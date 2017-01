Elle 2016 O Kadın

O Kadın





Elle-Oh!-O Kadın



''Delilere alışığım. Benim uzmanlık alanım.''

Michèle Leblanc ( Isabelle Huppert )





Elle





Elle / Oh! (O Kadın), Fransa'nın en Amerikanvari ve avangard yazarlarından biri sayılan Ermeni kökenli Fransız yazar Philippe Djian'ın 2012 yılında yazdığı ''Oh...'' adlı romanından beyazperdeye uyarlanan, David Birke'nin senaristliğini yaptığı, Paul Verhoeven'in yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Michèle Leblanc rolüyle Isabelle Huppert, Patrick rolüyle Laurent Lafitte, Anna rolüyle Anne Consigny, Richard Leblanc rolüyle Charles Berling, Rebecca rolüyle Virginie Efira, Irène Leblanc rolüyle Judith Magre, Robert rolüyle Christian Berkel, Vincent rolüyle Jonas Bloquet, Josie rolüyle Alice Isaaz, Hélène Zacharian rolüyle Vimala Pons, Ralf rolüyle Raphaël Lenglet, Kevin rolüyle Arthur Mazet, Kurt rolüyle Lucas Prisor, Philipp Kwan rolüyle Hugo Conzelmann, Omar rolüyle Stéphane Bak, Agent immobilier (Emlakçı) rolüyle Nicolas Beaucaire, Maître d'hôtel (Kahya) rolüyle Jean-Noël Martin, Inspecteur (Müfettiş) rolüyle Eric Savin, Infirmière (Hemşire) rolüyle Olivia Gotanègre, Painter (Ressam) rolüyle Vincent Launay-Franceschini, Médecin (Doktor) rolleriyle Anne Loiret, Raphaël Kahn, Serrurier (Çilingir) rolüyle David Léotard, Policier (Polis Memuru) rolüyle Zohar Wexler, Infirmière maternité (Loğusa Bakıcısı) rolüyle Jina Djemba, Barman (Barmen) rolüyle Nicolas Ullmann, Journaliste news (Haber Muhabiri) rolüyle Florent Peiffer, Gardien de prison (Hapishane Gardiyanı) rolüyle Laurent Orry, Serveuse (Garson) rolüyle Fleur Geffrier, Femme cafétéria (Kafeteryadaki Kadın) rolüyle Marie Berto, Jeune femme (Genç Kadın) rolüyle Caroline Breton, Hugues Martel, Loïc Legendre, Oury Milshtein, Dominique Plaideau, Lahouassa Elise, Jean Douchet, Jean-Yves Freyburger ve François Nambot'un yer aldığı 2016 Fransa-Almanya-Belçika ortak yapımı dram, gerilim filmidir.





Elle

Elle O Kadın Elle



Elle



Paul Verhoeven hala cesur ve kışkırtıcı. Hollandalı ustanın Fransa'da çektiği yeni filmi O, orta yaşlı iş kadını Michèle'in tecavüze uğradıktan sonra yaşadıklarını anlatıyor. Michèle, çocukken yaşadığı korkunç bir olayın hayatını mahvetmesine izin vermemiş, bu büyük travmayı soğuk ve acımasız bir karakter geliştirerek atlatmıştır. Bu kez kurban rolündense avcı olmayı seçer; tecavüzcüyü kendi yöntemleriyle bulmaya ve intikam almaya kalkışır. Cannes'da Altın Palmiye için yarışan bu sıra dışı tür filminin başrolünde, büyük oyuncu Isabelle Huppert, kariyerinin en iyi ve en cüretkar performanslarından birini ortaya koyuyor.



Filmekimi kapsamında yer alan Elle / Oh! (O Kadın); Tecavüzün ne olduğuna, ne olmadığına dair bambaşka bir bakış açısı sunan çarpıcı bir film.



