House of 1000 Corpses 2003 Cesetler Evi

Cesetler Evi





House of 1000 Corpses-Cesetler Evi



Bayanlar ve baylar, karanlığın dünyasına girmek üzeresiniz. Yaşamın ve ölümün anlamsız, acının ise Tanrı olduğu bir dünya.

House of 1000 Corpses (Cesetler Evi), Rob Zombie'nin yazıp yönettiği, kadrosunda: Captain (Kaptan) Spaulding rolüyle Sid Haig, Otis rolüyle Bill Moseley, Baby Firefly rolüyle Sheri Moon Zombie, Mother Firefly rolüyle Karen Black, Jerry Goldsmith rolüyle Chris Hardwick, Denise Willis rolüyle Erin Daniels, Mary Knowles rolüyle Jennifer Jostyn, Bill Hudley rolüyle Rainn Wilson, Steve Naish rolüyle Walton Goggins, Sheriff (Şerif) Frank Huston rolüyle William Bassett, Deputy (Şerif Yardımcısı) George Wydell rolüyle Tom Towles, Tiny Firefly rolüyle Matthew McGrory, Rufus rolüyle Robert Allen Mukes, Grampa (Büyükbaba) Hugo rolüyle Dennis Fimple, Don Willis rolüyle Harrison Young, Ravelli rolüyle Irwin Keyes, Stucky rolüyle Michael John Pollard, Dr. (Doktor) Wolfenstein rolüyle Gregg Gibbs, Dr. Wolfenstein's Asisstant (Doktor Wolfenstein'in Yardımcısı) rolüyle Rob Zombie, The Professor (Profesör) Earl Firefly rolüyle Jake McKinnon, Dr. (Doktor) Satan rolüyle Walter Phelan, Gerry Ober rolüyle Joe Dobbs III, Lewis Dover rolüyle Irvin Mosley Jr., Richard Wick rolüyle David Reynolds, Killer Karl rolüyle Chad Bannon, Sex Slave (Seks Kölesi) rolüyle Samantha Larsen, Mental Patient (Akıl Hastası) rolüyle Freddy Waff, Tow Truck Driver (Çekici Sürücüsü) rolüyle Bob Pepper, Judith Drake ve Ken Johnson'un yer aldığı 2003 Amerikan yapımı korku filmidir.



The most shocking tale of carnage ever seen.





house of 1000 corpses

House of 1000 Corpses

Dare You Enter...



Life and Death are Meaningless... And Pain Is God



House of 1000 Corpses

House of 1000 Corpses

Dare You Enter...Life and Death are Meaningless... And Pain Is God

Metalci yönetmen Rob Zombie'nin 2003 tarihli ilk uzun metraj filmidir.



30 Ekim, 1977





Sid Haig) ''Canavarlar ve Kaçıklar Müzesi'' yerinde dururlar.



House of 1000 Corpses

House of 1000 Corpses Michael John Pollard

House of 1000 Corpses Sid Haig

House of 1000 Corpses Sid Haig

House of 1000 Corpses Sid Haig-Chad Bannon

House of 1000 Corpses Sid Haig

House of 1000 Corpses Irwin Keyes-Chad Bannon

House of 1000 Corpses Irwin Keyes-Sid Haig

Halloween dilimizde bilinen adıyla Cadılar Bayramı arifesinde dört genç. Ruggsville'in dışında benzinleri bitince depolarını doldurmak üzere yol üzerindeki Kaptan Spaulding'in () ''Canavarlar ve Kaçıklar Müzesi'' yerinde dururlar.

Bill, Jerry, Mary ve Denise. Ülkeyi bir uçtan bir uca gezerken yol kenarlarındaki ilgi çekici yerler hakkında bir kitap yazmak amacıyla yola çıkmış olduklarından bu mekanı görür görmez hayran kalırlar. (Ya da dehşete kapılırlar mı demeliydik!)



