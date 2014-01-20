2018 BAFTA Adayları
71. BAFTA Adayları
Sinema dünyasının prestijli ödüllerinden olan İngiliz Oscar'ı ya da Oscar'ın Birleşik Krallık'taki dengi olan BAFTA yani kurumsal adıyla, The British Academy of Film and Television Arts (İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi) ödülleri 18 Şubat'ta sahiplerini bulacak.
Birleşik Krallık'ın en kıymetli ve kendine özgü binalarından birisi olan Royal Albert Hall'da gerçekleştirilecek olan ödül töreni aynı zamanda Oscar'ın habercisi olarak da kabul edilmektedir. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan artık son hazırlıkların tamamlandığı 2018 BAFTA Adayları'nı (71. BAFTA Adayları) listemizden inceleyelim...
Natalie Dormer ve Letitia Wright'ın sunumuyla açıklanan adaylar arasında 12 kategoriyle en fazla aday gösterilen film, The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü) oldu.
Hollywood'un Oscar Ödülleri'ne karşı İngilizlerin 70 yıldır dağıttığı BAFTA Ödülleri'nin tüm kategorilerdeki adayları şu şekilde:
Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)
Darkest Hour (En Karanlık Saat)
Dunkirk
The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)
Alexander Korda Award for Best British Film (En İyi İngiliz Filmi)
Darkest Hour (En Karanlık Saat)
The Death of Stalin (Stalin'in Ölümü)
God's Own Country (Tanrının Unuttuğu Yer)
Lady Macbeth
Paddington 2 (Ayı Paddington 2)
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer (Bir İngiliz Yazar, Yönetmen ya da Yapımcının En İyi Çıkış Filmi Ödülü)
The Ghoul
I Am Not a Witch
Jawbone
Kingdom of Us
Lady Macbeth
David Lean Award for Direction (En İyi Yönetmen)
Denis Villeneuve / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)
Luca Guadagnino / Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)
Christopher Nolan / Dunkirk
Guillermo del Toro / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Martin McDonagh / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)
Best Leading Actor (En İyi Erkek Oyuncu)
Daniel Day-Lewis / Phantom Thread
Daniel Kaluuya / Get Out (Kapan)
Gary Oldman / Darkest Hour (En Karanlık Saat)
Jamie Bell / Film Stars Don't Die in Liverpool
Timothée Chalamet / Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)
Best Leading Actress (En İyi Kadın Oyuncu)
Annette Bening / Film Stars Don't Die in Liverpool
Frances McDormand / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)
Margot Robbie / I, Tonya (Ben, Tonya)
Sally Hawkins / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Saorise Ronan / Lady Bird (Uğur Böceği)
Best Supporting Actor (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu)
Christopher Plummer / All the Money in the World
Hugh Grant / Paddington 2 (Ayı Paddington 2)
Sam Rockwell / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)
Willem Dafoe / The Florida Project (Florida Projesi)
Woody Harrelson / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)
Best Supporting Actress (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu)
Allison Janney / I, Tonya (Ben, Tonya)
Kristin Scott Thomas / Darkest Hour (En Karanlık Saat)
Laurie Metcalf / Lady Bird (Uğur Böceği)
Lesley Manville / Phantom Thread
Octavia Spencer / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Best Original Screenplay (En İyi Özgün Senaryo)
Jordan Peele / Get Out (Kapan)
Steven Rogers / I, Tonya (Ben, Tonya)
Greta Gerwig / Lady Bird (Uğur Böceği)
Guillermo del Toro, Vanessa Taylor / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Martin McDonagh / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)
Best Adapted Screenplay (En İyi Uyarlama Senaryo)
James Ivory / Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)
Armando Iannucci, Ian Martin, David Schneider / The Death of Stalin (Stalin'in Ölümü)
Matt Greenhalgh / Film Stars Don't Die in Liverpool
Aaron Sorkin / Molly's Game (Molly'nin Oyunu)
Simon Farnaby, Paul King / Paddington 2 (Ayı Paddington 2)
Best Film not in the English Language (Yabancı Dilde En İyi Film)
Paul Verhoven / Elle / Oh! (O Kadın)
Angelina Jolie / First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers (Önce Babamı Öldürdüler)
