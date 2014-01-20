Dunkirk 2017 Soundtracks
Dunkirk Müzikleri
''Dunkirk''
Christopher Nolan'ın yazıp yönettiği, başrollerinde; Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Fionn Whitehead, Aneurin Barnard, Harry Styles, James D'Arcy, Jack Lowden, Barry Keoghan ve Tom Glynn-Carney'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile 2017 Birleşik Krallık-Hollanda-Fransa-ABD ortak yapımı aksiyon, dram, gerilim, tarih, savaş filmidir.
The Mole, Supermarine ve Regimental Brothers ağır favorilerimdir ;)
Dunkirk Music by
Hans Zimmer
Dunkirk Soundtracks (Dunkirk Müzikleri)
The Mole / ( Hans Zimmer )
We Need Our Army Back / ( Hans Zimmer )
Shivering Soldier / ( Hans Zimmer )
Supermarine / ( Hans Zimmer )
The Tide / ( Hans Zimmer )
Regimental Brothers / ( Hans Zimmer & Lorne Balfe )
Impulse / ( Hans Zimmer )
Home / ( Hans Zimmer & Benjamin Wallfisch )
The Oil / ( Hans Zimmer )
Variation 15 (Dunkirk) / ( Benjamin Wallfisch & Sir Edward Elgar )
End Titles (Dunkirk) / (Benjamin Wallfisch & Sir Edward Elgar & Lorne Balfe & Hans Zimmer)
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