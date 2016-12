Indignation 2016 Öfke

''Beni duyabiliyor musun, Olivia. Sana 'iyi olacaksın' dediğim zamanlarda, beni duyabiliyor musun? 'Her ne olursa olsun, iyi olacaksın' dediğimde? Çünkü birisi seni sevdi. En azından ben öyle düşünüyorum. Ve bunu bilmelisin. Bunu bilmelisin, Olivia. Bunu bilmelisin.''

Marcus Messner ( Logan Lerman )

Indignation (Öfke), Kitaplarında çoğunlukla Yahudi karakterler ve Antisemitizm (Yahudi karşıtlığı veya Yahudi düşmanlığı; Yahudilik dinine, ırkına, kültürüne veya milletine karşı duyulan düşmanlık) konularını işlemesiyle tanınan ABD'li yazar Philip Milton Roth'un 2008 yılında yazdığı aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan, James Schamus'un yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Marcus Messner rolüyle Logan Lerman, Olivia Hutton rolüyle Sarah Gadon, Old (Yaşlı) Olivie rolüyle Sue Dahlman, H. Dean Caudwell rolüyle Tracy Letts, Esther Messner rolüyle Linda Emond, Max Messner rolüyle Danny Burstein, Bertram Flusser rolüyle Ben Rosenfield, Sonny Cottler rolüyle Pico Alexander, Ron Foxman rolüyle Philip Ettinger, Marty Ziegler rolüyle Noah Robbins, Mrs. (Bayan) Miriam Greenberg rolüyle Joanne Baron, Mo Greenberg rolüyle Richard Topol, Mrs. (Bayan) Dadidovich rolüyle Susan Varon, Ben rolüyle Bryan Burton, Kessler rolüyle Samuel H. Levine, Anker rolüyle Steven Kaplan, Mrs. (Bayan) Clement rolüyle Isabel Keating, Yu Yuan rolüyle Jason Jiang, President (Rektör) Wentz rolüyle Tom Bair, David rolüyle Eli Gelb, Alice rolüyle Eliza Foss, Student (Öğrenci) rolleriyle Melanie Blake Roth, Jason Erik Zacek, Margo Kazaryan, Bryan Fitzgerald, David Eggers, Benji Sills, Kc Coy, Lynnsey Lewis, Nurse (Hemşire) rolleriyle Tijuana Ricks, Rebecca Watson, Bo Stansell, Church Volunteer (Kilise Gönüllüsü) rolüyle Doris McCarthy, Sophomore Girl (Üniversite İkinci Sınıf Öğrencisi Kız) rolüyle Betsy Hogg, Dead American Soldier (Ölü Amerikan Askeri) rolleriyle Samuel Dunning, Sam Rohloff, Synagogue (Sinagog) rolüyle Will MacAdam, Man In Synagogue (Sinagogdaki Adam) rolüyle Neal Arluck, Chris Brennan ve Ruth Flaherty'nin yer aldığı 2016 ABD-Çin ortak yapımı dram filmidir.

''Demokrasi, iki kurt ve bir kuzudan oluşur. Yemekte ne yiyeceklerini oylarlar.''

''Ölüm ile ilgili olarak şunu anlamamız çok önemlidir. Genel olarak sizin tercihiniz olmamasına karşın, ölüm geldiği zaman sadece ölürsünüz. Ölmeniz için sebepler vardır. Neden-sonuç zincirine bağlı olaylar, gerekçeler vardır. Bu olaylar, kendi aldığınız kararları da kapsar. Tam da bugün ve tam da bu saatte bu belirli olay burada gerçekleşirken nasıl olur da yok olabilirdim?''

Marcus Messner ( Logan Lerman )

''Marcus, sakın bu savaşa katılma. Ailenin hatırı için. Bir beyzbol yıldızı olmalısın. Orduya bulaşma.''

