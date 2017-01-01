American Honey 2016

American Honey





American Honey



''Hepimizin yıldızlardan oluştuğunu söyledi.''

Star ( Sasha Lane )





American Honey



American Honey, Andrea Arnold'un yazıp yönettiği, kadrosunda: Star rolüyle Sasha Lane, Jake rolüyle Shia LaBeouf, Krystal rolüyle Riley Keough, Corey rolüyle McCaul Lombardi, Pagan rolüyle Arielle Holmes, Kalium rolüyle Isaiah Stone, JJ rolüyle Raymond Coalson, QT rolüyle Veronica Ezell, Austin rolüyle Garry Howell, Riley rolüyle Christopher David Wright, Runt rolüyle Dakota Powers, Billy rolüyle Chad Cox, Sean rolüyle Kenneth Kory Tucker, Katness rolüyle Crystal Ice, Shaunte rolüyle Shawna Rae Moseley, Nathan rolüyle Johnny Pierce II, Kelsey rolüyle Summer Hunsaker, Rubin rolüyle Brody Hunsaker, Misty rolüyle Chasity Hunsaker, Logan rolüyle Michael Hunsaker, Destiny rolüyle Kaylin Mally, Laura rolüyle Laura Kirk, Backseat Cowboy (Arka Koltuktaki Kovboy) rolüyle Will Patton, Front Seat Cowboy (Ön Koltuktaki Kovboy) rolüyle Daran Shinn, Driving Cowboy (Sürücü Kovboy) rolüyle Sam Williamson, Cattle Truck Driver (Sığır Kamyonu Sürücüsü) rolüyle Bruce Gregory, Chris Bylsma ve Andrea Fantauzzi'nin yer aldığı 2016 Birleşik Krallık-ABD ortak yapımı dram filmidir.





American Honey

American Honey

American Honey

American Honey



Fransız Première dergisinin ''Z Kuşağı için Easy Rider'' olarak tanımladığı, Cannes'da çoğu eleştirmeni kendine hayran bırakan ve festivalden Jüri Ödülü ile dönen yeni Andrea Arnold filmi American Honey, daha şimdiden günümüz Amerikan gençliğini en iyi anlatan filmlerden birisi olarak kabul ediliyor. Aile içi şiddet ve yoksulluktan ibaret hayatını ani bir kararla geride bırakan 18 yaşındaki Star'ın, dergi aboneliği satan bir gruba eklemlenerek çıktığı uzun yolculuğu konu alan film; şahane bir soundtrack, müthiş bir görüntü yönetimi ve perdeden taşan inanılmaz bir enerjiyle soluksuz izleniyor. Filmin başrolündeki amatör oyuncu Sasha Lane parlarken, aşık olduğu Jake rolünde Shia LaBeouf da kariyerinin en iyi performansını sergiliyor. American Honey'nin soundtrack'i filmin en önemli unsurlarından biri... Andrea Arnold müziği klasik anlamda kullanmıyor, görüntülere uyacak müzikleri kullanmak yerine sevdiği müzikler etrafında kurguluyor filmini. Baştan sona temposu hiç düşmeyen bu sürükleyici film uzun süre aklınızdan çıkmayacak.





Filmekmi kapsamında yer alan American Honey; uzun bir yolculuğa çıkmış grup üzerinden bir gençlik anatomisi çıkarıyor. İnsandan insana değişen zenginlik ve fakirlik olgusu, mürettebatın yolculuğu ve her bir karakterin iç yolculuğu; Robbie Ryan imzalı sinematografisiyle, olağanüstü güzellikte müzikleriyle, başrol oyuncularının başarılı performanslarıyla yıldızlar gibi parlıyor. kapsamında yer alan; uzun bir yolculuğa çıkmış grup üzerinden birçıkarıyor. İnsandan insana değişen zenginlik ve fakirlik olgusu, mürettebatın yolculuğu ve her bir karakterin iç yolculuğu;imzalı sinematografisiyle, olağanüstü güzellikte müzikleriyle, başrol oyuncularının başarılı performanslarıylagibi parlıyor.



