L'Amant Double 2017 Tutku Oyunu

Zihinsel bir gerilim...

L'amant double / Amant Double / The Double Lover (Tutku Oyunu), Joyce Carol Oates'in 1987 yılında yazdığı ''Lives of the Twins (İkizlerin Yaşamı)'' romanından beyazperdeye uyarlanan, Philippe Piazzo'nun işbirliğiyle François Ozon'un senaristliğini yaptığı ve yine François Ozon'un yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Chloé Fortin rolüyle Marine Vacth, Psychiatrist (Psikiyatrist) Paul Meyer / Psychanalyste (Psikanalist) Louis Delord rolüyle Jérémie Renier, Mme Schenker / La mère de Chloé (Chloé'nin Annesi Bayan Schenker) rolüyle Jacqueline Bisset, La gynécologue / Dr. Agnès Wexler (Jinekolog Dr. Agnès Wexler) rolüyle Dominique Reymond, Rose, la voisine (Komşu Rose) rolüyle Myriam Boyer, Sandra Schenker rolüyle Fanny Sage, Le jeune psychanalyste (Genç Psikanalizci) rolüyle Jean-Édouard Bodziak, Psychanalyste (Psikanalist) rolleriyle Antoine de La Morinerie, Jean-Paul Muel, Jumeau (İkiz) rolleriyle Keisley Gauthier, Tchaz Gauthier, Policier (Polis Memuru) - voice (seslendiren) Pascal Aubert, Clemence Trocque, Guillaume Le Pape ve Benoît Giros'un yer aldığı 2017 Fransa-Belçika ortak yapımı dram, romantik, erotik gerilim filmidir.

25 yaşındaki Chloé Fortin (Marine Vacth), kafasını vajinasıyla bozmuş, sevme becerisinden yoksun olduğu için yalnızlığına, güçsüz ve çirkef yanlarıyla yüzleşmemek için karın ağrılarına sığınan hastalık hastası bir kadındır.

Jinekoloğu tertemiz tahlil sonuçlarını gösterip, sorununun bedeninde değil de zihninde olduğuna ikna ederek kendisini bir psikiyatriste sevk eder.



Chloé Fortin: Uzun süreden beri karnım ağrıyor. Denemediğim diyet kalmadı. Birçok uzman doktora gittim, hiçbiri derdime deva olmadı. Sanki bir şeyler eksikmiş gibi kendimi bomboş hissediyorum.