House of 1000 Corpses Sid Haig-Rainn Wilson

House of 1000 Corpses Sid Haig

House of 1000 Corpses Sid Haig-Rainn Wilson-Chris Hardwick



Başta Jerry olmak üzere erkekler mekanı etraflıca incelemek, Kaptan'a ayrıntılı sorular sormak isterken, kızlar bir an önce buradan gitmek istemektedir.



Meşhur Cinayet Turuna katılmak istemez misiniz?



House of 1000 Corpses







House of 1000 Corpses Rainn Wilson-Jennifer Jostyn-Sid Haig

House of 1000 Corpses

''Ucuna çivi çakılı sopalarla dayak yiyip çiviler batırılmasından zevk alan Rezil Albert Fish, baltalı katil Lizzie kahrolası Borden, kadınların cesetleriyle oynamaya bayılan meşhur kaçık Plainsfield sapığı Bay Ed Gein, yerel kahramanlardan işkenceci katil, usta cerrah S. Quentin Quale, namı diğer Doktor Şeytan...''





(Her bir katilin tarihçesi için bakınız: Captain Spaulding's Murder Ride

Erkekler kızların uyarılarına kulak vermezler ve Kaptanın önerisini kabul ederek birbirinden mazoşist, sadist, yamyam katiller resmi geçidini hep birlikte izlemek üzere bir korku tünelini andıran müzeye girerler.''Ucuna çivi çakılı sopalarla dayak yiyip çiviler batırılmasından zevk alan Rezil Albert Fish, baltalı katil Lizzie kahrolası Borden, kadınların cesetleriyle oynamaya bayılan meşhur kaçık Plainsfield sapığı Bay Ed Gein, yerel kahramanlardan işkenceci katil, usta cerrah S. Quentin Quale, namı diğer Doktor Şeytan...''





Bu esrarengiz bir o kadar da dehşetengiz hikayeden epeyce etkilenen ve doktoru astıkları ağacın müzeye bir taş atımı kadar mesafede olduğunu öğrenen gençler Kaptandan yolu tarif etmesini ister ve Kaptan her ne kadar bunun saçmalıktan ibaret olduğunu söylese de yine de onlara bir harita çizer. Böylece gençler Dr. Şeytan ve Deadwood esrarını çözmek üzere yola çıkarlar.



House of 1000 Corpses Chris Hardwick-Sid Haig

Yolda Baby adındaki güzel bir otostopçu kızla karşılaşırlar ve hava yağmurlu olduğundan onu da arabalarına alırlar. Aradıkları ağacın tam olarak evlerinin yanında olduğunu söyleyen bu eksantrik kız acaba hakikaten de doğruyu mu söylüyordu? (Arabaya alınan güzel kızın, yönetmen Rob Zombie'nin her filminde oynayan eşi Sheri Moon Zombie olduğunu da vurgulamadan geçmeyelim.) Doktor Şeytan, akli sorunları olan kişilere ilkel beyin ameliyatları uygulayarak süper insan ırkını yaratabileceğine inanan bir doktordu. Lakin sıradan kalmakta ısrar eden akılsız halk onun dehasını anlayabilecek kapasitede olmadığından, kendilerini kobay olarak onun usta ellerine bırakarak neşterinin hizmetine sunmak yerine, alelade bir suçluymuş gibi onu asmayı tercih etmişti. Lakin ertesi gün baktıklarında ceset ortadan yok olmuştu. O günden bu yana Doktor Şeytan'ın izine rastlayan olmamıştı.Bu esrarengiz bir o kadar da dehşetengiz hikayeden epeyce etkilenen ve doktoru astıkları ağacın müzeye bir taş atımı kadar mesafede olduğunu öğrenen gençler Kaptandan yolu tarif etmesini ister ve Kaptan her ne kadar bunun saçmalıktan ibaret olduğunu söylese de yine de onlara bir harita çizer. Böylece gençler Dr. Şeytan ve Deadwood esrarını çözmek üzere yola çıkarlar.Yolda Baby adındaki güzel bir otostopçu kızla karşılaşırlar ve hava yağmurlu olduğundan onu da arabalarına alırlar. Aradıkları ağacın tam olarak evlerinin yanında olduğunu söyleyen bu eksantrik kız acaba hakikaten de doğruyu mu söylüyordu? (Arabaya alınan güzel kızın, yönetmen'nin her filminde oynayan eşiolduğunu da vurgulamadan geçmeyelim.)



