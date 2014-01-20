2018 BAFTA Adayları

71. BAFTA Adayları





2018 BAFTA Adayları



Sinema dünyasının prestijli ödüllerinden olan İngiliz Oscar'ı ya da Oscar'ın Birleşik Krallık'taki dengi olan BAFTA yani kurumsal adıyla, The British Academy of Film and Television Arts (İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi) ödülleri 18 Şubat'ta sahiplerini bulacak.





BAFTA



Birleşik Krallık'ın en kıymetli ve kendine özgü binalarından birisi olan Royal Albert Hall'da gerçekleştirilecek olan ödül töreni aynı zamanda Oscar'ın habercisi olarak da kabul edilmektedir. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan artık son hazırlıkların tamamlandığı 2018 BAFTA Adayları'nı (71. BAFTA Adayları) listemizden inceleyelim...





Natalie Dormer ve Letitia Wright'ın sunumuyla açıklanan adaylar arasında 12 kategoriyle en fazla aday gösterilen film, The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü) oldu.





Hollywood'un Oscar Ödülleri'ne karşı İngilizlerin 70 yıldır dağıttığı BAFTA Ödülleri'nin tüm kategorilerdeki adayları şu şekilde:





Best Film (En İyi Film)



Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)

Darkest Hour (En Karanlık Saat)

Dunkirk

The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)



Alexander Korda Award for Best British Film (En İyi İngiliz Filmi)



Darkest Hour (En Karanlık Saat)

The Death of Stalin (Stalin'in Ölümü)

God's Own Country (Tanrının Unuttuğu Yer)

Lady Macbeth

Paddington 2 (Ayı Paddington 2)

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)



Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer (Bir İngiliz Yazar, Yönetmen ya da Yapımcının En İyi Çıkış Filmi Ödülü)



The Ghoul

I Am Not a Witch

Jawbone

Kingdom of Us

Lady Macbeth



David Lean Award for Direction (En İyi Yönetmen)



Denis Villeneuve / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)

Luca Guadagnino / Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)

Christopher Nolan / Dunkirk

Guillermo del Toro / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)

Martin McDonagh / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)



Best Leading Actor (En İyi Erkek Oyuncu)



Daniel Day-Lewis / Phantom Thread

Daniel Kaluuya / Get Out (Kapan)

Gary Oldman / Darkest Hour (En Karanlık Saat)

Jamie Bell / Film Stars Don't Die in Liverpool

Timothée Chalamet / Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)



Best Leading Actress (En İyi Kadın Oyuncu)



Annette Bening / Film Stars Don't Die in Liverpool

Frances McDormand / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)

Margot Robbie / I, Tonya (Ben, Tonya)

Sally Hawkins / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)

Saorise Ronan / Lady Bird (Uğur Böceği)



Best Supporting Actor (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu)



Christopher Plummer / All the Money in the World

Hugh Grant / Paddington 2 (Ayı Paddington 2)

Sam Rockwell / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)

Willem Dafoe / The Florida Project (Florida Projesi)

Woody Harrelson / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)



Best Supporting Actress (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu)



Allison Janney / I, Tonya (Ben, Tonya)

Kristin Scott Thomas / Darkest Hour (En Karanlık Saat)

Laurie Metcalf / Lady Bird (Uğur Böceği)

Lesley Manville / Phantom Thread

Octavia Spencer / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)



Best Original Screenplay (En İyi Özgün Senaryo)



Jordan Peele / Get Out (Kapan)

Steven Rogers / I, Tonya (Ben, Tonya)

Greta Gerwig / Lady Bird (Uğur Böceği)

Guillermo del Toro, Vanessa Taylor / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)

Martin McDonagh / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)



Best Adapted Screenplay (En İyi Uyarlama Senaryo)



James Ivory / Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)

Armando Iannucci, Ian Martin, David Schneider / The Death of Stalin (Stalin'in Ölümü)

Matt Greenhalgh / Film Stars Don't Die in Liverpool

Aaron Sorkin / Molly's Game (Molly'nin Oyunu)

Simon Farnaby, Paul King / Paddington 2 (Ayı Paddington 2)



Best Film not in the English Language (Yabancı Dilde En İyi Film)



Paul Verhoven /

Angelina Jolie / First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers (Önce Babamı Öldürdüler)

Chan-wook Park / The Handmaiden / Ah-ga-ssi (Hizmetçi)

Andrey Zvyagintsev / Loveless / Nelyubov (Sevgisiz)

Asghar Farhadi /



Best Cinematography (En İyi Sinematografi)



Roger Deakins / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)

Bruno Delbonnel / Darkest Hour (En Karanlık Saat)

