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Dunkirk 2017 Soundtracks

Dunkirk Müzikleri


dunkirk soundtracks-dunkirk muzikleri
Dunkirk Soundtracks-Dunkirk Müzikleri

''Dunkirk''

Christopher Nolan'ın yazıp yönettiği, başrollerinde; Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Fionn Whitehead, Aneurin Barnard, Harry Styles, James D'Arcy, Jack Lowden, Barry Keoghan ve Tom Glynn-Carney'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile 2017 Birleşik Krallık-Hollanda-Fransa-ABD ortak yapımı aksiyon, dram, gerilim, tarih, savaş filmidir.

dunkirk
Dunkirk

dunkirk
Dunkirk

The Mole, Supermarine ve Regimental Brothers ağır favorilerimdir ;)

Dunkirk Music by

Hans Zimmer

Dunkirk Soundtracks (Dunkirk Müzikleri)


dunkirk soundtracks
Dunkirk Soundtracks

The Mole / ( Hans Zimmer )


We Need Our Army Back / ( Hans Zimmer )


Shivering Soldier / ( Hans Zimmer )


Supermarine / ( Hans Zimmer )


The Tide / ( Hans Zimmer )


Regimental Brothers / ( Hans Zimmer & Lorne Balfe )


Impulse / ( Hans Zimmer )


Home / ( Hans Zimmer & Benjamin Wallfisch )


The Oil / ( Hans Zimmer )


Variation 15 (Dunkirk) / ( Benjamin Wallfisch & Sir Edward Elgar )


End Titles (Dunkirk) / (Benjamin Wallfisch & Sir Edward Elgar & Lorne Balfe & Hans Zimmer)


dunkirk
Dunkirk

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