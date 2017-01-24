All About Oscar / Oscar'a Dair Her Şey
e-mail: DeaconALP@gmail.com

Split 2016 Soundtracks

Parçalanmış Müzikleri


split soundtracks-parcalanmis muzikleri
Split Soundtracks-Parçalanmış Müzikleri

Split (Parçalanmış)
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Frank & Lola

Frank and Lola (Frank ve Lola)


frank and lola-frank ve lola
Frank and Lola-Frank ve Lola

''Beware, my Lord, of jealousy, it is the green-eyed monster that doth mock the meat it feeds on." Iago in Othello (Efendim, sakının kıskançlıktan! Kıskançlık, etiyle beslendiği avla oynayan yeşil gözlü bir canavardır.) Othello'daki Iago''
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Nocturnal Animals 2016 Soundtracks

Gece Hayvanları Müzikleri


nocturnal animals soundtracks-gece hayvanlari muzikleri
Nocturnal Animals Soundtracks-Gece Hayvanları Müzikleri

Nocturnal Animals (Gece Hayvanları)
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Nocturnal Animals 2016 Gece Hayvanları

Gece Hayvanları


nocturnal animals-gece hayvanlari
Nocturnal Animals-Gece Hayvanları

İnsanların birbirini kolaylıkla harcadığı acımasız bir dünyada ''iyi kalpli'' ruhlar hem kendilerine hem çevrelerine kağıt kesiği gibi bir ıstırap yaratırlar.
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Fences 2016 Soundtracks

Çitler Müzikleri


fences soundtracks-citler muzikleri
Fences Soundtracks-Çitler Müzikleri

Fences (Çitler)
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Hidden Figures Soundtracks

Saklı Figürler-Gizli Sayılar Müzikleri


hidden figures soundtracks-sakli figurler muzikleri-gizli sayilar muzikleri
Hidden Figures Soundtracks-Saklı Figürler Müzikleri-Gizli Sayılar Müzikleri

Hidden Figures (Saklı Figürler-Gizli Sayılar)
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Land of Mine 2015 Mayın Sahili

Mayın Sahili


land of mine-under sandet-under the sand-unter dem sand-mayin sahili
Land of Mine-Under sandet-Under the Sand-Unter dem Sand-Mayın Sahili

Dünya onları istemiyordu. Kimse onları sevmiyordu. Onlar sadece çocuklardı, ama düşman çocuklar. Ve yarısı evine bir daha hiç dönemedi...
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2017 Oscar Adayları

89. Oscar Adayları


2017 oscar adaylari
2017 Oscar Adayları

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri 26 Şubat Pazar gecesi sahiplerini bulacak. ABD'li komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu üstleneceği 89. Oscar Ödül Töreni, American Broadcasting Company (ABC) kanalından canlı olarak yayınlanacak. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan Damien Chazelle'in La La Land filminin 14 adaylık alarak; All About Eve (Eve Hakkında Her Şey-Perde Açılıyor) ve Titanic filmlerinin rekoruna ortak olduğu 2017 Oscar Adayları'nı (89. Akademi Ödülleri Adayları) listemizden inceleyelim...
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