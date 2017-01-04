2017 Altın Küre Ödülleri Kazananlar
74. Altın Küre Ödülleri Kazananlar
2017 Altın Küre Ödülleri Sahiplerini buldu. Ve işte Altın Küre Ödülleri kazananlar listesi:
“Cap ou pas cap?” Var mısın yok musun?
''Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevmelerini temin edecektir. Sinema, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek; insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz...''
''Her kışın arkası bahar olduğu gibi; kaderi iyi anlayan ve felaketleri mertçe göğüsleyenler için de mutlu neticeler vardır...
Bu söylediklerim teselli edici sözler olmayıp, bizzat yaşadığım gerçeklerdir...''