Elle

Burnundan kıl aldırmazlığıyla kedisini bile bezdirmiş bir kadın olan Michèle Leblanc (Isabelle Huppert) ''asla yenilmez, asla boyun eğmeyen çok güçlü'' bir kadındır. Temel İçgüdü, Showgirls, RoboCop gibi tartışma yaratmış modern klasiklerin yönetmenihala cesur ve kışkırtıcı. Hollandalı ustanın Fransa'da çektiği yeni filmi, orta yaşlı iş kadını Michèle'inuğradıktan sonra yaşadıklarını anlatıyor. Michèle, çocukken yaşadığı korkunç bir olayın hayatını mahvetmesine izin vermemiş, bu büyük travmayı soğuk ve acımasız bir karakter geliştirerek atlatmıştır. Bu kez kurban rolündense avcı olmayı seçer;kendi yöntemleriyle bulmaya ve intikam almaya kalkışır. Cannes'da Altın Palmiye için yarışan bu sıra dışı tür filminin başrolünde, büyük oyuncu, kariyerinin en iyi ve en cüretkar performanslarından birini ortaya koyuyor.kapsamında yer alan);ne olduğuna, ne olmadığına dair bambaşka bir bakış açısı sunan çarpıcı bir film.Burnundan kıl aldırmazlığıyla kedisini bile bezdirmiş bir kadın olan Michèle Leblanc () ''asla yenilmez, asla boyun eğmeyen çok güçlü'' bir kadındır.



Elle Isabelle Huppert

Elle Isabelle Huppert



Ailevi problemlerinin ortasında, kocasıyla boşanırken, kendisinin tam zıddı karakterdeki ezik evladının ve yetmişinden sonra azan histerik annesinin yarattığı baş belalarıyla uğraşırken, andropoza giren kocası onu tazecik genç kızlarla boynuzladığında da bu duruşunu asla bozmayan kahramanımız, bir gün evine camı kırarak giren bir sapık tarafından tecavüze uğradığında da aynı dikbaşlılığını koruyarak, asla mağdur psikolojisine girmeyerek, kendini acınası bir zavallı pozuna sokmayarak hayatına devam etmeye çalışır. Bu halleriyle takdire şayan bir kadın olan Michèle uğradığı saldırı sonrası bu konumunu korumayı başarabilecek midir?



Elle Isabelle Huppert

Elle Vimala Pons

Elle Vimala Pons-Isabelle Huppert

Elle Isabelle Huppert

Elle Isabelle Huppert

Elle Isabelle Huppert

Elle Isabelle Huppert







Mesela kendisine sığınacak bir liman arayıp ezik oğlu Vincent'a (Jonas Bloquet) kancayı takan şırfıntı gelini Josie (Alice Isaaz) gibi. Oğlunu dolduruşa getirip üzerine salarak ana-oğlun arasını bozmaya çalışmasından mı dem vursak, yoksa Michèle'den para sızdırmak için türlü bahaneler uydurup oğluna kene gibi yapışmasından mı, yoksa başkasından peydahladığı zenci bebeyi kendilerine torun diye yutturmaya kalkışması mı? Gel de bunu o ezik oğluna anlat, dinlemiyor ki hergele, anca gücü anasına yetiyor, tüm naz kapris anaya, karısının kuklası olmuş farkında değil. Michèle'i benzerlerinden ayıran en önemli yanlarından birisi çevremizin sapıklardan çok daha tacizci tiplerle çevrili olduğunu hatırlatması. Ruhumuzu inciten, enerjimizi sömüren, maddi manevi zararları olan, vaktimizi ve naktimizi çalan eş dostla kuşatılmışken bir sapıktan mı korkacaktık?Mesela kendisine sığınacak bir liman arayıp ezik oğlu Vincent'a () kancayı takan şırfıntı gelini Josie () gibi. Oğlunu dolduruşa getirip üzerine salarak ana-oğlun arasını bozmaya çalışmasından mı dem vursak, yoksa Michèle'den para sızdırmak için türlü bahaneler uydurup oğluna kene gibi yapışmasından mı, yoksa başkasından peydahladığı zenci bebeyi kendilerine torun diye yutturmaya kalkışması mı? Gel de bunu o ezik oğluna anlat, dinlemiyor ki hergele, anca gücü anasına yetiyor, tüm naz kapris anaya, karısının kuklası olmuş farkında değil.





Ezik oğlu, Josie için anasından sadaka isterken ki klasik cümlelerinden birisi:



Vincent: Josie'nin bir sürü müthiş fikri var ama benimle tanışıncaya kadar hiç evi olmamış, bana depozito parasını verirsen ona beğendiği evi kiralayacağım.