House of 1000 Corpses Sheri Moon Zombie

House of 1000 Corpses Chris Hardwick-Erin Daniels-Sheri Moon Zombie-Jennifer Jostyn-Rainn Wilson



''Ne yapman gerekiyorsa yap. Yanlış diye bir şey yoktur. Eğer birisinin öldürülmesi gerekiyorsa, öldürürsün. Bu işlerin raconu budur.''

Sheri Moon Zombie )



House of 1000 Corpses Sheri Moon Zombie

Baby Firefly (

Gençler Baby'nin evine vardıklarında ailesinin de en az kendisi kadar gizemli, cezbedici, sıra dışı ve ürkünç olduğunu görürler. Telefonları olmayan, hiçbir çöpü atmayan, devamlı siyah beyaz Frankenstein filmleri izleyen bu aile bu izbe evde kesinlikte konformist dünyayla alakası olmayan bir yaşam sürmektedir.



House of 1000 Corpses

House of 1000 Corpses Sheri Moon Zombie



''Neden mi dediniz? Sorun neden olduğu değil. Nasıl? İşte incelenmesi gereken soru bu. Nasıl oldu da ben, böylesine sıradan bir sürüde doğmuş olan ben, bu ayaklanmanın lideri haline geldim? Uygitsinci dünyadan kaçan, mutluluğu yalnızca açıklanamayan şeylerde bulmaya çalışan biri... Sizi buraya bir nedenle getirdim. Ama maalesef siz ve duygusal fikirleriniz hiç işime yaramıyor.

Mekanik kopyaların oluşturduğu bu kültürü ve yüzeyde ölmekte olan kalın kabuğu kırıp özgür kalmalıyım.''

Bill Moseley )



House of 1000 Corpses Bill Moseley

Otis (





''Bu akşam Cadılar Bayramı arifesi ve bu bizim ailemiz için çok özeldir. Hepiniz yemeğe davetlisiniz. Anladığım kadarıyla sizler Cadılar Bayramı'nın basit zevkleri için fazla iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Umarım günün birinde bir şeyler fikrinizi değiştirir.''

Mother Firefly ( Karen Black )



House of 1000 Corpses Chris Hardwick-Karen Black





House of 1000 Corpses Jennifer Jostyn-Rainn Wilson

House of 1000 Corpses Jennifer Jostyn-Rainn Wilson-Chris Hardwick-Erin Daniels

Babasının evdeki ruhları kovmak için çıkardığı bir yangında kulakları, derisi ve saçları yanan ve o nedenle hep maskeyle gezmek zorunda kalan Tiny Firefly. Eve buyur ettiği gençlerin alaycı ve küçümseyici yaklaşımlarını kaba bulan Anne:''Bu akşam Cadılar Bayramı arifesi ve bu bizim ailemiz için çok özeldir. Hepiniz yemeğe davetlisiniz. Anladığım kadarıyla sizler Cadılar Bayramı'nın basit zevkleri için fazla iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Umarım günün birinde bir şeyler fikrinizi değiştirir.''Mother Firefly (Acaba bu evde şahit oldukları yeni deneyimlerin fikirlerini değiştirmesine yaşama bambaşka gözlerle bakmalarına izin verecekler miydi? Yoksa ufuklarını açmak yerine her zaman bildikleri yola geri dönme çabasında yaşamlarının sonlanmasına mı sebep olacaklardı?Babasının evdeki ruhları kovmak için çıkardığı bir yangında kulakları, derisi ve saçları yanan ve o nedenle hep maskeyle gezmek zorunda kalan Tiny Firefly.



