Elle 2016 O Kadın

Elle / Oh! (O Kadın), Fransa'nın en Amerikanvari ve avangard yazarlarından biri sayılan Ermeni kökenli Fransız yazar Philippe Djian'ın 2012 yılında yazdığı ''Oh...'' adlı romanından beyazperdeye uyarlanan, David Birke'nin senaristliğini yaptığı, Paul Verhoeven'in yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Michèle Leblanc rolüyle Isabelle Huppert, Patrick rolüyle Laurent Lafitte, Anna rolüyle Anne Consigny, Richard Leblanc rolüyle Charles Berling, Rebecca rolüyle Virginie Efira, Irène Leblanc rolüyle Judith Magre, Robert rolüyle Christian Berkel, Vincent rolüyle Jonas Bloquet, Josie rolüyle Alice Isaaz, Hélène Zacharian rolüyle Vimala Pons, Ralf rolüyle Raphaël Lenglet, Kevin rolüyle Arthur Mazet, Kurt rolüyle Lucas Prisor, Philipp Kwan rolüyle Hugo Conzelmann, Omar rolüyle Stéphane Bak, Agent immobilier (Emlakçı) rolüyle Nicolas Beaucaire, Maître d'hôtel (Kahya) rolüyle Jean-Noël Martin, Inspecteur (Müfettiş) rolüyle Eric Savin, Infirmière (Hemşire) rolüyle Olivia Gotanègre, Painter (Ressam) rolüyle Vincent Launay-Franceschini, Médecin (Doktor) rolleriyle Anne Loiret, Raphaël Kahn, Serrurier (Çilingir) rolüyle David Léotard, Policier (Polis Memuru) rolüyle Zohar Wexler, Infirmière maternité (Loğusa Bakıcısı) rolüyle Jina Djemba, Barman (Barmen) rolüyle Nicolas Ullmann, Journaliste news (Haber Muhabiri) rolüyle Florent Peiffer, Gardien de prison (Hapishane Gardiyanı) rolüyle Laurent Orry, Serveuse (Garson) rolüyle Fleur Geffrier, Femme cafétéria (Kafeteryadaki Kadın) rolüyle Marie Berto, Jeune femme (Genç Kadın) rolüyle Caroline Breton, Hugues Martel, Loïc Legendre, Oury Milshtein, Dominique Plaideau, Lahouassa Elise, Jean Douchet, Jean-Yves Freyburger ve François Nambot'un yer aldığı 2016 Fransa-Almanya-Belçika ortak yapımı dram, gerilim filmidir.
Elle
Elle
O Kadın
Elle
Elle
Temel İçgüdü, Showgirls, RoboCop gibi tartışma yaratmış modern klasiklerin yönetmeni Paul Verhoeven hala cesur ve kışkırtıcı. Hollandalı ustanın Fransa'da çektiği yeni filmi O, orta yaşlı iş kadını Michèle'in tecavüze uğradıktan sonra yaşadıklarını anlatıyor. Michèle, çocukken yaşadığı korkunç bir olayın hayatını mahvetmesine izin vermemiş, bu büyük travmayı soğuk ve acımasız bir karakter geliştirerek atlatmıştır. Bu kez kurban rolündense avcı olmayı seçer; tecavüzcüyü kendi yöntemleriyle bulmaya ve intikam almaya kalkışır. Cannes'da Altın Palmiye için yarışan bu sıra dışı tür filminin başrolünde, büyük oyuncu Isabelle Huppert, kariyerinin en iyi ve en cüretkar performanslarından birini ortaya koyuyor.
Filmekimi kapsamında yer alan Elle / Oh! (O Kadın); Tecavüzün ne olduğuna, ne olmadığına dair bambaşka bir bakış açısı sunan çarpıcı bir film.
Elle
Burnundan kıl aldırmazlığıyla kedisini bile bezdirmiş bir kadın olan Michèle Leblanc (Isabelle Huppert) ''asla yenilmez, asla boyun eğmeyen çok güçlü'' bir kadındır.
Elle Isabelle Huppert
Elle Isabelle Huppert
Ailevi problemlerinin ortasında, kocasıyla boşanırken, kendisinin tam zıddı karakterdeki ezik evladının ve yetmişinden sonra azan histerik annesinin yarattığı baş belalarıyla uğraşırken, andropoza giren kocası onu tazecik genç kızlarla boynuzladığında da bu duruşunu asla bozmayan kahramanımız, bir gün evine camı kırarak giren bir sapık tarafından tecavüze uğradığında da aynı dikbaşlılığını koruyarak, asla mağdur psikolojisine girmeyerek, kendini acınası bir zavallı pozuna sokmayarak hayatına devam etmeye çalışır. Bu halleriyle takdire şayan bir kadın olan Michèle uğradığı saldırı sonrası bu konumunu korumayı başarabilecek midir?