François Ozon ile röportaj

Marine Vacth ile röportaj





İplerin artık kendi elinde olmadığını ve aslında kimseyi kandıramadığını idrak eden Chloé artık yanıtını aradığı asıl sorusuyla yüzleşmek durumundaydı: Acaba hakikaten de hayallerindeki ve fantezilerindeki gibi hassas ve ilginç biri miydi yoksa aynada gördüğü gibi sıradan ve zavallı bir aptalın teki mi?Chloé Fortin: Sen bir canavarsın.Terapist: Ne yazık ki Chloé, canavar diye bir şey yok. Sadece insanlar var.Duyarlı yazı stili, keskin psikolojik gözlemleri, karmaşık karakterler ve zeki hikayeleriyle'u uzun süredir ilgiyle takip ediyorum. Grafoman olduğu gerçeği de beni her zaman ona yakın hissettirmiştir. Rosamond Smith mahlasıyla da yazdığını öğrendiğimde, onun uçsuz bucaksız hayal gücünün filme sağlayacağı katkıyı bildiğimden anında bu ''minör kitaplar''ın dünyasına daldım. O sırada'e denk geldim. Kitabın ana hikayesine sadık kaldım (Bir kadın, daha sonra sevgilisi olacak psikiyatristinin, yine psikiyatrist olan bir kardeşi olduğunu öğrenir)., hikayeyi daha gerçekçi bir pencereden anlatırken ben hikayeyi Fransa'ya uyarlayıp, sondaki tıbbi açıklamayı ekleyerek daha çok hikayenin mental yanlarına eğildim. Film yine de yazarın en sevdiği konulara değinmekten imtina etmiyor: Nevrozlar, seks ve bölünmüş kişiliğin karanlık yanları...konusunu büyüleyici, korkunç ve sanatsal bir şey olarak işlemek istedim. Chloé'nin müzede çalışmasına karar verdim. Koruduğu sanat, Chloé'yi zehirlemeye başlıyor. Filmin başında, müzedeki eserler estetik olarak nispeten memnun ediciyken film ilerledikçe bu eserler, Chloé'nin içinde kopan fırtınaları yansıtırcasına daha organik ve korkunç bir hal alıyorlar. Aklıma doğal olarak DEAD RINGERS geldi.'in de kitabı, Cronenberg'in, yine oldukça organik ve jinekolojiyi ele alan filmini izledikten sonra yazdığını düşünmüyor değilim. Cronenberg hikayeyigözünden anlatırken, iki kardeş arasında sıkışan genç bir kadına odaklanıyor. Ağrıyan ve canını yakan karnını göstermek ve erken dönem hamilelikle parazit fetüs arasında yaşadığı karmaşayı resmetmek için Chloé'yi hikayenin merkezine yerleştirmem önemliydi.Uzun zamandır psikanaliz terapi deneyimini filme almak istiyordum. Chloé, doktorunun karşısına oturmuş rüyalarını, duygularını, hislerini, ailesini anlatıyor... Seyirci onun özel hayatına dahil oluyor ve endişelenmeye başlıyor: Bir buçuk saat bunu mu seyredeceğim? Kendimi, tanımlanmış kodlarla oluşturulmuş nötr ve statik bir yapıyla temsil edilen klasik analitik yoruma hapsetmek istemedim. Daha akıcı bir şeyi yakalamaya çalıştım. Seyircinin Chloé'nin terapisini, bir psikiyatristin hastalarını dinlediği şekilde akıcı bir zeminde takip etmesini istedim. İlk seanslardaki görsel efektler ve değişen bakış açıları neredeyse tamamen diyalogların antitezi mahiyetinde. Filmin daha dikkatli bir ikinci izlemede, her şeyi ilk on dakikada söylediğini göreceksiniz. Ama bunu duymak zorunda değilsiniz.Louis karakteri, Chloé'nin kendine Paul ile deneyimlemekten alıkoyduğu arzularını ve fantezilerini yaşamasına izin verdiği bir avatar olarak görülebilir. Ancak gerçek şu ki, Paul'a duyduğu sevgi onu daha tatmin edici, yoğun ve yasaksız bir cinsellik yaşamaktan alıkoyuyor. Filmlerim her zaman, gerçeklikle başa çıkabilmek için fanteziye duyduğumuz ihtiyaç üzerinedir. Herhangi bir ilişkide, mutlu ilişkiler dahil, hem öfke vardır, hem de fantezilerimizi açığa çıkarabilecek bir zihinsel alana ihtiyaç duyarız. Partnerimiz hiçbir zaman tüm arzularımızı yerine getiremez. Çoğu zaman daha fazlasına ya da daha farklı bir şeye ihtiyaç duyarız.İlk on dakikadaki gerilimli sübjektiflik, filmin tamamına yayılıyor. Chloé'yi lineer bir düzlemde takip etmek istedim. Filmde zihinsel ve fantezilerle bezeli patinajlarla bütünlenen akışkan bir gerçekliğe demir atmış da olsam, gerilim dinamikleriyle oynayarak anlatımsal bir gerilim yaratmak istedim. Bu sayede tamamen gerçekçi bir yaklaşımdan uzaklaşıp, karakterin hayal dünyasıyla flörtleşebildim. Dışarıdan gelen tehlike ve tehditlerin Chloé'nin içinde yaşadığı kaosu ortaya çıkarması fikrini sevdim.FRANTZ gibi kısıtlayıcı ve klasik bir filmden sonra Chloé'nin hayal dünyasına dalmam, bana daha cesur stilistik tercihler yapma fırsatı sağladı., özünde zihinsel bir hikaye. Ben de bu hikayeyi, mimari bir düzende, simetriyle, yansımalarla ve geometriyle oynayarak yönetmek istedim. Tüm set, sanki beyin bir düşünceyi oluşturuyormuşçasına, bir şeyler daima inşa ediliyormuşçasına kuruldu. Son birkaç