American Honey



Star (Sasha Lane), aile içi şiddet ve yoksulluktan ibaret hayatını, Kansas'a doğru yola çıkan ve geçimlerini kapı kapı dolaşarak, dostane şekilde dergi satışı yaparak sağlayan bir gruba eklenerek geride bırakır. Arkadaş canlısı, akıllı birisi gibi durması ve güzelliği kendisini şirketlerinin müdürü olarak takdim eden Jake'in (Shia LaBeouf) dikkatini çekerken, Amerikan taşrasında kaybolmuş gençlerin rotasız yolculuğunda işlerinde iyi oldukları bir günde 300$ kazanabilecekleri gerçeği de kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Star'ı fazlasıyla teşvik edecektir.



''Bizimle gel. Keşfederiz, Amerika gibi. Partileriz.''

Jake ( Shia LaBeouf )



American Honey Shia LaBeouf

American Honey Sasha Lane

Meth bağımlısı annesini 3 yıl önce kaybeden 18 yaşındaki Teksaslı), aile içi şiddet ve yoksulluktan ibaret hayatını, Kansas'a doğruçıkan ve geçimlerini kapı kapı dolaşarak, dostane şekilde dergi satışı yaparak sağlayan bir gruba eklenerek geride bırakır. Arkadaş canlısı, akıllı birisi gibi durması ve güzelliği kendisini şirketlerinin müdürü olarak takdim eden Jake'in () dikkatini çekerken,taşrasında kaybolmuşrotasızişlerinde iyi oldukları bir günde 300$ kazanabilecekleri gerçeği de kaybedecek hiçbir şeyi olmayan'ı fazlasıyla teşvik edecektir.''Bizimle gel. Keşfederiz, Amerika gibi. Partileriz.''Jake (''Güneyli bir kız demek. Benim gibi gerçek bir Amerikan güzelisin.''

Krystal ( Riley Keough )



American Honey Sasha Lane-Riley Keough

American Honey Sasha Lane-Riley Keough



Kansas City'li Krystal'ın patronu olduğu ve Bakersfield'dan Jake'in başı çektiği grupta; Shaunte, Panama City'den QT, Batı Virginia'dan JJ ve Billy, New Jersey'den Pagan, Orlando, Florida'dan Austin, Mississippi'den Riley, Tennessee, Nashville'den Runt, Missouri'den Kalium, Baltimore'dan Corey, Miami'den Katness ve kendisi gibi Teksas'dan Sean bulunmaktadır.



American Honey Isaiah Stone

American Honey Kenneth Kory Tucker

American Honey Kenneth Kory Tucker-Shawna Rae Moseley

American Honey Garry Howell-Veronica Ezell-Raymond Coalson

American Honey Garry Howell-Dakota Powers-Raymond Coalson-Kenneth Kory Tucker

American Honey Sasha Lane

American Honey Sasha Lane-Chad Cox

American Honey Sasha Lane

American Honey Sasha Lane

American Honey Sasha Lane

American Honey McCaul Lombardi

American Honey Crystal Ice

American Honey Crystal Ice

American Honey Isaiah Stone-Garry Howell-Raymond Coalson-Arielle Holmes

American Honey Arielle Holmes-Garry Howell-Raymond Coalson

American Honey Arielle Holmes-Garry Howell-Raymond Coalson

American Honey McCaul Lombardi

American Honey

American Honey



''İnsanlar vatansever palavraları sever.''

QT ( Veronica Ezell )



American Honey Veronica Ezell-Sasha Lane

American Honey Kenneth Kory Tucker

American Honey Christopher David Wright

American Honey Riley Keough

American Honey Shawna Rae Moseley

American Honey

American Honey Crystal Ice

American Honey Veronica Ezell-Sasha Lane

American Honey Sasha Lane-Veronica Ezell

American Honey Riley Keough-Veronica Ezell-Sasha Lane

American Honey Christopher David Wright



Stars to Star (Star'a yıldızlar)

Jake: Sana hediye aldım. Gözlerini kapatmana falan gerek yok. Gerçek isminin Star olduğunu bana kanıtlamalısın. İsminin Star olduğunu kanıtla ben de sana hediyeni vereyim.

Star: Annemin fikriymiş. Hepimizin yıldızlardan meydana geldiğimizi söylemiş. Ölüm yıldızlarından.



American Honey Sasha Lane

American Honey Sasha Lane-Shia LaBeouf

yol üzerinde yaşanan tanışma faslından sonra ilk iş olarak; tüm toplantılara zamanında katılmak, yat borusuna uymak, zamanında toparlanmak, kadın odalarında erkek yasak olması, başarılı olmak için giyinmek, nerede kaldığını kimseye söylememek, motel ziyaretçileriyle konuşmamak gibi ekip kurallarını öğrenmekle işe başlayan Star, haftanın en az satış yapan iki eziğinin dövüştürüldüğü, bir gelenek olarak gördükleri Ezikler Gecesi'nde başrolde yer almamak için çabalayacaktır.



