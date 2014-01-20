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Million Dollar Arm 2014 Soundtracks

Yetenek Avcısı Müzikleri


million dollar arm soundtracks-yetenek avcisi muzikleri
Million Dollar Arm Soundtracks-Yetenek Avcısı Müzikleri

Million Dollar Arm (Yetenek Avcısı)

Tom McCarthy'nin senaristliğini yaptığı, Craig Gillespie'nin yönettiği, başrollerinde; Jon Hamm, Aasif Mandvi, Bill Paxton, Suraj Sharma, Lake Bell ve Alan Arkin'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Million Dollar Arm (Yetenek Avcısı) 2014 Amerikan yapımı biyografi, dram, spor filmidir.

million dollar arm
Million Dollar Arm

Million Dollar Arm Music by

A.R. Rahman

Million Dollar Arm Soundtracks (Yetenek Avcısı Müzikleri)


million dollar arm soundtracks
Million Dollar Arm Soundtracks

Makhna / ( A.R. Rahman )


Million Dollar Dream (feat. Iggy Azalea) / ( A.R. Rahman )



Unborn Children (feat. Unni Krishnan & Chitra) / ( A. R. Rahman & Vairamuthu )
We Could Be Kings / ( A. R. Rahman & KT Tunstall )


Taa Taa Tai / ( A.R. Rahman )
Keep the Hustle (feat. Wale) / ( A.R. Rahman )


Nimma Nimma / ( A.R. Rahman )
Bobbleheads / ( A.R. Rahman )
Never Give Up / ( A.R. Rahman )
Lucknow / ( A.R. Rahman )
Farewell / ( A.R. Rahman )
Desi Thoughts / ( A.R. Rahman )
First Tryout / ( A.R. Rahman )
Calling Scouts Again / ( A.R. Rahman )
Welcome to India / ( A.R. Rahman )
The Final Pitch / ( A.R. Rahman )

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