Elle Isabelle Huppert
Elle Vimala Pons
Elle Vimala Pons-Isabelle Huppert
Elle Isabelle Huppert
Elle Isabelle Huppert
Elle Isabelle Huppert
Elle Isabelle Huppert
Michèle'i benzerlerinden ayıran en önemli yanlarından birisi çevremizin sapıklardan çok daha tacizci tiplerle çevrili olduğunu hatırlatması. Ruhumuzu inciten, enerjimizi sömüren, maddi manevi zararları olan, vaktimizi ve naktimizi çalan eş dostla kuşatılmışken bir sapıktan mı korkacaktık?
Mesela kendisine sığınacak bir liman arayıp ezik oğlu Vincent'a (Jonas Bloquet) kancayı takan şırfıntı gelini Josie (Alice Isaaz) gibi. Oğlunu dolduruşa getirip üzerine salarak ana-oğlun arasını bozmaya çalışmasından mı dem vursak, yoksa Michèle'den para sızdırmak için türlü bahaneler uydurup oğluna kene gibi yapışmasından mı, yoksa başkasından peydahladığı zenci bebeyi kendilerine torun diye yutturmaya kalkışması mı? Gel de bunu o ezik oğluna anlat, dinlemiyor ki hergele, anca gücü anasına yetiyor, tüm naz kapris anaya, karısının kuklası olmuş farkında değil.
Ezik oğlu, Josie için anasından sadaka isterken ki klasik cümlelerinden birisi:
Vincent: Josie'nin bir sürü müthiş fikri var ama benimle tanışıncaya kadar hiç evi olmamış, bana depozito parasını verirsen ona beğendiği evi kiralayacağım.
Michèle: Bak oğlum, bu kız raydan çıkmış. Onu hiç tanımıyorsun. Sende ne bulmuş ki?
Vincent: Hiçbir şey. Bende para yok ki.
Michèle: Bende var ama.
Elle Isabelle Huppert-Jonas Bloquet
Ama tüm bunlara rağmen o parayı da verecektir Michèle. Çünkü kontrolü elinde tutmak, üstünlük taslamak, başkalarına bir şekilde hükmeden bir pozisyonda olmak bir yandan da hoşuna gitmektedir. Sadece kendi duyguları üzerinde değil başkaları üzerinde de güç sahibi olmak Michèle'in yaşam tarzıdır adeta.
Elle Jonas Bloquet-Alice Isaaz
Elle Jonas Bloquet-Alice Isaaz
Bu karakterine cuk oturan bir iş seçmiştir. Tüm çalışanların kontrolünü elinde tuttuğu, herkese emirler yağdırabileceği, tüm projeleri didik didik edebileceği ve istediği şekilde yeniden yaptırtabileceği bir pozisyon: Patronluk. Bir oyun şirketinin başında patrondur, sadece çalışanlarını değil müşterilerinin de beyninin içine girip istediği şekilde onları manipüle edeceği bir pozisyon.
''Burada patron benim. Amacımız açık ve herkesin bildiği gibi: Oyuncu bir devi öldürüyorsa, o kanı parmaklarında hissedecek. Ilık ve canlı.''
Michèle Leblanc ( Isabelle Huppert )
Elle Anne Consigny-Isabelle Huppert
Her buluşmalarında aynı sızlanmalarla kafa ütüleyen annesiyle de ilişkisi farklı değildir, ana-kız rolleri değişmiş, dizginler her ilişkisinde olduğu gibi yine Michèle'in eline geçmiştir. Bu kontrolcü tavırları hiç kimseyi yolundan alıkoyamasa da yine de kendisiyle irtibata geçtikleri her anda patron Michèle'dir.
Irène Leblanc: Yeniden evlenmeye kalksam ne derdin? İyi düşün.
Michèle: Gayet basit. Seni öldürürdüm. Düşünmeye gerek yok.
Irène Leblanc: Müthiş bencilsin, Michèle.
Michèle: Farkındayım.
Elle Isabelle Huppert
Elle Judith Magre
Bunca yorucu ilişki arasında, hiç ummadık zamanlarda evine girip kendisine saldıran tecavüzcüsüyle ilişkisi adeta bir durak gibidir Michèle için, kontrolün başkasına geçtiği bu anlarda sanki bir an için kendini dinlemek mümkün hale gelmektedir. Kendine dair soru(n)larla baş başa kalmaktadır. Acaba tüm kontrolü ve patronluk taslamayı bir yana bırakıp kendini içgüdülerine mi teslim etmelidir
Koruyucu güvenlik tedbirleri almakla tehlikelere davetiye çıkarmak arasında çok da büyük bir fark olmadığını deneyimlemekten kendisine bile itiraf etmekten çekindiği bir zevk almaktadır. Dünyanın günahsız bir versiyonunu inşa etmeye çalışmakla içindeki mükemmellik arzusundan arınmak arasındaki uçurumun bir çırpıda yok olduğu o anlarda sadece ve sadece kendisi olmaktadır. Bunu itiraf daha doğrusu ifade edebilmesinin kolay ve doğal herhangi bir yolunu bulmayı başarabildiğinde, kendi olabileceğini, kendisiyle ve çevresiyle barışabileceğini sezmeye başlamıştır. Alacağı karar hayatındaki gerçek tecavüzcülerin kim olduğuna dair soruyu içtenlikle yanıtlamasına bağlıdır.
