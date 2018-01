All I See Is You Soundtracks

All I See Is You (Tek Gördüğüm Sensin)

Marc Foster ve Sean Conway'ın senaristliğini birlikte yaptıkları ve yine Marc Foster'ın yönettiği, başrollerinde; Blake Lively, Jason Clarke, Yvonne Strahovski, Wes Chatham, Danny Huston, Ahna O'Reilly ve Miquel Fernández'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile All I See Is You (Tek Gördüğüm Sensin) 2016 Tayland-ABD ortak yapımı dram, gizem filmidir.





Marc Streitenfeld





Sound Effects / ( E2 SFX )

Inner Visions / ( Marc Streitenfeld )





On the Balcony / ( Marc Streitenfeld )





Swimming No.1 / ( Marc Streitenfeld )





Last Minute Cancellation / ( Marc Streitenfeld )





Viarejo / ( Clap! Clap! )

That's Not How I Imagined It / ( Marc Streitenfeld )





Look in the Mirror / ( Marc Streitenfeld )





Baby Where You Are / ( Ted Lucas )

Going To Spain / ( Marc Streitenfeld )





Bad News / ( Marc Streitenfeld )





