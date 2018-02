The Square 2017 Soundtracks

Kare Müzikleri





Ruben Östlund'un yazıp yönettiği, başrollerinde; Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Christopher Læssø, Marina Schiptjenko, Annica Liljeblad, Maja Gödicke, Nicki Dar, Josefine Schneider, John Nordling, Daniel Hallberg, Martin Sööder, Lise Stephenson Engström, Lilianne Mardon, Elijandro Edouard ve Madeleine Barwén Trollvik'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile The Square (Kare) 2017 İsveç-Almanya-Fransa-Danimarka ortak yapımı dram, komedi filmidir.





Genesis / ( Justice )





Shinai / ( Curbi )





Downbeat / ( Jon Ekstrand & Carl-Johan Sevedag )









No Good (Extended Mix) / ( Fedde le Grand, Sultan & Ned Shepard )





Make Your Own / ( Andreas Franck )

Run Amok / ( Amok )









Chains / ( Amok )

Party at the Castle / ( Claes Bang )

Orchestral Suite No. 3 in D Minor, BWV 1068: Aria / ( By Johann Sebastian Bach - The Swingle Singers )

Improvisació 1 / ( Bobby McFerrin )