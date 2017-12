The Mountain Between Us 2017 Soundtracks

ABD'li yazar Charles Martin'in aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan, J. Mills Goodloe ve Chris Weitz'in senaristliğini birlikte yaptıkları, Hany Abu-Assad'ın yönettiği, başrollerinde; Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges ve Dermot Mulroney'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile The Mountain Between Us (Aramızdaki Sözler) 2017 Amerikan yapımı aksiyon, dram, macera, romantik, gerilim filmidir.





Ramin Djawadi





The Mountain Between Us / ( Ramin Djawadi )

Don't Say Anything / ( Ramin Djawadi )

I'm Sorry / ( Ramin Djawadi )

Rule of Three / ( Ramin Djawadi )

Finding the Cabin / ( Ramin Djawadi )

I'm Scared / ( Ramin Djawadi )

They Can't Hear You / ( Ramin Djawadi )

1% of Something / ( Ramin Djawadi )

Trust Your Instinct / ( Ramin Djawadi )

The Photograph / ( Ramin Djawadi )

Flare Gun / ( Ramin Djawadi )

Little Recorder / ( Ramin Djawadi )

The Mountains / ( Ramin Djawadi )

Seperation / ( Ramin Djawadi )

Not Today / ( Ramin Djawadi )

I Feel Alive / ( Ramin Djawadi )

Where is the Dog? / ( Ramin Djawadi )

Just Me and You / ( Ramin Djawadi )

The Heart is Just a Muscle / ( Ramin Djawadi )

Meaning of Life / ( Ramin Djawadi )