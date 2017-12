Dunkirk 2017 Soundtracks

Christopher Nolan'ın yazıp yönettiği, başrollerinde; Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Fionn Whitehead, Aneurin Barnard, Harry Styles, James D'Arcy, Jack Lowden, Barry Keoghan ve Tom Glynn-Carney'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile 2017 Birleşik Krallık-Hollanda-Fransa-ABD ortak yapımı aksiyon, dram, gerilim, tarih, savaş filmidir.



The Mole / ( Hans Zimmer )









We Need Our Army Back / ( Hans Zimmer )









Shivering Soldier / ( Hans Zimmer )









Supermarine / ( Hans Zimmer )









The Tide / ( Hans Zimmer )









Regimental Brothers / ( Hans Zimmer & Lorne Balfe )









Impulse / ( Hans Zimmer )









Home / ( Hans Zimmer & Benjamin Wallfisch )









The Oil / ( Hans Zimmer )









Variation 15 (Dunkirk) / ( Benjamin Wallfisch & Sir Edward Elgar )









End Titles (Dunkirk) / (Benjamin Wallfisch & Sir Edward Elgar & Lorne Balfe & Hans Zimmer)