Mrs. Miriam Greenberg ( Joanne Baron )

Ne de olsa okulda onları ordudan uzak tutuyorlardı..



1951 Kore Savaşı'nın ikinci yılında, Newark, New Jersey'den gelen, işçi sınıfına mensup olan Marcus Messner (Logan Lerman) Yahudi bir öğrencidir. Akıllı, çalışkan, itaatkar, duygusal bir delikanlı olan Marcus Messner, ailesinin tek çocuğudur. Arkadaşları tarafından özenilen ve saygı duyulan, önünde parlak bir gelecek uzanan bu genç Yahudi, koşer (Yahudiliğe göre; yenilmesi ve kullanılmasında dinen bir sakınca bulunmayan helal ürünlerdir. Bunları belirleyen kurallara ise kaşerut ya da kaşrut kuralları adı verilir) bir mahalle kasabı işleten mütevazı ve halim selim bir adamın oğludur.





Indignation Danny Burstein





Indignation Logan Lerman









Indignation Logan Lerman-Danny Burstein







Indignation Logan Lerman





Indignation Logan Lerman





Indignation Logan Lerman





Indignation Logan Lerman





Indignation Sarah Gadon





Indignation Sarah Gadon









Indignation Logan Lerman

Indignation Sarah Gadon







Indignation Logan Lerman





Indignation Logan Lerman





Indignation Sarah Gadon





Indignation Logan Lerman





Indignation Sarah Gadon





Indignation Sarah Gadon-Logan Lerman





Indignation Sarah Gadon-Logan Lerman





Indignation Sarah Gadon-Logan Lerman





Indignation Logan Lerman-Sarah Gadon





Indignation Logan Lerman-Sarah Gadon





Indignation Sarah Gadon-Logan Lerman





Indignation Sarah Gadon-Logan Lerman









Indignation Sarah Gadon

Indignation Sarah Gadon







Indignation Sarah Gadon

Indignation Logan Lerman

Indignation Sarah Gadon-Logan Lerman



Her ne kadar açık sözlülüğüne, diksiyonuna, cümleleri oluşturma biçimine hayran kalsa da H. Dean Caudwell'in (Tracy Letts) argumentum ad hominem (Bir reaksiyonun, belirli bir kişinin herhangi bir konudaki duruşu yerine şahsına yöneltilmesidir. Örneğin bir argümana cevap verirken, argümanı eleştirmekten ziyade, argümanı ortaya atan kişinin alakasız bir özelliğini gündeme getirerek fikirlerini çürütmeye çalışmaktır. Önerme yerine, önerme yapan kişi tartışma konusu edilerek iddialara karşı çıkmak suretiyle yapılır) bir dil takınarak tartışma sırasında galip gelme oranı bir hayli yüksek olsa da Marcus'un, Britanyalı filozof, matematikçi, tarihçi, toplumsal eleştirmen Bertrand Russell referanslı ''bu sergilediğiniz bir ad hominem''dir diyerek kendisini savunmaya geçtiği ve kaybettiği itibarı yeniden geri kazandığı 16 dakika süren tartışma sahnesi harikaydı.