Hoyte van Hoytema / Dunkirk

Dan Laustsen / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)

Ben Davis / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)



Best Editing (En İyi Kurgu)



Jonathan Amos, Paul Machliss / Baby Driver (Tam Gaz)

Joe Walker / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)

Lee Smith / Dunkirk

Sidney Wolinsky / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)

Jon Gregory / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)



Best Special Visual Effects (En İyi Görsel Efekt)



Gerd Nefzer, John Nelson / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)

Scott Fisher, Andrew Jackson / Dunkirk

Dennis Berardi, Trey Harrell, Kevin Scott / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)

Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi) / Nominees TBC

War for the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Savaş) / Nominees TBC



Best Production Design (En İyi Sanat Yönetmeni)



Sarah Greenwood, Katie Spencer / Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin) Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)Darkest Hour (En Karanlık Saat)DunkirkThe Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Darkest Hour (En Karanlık Saat)The Death of Stalin (Stalin'in Ölümü)God's Own Country (Tanrının Unuttuğu Yer)Lady MacbethPaddington 2 (Ayı Paddington 2)Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)The GhoulI Am Not a WitchJawboneKingdom of UsLady MacbethDenis Villeneuve / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)Luca Guadagnino / Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)Christopher Nolan / DunkirkGuillermo del Toro / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Martin McDonagh / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Daniel Day-Lewis / Phantom ThreadDaniel Kaluuya / Get Out (Kapan)Gary Oldman / Darkest Hour (En Karanlık Saat)Jamie Bell / Film Stars Don't Die in LiverpoolTimothée Chalamet / Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)Annette Bening / Film Stars Don't Die in LiverpoolFrances McDormand / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Margot Robbie / I, Tonya (Ben, Tonya)Sally Hawkins / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Saorise Ronan / Lady Bird (Uğur Böceği)Christopher Plummer / All the Money in the WorldHugh Grant / Paddington 2 (Ayı Paddington 2)Sam Rockwell / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Willem Dafoe / The Florida Project (Florida Projesi)Woody Harrelson / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Allison Janney / I, Tonya (Ben, Tonya)Kristin Scott Thomas / Darkest Hour (En Karanlık Saat)Laurie Metcalf / Lady Bird (Uğur Böceği)Lesley Manville / Phantom ThreadOctavia Spencer / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Jordan Peele / Get Out (Kapan)Steven Rogers / I, Tonya (Ben, Tonya)Greta Gerwig / Lady Bird (Uğur Böceği)Guillermo del Toro, Vanessa Taylor / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Martin McDonagh / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)James Ivory / Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)Armando Iannucci, Ian Martin, David Schneider / The Death of Stalin (Stalin'in Ölümü)Matt Greenhalgh / Film Stars Don't Die in LiverpoolAaron Sorkin / Molly's Game (Molly'nin Oyunu)Simon Farnaby, Paul King / Paddington 2 (Ayı Paddington 2)Paul Verhoven / Elle / Oh! (O Kadın)Angelina Jolie / First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers (Önce Babamı Öldürdüler)Chan-wook Park / The Handmaiden / Ah-ga-ssi (Hizmetçi)Andrey Zvyagintsev / Loveless / Nelyubov (Sevgisiz)Asghar Farhadi / The Salesman / Forushande / Le client (Satıcı)Roger Deakins / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)Bruno Delbonnel / Darkest Hour (En Karanlık Saat)Hoyte van Hoytema / DunkirkDan Laustsen / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Ben Davis / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Jonathan Amos, Paul Machliss / Baby Driver (Tam Gaz)Joe Walker / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)Lee Smith / DunkirkSidney Wolinsky / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Jon Gregory / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Gerd Nefzer, John Nelson / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)Scott Fisher, Andrew Jackson / DunkirkDennis Berardi, Trey Harrell, Kevin Scott / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi) / Nominees TBCWar for the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Savaş) / Nominees TBCSarah Greenwood, Katie Spencer / Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin)

Dennis Gassner, Alessandra Querzola / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)

Sarah Greenwood, Katie Spencer / Darkest Hour (En Karanlık Saat)

Nathan Crowley, Gary Fettis / Dunkirk

Paul Austerberry, Jeff Melvin, Shane Vieau / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)



Best Animated Film (En İyi Animasyon Filmi)



Lee Unkrich / Coco

Dorota Kobiela, Hugh Welchman / Loving Vincent (Vincent'ı Sevmek)

Claude Barras / My Life as a Zucchini / My Life as a Courgette / Ma vie de Courgette (Kabakçığın Hayatı)



Best British Short Animation (En İyi İngiliz Kısa Animasyon)



