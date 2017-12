Brawl in Cell Block 99 Soundtracks

S. Craig Zahler'in yazıp yönettiği, başrollerinde; Vince Vaughn, Don Johnson, Jennifer Carpenter, Udo Kier ve Marc Blucas'ın yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Brawl in Cell Block 99 (99. Hücre Bloğunda Kavga) 2017 Amerikan yapımı dram, suç filmidir.





Brawl in Cell Block 99 Music by





Jeff Herriott





S. Craig Zahler





Give Her A Ride / ( Butch Tavares )

The Letter That Won't Ever Be Sent / ( Butch Tavares )

You Are Yesterday / ( Butch Tavares )

Trumpets of Heaven / ( Adi Armour )

This Lovely Park / ( Adi Armour )

God Bless My Mama (feat. Eddie Levert & Walter Williams) / ( The O'Jays )

Buddy's Business (feat. Eddie Levert & Walter Williams) / ( The O'Jays )