''Özel olduğunu mu sanıyorsun? Onun için hiçbir şey ifade etmiyorsun.''

Krystal ( Riley Keough )



American Honey Riley Keough

Ekip üyeleriyleüzerinde yaşanan tanışma faslından sonra ilk iş olarak; tüm toplantılara zamanında katılmak, yat borusuna uymak, zamanında toparlanmak, kadın odalarında erkek yasak olması, başarılı olmak için giyinmek, nerede kaldığını kimseye söylememek, motel ziyaretçileriyle konuşmamak gibi ekip kurallarını öğrenmekle işe başlayan, haftanın en az satış yapan iki eziğinin dövüştürüldüğü, bir gelenek olarak gördükleri Ezikler Gecesi'nde başrolde yer almamak için çabalayacaktır.''Özel olduğunu mu sanıyorsun? Onun için hiçbir şey ifade etmiyorsun.''Krystal (''Şu anda Amerika'yı beceriyormuşum gibi hissediyorum.'' Star ( Sasha Lane )

American Honey Sasha Lane

American Honey Sasha Lane

American Honey Sasha Lane-Shia LaBeouf

: Annemin fikriymiş. Hepimizin yıldızlardan meydana geldiğimizi söylemiş. Ölüm yıldızlarından.



Star: Ne demek istiyorsun?

Jake: Bu konuda konuşamayız çünkü bu iş biraz... Bununla ilgili kuralı var. Ne dediğini biliyorsun... Aşk, iş hayatı için lanettir. Bu yüzden dergi ekibinde aşk işine yer yoktur. Onun kuralı.



American Honey Shia LaBeouf-Sasha Lane

American Honey Sasha Lane

American Honey Sasha Lane

American Honey McCaul Lombardi

American Honey Shia LaBeouf-Sasha Lane

American Honey Sasha Lane-Shia LaBeouf

American Honey Shia LaBeouf-Sasha Lane

American Honey Veronica Ezell-Isaiah Stone-Christopher David Wright-Chad Cox-Crystal Ice-Riley Keough

American Honey Crystal Ice-Riley Keough

American Honey Chad Cox

American Honey Riley Keough

American Honey Riley Keough

American Honey Riley Keough-Shia LaBeouf

American Honey Riley Keough-Shia LaBeouf

American Honey McCaul Lombardi

American Honey Garry Howell

American Honey Garry Howell-Chad Cox-Isaiah Stone

American Honey Shia LaBeouf-Riley Keough

American Honey Riley Keough-Shia LaBeouf

American Honey Sasha Lane-Garry Howell-Shia LaBeouf

American Honey Sasha Lane

American Honey Christopher David Wright

American Honey Christopher David Wright

American Honey Christopher David Wright

American Honey Christopher David Wright

American Honey Christopher David Wright

American Honey Sasha Lane

American Honey Veronica Ezell-Raymond Coalson-Arielle Holmes

American Honey Arielle Holmes-Raymond Coalson-Chad Cox

American Honey Sasha Lane

American Honey Shawna Rae Moseley-Crystal Ice-Riley Keough-Shia LaBeouf-Garry Howell

American Honey Kenneth Kory Tucker

American Honey Arielle Holmes

American Honey

American Honey Shia LaBeouf





American Honey Riley Keough

American Honey Riley Keough-Shia LaBeouf

American Honey Dakota Powers

American Honey Sasha Lane

American Honey Sasha Lane

American Honey Sasha Lane

Star: Hayallerin var mı?

Jake: Hayal mi? Gelecekle ilgili hayaller mi?

Star: Evet. Senin hayalin nasıl?

Jake: Hayal değil ama hayali satın alır. Ormanın içinde kendime ait küçük dubleks gibi bir yerim olsun istiyorum. 160 metrekare ve bir traktör falan işte...



American Honey Sasha Lane

American Honey Shia LaBeouf

''İnsanlar bok yüküyle para kazanıyorlar. Bu insanlar nakit kazandığında, bu his nasıl peki? Onları bok gibi hissettiriyor. Suçlu hissettiriyor. Pislik beyaz çerçöp insanlar gibi giyinmenizi istiyorum, sonra onlar size acıyacak.''