Indignation Tracy Letts

Indignation Tracy Letts

Indignation Tracy Letts-Logan Lerman







Indignation Linda Emond

Indignation Linda Emond-Logan Lerman

Indignation Linda Emond-Logan Lerman







Indignation Logan Lerman









Indignation Logan Lerman



''Hayat, ufacık hataların bile doğurabileceği sonuçlarla ilgilidir.''Max Messner (Her köşede sevgili oğlunu beklediğini düşündüğü tehlikeler yüzünden çılgına dönen, ''Ya başına kötü bir şey gelirse?'' Diye sürekli endişelenen, kaygılarıyla annesini de korkutan Max Messner (), Marcus için endişeli bir baba gibi değil de adeta bir kahve falı gibidir. Bu duruma artık katlanamayan Marcus babasının baskısından kaçmak için ailesinin yaşadığı'den uzakta bir taşra üniversitesini tercih eder. Ailede üniversiteyi kazanan ilk kişi olan Marcus,'daki küçük ve muhafazakar Winesburg Üniversitesi'nde okumak için evden ayrılır ve burslu olarak gittiği üniversitede anti-semitizm, kültür çatışması, cinsel baskı ve devam eden Kore Savaşı'na karşı mücadele eder.'den genç birinci sınıf Marcus Messner siyaset bilimi, felsefe ve şiir de dahil olmak üzere geniş bir materyal yelpazesi okur. Her zaman sınıftaki en dikkat çekici soruları soran işçi sınıfından gelen yıldız bir öğrenci olurken burada daha önce hiç karşılaşmadığı türden akranlarının, tuhaf oda arkadaşlıklarının, her hareketini gözlemleyen öğretmenlerin, Zeta Tau Mu (KampüstekiKardeşliği) gibi öğrenci birliklerinin, saçma okul geleneklerinin ve zorunlu şapel ziyaretlerinin dünyasıyla tanışan Marcus'u en çok heyecanlandıran, kendisi gibi arzuları olan genç bir kadındır.''Nedir şu çarklar? İnsanı yokluktan var oluşa döndüren. Benim için belki de Olivia Hutton'ın bacağını durmaksızın hareket ettirişiydi.''Marcus Messner (Kütüphanede çalışırken saatlerce Olivia Hutton'ı () izleyen Marcus aynı zamanda oda arkadaşı Ron Foxman'dan () gözünün nuru 1940 model LaSalle Touring Sedan marka arabasını nasıl ödünç isteyeceğinin provasını yapıyor ve Olivia Hutton'a çıkma teklif etmek için cesaretini toplamaya çalışıyordu. Nihayet buluşup birlikte bir akşam yemeği yiyen gençleri gecenin devamında yaşanacaklar derinden sarsacaktı...''Hastanede yalnız kalmak hiç eğlenceli değildir. Bunları sana eşlik etsinler diye getirdim.''Olivia Hutton (Olivia Hutton: Bunları en iyi nerede görebilirsin?Marcus Messner: Bence senin ellerindeyken. Senin ellerinde ve sen tam orada dururken. Birkaç gün boyunca orada öylece durmalısın.İlk olarak'de babasının yanında çalışırken Bertrand Russell'ın ''In Praise of Idleness and other Essays (Sorgulayan Denemeler)'' kitabından ''Stoicism and Mental Health'' bölümünü okurken gördüğümüz Marcus'u, daha sonra bağnazlığa karşı aydınlanma düşüncesini savunan temel yapıtlardan biri olan; dinin uygarlık için yararlı olup olmadığı, tanrının varlığı, dinle ahlak ilişkisi ve Hristiyanlığın toplumsal yaşama etkileri gibi konuları açıklıkla tartışan ''Why I Am Not a Christian (Neden Hristiyan Değilim)'' yapıtına oldukça aşina olduğunu, bu eseri lisede münazara takım kaptanıyken geniş bölümleri ezberleme görevini üstlendiğini ve hayatını buradaki argümanlara göre yaşamak istediğini, doğruluğa inanan bir ateist olduğunu; kanıtlanması imkansız olan ve kayıtsız şartsız inanca dayanan bir anlayışı benimsemeksizin ahlaki bir var oluşu yönetebilecek bir kudrete sahip olduğunu Dekan