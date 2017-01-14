Tünel





The Tunnel-Teo-neol-Tünel



''Şili'deki madenciler 69. günde kurtarılmıştı ama onlar 33 kişiydi. Üstelik yiyecek sıkıntıları yoktu. Yiyeceğin olmadığı böyle durumlarda hayatta kalma rekoru 19 gün. Aldığı hasara ek olarak böyle dondurucu bir soğukta daha da zor olmaz mı?''