Michèle: Bak oğlum, bu kız raydan çıkmış. Onu hiç tanımıyorsun. Sende ne bulmuş ki?

Vincent: Hiçbir şey. Bende para yok ki.

Michèle: Bende var ama.



Elle Isabelle Huppert-Jonas Bloquet



Ama tüm bunlara rağmen o parayı da verecektir Michèle. Çünkü kontrolü elinde tutmak, üstünlük taslamak, başkalarına bir şekilde hükmeden bir pozisyonda olmak bir yandan da hoşuna gitmektedir. Sadece kendi duyguları üzerinde değil başkaları üzerinde de güç sahibi olmak Michèle'in yaşam tarzıdır adeta.



Elle Jonas Bloquet-Alice Isaaz

Elle Jonas Bloquet-Alice Isaaz



Bu karakterine cuk oturan bir iş seçmiştir. Tüm çalışanların kontrolünü elinde tuttuğu, herkese emirler yağdırabileceği, tüm projeleri didik didik edebileceği ve istediği şekilde yeniden yaptırtabileceği bir pozisyon: Patronluk. Bir oyun şirketinin başında patrondur, sadece çalışanlarını değil müşterilerinin de beyninin içine girip istediği şekilde onları manipüle edeceği bir pozisyon.





''Burada patron benim. Amacımız açık ve herkesin bildiği gibi: Oyuncu bir devi öldürüyorsa, o kanı parmaklarında hissedecek. Ilık ve canlı.''

Michèle Leblanc ( Isabelle Huppert )



Elle Anne Consigny-Isabelle Huppert



Her buluşmalarında aynı sızlanmalarla kafa ütüleyen annesiyle de ilişkisi farklı değildir, ana-kız rolleri değişmiş, dizginler her ilişkisinde olduğu gibi yine Michèle'in eline geçmiştir. Bu kontrolcü tavırları hiç kimseyi yolundan alıkoyamasa da yine de kendisiyle irtibata geçtikleri her anda patron Michèle'dir.





Irène Leblanc: Yeniden evlenmeye kalksam ne derdin? İyi düşün.

Michèle: Gayet basit. Seni öldürürdüm. Düşünmeye gerek yok.

Irène Leblanc: Müthiş bencilsin, Michèle.

Michèle: Farkındayım.



Elle Isabelle Huppert

Elle Judith Magre



Bunca yorucu ilişki arasında, hiç ummadık zamanlarda evine girip kendisine saldıran tecavüzcüsüyle ilişkisi adeta bir durak gibidir Michèle için, kontrolün başkasına geçtiği bu anlarda sanki bir an için kendini dinlemek mümkün hale gelmektedir. Kendine dair soru(n)larla baş başa kalmaktadır. Acaba tüm kontrolü ve patronluk taslamayı bir yana bırakıp kendini içgüdülerine mi teslim etmelidir



Koruyucu güvenlik tedbirleri almakla tehlikelere davetiye çıkarmak arasında çok da büyük bir fark olmadığını deneyimlemekten kendisine bile itiraf etmekten çekindiği bir zevk almaktadır. Dünyanın günahsız bir versiyonunu inşa etmeye çalışmakla içindeki mükemmellik arzusundan arınmak arasındaki uçurumun bir çırpıda yok olduğu o anlarda sadece ve sadece kendisi olmaktadır. Bunu itiraf daha doğrusu ifade edebilmesinin kolay ve doğal herhangi bir yolunu bulmayı başarabildiğinde, kendi olabileceğini, kendisiyle ve çevresiyle barışabileceğini sezmeye başlamıştır. Alacağı karar hayatındaki gerçek tecavüzcülerin kim olduğuna dair soruyu içtenlikle yanıtlamasına bağlıdır.