Chan-wook Park / The Handmaiden / Ah-ga-ssi (Hizmetçi)
Andrey Zvyagintsev / Loveless / Nelyubov (Sevgisiz)
Asghar Farhadi / The Salesman / Forushande / Le client (Satıcı)
Best Cinematography (En İyi Sinematografi)
Roger Deakins / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)
Bruno Delbonnel / Darkest Hour (En Karanlık Saat)
Hoyte van Hoytema / Dunkirk
Dan Laustsen / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Ben Davis / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)
Best Editing (En İyi Kurgu)
Jonathan Amos, Paul Machliss / Baby Driver (Tam Gaz)
Joe Walker / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)
Lee Smith / Dunkirk
Sidney Wolinsky / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Jon Gregory / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)
Best Special Visual Effects (En İyi Görsel Efekt)
Gerd Nefzer, John Nelson / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)
Scott Fisher, Andrew Jackson / Dunkirk
Dennis Berardi, Trey Harrell, Kevin Scott / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi) / Nominees TBC
War for the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Savaş) / Nominees TBC
Best Production Design (En İyi Sanat Yönetmeni)
Sarah Greenwood, Katie Spencer / Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin)
Dennis Gassner, Alessandra Querzola / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)
Sarah Greenwood, Katie Spencer / Darkest Hour (En Karanlık Saat)
Nathan Crowley, Gary Fettis / Dunkirk
Paul Austerberry, Jeff Melvin, Shane Vieau / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Best Animated Film (En İyi Animasyon Filmi)
Lee Unkrich / Coco
Dorota Kobiela, Hugh Welchman / Loving Vincent (Vincent'ı Sevmek)
Claude Barras / My Life as a Zucchini / My Life as a Courgette / Ma vie de Courgette (Kabakçığın Hayatı)
Best British Short Animation (En İyi İngiliz Kısa Animasyon)
Will Anderson / Have Heart
Ben Steer / Mamoon
Paloma Baeza, Ser En Low / Poles Apart
Best British Short Film (En İyi İngiliz Kısa Film)
Aamir
Cowboy Dave
A Drowning Man
Work
Wren Boys
Best Make Up / Hair (En İyi Makyaj ve Saç )
Donald Mowat, Kerry Warn / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)
David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick, Kazuhiro Tsuji / Darkest Hour (En Karanlık Saat)
Deborah La Mia Denaver, Adruitha Lee / I, Tonya (Ben, Tonya)
Daniel Phillips / Victoria and Abdul / Victoria & Abdul (Victoria ve Abdul)
Naomi Bakstad, Robert A. Pandini, Arjen Tuiten / Wonder (Mucize)
Best Costume Design (En İyi Kostüm Tasarımı)
Jacqueline Durran / Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin)
Jacqueline Durran / Darkest Hour (En Karanlık Saat)
Jennifer Johnson / I, Tonya (Ben, Tonya)
Mark Bridges / Phantom Thread
Luis Sequeira / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Best Sound (En İyi Ses)
Tim Cavagin, Mary H. Ellis, Julian Slater / Baby Driver (Tam Gaz)
Ron Bartlett, Doug Hemphill, Mark Mangini, Mac Ruth / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)
Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo, Mark Weingarten / Dunkirk
Christian Cooke, Glen Gauthier, Nathan Robitaille, Brad Zoern / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Ren Klyce, David Parker, Michael Semanick, Stuart Wilson, Matthew Wood / Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi)
Anthony Asquith Award for Film Music (En İyi Özgün Müzik)
Benjamin Wallfisch, Hans Zimmer / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)
Dario Marianelli / Darkest Hour (En Karanlık Saat)
Hans Zimmer / Dunkirk
Jonny Greenwood / Phantom Thread
Alexandre Desplat / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Best Documentary (En İyi Belgesel)
Matthew Heineman / City of Ghosts (Hayaletler Şehri)
Raoul Peck / I Am Not Your Negro (Ben Senin Zencin Değilim)
Bryan Fogel / Icarus (İkarus)
Bonni Cohen, Jon Shenk / An Inconvenient Sequel: Truth to Power (Uygunsuz Gerçek 2)
Brett Morgen / Jane
EE Rising Star Award (Yükselen Yıldız Ödülü)
Daniel Kaluuya
Florence Pugh
Josh O'Connor
Tessa Thompson
Timothée Chalamet
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