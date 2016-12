Incarnate 2016 Soundtracks

Incarnate (Şeytanın Oğlu)

Ronnie Christensen'in yazdığı, Brad Peyton'un yönettiği, başrollerinde; Aaron Eckhart, David Mazouz, Carice van Houten, Catalina Sandino Moreno, Keir O'Donnell, Emily Jackson ve Matt Nable'ın yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Incarnate (Şeytanın Oğlu) 2016 Amerikan yapımı gerilim, korku filmidir.





Sail ağır favorimdir ;)



Andrew Lockington





Sail / ( AWOLNATION )



Original Score



New Apartment / ( Andrew Lockington )

Maggie / ( Andrew Lockington )

We're in Your Head / ( Andrew Lockington )

The Vatican / ( Andrew Lockington )

Memories of Before / ( Andrew Lockington )

Inner Park / ( Andrew Lockington )

Bruises / ( Andrew Lockington )

Cameron's Room / ( Andrew Lockington )

Crash / ( Andrew Lockington )

Finding Felix / ( Andrew Lockington )

The Antidote / ( Andrew Lockington )

Carnival / ( Andrew Lockington )

Blue Door / ( Andrew Lockington )

The Hospital / ( Andrew Lockington )

To End Maggie / ( Andrew Lockington )