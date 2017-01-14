All About Oscar / Oscar'a Dair Her Şey
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Fences 2016 Soundtracks

Çitler Müzikleri


fences soundtracks-citler muzikleri
Fences Soundtracks-Çitler Müzikleri

Fences (Çitler)
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Hidden Figures Soundtracks

Saklı Figürler-Gizli Sayılar Müzikleri


hidden figures soundtracks-sakli figurler muzikleri-gizli sayilar muzikleri
Hidden Figures Soundtracks-Saklı Figürler Müzikleri-Gizli Sayılar Müzikleri

Hidden Figures (Saklı Figürler-Gizli Sayılar)
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Land of Mine 2015 Mayın Sahili

Mayın Sahili


land of mine-under sandet-under the sand-unter dem sand-mayin sahili
Land of Mine-Under sandet-Under the Sand-Unter dem Sand-Mayın Sahili

Dünya onları istemiyordu. Kimse onları sevmiyordu. Onlar sadece çocuklardı, ama düşman çocuklar. Ve yarısı evine bir daha hiç dönemedi...
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2017 Oscar Adayları

89. Oscar Adayları


2017 oscar adaylari
2017 Oscar Adayları

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri 26 Şubat Pazar gecesi sahiplerini bulacak. ABD'li komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu üstleneceği 89. Oscar Ödül Töreni, American Broadcasting Company (ABC) kanalından canlı olarak yayınlanacak. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan Damien Chazelle'in La La Land filminin 14 adaylık alarak; All About Eve (Eve Hakkında Her Şey-Perde Açılıyor) ve Titanic filmlerinin rekoruna ortak olduğu 2017 Oscar Adayları'nı (89. Akademi Ödülleri Adayları) listemizden inceleyelim...
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American Honey 2016

American Honey


american honey
American Honey

''Hepimizin yıldızlardan oluştuğunu söyledi.''
Star ( Sasha Lane )
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Demolition 2015 Soundtracks

Yeniden Başla Müzikleri


demolition soundtracks-yeniden basla muzikleri
Demolition Soundtracks-Yeniden Başla Müzikleri

Demolition (Yeniden Başla)
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At the End of the Tunnel 2016 Tünelin Sonunda

Tünelin Ucunda


at the end of the tunnel-al final del tunel-tunelin sonunda-tunelin ucunda
At the End of the Tunnel-Al final del tunel-Tünelin Sonunda-Tünelin Ucunda

''Kaderini ya bir kadın, ya da şans belirler.''
Guttman ( Federico Luppi )
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The Tunnel 2016 Teo-neol

Tünel


the tunnel-teo-neol-tunel
The Tunnel-Teo-neol-Tünel

''Şili'deki madenciler 69. günde kurtarılmıştı ama onlar 33 kişiydi. Üstelik yiyecek sıkıntıları yoktu. Yiyeceğin olmadığı böyle durumlarda hayatta kalma rekoru 19 gün. Aldığı hasara ek olarak böyle dondurucu bir soğukta daha da zor olmaz mı?''
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