Will Anderson / Have Heart

Ben Steer / Mamoon

Paloma Baeza, Ser En Low / Poles Apart



Best British Short Film (En İyi İngiliz Kısa Film)



Aamir

Cowboy Dave

A Drowning Man

Work

Wren Boys



Best Make Up / Hair (En İyi Makyaj ve Saç )



Donald Mowat, Kerry Warn / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)

David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick, Kazuhiro Tsuji / Darkest Hour (En Karanlık Saat)

Deborah La Mia Denaver, Adruitha Lee / I, Tonya (Ben, Tonya)

Daniel Phillips / Victoria and Abdul / Victoria & Abdul (Victoria ve Abdul)

Naomi Bakstad, Robert A. Pandini, Arjen Tuiten / Wonder (Mucize)



Best Costume Design (En İyi Kostüm Tasarımı)



Jacqueline Durran / Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin)

Jacqueline Durran / Darkest Hour (En Karanlık Saat)

Jennifer Johnson / I, Tonya (Ben, Tonya)

Mark Bridges / Phantom Thread

Luis Sequeira / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)



Best Sound (En İyi Ses)



Tim Cavagin, Mary H. Ellis, Julian Slater / Baby Driver (Tam Gaz)

Ron Bartlett, Doug Hemphill, Mark Mangini, Mac Ruth / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)

Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo, Mark Weingarten / Dunkirk

Christian Cooke, Glen Gauthier, Nathan Robitaille, Brad Zoern / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)

Ren Klyce, David Parker, Michael Semanick, Stuart Wilson, Matthew Wood / Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi)



Anthony Asquith Award for Film Music (En İyi Özgün Müzik)



Benjamin Wallfisch, Hans Zimmer / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)

Dario Marianelli / Darkest Hour (En Karanlık Saat)

Hans Zimmer /

Jonny Greenwood / Phantom Thread

Alexandre Desplat / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)



Best Documentary (En İyi Belgesel)



Matthew Heineman / City of Ghosts (Hayaletler Şehri)

Raoul Peck / I Am Not Your Negro (Ben Senin Zencin Değilim)

Bryan Fogel / Icarus (İkarus)

Bonni Cohen, Jon Shenk / An Inconvenient Sequel: Truth to Power (Uygunsuz Gerçek 2)

Brett Morgen / Jane



EE Rising Star Award (Yükselen Yıldız Ödülü)



Daniel Kaluuya

Florence Pugh

Josh O'Connor

Tessa Thompson

Timothée Chalamet Lee Unkrich / CocoDorota Kobiela, Hugh Welchman / Loving Vincent (Vincent'ı Sevmek)Claude Barras / My Life as a Zucchini / My Life as a Courgette / Ma vie de Courgette (Kabakçığın Hayatı)Will Anderson / Have HeartBen Steer / MamoonPaloma Baeza, Ser En Low / Poles ApartAamirCowboy DaveA Drowning ManWorkWren BoysDonald Mowat, Kerry Warn / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick, Kazuhiro Tsuji / Darkest Hour (En Karanlık Saat)Deborah La Mia Denaver, Adruitha Lee / I, Tonya (Ben, Tonya)Daniel Phillips / Victoria and Abdul / Victoria & Abdul (Victoria ve Abdul)Naomi Bakstad, Robert A. Pandini, Arjen Tuiten / Wonder (Mucize)Jacqueline Durran / Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin)Jacqueline Durran / Darkest Hour (En Karanlık Saat)Jennifer Johnson / I, Tonya (Ben, Tonya)Mark Bridges / Phantom ThreadLuis Sequeira / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Tim Cavagin, Mary H. Ellis, Julian Slater / Baby Driver (Tam Gaz)Ron Bartlett, Doug Hemphill, Mark Mangini, Mac Ruth / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo, Mark Weingarten / DunkirkChristian Cooke, Glen Gauthier, Nathan Robitaille, Brad Zoern / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Ren Klyce, David Parker, Michael Semanick, Stuart Wilson, Matthew Wood / Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi)Benjamin Wallfisch, Hans Zimmer / Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)Dario Marianelli / Darkest Hour (En Karanlık Saat)Hans Zimmer / Dunkirk Jonny Greenwood / Phantom ThreadAlexandre Desplat / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Matthew Heineman / City of Ghosts (Hayaletler Şehri)Raoul Peck / I Am Not Your Negro (Ben Senin Zencin Değilim)Bryan Fogel / Icarus (İkarus)Bonni Cohen, Jon Shenk / An Inconvenient Sequel: Truth to Power (Uygunsuz Gerçek 2)Brett Morgen / JaneDaniel KaluuyaFlorence PughJosh O'ConnorTessa ThompsonTimothée Chalamet