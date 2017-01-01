American Honey 2016

''Hepimizin yıldızlardan oluştuğunu söyledi.'' Star ( Sasha Lane )
American Honey
American Honey, Andrea Arnold'un yazıp yönettiği, kadrosunda: Star rolüyle Sasha Lane, Jake rolüyle Shia LaBeouf, Krystal rolüyle Riley Keough, Corey rolüyle McCaul Lombardi, Pagan rolüyle Arielle Holmes, Kalium rolüyle Isaiah Stone, JJ rolüyle Raymond Coalson, QT rolüyle Veronica Ezell, Austin rolüyle Garry Howell, Riley rolüyle Christopher David Wright, Runt rolüyle Dakota Powers, Billy rolüyle Chad Cox, Sean rolüyle Kenneth Kory Tucker, Katness rolüyle Crystal Ice, Shaunte rolüyle Shawna Rae Moseley, Nathan rolüyle Johnny Pierce II, Kelsey rolüyle Summer Hunsaker, Rubin rolüyle Brody Hunsaker, Misty rolüyle Chasity Hunsaker, Logan rolüyle Michael Hunsaker, Destiny rolüyle Kaylin Mally, Laura rolüyle Laura Kirk, Backseat Cowboy (Arka Koltuktaki Kovboy) rolüyle Will Patton, Front Seat Cowboy (Ön Koltuktaki Kovboy) rolüyle Daran Shinn, Driving Cowboy (Sürücü Kovboy) rolüyle Sam Williamson, Cattle Truck Driver (Sığır Kamyonu Sürücüsü) rolüyle Bruce Gregory, Chris Bylsma ve Andrea Fantauzzi'nin yer aldığı 2016 Birleşik Krallık-ABD ortak yapımı dram filmidir.
American Honey
American Honey
American Honey
American Honey
Fransız Première dergisinin ''Z Kuşağı için Easy Rider'' olarak tanımladığı, Cannes'da çoğu eleştirmeni kendine hayran bırakan ve festivalden Jüri Ödülü ile dönen yeni Andrea Arnold filmi American Honey, daha şimdiden günümüz Amerikan gençliğini en iyi anlatan filmlerden birisi olarak kabul ediliyor. Aile içi şiddet ve yoksulluktan ibaret hayatını ani bir kararla geride bırakan 18 yaşındaki Star'ın, dergi aboneliği satan bir gruba eklemlenerek çıktığı uzun yolculuğu konu alan film; şahane bir soundtrack, müthiş bir görüntü yönetimi ve perdeden taşan inanılmaz bir enerjiyle soluksuz izleniyor. Filmin başrolündeki amatör oyuncu Sasha Lane parlarken, aşık olduğu Jake rolünde Shia LaBeouf da kariyerinin en iyi performansını sergiliyor. American Honey'nin soundtrack'i filmin en önemli unsurlarından biri... Andrea Arnold müziği klasik anlamda kullanmıyor, görüntülere uyacak müzikleri kullanmak yerine sevdiği müzikler etrafında kurguluyor filmini. Baştan sona temposu hiç düşmeyen bu sürükleyici film uzun süre aklınızdan çıkmayacak.
Filmekmi kapsamında yer alan American Honey; uzun bir yolculuğa çıkmış grup üzerinden bir gençlik anatomisi çıkarıyor. İnsandan insana değişen zenginlik ve fakirlik olgusu, mürettebatın yolculuğu ve her bir karakterin iç yolculuğu; Robbie Ryan imzalı sinematografisiyle, olağanüstü güzellikte müzikleriyle, başrol oyuncularının başarılı performanslarıyla yıldızlar gibi parlıyor.
American Honey
Meth bağımlısı annesini 3 yıl önce kaybeden 18 yaşındaki Teksaslı Star (Sasha Lane), aile içi şiddet ve yoksulluktan ibaret hayatını, Kansas'a doğru yola çıkan ve geçimlerini kapı kapı dolaşarak, dostane şekilde dergi satışı yaparak sağlayan bir gruba eklenerek geride bırakır. Arkadaş canlısı, akıllı birisi gibi durması ve güzelliği kendisini şirketlerinin müdürü olarak takdim eden Jake'in (Shia LaBeouf) dikkatini çekerken, Amerikan taşrasında kaybolmuş gençlerin rotasız yolculuğunda işlerinde iyi oldukları bir günde 300$ kazanabilecekleri gerçeği de kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Star'ı fazlasıyla teşvik edecektir.
''Bizimle gel. Keşfederiz, Amerika gibi. Partileriz.''
Jake ( Shia LaBeouf )
American Honey Shia LaBeouf
American Honey Sasha Lane
''Güneyli bir kız demek. Benim gibi gerçek bir Amerikan güzelisin.''
