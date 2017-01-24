Frank & Lola
Frank and Lola (Frank ve Lola)
''Beware, my Lord, of jealousy, it is the green-eyed monster that doth mock the meat it feeds on." Iago in Othello (Efendim, sakının kıskançlıktan! Kıskançlık, etiyle beslendiği avla oynayan yeşil gözlü bir canavardır.) Othello'daki Iago''
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Nocturnal Animals 2016 Soundtracks
Gece Hayvanları Müzikleri
Nocturnal Animals (Gece Hayvanları)
Nocturnal Animals 2016 Gece Hayvanları
Gece Hayvanları
İnsanların birbirini kolaylıkla harcadığı acımasız bir dünyada ''iyi kalpli'' ruhlar hem kendilerine hem çevrelerine kağıt kesiği gibi bir ıstırap yaratırlar.
Fences 2016 Soundtracks
Hidden Figures Soundtracks
Saklı Figürler-Gizli Sayılar Müzikleri
Hidden Figures (Saklı Figürler-Gizli Sayılar)
Land of Mine 2015 Mayın Sahili
Mayın Sahili
Dünya onları istemiyordu. Kimse onları sevmiyordu. Onlar sadece çocuklardı, ama düşman çocuklar. Ve yarısı evine bir daha hiç dönemedi...
2017 Oscar Adayları
89. Oscar Adayları
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri 26 Şubat Pazar gecesi sahiplerini bulacak. ABD'li komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu üstleneceği 89. Oscar Ödül Töreni, American Broadcasting Company (ABC) kanalından canlı olarak yayınlanacak. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan Damien Chazelle'in La La Land filminin 14 adaylık alarak; All About Eve (Eve Hakkında Her Şey-Perde Açılıyor) ve Titanic filmlerinin rekoruna ortak olduğu 2017 Oscar Adayları'nı (89. Akademi Ödülleri Adayları) listemizden inceleyelim...
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