2018 Oscar Adayları
90. Oscar Adayları
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri 4 Mart Pazar gecesi sahiplerini bulacak. ABD'li komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu üstleneceği 90. Oscar Ödül Töreni, American Broadcasting Company (ABC) kanalından canlı olarak yayınlanacak. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan Guillermo Del Toro'nun The Shape of Water filminin 13 adaylıkla başı çektiği 2018 Oscar Adayları'nı (90. Akademi Ödülleri Adayları) listemizden inceleyelim...
Best Picture (En İyi Film)
Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)
Darkest Hour (En Karanlık Saat)
Dunkirk
Get Out (Kapan)
Lady Bird (Uğur Böceği)
Phantom Thread
The Post / The Pentagon Papers
The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)
Best Director
Christopher Nolan / Dunkirk
Jordan Peele / Get Out (Kapan)
Greta Gerwig / Lady Bird (Uğur Böceği)
Paul Thomas Anderson / Phantom Thread
Guillermo Del Toro / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Best Actor in a Leading Role (En İyi Erkek Oyuncu)
Timothée Chalamet / Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)
Daniel Day-Lewis / Phantom Thread
Daniel Kaluuya / Get Out (Kapan)
Gary Oldman / Darkest Hour (En Karanlık Saat)
Denzel Washington / Roman J. Israel, Esq.
Best Actress in a Leading Role (En İyi Kadın Oyuncu)
Sally Hawkins / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Frances McDormand / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)
Margot Robbie / I, Tonya (Ben, Tonya)
Saoirse Ronan / Lady Bird (Uğur Böceği)
Meryl Streep / The Post / The Pentagon Papers
Best Actor in a Supporting Role (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu)
Willem Dafoe / The Florida Project (Florida Projesi)
Woody Harrelson / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)
Richard Jenkins / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Christopher Plummer / All the Money in the World
Sam Rockwell / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)
Best Actress in a Supporting Role (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu)
Mary J. Blige / Mudbound
Allison Janney / I, Tonya (Ben, Tonya)
Lesley Manville / Phantom Thread
Laurie Metcalf / Lady Bird (Uğur Böceği)
Octavia Spencer / The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Best Foreign Language Film (En İyi Yabancı Film)
A Fantastic Woman / Una Mujer Fantástica (Muhteşem Kadın) - Şili
The Insult (Hakaret) - Lübnan
Loveless / Nelyubov (Sevgisiz) - Rusya
On Body and Soul / Testről és Lélekről (Beden ve Ruh) - Macaristan
The Square (Kare) - İsveç
Best Cinematography (En İyi Sinematografi)
Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)
Darkest Hour (En Karanlık Saat)
Dunkirk
Mudbound
The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Best Film Editing (En İyi Kurgu)
Baby Driver (Tam Gaz)
Dunkirk
I, Tonya (Ben, Tonya)
The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)
Best Visual Effects (En İyi Görsel Efekt)
Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)
Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Galaksinin Koruyucuları 2)
Kong: Skull Island (Kong: Kafatası Adası)
Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi)
War for the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Savaş)
Best Production Design (En İyi Sanat Yönetmeni)
Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin)
Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)
Darkest Hour (En Karanlık Saat)
Dunkirk
The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Best Animated Feature Film (En İyi Animasyon)
The Boss Baby (Patron Bebek)
The Breadwinner
Coco
Ferdinand
Loving Vincent (Vincent'ı Sevmek)
Best Short Film Animated (En İyi Kısa Animasyon)
Dear Basketball
Garden Party
Lou
Negative Space
Revolting Rhymes
Best Short Film Live Action (En İyi Kısa Film)
DeKalb Elementary
The Eleven O'Clock
My Nephew Emmett
The Silent Child
Watu Wote: All Of Us
Best Achievement in Makeup and Hairstyling (En İyi Makyaj ve Saç)
Darkest Hour (En Karanlık Saat)
Victoria and Abdul / Victoria & Abdul (Victoria ve Abdul)
Wonder (Mucize)
Best Costume Design (En İyi Kostüm)
Beauty and the Beast (Güzel ve Çirkin)
Darkest Hour (En Karanlık Saat)
Phantom Thread
The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Victoria and Abdul / Victoria & Abdul (Victoria ve Abdul)
Best Sound Editing (En İyi Ses Kurgusu)
Baby Driver (Tam Gaz)
Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)
Dunkirk
The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi)
Best Sound Mixing (En İyi Ses Miksajı)
Baby Driver (Tam Gaz)
Blade Runner 2049 / Blade Runner 2 (Blade Runner: Bıçak Sırtı)
Dunkirk
The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi)
Best Music Original Song (En İyi Orijinal Şarkı)
''Mighty River'' from MUDBOUND / Söz: Mary J. Blige, Raphael Saadiq, Taura Stinson - Müzik: Raphael Saadiq
''Mystery of Love'' from CALL ME BY YOUR NAME / Söz ve Müzik: Sufjan Stevens
''Remember Me'' from COCO / Söz ve Müzik: Kristen Anderson, Lopez, Robert Lopez
''Stand Up For Something'' from MARSHALL / Söz: Diane Warren - Müzik: Diane Warren, Lonnie R. Lynn
''This Is Me'' from THE GREATEST SHOWMAN / Söz ve Müzik: Benj Pasek, Justin Paul
Best Music Original Score (En İyi Film Müziği)
Dunkirk / Hans Zimmer
Phantom Thread / Jonny Greenwood
The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü) / Alexandre Desplat
Star Wars: The Last Jedi (Yıldız Savaşları: Son Jedi) / John Williams
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri) / Carter Burwell
Best Writing Original Screenplay (En İyi Özgün Senaryo)
The Big Sick
Get Out (Kapan)
Lady Bird (Uğur Böceği)
The Shape of Water (Suyun Sesi-Aşkın Gücü)
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri)
Best Writing Adapted Screenplay (En İyi Uyarlama Senaryo)
Call me By Your Name (Beni Adınla Çağır)
The Disaster Artist
Logan
Molly's Game (Molly'nin Oyunu)
Mudbound
Best Documentary Feature (En İyi Belgesel)
Abacus: Small Enough the Jail
Faces Places
Icarus
Last Men In Aleppo
Strong Island
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