Krystal ( Riley Keough )
American Honey Sasha Lane-Riley Keough
American Honey Sasha Lane-Riley Keough
Kansas City'li Krystal'ın patronu olduğu ve Bakersfield'dan Jake'in başı çektiği grupta; Shaunte, Panama City'den QT, Batı Virginia'dan JJ ve Billy, New Jersey'den Pagan, Orlando, Florida'dan Austin, Mississippi'den Riley, Tennessee, Nashville'den Runt, Missouri'den Kalium, Baltimore'dan Corey, Miami'den Katness ve kendisi gibi Teksas'dan Sean bulunmaktadır.
American Honey Isaiah Stone
American Honey Kenneth Kory Tucker
American Honey Kenneth Kory Tucker-Shawna Rae Moseley
American Honey Garry Howell-Veronica Ezell-Raymond Coalson
American Honey Garry Howell-Dakota Powers-Raymond Coalson-Kenneth Kory Tucker
American Honey Sasha Lane
American Honey Sasha Lane-Chad Cox
American Honey Sasha Lane
American Honey Sasha Lane
American Honey Sasha Lane
American Honey McCaul Lombardi
American Honey Crystal Ice
American Honey Crystal Ice
American Honey Isaiah Stone-Garry Howell-Raymond Coalson-Arielle Holmes
American Honey Arielle Holmes-Garry Howell-Raymond Coalson
American Honey Arielle Holmes-Garry Howell-Raymond Coalson
American Honey Riley Keough-Veronica Ezell-Sasha Lane
American Honey Christopher David Wright
Stars to Star (Star'a yıldızlar)
Jake: Sana hediye aldım. Gözlerini kapatmana falan gerek yok. Gerçek isminin Star olduğunu bana kanıtlamalısın. İsminin Star olduğunu kanıtla ben de sana hediyeni vereyim.
Star: Annemin fikriymiş. Hepimizin yıldızlardan meydana geldiğimizi söylemiş. Ölüm yıldızlarından.
American Honey Sasha Lane
American Honey Sasha Lane-Shia LaBeouf
Ekip üyeleriyle yol üzerinde yaşanan tanışma faslından sonra ilk iş olarak; tüm toplantılara zamanında katılmak, yat borusuna uymak, zamanında toparlanmak, kadın odalarında erkek yasak olması, başarılı olmak için giyinmek, nerede kaldığını kimseye söylememek, motel ziyaretçileriyle konuşmamak gibi ekip kurallarını öğrenmekle işe başlayan Star, haftanın en az satış yapan iki eziğinin dövüştürüldüğü, bir gelenek olarak gördükleri Ezikler Gecesi'nde başrolde yer almamak için çabalayacaktır.
''Özel olduğunu mu sanıyorsun? Onun için hiçbir şey ifade etmiyorsun.''
Krystal ( Riley Keough )
American Honey Riley Keough
''Şu anda Amerika'yı beceriyormuşum gibi hissediyorum.''
Star ( Sasha Lane )
American Honey Sasha Lane
American Honey Sasha Lane
American Honey Sasha Lane-Shia LaBeouf
Jake: Aramızdaki bu ilişki şeyi var ya? O olmayacak. Star: Ne demek istiyorsun?
Jake: Bu konuda konuşamayız çünkü bu iş biraz... Bununla ilgili kuralı var. Ne dediğini biliyorsun... Aşk, iş hayatı için lanettir. Bu yüzden dergi ekibinde aşk işine yer yoktur. Onun kuralı.
American Honey Shia LaBeouf-Sasha Lane
American Honey Sasha Lane
American Honey Sasha Lane
American Honey McCaul Lombardi
American Honey Shia LaBeouf-Sasha Lane
American Honey Sasha Lane-Shia LaBeouf
American Honey Shia LaBeouf-Sasha Lane
American Honey Veronica Ezell-Isaiah Stone-Christopher David Wright-Chad Cox-Crystal Ice-Riley Keough
American Honey Crystal Ice-Riley Keough
American Honey Chad Cox
American Honey Riley Keough
American Honey Riley Keough
American Honey Riley Keough-Shia LaBeouf
American Honey Riley Keough-Shia LaBeouf
American Honey McCaul Lombardi
American Honey Garry Howell
American Honey Garry Howell-Chad Cox-Isaiah Stone
American Honey Shia LaBeouf-Riley Keough
American Honey Riley Keough-Shia LaBeouf
American Honey Sasha Lane-Garry Howell-Shia LaBeouf
American Honey Sasha Lane
American Honey Christopher David Wright
American Honey Christopher David Wright
American Honey Christopher David Wright
American Honey Christopher David Wright
American Honey Christopher David Wright
American Honey Sasha Lane
American Honey Veronica Ezell-Raymond Coalson-Arielle Holmes
American Honey Arielle Holmes-Raymond Coalson-Chad Cox
American Honey Sasha Lane
American Honey Shawna Rae Moseley-Crystal Ice-Riley Keough-Shia LaBeouf-Garry Howell
American Honey Kenneth Kory Tucker
American Honey Arielle Holmes
American Honey
American Honey Shia LaBeouf
Satış yapacağı insanlara karşı ilk izlenimin çok önemli olduğunu, beyinlerini okuması gerektiğini, ne tür bir insan olduklarını, o insanın hayatında ne istediğini çözmesi gerektiğini, onlara palavralarla yaklaşması gerektiğini, üzücü bir laf seçebileceğini ve hatta herhangi bir üzücü lafı anlamsızlaştırana kadar tekrar edebileceğini, etraftaki herkesin manyak varlıklı gibi durduğu zengin bölgelerde para babası insanlara kendisini nasıl acındıracağını veya kendisi gibi fakir insanlara karşı sıradan konuşmalar yaparak normal davranması gerektiği ve bu sayede onlar gibi olduğu için kendisine acıyacaklarını öğrenecektir.
