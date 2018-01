Sinema dünyasının prestijli ödüllerinden olan İngiliz Oscar'ı ya da Oscar'ın Birleşik Krallık'taki dengi olan BAFTA yani kurumsal adıyla, The British Academy of Film and Television Arts (İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi) ödülleri 18 Şubat'ta sahiplerini bulacak.

Birleşik Krallık'ın en kıymetli ve kendine özgü binalarından birisi olan Royal Albert Hall'da gerçekleştirilecek olan ödül töreni aynı zamanda Oscar'ın habercisi olarak da kabul edilmektedir. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan artık son hazırlıkların tamamlandığı 2018 BAFTA Adayları'nı (71. BAFTA Adayları) listemizden inceleyelim...

Natalie Dormer ve Letitia Wright'ın sunumuyla açıklanan adaylar arasında 12 kategoriyle en fazla aday gösterilen film, The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü) oldu.

Hollywood'un Oscar Ödülleri'ne karşı İngilizlerin 70 yıldır dağıttığı BAFTA Ödülleri'nin tüm kategorilerdeki adayları şu şekilde:

Alexander Korda Award for Best British Film (En İyi İngiliz Filmi)

Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer (Bir İngiliz Yazar, Yönetmen ya da Yapımcının En İyi Çıkış Filmi Ödülü)

David Lean Award for Direction (En İyi Yönetmen)

Best Leading Actor (En İyi Erkek Oyuncu)

Best Leading Actress (En İyi Kadın Oyuncu)

Best Supporting Actor (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu)

Best Supporting Actress (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu)

Best Original Screenplay (En İyi Özgün Senaryo)

Best Adapted Screenplay (En İyi Uyarlama Senaryo)

Best Film not in the English Language (Yabancı Dilde En İyi Film)

Best Cinematography (En İyi Sinematografi)

Best Editing (En İyi Kurgu)

Best Special Visual Effects (En İyi Görsel Efekt)

Best Production Design (En İyi Sanat Yönetmeni)

Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)Darkest Hour (En Karanlık Saat)DunkirkThe Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Darkest Hour (En Karanlık Saat)The Death of Stalin (Stalin'in Ölümü)God's Own Country (Tanrının Unuttuğu Yer)Lady MacbethPaddington 2 (Ayı Paddington 2)Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)The GhoulI Am Not a WitchJawboneKingdom of UsLady MacbethDenis Villeneuve / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)Luca Guadagnino / Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)Christopher Nolan / DunkirkGuillermo del Toro / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Martin McDonagh / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Daniel Day-Lewis / Phantom ThreadDaniel Kaluuya / Get Out (Kapan)Gary Oldman / Darkest Hour (En Karanlık Saat)Jamie Bell / Film Stars Don't Die in LiverpoolTimothée Chalamet / Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)Annette Bening / Film Stars Don't Die in LiverpoolFrances McDormand / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Margot Robbie / I, Tonya (Ben, Tonya)Sally Hawkins / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Saorise Ronan / Lady Bird (Uğur Böceği)Christopher Plummer / All the Money in the WorldHugh Grant / Paddington 2 (Ayı Paddington 2)Sam Rockwell / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Willem Dafoe / The Florida Project (Florida Projesi)Woody Harrelson / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Allison Janney / I, Tonya (Ben, Tonya)Kristin Scott Thomas / Darkest Hour (En Karanlık Saat)Laurie Metcalf / Lady Bird (Uğur Böceği)Lesley Manville / Phantom ThreadOctavia Spencer / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Jordan Peele / Get Out (Kapan)Steven Rogers / I, Tonya (Ben, Tonya)Greta Gerwig / Lady Bird (Uğur Böceği)Guillermo del Toro, Vanessa Taylor / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Martin McDonagh / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)James Ivory / Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)Armando Iannucci, Ian Martin, David Schneider / The Death of Stalin (Stalin'in Ölümü)Matt Greenhalgh / Film Stars Don't Die in LiverpoolAaron Sorkin / Molly's Game (Molly'nin Oyunu)Simon Farnaby, Paul King / Paddington 2 (Ayı Paddington 2)Paul Verhoven / Elle / Oh! (O Kadın)Angelina Jolie / First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers (Önce Babamı Öldürdüler)Chan-wook Park / The Handmaiden / Ah-ga-ssi (Hizmetçi)Andrey Zvyagintsev / Loveless / Nelyubov (Sevgisiz)Asghar Farhadi / The Salesman / Forushande / Le client (Satıcı)Roger Deakins / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)Bruno Delbonnel / Darkest Hour (En Karanlık Saat)Hoyte van Hoytema / DunkirkDan Laustsen / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Ben Davis / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Jonathan Amos, Paul Machliss / Baby Driver (Tam Gaz)Joe Walker / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)Lee Smith / DunkirkSidney Wolinsky / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Jon Gregory / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Gerd Nefzer, John Nelson / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)Scott Fisher, Andrew Jackson / DunkirkDennis Berardi, Trey Harrell, Kevin Scott / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi) / Nominees TBCWar for the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Savaş) / Nominees TBCSarah Greenwood, Katie Spencer / Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin)