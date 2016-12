Sing Street Soundtracks

John Carney'in yazıp yönettiği, başrollerinde; Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor, Aidan Gillen, Maria Doyle Kennedy, Mark McKenna ve Kelly Thornton'un yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile ''Sing Street'' 2016 İrlanda-Birleşik Krallık-ABD ortak yapımı dram, romantik, komedi, müzik filmidir.





Rock n Roll Is a Risk (Dialogue) / ( Jack Reynor )

Stay Clean / ( Motörhead )









The Riddle of the Model / ( Sing Street )





Rio / ( Duran Duran )





Up / ( Sing Street )

To Find You / ( Sing Street )

Town Called Malice / ( The Jam )





In Between Days / ( The Cure )





A Beautiful Sea / ( Sing Street )





Maneater / ( Daryl Hall & John Oates )





Steppin' Out / ( Joe Jackson )





Drive It Like You Stole It / ( Sing Street )





Up (Bedroom Mix) / ( Sing Street )

Pop Muzik / ( M )





Girls / ( Sing Street )

Brown Shoes / ( Sing Street )

Go Now / ( Adam Levine )





Up / ( The Score )









Drive It Like You Stole It / ( Hudson Thames )