American Honey Riley Keough
American Honey Riley Keough-Shia LaBeouf
American Honey Dakota Powers
American Honey Sasha Lane
American Honey Sasha Lane
American Honey Sasha Lane
Star: Hayallerin var mı?
Jake: Hayal mi? Gelecekle ilgili hayaller mi? Star: Evet. Senin hayalin nasıl?
Jake: Hayal değil ama hayali satın alır. Ormanın içinde kendime ait küçük dubleks gibi bir yerim olsun istiyorum. 160 metrekare ve bir traktör falan işte...
American Honey Sasha Lane
American Honey Shia LaBeouf
''İnsanlar bok yüküyle para kazanıyorlar. Bu insanlar nakit kazandığında, bu his nasıl peki? Onları bok gibi hissettiriyor. Suçlu hissettiriyor. Pislik beyaz çerçöp insanlar gibi giyinmenizi istiyorum, sonra onlar size acıyacak.''
Krystal ( Riley Keough )
American Honey Riley Keough
Büyük ağaçlarla dolu bir yerde kendi evinin, karavanının ve çok sayıda çocuklarının olmasının hayalini kuran; kendisine sürekli kaltaklık yapan Krsytal'ın tüm zorbalıklarına karşı hayallerini gerçekleştirebilmek için dişini sıkıp, olabildiğince ayakta durmaya ve aşka sarılarak düşmemeye çalışan güneyli genç kızın yollarda güçlenmesi üzerine bir Amerikan yolculuğuna eşlik edeceksiniz...
American Honey McCaul Lombardi-Shia LaBeouf-Arielle Holmes
American Honey Shawna Rae Moseley-McCaul Lombardi
American Honey Arielle Holmes-Sasha Lane-McCaul Lombardi-Shawna Rae Moseley-Kenneth Kory Tucker
American Honey
American Honey
American Honey
American Honey Isaiah Stone
American Honey Sasha Lane
American Honey, Saha Lane'in ilk film deneyimi olurken, cesur ve nefes kesici bir performans sergileyen Lane, başrol için ikinci tercihti. Özellikle bilinmeyen oyuncularla çalışmak isteyen Andrea Arnold başlangıçta tamamen farklı bir kızla prova yapıyordu ancak çekimler başlamadan iki hafta önce kız rolden vazgeçti. Shia LaBeouf, çekimler sırasında 12 dövme yaptırırken, filmin çoğunluğu doğal veya mevcut ışıkla, kronolojik zamana göre ve çokça doğaçlama çekilmiştir.
Arnold'un sönük bir hayat yaşayan genç kıza reva gördüğü Star ismiyle yaptığı ironi çok anlamlıyken, Star'ın havuza düşen bir yabanarısını kurtardığı sahne ise filmin en etkileyici sahnelerinden biriydi.
Yılın en dikkat çekici fragmanlarından birine sahip olduğunu düşündüğüm ve uzun zamandır merakla beklediğim Andrea Arnold harikası American Honey; Toplumun çeşitli kesimlerinin sosyal bir sismografını saptarken, Ortabatı toplumunda genç olmanın tasvirini, aşık olduğu adamın açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyeceğine, güçleneceğine ve her ne olursa olsun düşmeyeceğine ant içen, Amerika'yı neredeyse baştan başa kat eden bir genç kızın hikayesi üzerinden anlatıyor.
''Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevmelerini temin edecektir. Sinema, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek; insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz...''
Mustafa Kemal Atatürk
Oscar Quote
''Her kışın arkası bahar olduğu gibi; kaderi iyi anlayan ve felaketleri mertçe göğüsleyenler için de mutlu neticeler vardır... Bu söylediklerim teselli edici sözler olmayıp, bizzat yaşadığım gerçeklerdir...''
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