House of 1000 Corpses Matthew McGrory





Mother Firefly ( Karen Black )



House of 1000 Corpses Karen Black

''Şimdi herkes maskelerini taksın. Gündelik yüzlerimiz ortadayken tatlımızı pek rahat yiyemeyiz.''Mother Firefly (

''Bayanlar ve mikroplar, gösteri zamanı! Size küçük bir hikaye anlatayım. Karınızın organını yalayın. Yüzünüzü içine gömün demek istiyorum! Onu yalamaya ve dişlemeye başlayın. Daha gösteri bitmedi. Şimdi siz erkekler için çok özel bir gösterimiz var.''

Grampa Hugo ( Dennis Fimple )



House of 1000 Corpses Dennis Fimple



Ve sahneye Baby girer, bu özel gün için özel konuklarına en seksi haliyle eski filmlerden bir şarkı (I Wanna Be Loved By You) söylerken, kız konuklar kıskançlık krizine girerek hır gür çıkarırlar. İşte bu bardağı taşıran son damla olur. Bu nezaketten anlamayan konuklarla artık başka bir dilden konuşmak gerekecektir.



House of 1000 Corpses Sheri Moon Zombie



Mary Knowles: Ondan uzaklaş seni aptal sikik fahişe. Lanet olasıca kaltak!

Baby Firefly: Bunu yapmamalıydın?

Mary Knowles: Oh, gerçekten mi? Bunun için bir şeyler yapacak mısın?

Baby Firefly: Bir şey yapacağım piç kurusu. Göğüslerini keseceğim ve onları boğazına sokacağım.

Mother Firefly: Siz gençlere gitmenizi öneririm.

Mary Knowles: Gidiyoruz!

Jerry Goldsmith: Şu tımarhaneden defolup gidelim haydi!



House of 1000 Corpses Sheri Moon Zombie-Karen Black



Ama kaçmak bu kadar kolay olmayacaktır. Şeytanlarla dalga geçecek kadar aptal olmalarının bedelini ödeyeceklerdir. Cehennemi görebilmek için kafasını ateşe sokmaktan çekinmeyen bu gençler, kıçlarından fırlayan iblislerin şarkı söylediğini fark ettiklerinde iş işten geçmiş olacaktır.



House of 1000 Corpses Bill Moseley

House of 1000 Corpses Jennifer Jostyn-Bill Moseley

House of 1000 Corpses Rainn Wilson

House of 1000 Corpses Erin Daniels

House of 1000 Corpses Matthew McGrory

House of 1000 Corpses Chris Hardwick

House of 1000 Corpses Tom Towles-Walton Goggins

House of 1000 Corpses Karen Black

House of 1000 Corpses Sheri Moon Zombie

House of 1000 Corpses Robert Allen Mukes-Sheri Moon Zombie

House of 1000 Corpses Sheri Moon Zombie-Matthew McGrory-Karen Black-Dennis Fimple-Robert Allen Mukes

House of 1000 Corpses

House of 1000 Corpses Sheri Moon Zombie

House of 1000 Corpses Sheri Moon Zombie-Jennifer Jostyn

House of 1000 Corpses Sheri Moon Zombie-Matthew McGrory

House of 1000 Corpses Erin Daniels

House of 1000 Corpses Erin Daniels

House of 1000 Corpses Chris Hardwick

House of 1000 Corpses Chris Hardwick-Walter Phelan

House of 1000 Corpses Robert Allen Mukes-Bill Moseley-Sheri Moon Zombie-Matthew McGrory

House of 1000 Corpses Bill Moseley

House of 1000 Corpses Erin Daniels-Jake McKinnon



İlginç şeyler bulmak için çıktıkları bu yolda bulmayı umdukları şeyler hayal dünyalarıyla kısıtlı olsa da buldukları şeyler algılarının çok ötesindeydi. Belki de ait olmadığınız yerlerde dolaşmak pek de iyi bir fikir değildi.



Cehenneme gitmek zorunda değildiler, çünkü cehennem burasıydı.





House of 1000 Corpses (Cesetler Evi) Official Trailer









House of 1000 Corpses



MelisaFilm merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır." Yazar Hakkında: "merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır."

MelisaFilm'i Twitter'dan takip etmek isterseniz: @MelisaFilm 'i Twitter'dan takip etmek isterseniz: