure for Wellness (Yaşam Kürü)

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

Before I Fall (Ben Ölmeden Önce)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

The Space Between Us (Bu Dünyanın Dışında)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: -

The Red Turtle / La tortue rouge (Kırmızı Kaplumbağa)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

Aquarius

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Power Rangers

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Life (Hayat)

MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Collide (Otoban)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

David Lynch: The Art Life (David Lynch: Yaşam Sanatı)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Boss Baby (Patron Bebek)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite

Ghost in the Shell (Kabuktaki Hayalet)

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Zookeper's Wife (Umut Bahçesi)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: Favorite

Nocturama: Paris Yanıyor

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Nisan Filmleri


Smurfs 3: The Lost Village (Şirinler 3: Kayıp Köy)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Shack (Baraka)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Satanic (Şeytani)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

A United Kingdom (Aşkın Krallığı)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Big Big World (Koca Dünya)

MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

The Fate of the Furious (Hızlı ve Öfkeli 8)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Autopsy of Jane Doe (Jane Doe'nun Otopsisi-Otopsi)

MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Green Room (Dehşet Odası)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Eagle Huntress (Kartal Avcısı Kız)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Max Steel

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Get Out (Kapan)

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

The Lost City of Z (Kayıp Şehir Z)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Going in Style (Son Macera)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

Silence (Sessizlik-Sükût)

MelisaFilm: Favorite
Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

On Body and Soul / Testről és Lélekről (Beden ve Ruh)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Galaksinin Koruyucuları 2)

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: -

Tell Me How I Die (Nasıl Öldüğümü Söyle-Ölümcül Deney: Dejavu)

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Circle

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: Unfavorite

Dalida

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

Things to Come / L'avenir / Alles was kommt (Gelecek Günler)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Clash / Eshtebak (Çatışma)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Mayıs Filmleri


Air Bound / Gamba: Ganba to Nakamatachi (Gamba: Macera Çetesi)

Unforgettable (Saplantı)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Last Face (Gerçeğin İki Yüzü)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

T2 Trainspotting

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Visitors: Bastille Day / Les Visiteurs: La Révolution / Les visiteurs 3: La révolution / Les Visiteurs 3: la Terreur / La Terreur: Les Visiteurs III / Návstevníci 3: Revoluce (Çılgın Ziyaretçiler 3: İhtilal)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Odyssey / L'odyssée (Kaptan Cousteau: Derinliklere Yolculuk)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

Alien: Covenant (Yaratık: Covenant)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

King Arthur: Legend of the Sword (Kral Arthur: Kılıç Efsanesi)

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Salt and Fire (Tuz ve Ateş)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

The Ottoman Lieutenant (Osmanlı Subayı)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Monkey King: Hero Is Back / CUG: King of Heroes / Xi you ji zhi da sheng gui lai (Kahramanlar Takımı)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul (Saftrik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken!)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Scare Campaign (Kanlı Oyun)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Their Finest (Aşkın Çekimi)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Young Karl Marx / Le jeune Karl Marx (Genç Karl Marx)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Bilal: A New Breed of Hero (Özgürlüğün Sesi Bilal)

Gifted (Deha)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

On the Milky Road (Aşk ve Savaş)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Age of Shadows (Karanlık Görev)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Haziran Filmleri


Wonder Woman

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: Unfavorite

Captain Underpants: The First Epic Movie (Kaptan Düşük Don: Destansı İlk Film)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Baywatch (Sahil Güvenlik)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

FirstBorn (Şeytanın Doğuşu)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Mummy (Mumya)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: Unfavorite

The 9th Life of Louis Drax (Dokuzuncu Hayat)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Swan Princess: Royally Undercover (Prenses ve Kurbağa)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Stakelander (Vampir Cehennemi: İstila)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Cat / Nine Lives: Cats in Istanbul (Kedi-İstanbul'un Kedileri)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Favorite

