Sinema dünyasının en prestijli ödülleri 4 Mart Pazar gecesi sahiplerini bulacak. ABD'li komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu üstleneceği 90. Oscar Ödül Töreni, American Broadcasting Company (ABC) kanalından canlı olarak yayınlanacak. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan Guillermo Del Toro'nun The Shape of Water filminin 13 adaylıkla başı çektiği 2018 Oscar Adayları'nı (90. Akademi Ödülleri Adayları) listemizden inceleyelim...

Best Picture (En İyi Film)

Best Director

Best Actor in a Leading Role (En İyi Erkek Oyuncu)

Best Actress in a Leading Role (En İyi Kadın Oyuncu)

Best Actor in a Supporting Role (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu)

Best Actress in a Supporting Role (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu)

Best Foreign Language Film (En İyi Yabancı Film)

Best Cinematography (En İyi Sinematografi)

Best Film Editing (En İyi Kurgu)

Best Visual Effects (En İyi Görsel Efekt)

Best Production Design (En İyi Sanat Yönetmeni)

Best Animated Feature Film (En İyi Animasyon)

Best Short Film Animated (En İyi Kısa Animasyon)

Best Short Film Live Action (En İyi Kısa Film)

Best Achievement in Makeup and Hairstyling (En İyi Makyaj ve Saç)

Best Costume Design (En İyi Kostüm)



Best Sound Editing (En İyi Ses Kurgusu)

Best Sound Mixing (En İyi Ses Miksajı)

Best Music Original Song (En İyi Orijinal Şarkı)

Best Music Original Score (En İyi Film Müziği)

Best Writing Original Screenplay (En İyi Özgün Senaryo)

Best Writing Adapted Screenplay (En İyi Uyarlama Senaryo)

Best Documentary Feature (En İyi Belgesel)

Documentary Short (En İyi Kısa Belgesel)

Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)Darkest Hour (En Karanlık Saat)DunkirkGet Out (Kapan)Lady Bird (Uğur Böceği)Phantom ThreadThe Post / The Pentagon PapersThe Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Christopher Nolan / DunkirkJordan Peele / Get Out (Kapan)Greta Gerwig / Lady Bird (Uğur Böceği)Paul Thomas Anderson / Phantom ThreadGuillermo Del Toro / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Timothée Chalamet / Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)Daniel Day-Lewis / Phantom ThreadDaniel Kaluuya / Get Out (Kapan)Gary Oldman / Darkest Hour (En Karanlık Saat)Denzel Washington / Roman J. Israel, Esq.Sally Hawkins / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Frances McDormand / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Margot Robbie / I, Tonya (Ben, Tonya)Saoirse Ronan / Lady Bird (Uğur Böceği)Meryl Streep / The Post / The Pentagon PapersWillem Dafoe / The Florida Project (Florida Projesi)Woody Harrelson / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Richard Jenkins / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Christopher Plummer / All the Money in the WorldSam Rockwell / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Mary J. Blige / MudboundAllison Janney / I, Tonya (Ben, Tonya)Lesley Manville / Phantom ThreadLaurie Metcalf / Lady Bird (Uğur Böceği)Octavia Spencer / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)A Fantastic Woman / Una Mujer Fantástica (Muhteşem Kadın) - ŞiliThe Insult (Hakaret) - LübnanLoveless / Nelyubov (Sevgisiz) - RusyaOn Body and Soul / Testről és Lélekről (Beden ve Ruh) - MacaristanThe Square (Kare) - İsveçBlade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)Darkest Hour (En Karanlık Saat)DunkirkMudboundThe Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Baby Driver (Tam Gaz)DunkirkI, Tonya (Ben, Tonya)The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Galaksinin Koruyucuları 2)Kong: Skull Island (Kong: Kafatası Adası)Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi)War for the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Savaş)Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin)Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)Darkest Hour (En Karanlık Saat)DunkirkThe Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)The Boss Baby (Patron Bebek)The BreadwinnerCocoFerdinandLoving Vincent (Vincent'ı Sevmek)Dear BasketballGarden PartyLouNegative SpaceRevolting RhymesDeKalb ElementaryThe Eleven O'ClockMy Nephew EmmettThe Silent ChildWatu Wote: All Of UsDarkest Hour (En Karanlık Saat)Victoria and Abdul / Victoria & Abdul (Victoria ve Abdul)Wonder (Mucize)Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin)Darkest Hour (En Karanlık Saat)Phantom ThreadThe Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Victoria and Abdul / Victoria & Abdul (Victoria ve Abdul)Baby Driver (Tam Gaz)Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)DunkirkThe Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi)Baby Driver (Tam Gaz)Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)DunkirkThe Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi)''Mighty River'' from MUDBOUND / Söz: Mary J. Blige, Raphael Saadiq, Taura Stinson - Müzik: Raphael Saadiq''Mystery of Love'' from CALL ME BY YOUR NAME / Söz ve Müzik: Sufjan Stevens''Remember Me'' from COCO / Söz ve Müzik: Kristen Anderson, Lopez, Robert Lopez''Stand Up For Something'' from MARSHALL / Söz: Diane Warren - Müzik: Diane Warren, Lonnie R. Lynn''This Is Me'' from THE GREATEST SHOWMAN / Söz ve Müzik: Benj Pasek, Justin Paul Dunkirk / Hans ZimmerPhantom Thread / Jonny GreenwoodThe Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü) / Alexandre Desplat Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi) / John Williams Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri) / Carter BurwellThe Big SickGet Out (Kapan)Lady Bird (Uğur Böceği)The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)The Disaster ArtistLoganMolly's Game (Molly'nin Oyunu)MudboundAbacus: Small Enough the JailFaces PlacesIcarusLast Men In AleppoStrong Island