Million Dollar Arm 2014 Soundtracks
Yetenek Avcısı Müzikleri
Million Dollar Arm (Yetenek Avcısı)
Tom McCarthy'nin senaristliğini yaptığı, Craig Gillespie'nin yönettiği, başrollerinde; Jon Hamm, Aasif Mandvi, Bill Paxton, Suraj Sharma, Lake Bell ve Alan Arkin'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Million Dollar Arm (Yetenek Avcısı) 2014 Amerikan yapımı biyografi, dram, spor filmidir.
Million Dollar Arm Music by
A.R. Rahman
Million Dollar Arm Soundtracks (Yetenek Avcısı Müzikleri)
Makhna / ( A.R. Rahman )
Million Dollar Dream (feat. Iggy Azalea) / ( A.R. Rahman )
Unborn Children (feat. Unni Krishnan & Chitra) / ( A. R. Rahman & Vairamuthu )
We Could Be Kings / ( A. R. Rahman & KT Tunstall )
Taa Taa Tai / ( A.R. Rahman )
Keep the Hustle (feat. Wale) / ( A.R. Rahman )
Keep the Hustle (feat. Wale) / ( A.R. Rahman )
Nimma Nimma / ( A.R. Rahman )
Bobbleheads / ( A.R. Rahman )
Bobbleheads / ( A.R. Rahman )
Never Give Up / ( A.R. Rahman )
Lucknow / ( A.R. Rahman )
Farewell / ( A.R. Rahman )
Desi Thoughts / ( A.R. Rahman )
First Tryout / ( A.R. Rahman )
Calling Scouts Again / ( A.R. Rahman )
Welcome to India / ( A.R. Rahman )
The Final Pitch / ( A.R. Rahman )
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