Demolition 2015 Soundtracks
At the End of the Tunnel 2016 Tünelin Sonunda
Tünelin Ucunda
''Kaderini ya bir kadın, ya da şans belirler.''
Guttman ( Federico Luppi )
Guttman ( Federico Luppi )
The Tunnel 2016 Teo-neol
Tünel
''Şili'deki madenciler 69. günde kurtarılmıştı ama onlar 33 kişiydi. Üstelik yiyecek sıkıntıları yoktu. Yiyeceğin olmadığı böyle durumlarda hayatta kalma rekoru 19 gün. Aldığı hasara ek olarak böyle dondurucu bir soğukta daha da zor olmaz mı?''
Etiketler: dal-su oh, doona bae, dram, gerilim, hayatta kalma mücadelesi, ji-hyeon nam, jung-woo ha, seong-hun kim, teo-neol, the tunnel, tünel, umut, umutsuzluk
Underworld: Blood Wars Soundtracks
Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları Müzikleri
Underworld: Blood Wars / Underworld 5 (Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları-Karanlıklar Ülkesi 5)
Underworld: Awakening Soundtracks
Karanlıklar Ülkesi: Uyanış Müzikleri
Underworld: Awakening / Underworld: New Dawn / Underworld 4 (Karanlıklar Ülkesi: Uyanış-Karanlıklar Ülkesi: Yeni Şafak-Karanlıklar Ülkesi 4)
Underworld: Rise of the Lycans Soundtracks
Karanlıklar Ülkesi: Lycanların Yükselişi Müzikleri
Underworld: Rise of the Lycans / Underworld 3 (Karanlıklar Ülkesi: Lycanların Yükselişi-Karanlıklar Ülkesi 3)
Underworld: Evolution Soundtracks
Karanlıklar Ülkesi: Evrim Müzikleri
Underworld: Evolution / Underworld 2 (Karanlıklar Ülkesi: Evrim-Karanlıklar Ülkesi 2)
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