2018 Altın Küre Ödülleri Kazananlar

75. Altın Küre Ödülleri Kazananlar





2018-75. Altın Küre Ödülleri Kazananlar



2018 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Ve işte Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi: sahiplerini buldu. Ve iştekazananlar listesi:





2018 Altın Küre Ödülleri Kazananlar



75th Golden Globe Awards Winners (75. Altın Küre Ödülleri Kazananlar)





Best Motion Picture, Drama (En İyi Film, Drama)









Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)





Best Screenplay-Motion Picture (En İyi Senaryo-Sinema)





Martin McDonagh / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)





Best Motion Picture, Musical or Comedy (En İyi Film, Müzikal veya Komedi)









Lady Bird (Uğur Böceği)





Best Director-Motion Picture (En İyi Yönetmen-Sinema)





Guillermo Del Toro / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)





Best Actor in a Motion Picture, Drama (En İyi Aktör, Drama)





Gary Oldman / Darkest Hour (En Karanlık Saat)





Best Actress in a Motion Picture, Drama (En İyi Aktris, Drama)





Frances McDormand / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)





Best Actor in Motion Picture, Musical or Comedy (En İyi Aktör, Müzikal veya Komedi)





James Franco / The Disaster Artist





Best Actress in Motion Picture, Musical or Comedy (En İyi Aktris, Müzikal veya Komedi)





Saoirse Ronan / Lady Bird (Uğur Böceği)





Best Supporting Actor in a Motion Picture (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu-Sinema)





Sam Rockwell / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)





Best Supporting Actress in a Motion Picture (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu-Sinema)





Allison Janney / I, Tonya (Ben, Tonya)





Best Animated Feature Film (En İyi Animasyon Filmi)





Coco





Best Foreign Language Film (Yabancı Dilde En İyi Film)





In the Fade (Paramparça)





Best Original Score-Motion Picture (En İyi Müzik-Sinema)





Alexandre Desplat / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)





Best Original Song-Motion Picture (En İyi Şarkı-Sinema)





This is Me / The Greatest Showman (Muhteşem Showman) - Music and Lyrics by: Benj Pasek, Justin Paul





75. Altın Küre Ödülleri Kazananlar



Best TV Series, Drama (En İyi Dizi, Drama)





The Handmaid's Tale





Best Actor in a TV Series, Drama (En İyi Aktör-Dizi, Drama)





Sterling K. Brown / This Is Us





Best Actress in a TV Series, Drama (En İyi Aktris-Dizi, Drama)





Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale





Best TV Series, Musical or Comedy (En İyi Dizi, Müzikal veya Komedi)





The Marvelous Mr.s Maisel





Best Actor in a TV Series, Musical or Comedy (En İyi Aktör-Dizi, Müzikal veya Komedi)





Aziz Ansari / Master of None





Best Actress in a TV Series, Musical or Comedy (En İyi Aktris-Dizi, Müzikal veya Komedi)





Rachel Brosnahan / The Marvelous Mr.s Maisel





Best TV Movie or Mini-Series (En İyi TV Filmi veya Mini Dizi)





Big Little Lies





Best Actor in a Mini-Series or TV Movie (En İyi Aktör, Mini Dizi veya TV Filmi)





Ewan McGregor / Fargo





Best Actress in a Mini-Series or TV Movie (En İyi Aktris, Mini Dizi veya TV Filmi)





Nicole Kidman / Big Little Lies





Best Supporting Actor in a Series, Mini-Series or TV Movie (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Mini Dizi veya TV Filmi)





Alexander Skarsgård / Big Little Lies





Best Supporting Actress in a Series, Mini-Series or TV Movie (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Mini Dizi veya TV Filmi)





Laura Dern / Big Little Lies





Zamanlama dolayısıyla zaman vurgusu ön plana çıkarılarak başlayan, 1 Altın Küre adaylığı, 2 Oscar adaylığı ve The Jean Hersholt Humanitarian Award (Jean Hersholt İnsanlık Ödülü) sahibi Oprah Winfrey'in Cecil B.DeMille Ödülü'nü Reese Whitherspoon'un elinden alırken ''Basın kuşatma altında'' vurgusuyla, Altın Küreler'in 75. yıldönümünde, yan yana dayanışma içerisinde bulunan kadınları destekliyoruz; biz sizi görüyoruz ve duyuyoruz hikayelerinizi anlatacağız ve artık ''Zaman Doldu (Times Up)'' mesajının verildiği; istismar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık üzerine bolca laflar edilen her şeyin planlı programlı ilerlediği tatsız tuzsuz bir geceydi. Ayrıca, Oprah bu ödülü alan ilk siyahi kadın oldu.





Oprah Winfrey



#GoldenGlobes