Elle Judith Magre
Elle Isabelle Huppert
Elle Isabelle Huppert-Arthur Mazet
Elle Isabelle Huppert
Elle Anne Consigny
Elle Alice Isaaz-Virginie Efira
Elle Jonas Bloquet-Alice Isaaz-Virginie Efira-Laurent Lafitte
Elle Anne Consigny
Elle Virginie Efira
Elle Laurent Lafitte-Isabelle Huppert
Elle Isabelle Huppert
Elle Anne Consigny
Elle Christian Berkel
Elle Christian Berkel-Charles Berling
Elle Christian Berkel-Isabelle Huppert
Kararı kesindir: Bu olayı herkesin hallettiği gibi basit ve acınası yöntemlerle, polislere adliyelere hastanelere psikologlara koşturmakla, ona buna şikayet edip sızlanıp durmakla geçiştirmeyecek, kontrolü kimseye vermeyecek ve bu olayı bir felaket olarak görmek yerine savunmasındaki eksik yönleri görüp sağlamlaştırmasını sağlayan kendi gelişimi yolundaki herhangi bir basamak olarak kullanacaktır, tıpkı çevresindeki herkese, daha doğrusu her nesneye yaptığı gibi. Nasıl ki iş hayatındaki engellerin yoluna çıkıp kariyerini dağıtmasına izin vermiyorsa, özel hayatında da tam kontrolü sağladığında artık çevresindeki hiç kimsenin kendisini suistimal etme ihtimali kalmayacaktır. Lakin öncelikle kendini başkalarının suistimaline açık hale getiren kendi ihtiraslarına veda etmesi gerekmektedir.
Elle Charles Berling
Elle Charles Berling-Christian Berkel
Elle Alice Isaaz
Elle Alice Isaaz
Elle Alice Isaaz
Elle Jonas Bloquet-Alice Isaaz
Elle Jonas Bloquet-Alice Isaaz
Elle Jonas Bloquet
Elle Christian Berkel
Elle Christian Berkel
Elle Isabelle Huppert
Elle Laurent Lafitte-Isabelle Huppert
Elle Isabelle Huppert-Laurent Lafitte
Elle Isabelle Huppert
Elle Isabelle Huppert-Arthur Mazet
Başkasının üzerinde kurduğu iktidar ne kadar büyükse, tasladığı üstünlük ne kadar fazlaysa onların kendisini suistimal etme boyutu da o denli artmaktadır. Bunu idrak ettiğinde çevresindeki tüm asalaklara karşı büyük bir temizlik operasyonuna girişir. Artık kendisine yalanlar söylemeyecek, iradesi olmayan olaylarda varmış gibi davranmayacak ve başkasını hedef almayan gerçek gücüne kavuşacaktır. Acaba bunu başarabilecek midir?
Elle Christian Berkel-Isabelle Huppert
Elle Isabelle Huppert
Elle Isabelle Huppert-Charles Berling
Elle Anne Consigny-Christian Berkel
Elle Isabelle Huppert
Elle Laurent Lafitte-Isabelle Huppert
Elle Laurent Lafitte-Isabelle Huppert
Elle Jonas Bloquet
Elle Jonas Bloquet
Elle Jonas Bloquet
Elle Isabelle Huppert-Anne Consigny
Elle / Oh! (O Kadın) Paul Verhoeven'in ilk Fransızca filmi ve filmde yer alan bütün ekip Fransız.
''Yaşadığımız dünyada insanlar sürekli olarak tacize uğruyor, ancak hayatlarına bir şekilde devam ediyorlar. Elle de, evet, bir tecavüzü anlatıyor, ama bir yandan da insanların yaşantısıyla ilgili. Tecavüze uğramış bir kadın, içinde bulunduğu duruma karşı, kurban konumunda olmayı reddederek isyan ediyor. Benim yapmak istediğim de, tecavüze uğrayan bir kadının utanç duyması gerektiği fikrini reddetmekti.'' Paul Verhoeven
Elle / Oh! (O Kadın) Official Trailer
Elle
Yazar Hakkında: "MelisaFilm merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır."
MelisaFilm'i Twitter'dan takip etmek isterseniz: @MelisaFilm
''Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevmelerini temin edecektir. Sinema, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek; insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz...''
Mustafa Kemal Atatürk
Oscar Quote
''Her kışın arkası bahar olduğu gibi; kaderi iyi anlayan ve felaketleri mertçe göğüsleyenler için de mutlu neticeler vardır... Bu söylediklerim teselli edici sözler olmayıp, bizzat yaşadığım gerçeklerdir...''
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