One Breath / Ein Atem (Bir Nefes)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Cars 3 (Arabalar 3)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Wall (Sniper: Duvar)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Heartstone / Hjartasteinn (Gençlik Başımda Duman)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Transformers: The Last Knight (Transformers 5: Son Şövalye)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: -

Rabbit School / Die Häschenschule (Tavşan Okulu)

Patriots Day (Kara Gün)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Berlin Syndrome (Berlin Sendromu)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Summer 1993 / Estiu 1993 ('93 Yazı)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Tramontane (Dağların Ardında)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

The Windmill Massacre (Katliam Günü)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

Baby Driver (Tam Gaz)

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

2:22

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Inconceivable (Bakıcı)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Personal Shopper (Kişisel Alışverişçi-Hayalet Hikayesi)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Lady Macbeth

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Temmuz Filmleri


Spider-Man: Homecoming (Örümcek Adam: Eve Dönüş)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Spark: A Space Tail (Spark: Bir Uzay Macerası)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Bye Bye Man

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Mine (Mayın)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Three Generations / 3 Generations (3 Nesil)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Violin Teacher / Heliopolis (Keman Öğretmeni)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

War for the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Savaş)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite

Boonie Bears: The Big Top Secret (Ayı Kardeşler 3: Sirkte Curcuna)

XX (Korku Tüneli)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Pettersson and Findus: A Little Nuisance, a Great Friendship / Pettersson und Findus: Kleiner Quälgeist, große Freundschaft (Kayıp Kedi Findus-Fırıldak Kedi)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Exception (İstisna)

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Planetarium

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Apprentice (Çırak)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

Dunkirk

Alper Sağlam: Unfaovrite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: Favorite

Ghost House (Ruhlar Evi)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Train to Busan / Busanhaeng (Zombi Ekspresi)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: Unfavorite

Brimstone

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Rock'n Roll

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Night on Earth / Une nuit sur terre (Dünyada Bir Gece)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Valerian and the City of a Thousand Planets (Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Atomic Blonde (Sarışın Bomba)

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Jungle Bunch (Orman Çetesi)

Churchill

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

David and Goliath (Davud ve Câlût: İnanç Savaşı)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Three Colors: Blue (Üç Renk: Mavi)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Three Colors: White (Üç Renk: Beyaz)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Three Colors: Red (Üç Renk: Kırmızı)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Ağustos Filmleri


The Dark Tower (Kara Kule)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Leap! / Ballerina (Balerin ve Afacan Mucit)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

47 Meters Down / In the Deep (Denizde Dehşet)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Kidnap (Anne)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Ismael's Ghosts / Les fantômes d'Ismaël (İsmail'in Hayaletleri)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Let Yourself Go / Lasciati andare (Bırak Kendini)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

The Mojicons (Sevimli Emojiler)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Overdrive (Bas Gaza)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Everything, Everything (Her Şey)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Science Fiction Volume One: The Osiris Child (Bilim Kurgu Birinci Bölüm 1: Son Savaşçı)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Vier gegen die Bank (Çılgın Banka Soygunu)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Handmaiden / Ah-ga-ssi (Hizmetçi)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

The Model

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

Manifesto

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

The Hitman's Bodyguard (Belalı Tanık)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

Annabelle: Creation / Annabelle 2 (Annabelle: Kötülüğün Doğuşu)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Open Water 3: Cage Dive (Açık Deniz 3: Kafes Dalışı)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Doraemon: Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi / Eiga Doraemon: Nobita no nankyoku kachikochi daibouken (Doraemon: Buz Devri Macerası)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Plan B / Plan B: Scheiß auf Plan A (B Planı: Yemişim A Planını)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Hunter's Prayer / For the Dogs (Avcı'nın İntikamı)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Final Portrait (Son Portre)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Despicable Me 3 (Çılgın Hırsız 3)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Logan Lucky (Şanslı Logan)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

Terminator 2: Judgment Day (Terminatör 2: Mahşer Günü)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

Megan Leavey (Sadakat Yolunda)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Your Name / Kimi no na wa (Senin Adın)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

Eylül Filmleri


Seven Sisters / What Happened to Monday (Yedinci Hayat)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: Unfavorite

Inside (İçerdeki Şeytan)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

First Kill (İlk Kurşun)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

All About My Mother / Todo sobre mi madre (Annem Hakkında Her Şey)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

The Emoji Movie (Emoji Filmi)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

American Made (Barry Seal: Kaçakçı)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Birth of the Dragon (Ejderin Doğuşu)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Amant Double / The Double Lover / L'amant double (Tutku Oyunu)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

It (O)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Favorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: Unfavorite

American Assassin (Suikastçı)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Son of Bigfoot / Bigfoot Junior (Kocaayak ve Oğlu)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The History of Love (Aşk Notları)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Kingsman: The Golden Circle (Kingsman: Altın Çember)

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Escape Room (Kaçış Odası)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

Spoor / Pokot / Die Jagdstrecke / Pres kosti mrtvých / Villebråd / Cez kosti mrtvych (İz)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

About Elly / À propos d'Elly / Darbareye Elly (Elly Hakkında)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

The Lego Ninjago Movie (Lego Ninjago Filmi)

Mother! (Anne!)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

Moonwalkers (Ay'ın Sırrı)

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

Suspiria

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

Ekim Filmleri


My Little Pony: The Movie (My Little Pony Filmi)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Crucifixion (Korku Kayıtları)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Rebel in the Rye (Çavdar Tarlasındaki Asi)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Happy Death Day (Ölüm Günün Kutlu Olsun)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Lighting Dindin (Büyülü Kanatlar)

Happy End (Mutlu Son)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

A Stork's Journey / Überflieger - Kleine Vögel, großes Geklapper / Richard Storken (Bak Şu Leyleğe)

Geostorm (Uzaydan Gelen Fırtına)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

Good Time (Soygun)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

Ayla

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Thor: Ragnarok

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: Favorite
Ümit Özdemir: -

Kasım Filmleri


Jigsaw / Saw: Legacy / Saw 8 / Décadence: l'héritage (Testere: Jigsaw Efsanesi)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Shonku Diaries: A Unicorn Adventure (Macera Günlükleri: Sihirli Adaya Yolculuk)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Square (Kare)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Murder on the Orient Express (Doğu Ekspresinde Cinayet)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

The Other Side of Hope / Toivon tuolla puolen (Umudun Öteki Yüzü)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Justice League (Justice League: Adalet Birliği)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: Unfavorite
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Little Vampir 3D / Der kleine Vampir / Den lille Vampyr (Küçük Vampir 3D)

The Snowman (Kardan Adam)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Favorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

The Killing of a Sacred Deer (Kutsal Geyiğin Ölümü)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: Unfavorite
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Let the Sun Shine In / Bright Sunshine In / Dark Glasses / Un beau soleil intérieur (İçimdeki Güneş)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Paddington 2 (Ayı Paddington 2)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Wonder (Mucize)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Grain (Buğday)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Aralık Filmleri


The Fixies: Top Secret (Tamircikler: Gizli Görev)

Flatliners (Çizgi Ötesi)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

24 Hours to Live (Yarını Yok)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Jupiter's Moon / Jupiter holdja (Jüpiter'in Uydusu)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

Granite Mountain / Only the Brave (Korkusuzlar)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

Suburbicon

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

The Foreigner (Yabancı-İntikam)

Alper Sağlam: Favorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Unfavorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Alibi.com (Delil.com)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Christmas & Co / Santa & Cie (Yeni Yıl Tehlikede)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Pirates of Somalia / Dabka (Somali Korsanları)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Redoutable / Le Redoutable / Formidabile (Godard ve Ben)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: Favorite
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

The Party

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: Unfavorite
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: Unfavorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Ferdinand

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Wonder Wheel (Dönme Dolap)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

A Bad Moms Christmas (Eyvah Annem Dağıttı! 2)

Stronger (Pes Etme)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Unfavorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Jumanji: Welcome to the Jungle / Jumanji 2 (Jumanji: Vahşi Orman)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

