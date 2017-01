Demolition 2015 Soundtracks

Bryan Sipe'nin senaristliğini yaptığı, Jean-Marc Vallée'nin yönettiği, başrollerinde; Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Heather Lind, Chris Cooper, Polly Draper, Judah Lewis, Malachy Cleary, Debra Monk, C.J. Wilson ve Alfredo Narciso'nun yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Demolition (Yeniden Başla) 2015 Amerikan yapımı dram, komedi filmidir.





Touch Me I'm Going to Scream, Pt. 2 / ( My Morning Jacket )









To Be Alone with You / ( Sufjan Stevens )

Crazy on You / ( Heart )









When I Was Young / ( Eric Burdon & The Animals )

Bruises / ( Dusted )

It's All Over Now, Baby Blue / ( The Chocolate Watchband )

La Boheme / ( Charles Aznavour )

Where to Start / ( Lou Doillon )









Mr. Big (Live at Sunderland / 1970) / ( Free )









Sweaty Fingers / ( Cave )

Watch the Show / ( M. Ward )

Nocturne in E-Flat Major, Op. 9, No. 2 (Abridged) / ( Henry Tozer )

La Boheme (Bonus Track) / ( David Campbell )

Property Lines / ( Dusted )

Warmest Regards (Extended Version) / ( Half Moon Run )