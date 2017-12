The Lure 2015 Soundtracks

Robert Bolesto'nun yazığı, Agnieszka Smoczynska'nın yönettiği, başrollerinde; Kinga Preis, Michalina Olszanska, Marta Mazurek, Jakub Gierszal, Andrzej Konopka, Marcin Kowalczyk, Magdalena Cielecka, Katarzyna Herman ve Zygmunt Malanowicz'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile The Lure / Córki dancingu (Deniz Kızlarının Şarkısı) 2015 Polonya yapımı dram, komedi, korku, müzikal filmidir.





Mermaid's Calling #1 / ( Marta Mazurek, Barbara Wronska & Michalina Olszańska )

You Were the Beat of My Heart / ( Marta Mazurek, Kinga Preis & Michalina Olszańska )





Give Me This Night / ( Barbara Wronska & Zuzanna Wrońska )

The Housefly 3 / ( Kinga Preis, Katarzyna Sawczuk, Jakub Gierszal, Roma Gasiorowska & Marcin Kowalczyk )

Take Me in Your Care / ( Marta Mazurek & Jakub Gierszal )

Banana Song / ( Kinga Preis, Andrzej Konopka & Jakub Gierszal )

The Tavern / ( Marcin Macuk & Barbara Wronska )

Biting the German to Death / ( Marcin Macuk & Barbara Wronska )

Abracadabra / ( Marta Mazurek & Michalina Olszańska )





I Feel Love / ( Kinga Preis )

Chronos / ( Łukasz Drapała )

Colors / ( The Abstinents )

Mermaid's Calling #2 / ( Marta Mazurek, Michalina Olszańska & Barbara Wronska )

The Bed / ( Marta Mazurek & Michalina Olszańska )

The Housefly 1 / ( Michalina Olszańska )

The Loop / ( Magdalena Cielecka, Kinga Preis, Andrzej Konopka & Jakub Gierszal )

The Carpet / ( Barbara Wronska )

Policewoman / ( Katarzyna Herman & Michalina Olszańska )