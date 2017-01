Hidden Figures Soundtracks

Hidden Figures (Saklı Figürler-Gizli Sayılar)

Margot Lee Shetterly'nin ''Hidden Figures: The Story of the African-American Women Who Helped Win the Space Race'' adlı kitabından beyazperdeye uyarlanan, Theodore Melfi ve Allison Schroeder'in senaristliğini birlikte yaptıkları ve yine Theodore Melfi'nin yönettiği, başrollerinde; Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge, Glen Powell, Kimberly Quinn ve Kevin Costner'ın yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Hidden Figures (Saklı Figürler-Gizli Sayılar) 2016 Amerikan yapımı biyografi, dram, tarih filmidir.





Hidden Figures Music by





Benjamin Wallfisch





Pharrell Williams





Hans Zimmer





Songs from the film





Runnin' / ( Pharrell Williams )





/ (

Crave / ( Pharrell Williams )





/ (

Surrender / ( Lalah Hathaway & Pharrell Williams )





/ (

Mirage / ( Mary J. Blige )

Able / ( Pharrell Williams )





/ (

Apple / ( Alicia Keys & Pharrell Williams )

Isn't This the World / ( Janelle Monáe )

Crystal Clear / ( Pharrell Williams )

Jalapeño / ( Janelle Monáe & Pharrell Williams )

I See a Victory / ( Kim Burrell & Pharrell Williams )





Original Score



Katherine / ( Hans Zimmer, Pharrell Williams & Benjamin Wallfisch )

Mission Control / ( Hans Zimmer, Pharrell Williams & Benjamin Wallfisch )

I'd Already Be One / ( Hans Zimmer, Pharrell Williams & Benjamin Wallfisch )

Space Task Group / ( Hans Zimmer, Pharrell Williams & Benjamin Wallfisch )

Slice of Pie / ( Hans Zimmer, Pharrell Williams & Benjamin Wallfisch )

Redacted / ( Hans Zimmer, Pharrell Williams & Benjamin Wallfisch )

With All the Angels / ( Hans Zimmer, Pharrell Williams & Benjamin Wallfisch )

Redstone / ( Hans Zimmer, Pharrell Williams & Benjamin Wallfisch )

Call Your Wives / ( Hans Zimmer, Pharrell Williams & Benjamin Wallfisch )

Launch / ( Hans Zimmer, Pharrell Williams & Benjamin Wallfisch )

That's Just the Way Things Are / (Hans Zimmer, Pharrell Williams & Benjamin Wallfisch)

Sign / ( Hans Zimmer, Pharrell Williams & Benjamin Wallfisch )