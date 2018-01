Wheeler 2017 Soundtracks

Ryan Ross ve Stephen Dorff'un birlikte yazdıkları ve yine Ryan Ross'un yönettiği, başrollerinde; Stephen Dorff ve Kris Kristofferson'un yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile ''Wheeler'' 2017 Amerikan yapımı dram filmidir.





Pour Me out of This Town









Fever

Wind

Ryman

She's Only 20

Tribe

Rainbow Slide

Showed Me the Way

Move On

Runner

Perfect Disaster

Eulogy

New Mister Me