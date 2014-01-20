Flatliners 1990 Çizgi Ötesi

''Ölmek için güzel bir gün.''

Flatliners (Çizgi Ötesi), Peter Filardi'nin yazdığı, Joel Schumacher'in yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Nelson Wright rolüyle Kiefer Sutherland, Young (Genç) Nelson rolüyle Aeryk Egan, David Labraccio rolüyle Kevin Bacon, Young (Genç) David rolüyle John Duda, Dr. (Doktor) Rachel Mannus rolüyle Julia Roberts, Dr. (Doktor) Joe Hurley rolüyle William Baldwin, Randy Steckle rolüyle Oliver Platt, Bill Mahoney rolüyle Joshua Rudoy, Winnie Hicks rolüyle Kimberly Scott, Young (Genç) Winnie rolüyle Kesha Reed, Rachel's Father (Rachel'ın Babası) rolüyle Benjamin Mouton, Rachel's Mother (Rachel'ın Annesi) rolüyle Elinore O'Connell, Uncle (Amca) Dave rolüyle Jim Ortlieb, Anne Coldren rolüyle Hope Davis, Edna rolüyle Patricia Belcher, Jill rolüyle K.K. Dodds, Ben Hicks rolüyle Afram Bill Williams, Terry rolüyle Deborah Thompson Duda, Bridget rolüyle Sanna Vraa, Playground Kid (Okul Bahçesindeki Çocuk) rolleriyle Tressa Thomas, Megan Stewart, Gonzo Gonzalez, Bag Lady (Çantalı Hanım) rolüyle Marilyn Dodds Frak, Joe's Woman (Joe'nun Kadını) rolleriyle Julie Warner, Nicole Niblack, Cynthia Bassham, Sarabeth Tucek, Ilona Margolis, Iilana B'tiste, Deborah Torchio, Deborah Goomas, Michelle McKee, Nancy Moran, Dede Latinopoulos, Shauna O'Brien, Terminal Woman (Terminaldeki Kadın) rolüyle Susan French, Housewife (Ev hanımı) rolüyle Beth Grant, Nurse (Hemşire) rolüyle Lyne Odums, Doctor (Doktor) rolleriyle John Fink, Angela Paton, Medical Student (Tıp Öğrencisi) rolleriyle Ted Otis, Tom Kurlander, Young Nelson's Friend (Genç Nelson'un Arkadaşları) rolleriyle Jared Milmeister, Patrick Gleeson, Latin Woman (Latin Kadın) rolüyle Evelina Fernández, Latin Husband (Latin Koca) rolüyle Miguel Delgado, Latin Wife (Latin Eş) rolüyle Ingrid Oliu, Latin Orderly (Latin Emir eri) rolüyle Raymond Hanis, Waitress (Garson Kız) rolüyle Zoaunne LeRoy, Little Girl (Küçük Kız) rolüyle Nili Levi, Professor (Profesör) rolüyle Natsuko Ohama, Train Passenger (Tren Yolcusu) rolüyle Jeff Dlugolecki, Marie-Alise Recasner ve Amy Rochelle'nin yer aldığı 1990 Amerikan yapımı dram, gerilim, korku, Sci-Fi / Science Fiction (Bilimkurgu) filmidir.





''Some lines shouldn't be crossed... (Bazı çizgilerin ötesine geçilmemelidir.)''



Flatliners

Çizgi Ötesi



Kendini mesleğine adamış, araştırmacı ruhunu ''henüz'' kaybetmemiş 5 idealist genç hekimin hakikati keşfetmek üzere bilim sınırlarının ötesine, cesur ve gizemli seyahati.





Yazıyı okumaya geçmeden uyarımızı dikkate almanızı isteriz: ''Bu yazı 1990 yapımı , muhteşem oyuncuların başrolde oynadığı orijinal filmle ilgilidir. MelisaFilm olarak tavsiyemiz şudur ki yenisini izlemeyin, 1990 yapımı orijinalini izleyin. Fragmanlarına ve afişlerine baktığımızda, oyuncularını karşılaştırdığımızda kabak gibi anlaşıldığı üzere, remake'lerin çoğu gibi bu da aslının özünü de biçimini de tamamen boşaltmak amacıyla yapıldığı her halinden belli kötü bir kopya.''





Gerçeği, hakikati ararken, etik amaçlarla dahi olsa genel geçer kurallara bağlı kalmanın imkanı yoktur; çünkü hakikat her zaman bilgimizin ötesinde olacaktır. Gerçeğin peşinde olmayan sıradan insanları, rutinle derdi olmayan fanileri çizginin ardında tutmak için belirlenmiş ''ahlaki'' kurallar dahi bir bilim adamı için aşılması gereken en önemli sınırlardır. Bunun için yetenek, zeka, deha yetmez, aynı zamanda cesaret gerekir.





''Yeteneği olanların cesareti olmaması çok yazık.''





''Dahi bir bilim adamı için gerçek ve bilgiyi aramak ne zamandır dehşet diye tanımlanır oldu?''





Her ne kadar ölüp de dönmemek adına büyük bir endişe taşısalar da merakları ve idealleri ağır basan cerrahlarımız bu yüce amaçlarla kendilerini çizginin ötesine geçirecek ve hakikati bulmalarını sağlayacak deneyi bizzat kendi üstlerinde deneyimlemek üzere güçlerini ve yeteneklerini birleştirirler. Bu deneyde kalp çizgisi düz olunca, beyin ölümü de gerçekleşecek ve ölüm safhasına geçen denek bu sırada keşfini deneyimliyor olacaktır.



Flatliners Julia Roberts

Flatliners Julia Roberts-Oliver Platt-William Baldwin-Kiefer Sutherland



- Bunu neden yapıyorsun?

- Ölümün ötesinde bir şey var mı görmek için. Felsefe başaramadı. Din başaramadı. Şimdi sıra bilimde.

- Öldürmek istediğim birkaç kişi var, ama sen onlardan biri değilsin.

- Ölmek istemiyorum. Yanıtları bulmak ve öyle dönmek istiyorum yaşama.

- Kahraman olmak için öl, ama şan-şöhret için ölme!





Flatliners Kevin Bacon-Kiefer Sutherland-Julia Roberts-Oliver Platt-William Baldwin

Flatliners Oliver Platt-Kiefer Sutherland-Julia Roberts-Kevin Bacon-William Baldwin

Flatliners Kiefer Sutherland-Julia Roberts

Flatliners William Baldwin

Flatliners Oliver Platt-William Baldwin

Flatliners Kevin Bacon

Flatliners Kevin Bacon-Julia Roberts

Flatliners Kevin Bacon-Julia Roberts

Flatliners Kiefer Sutherland-Kevin Bacon-Julia Roberts

Flatliners William Baldwin-Oliver Platt-Kevin Bacon-Julia Roberts-Kiefer Sutherland

Flatliners Kevin Bacon-Julia Roberts

Flatliners Julia Roberts

Flatliners Kiefer Sutherland-Kevin Bacon

Flatliners William Baldwin-Julia Roberts-Kiefer Sutherland



İnsanlığa faydalı olmak isteyen çılgın bilim adamı mıydılar, yoksa hayatlarını bile ortaya atacak kadar rekabetçi mi? Bu sorunun yanıtını, tünelin sonunu görmeden öğrenmeleri mümkün olmayacaktı: Tünelin ucunda bizleri ışık mı yoksa karanlık mı bekliyordu?





Flatliners (Çizgi Ötesi) Trailer









Flatliners



MelisaFilm merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır." Yazar Hakkında: "merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır."





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