Breathe 2017 Soundtracks

William Nicholson'ın yazdığı, Andy Serkis'in yönettiği, başrollerinde; Andrew Garfield, Claire Foy, Tom Hollander, Hugh Bonneville, Stephen Mangan, Diana Rigg, Miranda Raison ve Ed Speleers'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Breathe (Nefes) 2017 Birleşik Krallık yapımı biyografi, romantik, dram filmidir.





Nitin Shawney





Robin's Drive / ( Nitin Shawney )

Cricket Match / ( Nitin Shawney )

Countrey Drive and Ballroom / ( Nitin Shawney )

Travelling to Kenya / ( Nitin Shawney )

Getting III / ( Nitin Shawney )

Meeting Baby Jonathan / ( Nitin Shawney )

Doesn't Want to See the Baby / ( Nitin Shawney )

Dreaming He Is Fine / ( Nitin Shawney )

Buying the House / ( Nitin Shawney )

Moving the Bed / ( Nitin Shawney )

Hospital Escape / ( Nitin Shawney )

Arrival Home / ( Nitin Shawney )

Connecting with Jonathan / ( Nitin Shawney )

Cleaning Ladies Outside / ( Nitin Shawney )

The Last Dream / ( Tina Grace & Jonathan Christie )

Garden Party / ( Nitin Shawney )

Travelling to Spain / ( Nitin Shawney )

Picnic by the Road / ( Nitin Shawney )

Funding the Chairs / ( Nitin Shawney )

Wheelchair Parade / ( Nitin Shawney )

Arriving at the German Hospital / ( Nitin Shawney )

Leaving the German Hospital / ( Nitin Shawney )

German Convention Speech / ( Nitin Shawney )

After First Bleed / ( Nitin Shawney )

Goodbye-Ee / ( Nitin Shawney )

My Love My Life / ( Nitin Shawney )

Telling the Doctor It's Time / ( Nitin Shawney )

Flashback Montage / ( Nitin Shawney )

Credits / ( Nitin Shawney )