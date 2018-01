Wonder Soundtracks

Mucize Müzikleri





Wonder Soundtracks-Mucize Müzikleri



Wonder (Mucize)

Amerikalı yazar Raquel Jaramillo Palacio'nun 2012 yılında yazdığı aynı adlı çok satan romanından beyazperye uyarlanan, Stephen Chbosky, Steve Conrad ve Jack Thorne'un senaristliğini birlikte yaptıkları ve yine Stephen Chbosky'ın yönettiği, başrollerinde; Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Mandy Patinkin, Daveed Diggs, Izabela Vidovic, Danielle Rose Russell, Noah Jupe, Millie Davis, Bryce Gheisar ve Elle McKinnon'un yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Wonder (Mucize) 2017 Amerikan yapımı dram filmidir.





Wonder



Wonder Music by





Marcelo Zarvos





Wonder Soundtracks (Mucize Müzikleri)





Wonder Soundtracks



We're Going to Be Friends / ( The White Stripes )







Ordinary Kid / ( Marcelo Zarvos )





/ (

The First Day / ( Marcelo Zarvos )







Darker / ( Hannah Faye )







Shoes / ( Marcelo Zarvos )