Elle Judith Magre

Elle Isabelle Huppert

Elle Isabelle Huppert-Arthur Mazet

Elle Isabelle Huppert

Elle Anne Consigny

Elle Alice Isaaz-Virginie Efira

Elle Jonas Bloquet-Alice Isaaz-Virginie Efira-Laurent Lafitte

Elle Anne Consigny

Elle Virginie Efira

Elle Laurent Lafitte-Isabelle Huppert

Elle Isabelle Huppert

Elle Anne Consigny

Elle Christian Berkel

Elle Christian Berkel-Charles Berling

Elle Christian Berkel-Isabelle Huppert



Kararı kesindir: Bu olayı herkesin hallettiği gibi basit ve acınası yöntemlerle, polislere adliyelere hastanelere psikologlara koşturmakla, ona buna şikayet edip sızlanıp durmakla geçiştirmeyecek, kontrolü kimseye vermeyecek ve bu olayı bir felaket olarak görmek yerine savunmasındaki eksik yönleri görüp sağlamlaştırmasını sağlayan kendi gelişimi yolundaki herhangi bir basamak olarak kullanacaktır, tıpkı çevresindeki herkese, daha doğrusu her nesneye yaptığı gibi. Nasıl ki iş hayatındaki engellerin yoluna çıkıp kariyerini dağıtmasına izin vermiyorsa, özel hayatında da tam kontrolü sağladığında artık çevresindeki hiç kimsenin kendisini suistimal etme ihtimali kalmayacaktır. Lakin öncelikle kendini başkalarının suistimaline açık hale getiren kendi ihtiraslarına veda etmesi gerekmektedir.



Elle Charles Berling

Elle Charles Berling-Christian Berkel

Elle Alice Isaaz

Elle Alice Isaaz

Elle Alice Isaaz

Elle Jonas Bloquet-Alice Isaaz

Elle Jonas Bloquet-Alice Isaaz

Elle Jonas Bloquet

Elle Christian Berkel

Elle Christian Berkel

Elle Isabelle Huppert

Elle Laurent Lafitte-Isabelle Huppert

Elle Isabelle Huppert-Laurent Lafitte

Elle Isabelle Huppert

Elle Isabelle Huppert-Arthur Mazet







Elle Christian Berkel-Isabelle Huppert

Elle Isabelle Huppert

Elle Isabelle Huppert-Charles Berling

Elle Anne Consigny-Christian Berkel

Elle Isabelle Huppert

Elle Laurent Lafitte-Isabelle Huppert

Elle Laurent Lafitte-Isabelle Huppert

Elle Jonas Bloquet

Elle Jonas Bloquet

Elle Jonas Bloquet

Elle Isabelle Huppert-Anne Consigny

Elle / Oh! (O Kadın) Paul Verhoeven'in ilk Fransızca filmi ve filmde yer alan bütün ekip Fransız.



''Yaşadığımız dünyada insanlar sürekli olarak tacize uğruyor, ancak hayatlarına bir şekilde devam ediyorlar. Elle de, evet, bir tecavüzü anlatıyor, ama bir yandan da insanların yaşantısıyla ilgili. Tecavüze uğramış bir kadın, içinde bulunduğu duruma karşı, kurban konumunda olmayı reddederek isyan ediyor. Benim yapmak istediğim de, tecavüze uğrayan bir kadının utanç duyması gerektiği fikrini reddetmekti.''

Paul Verhoeven Başkasının üzerinde kurduğu iktidar ne kadar büyükse, tasladığı üstünlük ne kadar fazlaysa onların kendisini suistimal etme boyutu da o denli artmaktadır. Bunu idrak ettiğinde çevresindeki tüm asalaklara karşı büyük bir temizlik operasyonuna girişir. Artık kendisine yalanlar söylemeyecek, iradesi olmayan olaylarda varmış gibi davranmayacak ve başkasını hedef almayan gerçek gücüne kavuşacaktır. Acaba bunu başarabilecek midir?'in ilk Fransızca filmi ve filmde yer alan bütün ekip Fransız.''Yaşadığımız dünyada insanlar sürekli olarak tacize uğruyor, ancak hayatlarına bir şekilde devam ediyorlar. Elle de, evet, bir tecavüzü anlatıyor, ama bir yandan da insanların yaşantısıyla ilgili. Tecavüze uğramış bir kadın, içinde bulunduğu duruma karşı, kurban konumunda olmayı reddederek isyan ediyor. Benim yapmak istediğim de, tecavüze uğrayan bir kadının utanç duyması gerektiği fikrini reddetmekti.''





Elle / Oh! (O Kadın) Official Trailer







Elle



MelisaFilm merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır." Yazar Hakkında: "merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır."

MelisaFilm'i Twitter'dan takip etmek isterseniz: @MelisaFilm 'i Twitter'dan takip etmek isterseniz: