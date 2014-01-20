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Brawl in Cell Block 99 Soundtracks

99. Hücre Bloğunda Kavga Müzikleri


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Brawl in Cell Block 99 Soundtracks-99. Hücre Bloğunda Kavga Müzikleri

Brawl in Cell Block 99 (99. Hücre Bloğunda Kavga)

S. Craig Zahler'in yazıp yönettiği, başrollerinde; Vince Vaughn, Don Johnson, Jennifer Carpenter, Udo Kier ve Marc Blucas'ın yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Brawl in Cell Block 99 (99. Hücre Bloğunda Kavga) 2017 Amerikan yapımı dram, suç filmidir.

brawl in cell block 99
Brawl in Cell Block 99

Brawl in Cell Block 99 Music by

Jeff Herriott

S. Craig Zahler

Brawl in Cell Block 99 Soundtracks (99. Hücre Bloğunda Kavga Müzikleri)


brawl in cell block 99 soundtracks
Brawl in Cell Block 99 Soundtracks

Give Her A Ride / ( Butch Tavares )
The Letter That Won't Ever Be Sent / ( Butch Tavares )
You Are Yesterday / ( Butch Tavares )
Trumpets of Heaven / ( Adi Armour )
This Lovely Park / ( Adi Armour )
God Bless My Mama (feat. Eddie Levert & Walter Williams) / ( The O'Jays )
Buddy's Business (feat. Eddie Levert & Walter Williams) / ( The O'Jays )


brawl in cell block 99 soundtracks
Brawl in Cell Block 99 Soundtracks

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