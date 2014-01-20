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Wonder Soundtracks

Mucize Müzikleri


wonder soundtracks-mucize muzikleri
Wonder Soundtracks-Mucize Müzikleri

Wonder (Mucize)

Amerikalı yazar Raquel Jaramillo Palacio'nun 2012 yılında yazdığı aynı adlı çok satan romanından beyazperye uyarlanan, Stephen Chbosky, Steve Conrad ve Jack Thorne'un senaristliğini birlikte yaptıkları ve yine Stephen Chbosky'ın yönettiği, başrollerinde; Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Mandy Patinkin, Daveed Diggs, Izabela Vidovic, Danielle Rose Russell, Noah Jupe, Millie Davis, Bryce Gheisar ve Elle McKinnon'un yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Wonder (Mucize) 2017 Amerikan yapımı dram filmidir.

wonder
Wonder

Wonder Music by

Marcelo Zarvos

Wonder Soundtracks (Mucize Müzikleri)


wonder soundtracks
Wonder Soundtracks

We're Going to Be Friends / ( The White Stripes )


Ordinary Kid / ( Marcelo Zarvos )


The First Day / ( Marcelo Zarvos )


Darker / ( Hannah Faye )


Shoes / ( Marcelo Zarvos )


Class Photo / ( Marcelo Zarvos )


Pop Quiz / ( Marcelo Zarvos )


Halloween / ( Marcelo Zarvos )


Monster Mash / ( Bobby ''Boris'' Pickett and Cryptkickers )
Winter / ( Marcelo Zarvos )


Via / ( Marcelo Zarvos )


Coney Island / ( Marcelo Zarvos )


Break the Rules / ( Butterfly Boucher )


The Other First Day / ( Marcelo Zarvos )


Letters / ( Marcelo Zarvos )


Spring / ( Marcelo Zarvos )


We're Going to Be Friends / ( Caroline Pennell )
Camera Obscura / ( Marcelo Zarvos )


Graduation / ( Marcelo Zarvos )


Moth's Wings / ( Passion Pit )
Wonder / ( Natalie Merchant )


wonder
Wonder

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