Caudwell'a haykırırken görüyoruz.''Bertrand Russell'ı kahramanın olarak kabul etmen çok büyük bir sürpriz değil. Her üniversitede, entelektüel olarak erken gelişmiş bir iki öğrenci her zaman var olmuştur. Kendilerini aydın sınıfının, seçkin üyeleri olarak tayin ederler. Onlar daha da yükselmeye ve diğer öğrencilerden daha üstün olmaya gereksinim duyar. Hatta profesörlerinden bile daha üstün.''H. Dean Caudwell (Sevilen biri mi olmak daha güzel yoksa saygı duyulan biri mi?Sevgi ve saygı ayrı kavramlar birbirini tamamlayan ya da kovan kavramlar değildir. 1951 yılında, ABD'de,kültürü içinde büyümüş 19 yaşındakibir genç ailesini incitmeden, tutucu toplum kurallarına rağmen kendisi olabilecek midir? Çok çalışmak, çok iyi bir öğrenci olmak yeterli midir? Aşk hayatın neresinde durur?Esther Messner: Senden daha önce hiçbir şey istemedim. İstemedim çünkü böyle bir şeye gerek olmadı. Hiçbir endişe vermeme konusunda mükemmelsin. Her zaman tek arzun, işleri nasıl iyi idare edebildiğini göstermekti. Bir annenin sahip olabileceği en iyi evlat oldun. Ama senden Bayan Hutton konusunda daha ileriye gitmemeni isteyeceğim. Çünkü senin onunla birlikte olman benim için düşünülemez bir şey. Markie, öğrencilik için buradasın. Yüksek mahkemede boy gösterebilmek için, hukuk fakültesi için hazırlanıyorsun. Bir gün, toplum içinde imrenilerek bakılıp, yardım istenecek biri haline geleceksin. Hayatı boyunca kasaplık yapan bir Messner üyesi olmamak için buradasın. Eline jileti alıp bileklerini kesen bir kız ile birlikte olarak kendini tehlikeye atmak için değil.Marcus Messner: Sadece bir bileğini kesti.Esther Messner: Bir tanesi yeterli. Zaten toplamda iki tane var. Bir tanesini kesmesi yeterince fazla. Markie, bu dünya bileklerini kesmemiş, genç kızlarla dolu. Kesik bir yeri olmayan kızlar. Milyonlarcası var. Onlardan birini bul. Yahudi de olmayabilir, her kim olursa. 1951'deyiz. Artık dünya değişti. Sen niye değişmeyesin? İstediğin kişiyle çık, istediğinle evlen. Seçtiğin kişiyle ne istersen yap. Yeter ki bileklerini kesmeyen biri olsun. Bunu yapabilecek kadar yara almış bir kız, senin hayatını daha başlamadan yok edecektir.Marcus Messner: Anne, anlamıyorsun. Bu senin düşündüğün gibi ciddi bir ilişki değil.Esther Messner: Ciddi değil mi? Senin için ciddi çünkü ıstırap içerisinde. İradesiz. Ve iradesiz insanlar, iradesi olmayan insanlar zarar verir, Markie. Zayıflıkları, güçlü taraflarıdır. Böylesine dengesiz bir insan senin için tehdittir, Markie. Güzeller güzel bir genç kız, tanrıça gibi. Belli ki iyi yetiştirilmiş. Belki de onun yetiştirilmesinde gözle görülenden fazlası vardır. Ailelerin evlerinde ne olaylar olup bittiğini asla bilemezsin. Çocukta bir sorun varsa, aileye bakmak gerekir. Her şeye rağmen kalbim onunla. Dualarım onunla. Kötü olmasını istemem. Ama sen benim oğlumsun. Benim biricik evladım. Ben de senin için en iyisini arzu eden annenim. Anlıyor musun?kökenli bu idealist genç kendi varoluş amacını ve gerçeğini bulabilecek midir?''Öldükten sonra hatırlanır mı, bilmiyorum. Bütün o ince detaylar ve aldığın kararlar senin yok olmana doğru giden bu yolda tüm yaşanacakların sebebi olacaktır. Şu an bu durumu yaşıyorum. Hatırlıyor ve her şeyi kafamda yeniden oynatıyorum. Ne kadarını hatırladığımı, hatırlamıyor dahi olsam da... Belki de sonsuza kadar böyle gidecek.''Marcus Messner (