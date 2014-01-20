The Lure 2015 Soundtracks
''Deniz Kızlarının Şarkısı'' Müzikleri
The Lure / Córki dancingu (Deniz Kızlarının Şarkısı)
Robert Bolesto'nun yazığı, Agnieszka Smoczynska'nın yönettiği, başrollerinde; Kinga Preis, Michalina Olszanska, Marta Mazurek, Jakub Gierszal, Andrzej Konopka, Marcin Kowalczyk, Magdalena Cielecka, Katarzyna Herman ve Zygmunt Malanowicz'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile The Lure / Córki dancingu (Deniz Kızlarının Şarkısı) 2015 Polonya yapımı dram, komedi, korku, müzikal filmidir.
The Lure Soundtracks / Córki dancingu Soundtracks (''Deniz Kızlarının Şarkısı'' Müzikleri)
Mermaid's Calling #1 / ( Marta Mazurek, Barbara Wronska & Michalina Olszańska )
You Were the Beat of My Heart / ( Marta Mazurek, Kinga Preis & Michalina Olszańska )
Give Me This Night / ( Barbara Wronska & Zuzanna Wrońska )
The Housefly 3 / ( Kinga Preis, Katarzyna Sawczuk, Jakub Gierszal, Roma Gasiorowska & Marcin Kowalczyk )
Take Me in Your Care / ( Marta Mazurek & Jakub Gierszal )
Banana Song / ( Kinga Preis, Andrzej Konopka & Jakub Gierszal )
The Tavern / ( Marcin Macuk & Barbara Wronska )
Biting the German to Death / ( Marcin Macuk & Barbara Wronska )
Abracadabra / ( Marta Mazurek & Michalina Olszańska )
I Feel Love / ( Kinga Preis )
Chronos / ( Łukasz Drapała )
Colors / ( The Abstinents )
Mermaid's Calling #2 / ( Marta Mazurek, Michalina Olszańska & Barbara Wronska )
The Bed / ( Marta Mazurek & Michalina Olszańska )
The Housefly 1 / ( Michalina Olszańska )
The Loop / ( Magdalena Cielecka, Kinga Preis, Andrzej Konopka & Jakub Gierszal )
The Carpet / ( Barbara Wronska )
Policewoman / ( Katarzyna Herman & Michalina Olszańska )
0 yorum: