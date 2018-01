It Comes At Night Soundtracks

Trey Edward Shults'un yazıp yönettiği, başrollerinde; Joel Edgerton, Riley Keough, Christopher Abbott, Carmen Ejogo, Kelvin Harrison Jr. ve Griffin Robert Faulkner'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile It Comes At Night (Gece Gelen) 2017 Amerikan yapımı gizem, korku filmidir.





It Comes At Night / ( Brian McOmber )









Flames / ( Brian McOmber )









Close Your Eyes / ( Brian McOmber )









Sores / ( Brian McOmber )









The Road / ( Brian McOmber )









Wet Dream / ( Brian McOmber )









The Triumph of Death / ( Brian McOmber )









Waiting / ( Brian McOmber )









Black Eyes / ( Brian McOmber )









Shallow Graves / ( Brian McOmber )









Travis' Theme / ( Brian McOmber )









Another Family / ( Brian McOmber )









Stanley / ( Brian McOmber )









If He's Sick, Then I Am Too / ( Brian McOmber )









The Red Door / ( Brian McOmber )









Planning and Preparation / ( Brian McOmber )









Stairway to Hell / ( Brian McOmber )









Paul's Regret / ( Brian McOmber )









Travis' Acceptance / ( Brian McOmber )









Sarah's Understanding / ( Brian McOmber )