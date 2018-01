In the Fade-Aus dem Nichts Soundtracks

Fatih Akın ve Hark Bohm'un birlikte yazdıkları ve yine Fatih Akın'ın yönettiği, başrollerinde; Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar, Ulrich Tukur, Johannes Krisch, Ulrich Brandhoff, Jessica McIntyre ve Samia Muriel Chancrin'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile In the Fade / Aus dem Nichts (Paramparça) 2017 Almanya-Fransa ortak yapımı dram, suç filmidir.





The End / ( Joshua Homme, Michael Shuman & Troy Van Leeuwen )

Superhero / ( Faith No More )

In Slow Motion / ( Joshua Homme, Michael Shuman & Troy Van Leeuwen )

Blood on the Wall / ( Joshua Homme, Michael Shuman & Troy Van Leeuwen )









Anonymous Club / ( Courtney Barnett )









Dreaming in the Rain / ( Joshua Homme, Michael Shuman & Troy Van Leeuwen )

Suicide / ( Joshua Homme, Michael Shuman & Troy Van Leeuwen )

The Bronze / ( Queens of the Stone Age )









Dead Man Walking / ( Joshua Homme, Michael Shuman & Troy Van Leeuwen )

The Blues / ( Hindi Zahra )

I Knew / ( Joshua Homme, Michael Shuman & Troy Van Leeuwen )

The Chase / ( Joshua Homme, Michael Shuman & Troy Van Leeuwen )









I Know Places / ( Lykke Li )

End Credits / ( Joshua Homme, Michael Shuman & Troy Van Leeuwen )