The Greatest Showman on Earth (Muhteşem Showman)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Slumber (Karabasan)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Unfavorite

Loving Vincent (Vincent'ten Sevgilerle)

Alper Sağlam: Unfavorite
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: -
Hande Kara: Favorite
MelisaFilm: Unfavorite
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: -

120 Beats Per Minute / 120 BPM / 120 battements par minute (Kalp Atışı Dakikada 120)

Alper Sağlam: -
Fulya Küçükaksoy: -
Gökhan Demiryürek: -
Gülşah Güneş: -
Gürkan Haydar Kılıçarslan: -
Halil İbrahim Sağlam: Favorite
Hande Kara: -
MelisaFilm: -
Sinem Demirdöven: -
Ümit Özdemir: Favorite

Sürekli güncellenecek ve birtakım değişikliklerin yaşanabileceği listede yazarlarımızın en az üçü tarafından izlenen mevcut filmler içerisinden sadece 7 film ortak ''favori'' olarak, 6 film yüksek bir oranda ''favori'' gösterilerek ve 36 film ise ortak ''unfavorite'' olarak belirlenmiştir. Bu demek değildir ki bu filmler yılın en iyi filmleridir; yılın en iyi filmlerini 2018'de son üç yıldır olduğu gibi Oscar Akademi Ödülleri'nden iki gün önce OFA'da (Oscar Favorite Awards-Oscar Favorite Ödülleri) açıklayacağız.

Bu yayınla birlikte siz değerli okurlarımıza favorilerini belirten; kurucusu olduğu Sinefilin Seyir Defteri sitesinde ve aynı zamanda cinedergi, Kuledibi dergilerinde film eleştirmenliği yapmaya devam eden sevgili Halil İbrahim Sağlam ile Işık Üniversitesi'nde Kütüphane Görevlisi olarak çalışmaya hayatına devam eden ve Facebook da sinema ve sinema sanatı hakkında bilgi ve keyif alabileceğiniz, paylaşımlarınızla destek olabileceğiniz dengeli mütevazi bir grup olan Sinema Cemiyeti grubumuzun yöneticilerinden sevgili Ümit Özdemir'i ve yine grubumuzun kıymetli üyelerinden Gökhan Demiryürek'i de bundan böyle O.F.A. üyesi olarak aramızda görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz.

Kesinlikle izlenilmesi gereken filmler:

Satıcı
Snowden
Hayat
Kedi-İstanbul'un Kedileri
Yaşamın Kıyısında
Kapan
Yaşam Kürü
Tutku Oyunu
Sonsuzluk Ormanı
Toni Erdmann
Koca Dünya
Suspiria
Godard ve Ben

Kesinlikle uzak durulması gereken filmler:

The Circle
Mumya
Dokuzuncu Hayat
Sniper: Duvar
Bas Gaza
Yarını Yok
Power Rangers
Transformers 5: Son Şövalye
Şeytanın Doğuşu
Korku Tüneli
Ruhlar Evi
Kara Kule
Kidnap (Anne)
Annabelle: Kötülüğün Doğuşu
Justice League: Adalet Birliği
Gecenin Kanunu
Dehşet Evi
Otoban
Kartal Avcısı Kız
Son Macera
Osmanlı Subayı
Sahil Güvenlik
Dağların Ardında
Planetarium
Her Şey
Bilim Kurgu Birinci Bölüm 1: Son Savaşçı
Avcı'nın İntikamı
Sadakat Yolunda
Yedinci Hayat
İçerdeki Şeytan
İlk Kurşun
Emoji Filmi
Testere: Jigsaw Efsanesi
Buğday
Çizgi Ötesi
Pes Etme

2016 yılında ülkemizde vizyona giren filmler ve Oscar Favorite'in favorileri başlıklı yayınımızda geçtiğimiz yıl sizler için seçtiğimiz ''favori'' filmlere de göz atabilirsiniz.

Oscar Favorite ekibi olarak tüm takipçilerimize sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu ve sinema ile dolu iyi yıllar dileriz.

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