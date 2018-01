Montparnasse Bienvenue-Jeune Femme Soundtracks

Genç Kadın Müzikleri





Montparnasse Bienvenue Soundtracks-Jeune Femme Soundtracks-Genç Kadın Müzikleri



Montparnasse Bienvenue / Jeune Femme (Genç Kadın)

Clémence Carré ve Bastien Daret'in işbirliğiyle Léonor Serraille'in senaristliğini yaptığı ve yine Léonor Serraille'in yönettiği, başrollerinde; Laetita Dosch, Grégoire Monsaingeon, Souleymane Seye Ndiaye, Léonie Simaga, Nathalie Richard, Erika Sainte, Lilas-Rose Gilberti ve Audrey Bonnet'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Montparnasse Bienvenue / Jeune Femme (Genç Kadın) 2017 Fransa yapımı dram filmidir.





Jeune Femme



Montparnasse Bienvenue Music by





Julie Roué





Montparnasse Bienvenue Soundtracks / Jeune Femme Soundtracks (Genç Kadın Müzikleri)





Montparnasse Bienvenue Soundtracks-Jeune Femme Soundtracks



Like a Dog / ( Carte Contact )





/ (

Tell Me Baby / ( Thibault Lefranc )

Revolution Day / ( Julie Roué )





/ (

Las Vegas Tango / ( Gil Evans )

Chelsea hôtel / ( Julie Roué )

Baby You Ate My Soul / ( Ludmilla Dabo )





/ (

I See You / ( Leon Birdman )

Love Song / ( Koudlam )

Revolution Day (Remix) / ( Julie Roué )

Keep Me Alive / ( Julie Roué )

Montparnasse / ( Julie Roué )