Hidden Figures Soundtracks
Saklı Figürler-Gizli Sayılar Müzikleri
Hidden Figures (Saklı Figürler-Gizli Sayılar)
Land of Mine 2015 Mayın Sahili
Mayın Sahili
Dünya onları istemiyordu. Kimse onları sevmiyordu. Onlar sadece çocuklardı, ama düşman çocuklar. Ve yarısı evine bir daha hiç dönemedi...
2017 Oscar Adayları
89. Oscar Adayları
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri 26 Şubat Pazar gecesi sahiplerini bulacak. ABD'li komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu üstleneceği 89. Oscar Ödül Töreni, American Broadcasting Company (ABC) kanalından canlı olarak yayınlanacak. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan Damien Chazelle'in La La Land filminin 14 adaylık alarak; All About Eve (Eve Hakkında Her Şey-Perde Açılıyor) ve Titanic filmlerinin rekoruna ortak olduğu 2017 Oscar Adayları'nı (89. Akademi Ödülleri Adayları) listemizden inceleyelim...
American Honey 2016
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Demolition 2015 Soundtracks
At the End of the Tunnel 2016 Tünelin Sonunda
Tünelin Ucunda
''Kaderini ya bir kadın, ya da şans belirler.''
Guttman ( Federico Luppi )
Guttman ( Federico Luppi )
The Tunnel 2016 Teo-neol
Tünel
''Şili'deki madenciler 69. günde kurtarılmıştı ama onlar 33 kişiydi. Üstelik yiyecek sıkıntıları yoktu. Yiyeceğin olmadığı böyle durumlarda hayatta kalma rekoru 19 gün. Aldığı hasara ek olarak böyle dondurucu bir soğukta daha da zor olmaz mı?''
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