Krystal ( Riley Keough )



American Honey Riley Keough

aşka sarılarak düşmemeye çalışan güneyli genç kızın yollarda güçlenmesi üzerine bir Amerikan yolculuğuna eşlik edeceksiniz...



American Honey McCaul Lombardi-Shia LaBeouf-Arielle Holmes

American Honey Shawna Rae Moseley-McCaul Lombardi

American Honey Arielle Holmes-Sasha Lane-McCaul Lombardi-Shawna Rae Moseley-Kenneth Kory Tucker

American Honey

American Honey

American Honey

American Honey Isaiah Stone

American Honey Sasha Lane

Jake: Aramızdaki bu ilişki şeyi var ya? O olmayacak.: Ne demek istiyorsun?Jake: Bu konuda konuşamayız çünkü bu iş biraz... Bununla ilgili kuralı var. Ne dediğini biliyorsun... Aşk, iş hayatı için lanettir. Bu yüzden dergi ekibinde aşk işine yer yoktur. Onun kuralı.Satış yapacağı insanlara karşı ilk izlenimin çok önemli olduğunu, beyinlerini okuması gerektiğini, ne tür bir insan olduklarını, o insanın hayatında ne istediğini çözmesi gerektiğini, onlara palavralarla yaklaşması gerektiğini, üzücü bir laf seçebileceğini ve hatta herhangi bir üzücü lafı anlamsızlaştırana kadar tekrar edebileceğini, etraftaki herkesin manyak varlıklı gibi durduğu zengin bölgelerde para babası insanlara kendisini nasıl acındıracağını veya kendisi gibi fakir insanlara karşı sıradan konuşmalar yaparak normal davranması gerektiği ve bu sayede onlar gibi olduğu için kendisine acıyacaklarını öğrenecektir.: Hayallerin var mı?Jake: Hayal mi? Gelecekle ilgili hayaller mi?: Evet. Senin hayalin nasıl?Jake: Hayal değil ama hayali satın alır. Ormanın içinde kendime ait küçük dubleks gibi bir yerim olsun istiyorum. 160 metrekare ve bir traktör falan işte...''İnsanlar bok yüküyle para kazanıyorlar. Bu insanlar nakit kazandığında, bu his nasıl peki? Onları bok gibi hissettiriyor. Suçlu hissettiriyor. Pislik beyaz çerçöp insanlar gibi giyinmenizi istiyorum, sonra onlar size acıyacak.''Krystal (Büyük ağaçlarla dolu bir yerde kendi evinin, karavanının ve çok sayıda çocuklarının olmasının hayalini kuran; kendisine sürekli kaltaklık yapan Krsytal'ın tüm zorbalıklarına karşı hayallerini gerçekleştirebilmek için dişini sıkıp, olabildiğince ayakta durmaya vesarılarak düşmemeye çalışan güneyli genç kızıngüçlenmesi üzerine bireşlik edeceksiniz...

American Honey, Saha Lane'in ilk film deneyimi olurken, cesur ve nefes kesici bir performans sergileyen Lane, başrol için ikinci tercihti. Özellikle bilinmeyen oyuncularla çalışmak isteyen Andrea Arnold başlangıçta tamamen farklı bir kızla prova yapıyordu ancak çekimler başlamadan iki hafta önce kız rolden vazgeçti. Shia LaBeouf, çekimler sırasında 12 dövme yaptırırken, filmin çoğunluğu doğal veya mevcut ışıkla, kronolojik zamana göre ve çokça doğaçlama çekilmiştir.



Arnold'un sönük bir hayat yaşayan genç kıza reva gördüğü Star ismiyle yaptığı ironi çok anlamlıyken, Star'ın havuza düşen bir yabanarısını kurtardığı sahne ise filmin en etkileyici sahnelerinden biriydi.





Yılın en dikkat çekici fragmanlarından birine sahip olduğunu düşündüğüm ve uzun zamandır merakla beklediğim Andrea Arnold harikası American Honey; Toplumun çeşitli kesimlerinin sosyal bir sismografını saptarken, Ortabatı toplumunda genç olmanın tasvirini, aşık olduğu adamın açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyeceğine, güçleneceğine ve her ne olursa olsun düşmeyeceğine ant içen, Amerika'yı neredeyse baştan başa kat eden bir genç kızın hikayesi üzerinden anlatıyor.





American Honey Official Trailer









American Honey Türkçe Altyazılı Resmi Fragman









American Honey





