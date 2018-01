Brigsby Bear Soundtracks

Brigsby Bear (Brigsby Ayıcığı)

Kevin Costello ve Kyle Mooney'in senaristliğini birlikte yaptıkları, Dave McCary'nin yönettiği, başrollerinde; Kyle Mooney, Beck Bennett, Claire Danes, Mark Hamill, Jorge Lendeborg Jr., Greg Kinnear, Kate Lyn Sheil, Ryan Simpkins, Matt Walsh ve Michaela Watkins'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Brigsby Bear (Brigsby Ayıcığı) 2017 Amerikan yapımı dram, komedi filmidir.





David Wingo





Until Our Next Adventure / ( David Wingo )

The Pier / ( David Wingo )

James' Life / ( David Wingo )

Taken Away / ( David Wingo )

New World / ( David Wingo )

Reunited / ( David Wingo )

The Movies / ( David Wingo )

The Truth About Brigsy / ( David Wingo )

Can Anyone Do It? / ( David Wingo )

You're My Friend / ( David Wingo )

Hiking / ( David Wingo )

Aubrey and James / ( David Wingo )

Did It Look Cool? / ( David Wingo )

Finding the Smile Sisters / ( David Wingo )

He Needs Help / ( David Wingo )

Escape / ( David Wingo )

Want To Help Us Unpack / ( David Wingo )

Premiere / ( David Wingo )

The End / ( David Wingo )

It's Brigsby Bear (Opening Theme) / ( Michael Montes )