filmimi 35mm çektim ama daha keskin, daha çağdaş, yer yer bir cerrah titizliğinde ama estetik olarak her zaman tatmin edici görüntüler yakalayabilmek içinile dijitale ve sinemaskopa döndüm.Chloé ile ilişkisinin sahici olabilmesi, Paul'un iyi bir psikoterapist olmasından geçiyordu. Öte yandan Louis, psikanalizin tüm kurallarını ve yapısını hiçe sayıyor. Boyunu aşan iddialarda ve yorumlarda bulunuyor. İlk seanslarında Chloé'yi tanıdığı imasında bulunarak seyirciyi gerçekten Paul olup olamayacağı konusunda düşündürüyor. Louis sanki Paul'un söylemediklerini yüksek sesle, hem de vahşice, tabuları yıkıp, süperego tanımaksızın dile getiriyor. Kardeşlere dair her şeyi aynalardaki görüntülerde, özellikle de dekorlarda buluyoruz. Paul'un terapi odası rahat ve davetkar, deri mobilyalar, lüks halılar ve sıcak renklerle dolu. Louis'nin terapi odası ise mermerle döşeli, soğuk renklerle ve sahte çiçeklerle dolu. Aynalara gelince... Paul'un aynaları yatayken, Louis'ninkiler dikey.Chloé'nin hayatındaki üç kadın da anne figürü olarak görülebilir. Komşuyu oynayan, her şeye müdahil olan, hafif grotesk, başkalarının derdiyle kendini heder eden, içini doldurduğu kedisiyle hafiften cadı havasına sahip bir anne.'in sesi hep hoşuma gitmiştir. En kısa sürede karakterini inşa ediyor. Rahatsız edici bir karakteri oynamasına rağmen filme ufak bir mizah ve renk getiren tek karakter o.ise, Chloé'nin filmin başında Paul ile yaptığı ilk seansta bahsettiği gerçek annesi, ortalıkta gözükmeyen annesi. Onun fantezi dünyasında bu anaç figür Bayan Schenker oluyor., Anglosakson çekiciliğiyle, kedi gibi güzelliğiyle ve'e benzeyen yüz hatları, teni, çilleri ve delici bakışlarıyla bu rol için en doğru isimdi., klinikteki anne. Chloé'ye durumuyla ilgili nazikçe ama duygusal bir bağ kurmadan bilgi veren kişi. Dominique'in role getirdiği havayı ve boşluk hissini seviyorum.üzerine araştırma yaparken parazitvarlığını öğrendim. Adaptasyonumu yaparken evreka! anımdı bu çünkü bize o zamana kadar gördüğümüzden daha fantastik ve korkunç bir gerçekliğin yolunu açtı. Bu son, doğanın derinliğinin bedenlerimize neler yapabileceğini gösteriyor. Filmin sonunda bir huzur buluyoruz. Rahatsızlığı teşhis edilip tedavi ediliyor, bir şeyler yerli yerine oturuyor gibi oluyor. Ama her şey de çözülmüyor. Chloé, hala bir boşluk hissediyor. Bu sonu ne negatif ne de pozitif görüyorum. Tıpkı cinsellikteki gibi sert ve amansız, bilinçaltında ve arzuyla dolu.GENÇ VE GÜZEL'den sonrada ben de başka filmler yaptık. Benim bir de çocuğum oldu. Birlikte yeniden bir film yapma fikri çok heyecan vericiydi. Projenin doğası düşünüldüğünde, kaygılarımdan arınmış olmamı, role hazır ve istekli olmamı bekliyordu. Ben de öyleydim. GENÇ VE GÜZEL'i çektiğimiz günlerden harika anılarım vardı.'nu çekmekten daha fazla keyif aldım. Aramızda yeni bir seviyede suç ortaklığı ve güven oluştu.Önce'nın senaryosunu, ardından'in kitabını okudum.'nın yaptığı serbest uyarlamayı okumak oldukça keyifliydi., bu kadına ve bu iki adamda aradıklarına dair inanılmaz bir psikolojik sezgi veriyor. Chloé karakterini ete kemiğe büründürmemde en büyük yardımcı bu oldu.Ağır bir rol olması, çeşitli yorumlara izin vermesi ve bana, oyunculuğumu yepyeni şekillerde ifade etme fırsatı vermiş olması. Chloé, çelişkilerle dolu. Hikayesi, dualitesi, kırılganlığı ve hassaslığı bana çok çekici geliyor. Tüm bu özellikleri onu hakikat arayışını dokunaklı bir hale de getiriyor.Ya da feminenliğinin olmaması... Chloé'nin kadınlığı yavaş yavaş gelişiyor. Kısa, oğlansı saç kesimini sevdik., kostüm tasarımcısıve ben, başta Chloé'nin daha sıradan giyinmesini tercih ettik., sette çok konuşan biri değil. Ne istediğini çok kesin olarak söylüyor ama işlerin özgürce kendi düzenlerini bulmalarına da izin veriyor. Her zaman kameranın arkasında, her zaman oyuncularının yanında. Varlığını güçlü şekilde hissediyoruz. Arada hiçbir engel olmadan, fiziksel olarak bizimle birlikte.Önce Paul ile olan tüm sahneleri, sonra da Louis ile olan tüm sahneleri çektik. Paul ile Louis arasında gidip gelmeme neden olacak bir mekik dokuma yaşamayınca Chloé'nin karakterini ve her iki adamla kurduğu ilişkiyi daha rahat kurdum. Çekimlerin ilk günlerinde Paul ile psikanaliz sahnesini çekmek role girmemi hızlandırdı. Karakterin devamlılığını sağlamak adına önemli bir adım oldu.Fransız auter'un türler arasında yolculuk yaptığı sürprizlerle dolu erotik gerilim filminin prömiyeri Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirildi.