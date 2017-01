Land of Mine 2015 Mayın Sahili

Dünya onları istemiyordu. Kimse onları sevmiyordu. Onlar sadece çocuklardı, ama düşman çocuklar. Ve yarısı evine bir daha hiç dönemedi...

Land of Mine / Under sandet / Under the Sand / Unter dem Sand - Das Versprechen der Freiheit / (Mayın Sahili), Martin Zandvliet'in yazıp yönettiği, kadrosunda: Sgt. (Çavuş) Carl Rasmussen rolüyle Roland Møller, Helmut Morbach rolüyle Joel Basman, Sebastian Schumann rolüyle Louis Hofmann, Lt. (Yüzbaşı) Ebbe Jensen rolüyle Mikkel Boe Følsgaard, Soldier (Asker) Peter rolüyle Mads Riisom, Ludwig Haffke rolüyle Oskar Bökelmann, Ernst Lessner rolüyle Emil Belton, Werner Lessner rolüyle Oskar Belton, Wilhelm Hahn rolüyle Leon Siedel, Manfred rolüyle Karl Alexander, August Kluger rolüyle Maximilian Beck, Rudolf Selke rolüyle August Carter, Hermann Marklein rolüyle Tim Bülöw, Friedrich Schnurr rolüyle Alexander Rasch, Johann Wolff rolüyle Julius Kochinke, Gustav Becker rolüyle Aaron Koszuta, Albert Bewer rolüyle Levin Henning, Danish Sergeant (Danimarkalı Çavuş) rolüyle Michael Asmussen, Danish Soldier (Danimarkalı Asker) rolleriyle Magnus Bruun, Nicholas Hejl, Kim Winther, British Soldier (İngiliz Asker) rolüyle Thomas Østergaard, Red Cross Nurse (Kızıl Haç Hemşiresi) Lone Nielsen rolüyle Mette Lysdahl, Officer (Subay) rolleriyle Johnny Melville, Anthony Straeger, Karin rolüyle Laura Bro ve Elisabeth rolüyle Zoe Zandvliet'in yer aldığı 2015 Danimarka-Almanya ortak yapımı dram, savaş, tarih filmidir.









''Savaşı yaşlı adamlar ilan eder, genç adamlar ölür.''

Based on extraordinery true events (Olağanüstü gerçek olaylara dayanmaktadır)



Danimarka, Mayıs 1945

Beş yıl süren Alman işgali sona erdi.



2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yenilgiye uğramasının ardından, Mayıs 1945'te savaşın bitiminden sadece birkaç gün sonra Danimarka ordusu tarafından ele geçirilen bir grup genç Alman savaş esiri, Alman işgal kuvvetleri tarafından sahil şeridine gömülen milyonlarca mayını temizlemekle görevlendirilmişti.





Sergeant Carl Rasmussen ( Roland Møller )



Land of Mine Roland Moller

Land of Mine Roland Moller

Danimarka'nın batı sahilindeki yaklaşık iki milyon kara mayınını çıplak elleriyle temizleyeceklerdi.



Lieutenant Ebbe Jensen ( Mikkel Boe Følsgaard )



Land of Mine Mikkel Boe Forsgaard

Land of Mine

Land of Mine Louis Hofmann

Land of Mine



Lieutenant Ebbe Jensen ( Mikkel Boe Følsgaard )



Land of Mine Mikkel Boe Forsgaard

Land of Mine Mads Riisom

Land of Mine

Kum altına gizlenmiş, patlamak üzere olan 2.2 milyon cihazın görevi daha yeni başlamıştı.

Genel olarak, Kuzey Denizi plajlarına gömülü 2,2 milyon patlayıcı hala kumun altında yatıyordu. En sık rastlanan mayın çeşidi olan Teller mine (2. Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından üretilen bir patlayıcıdır. Elde taşınabilecek şekilde tasarlanan ve tabak biçiminde şekillendirilmiş tanksavar mayınlarına verilen addır. 2. Dünya Savaşı sırasında dört farklı modeli üretilmiştir. Tellermine 43, mayın üretilmiştir) modeli bu mayınlar, azami etki göstermeleri için kumun 15-20 santim altına yerleştirilirler. Bir diğer sık rastlanan mayın çeşidi ise 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılan kazıklı anti personel mayınıdır. Mayın görünüm olarak içerisinde patlayıcı bulunan silindir şeklindeki gövde ve altında toprağa sabitlemek için ahşap kazıktan oluşuyordu. Beton başlık içerisinde patlayıcı ve şarapnel etkisi yapacak metal parçalar bulunuyordu. Mayının üst kısmında fünye bulunuyordu. ZZ 35, ZZ 42 ve ZU ZZ 35 model fünyeler tuzaklama teli ile tuzaklama yöntemi ile de kullanılmaktaydı) modeli mayınlardır. Aralarında daha önce bir mayın gören veya kullanan, etkisiz hale getirmeye çalışmış olan sadece birkaç kişi vardır. Danimarka birlikleri tarafından sahil şeridinde gömülü bulunan Tellermine 42 ve Stock mine 42 modelleri üzerinde lalettayin bir eğitim gören; 19 yaşındaki Helmut, 17 yaşındaki Lessner ikizleri, 15 yaşındaki Wilhelm, Sebastian, Ludwig, Manfred, August, Rudolf, Hermann, Friedrich, Johann, Gustav ve Albert adlarındaki 14 kişiden oluşan, ölümcül derecede tehlikeli görevi yerine getirecek zayıf adamlardan sorumlu olan Çavuş Carl Rasmussen (Roland Møller) ülkelerindeki beş yıllık işgal sırasında çektiği zorluklar yüzünden Almanlar hakkında derin bir nefretle dolu bir adamdır. Köpeği Otto ile birlikte yaşayan, Almanların kayıtsız kaldıkları ve ordularından geriye kalanları cezalandırma niyetinde olan Rasmussen, bu çocukları acımasızca her gün mayın tarlasında saatlerce çalıştırıp kum tepelerinde gezdirmektedir.



Land of Mine

Land of Mine Leon Seidel

Land of Mine Joel Basman

Land of Mine

Land of Mine

Land of Mine Roland Moller

Land of Mine Roland Moller

Land of Mine

Land of Mine Roland Moller

Land of Mine

Land of Mine Leon Seidel

Land of Mine

Land of Mine

Peki ama bu tutsaklar kimlerdi? Hepsi çok gençti. Hayalleri, ümitleri ve bizim gibi korkuları olan çocuklar. Çoğu erkek çocuklar. Tek arzusu eve gitmek olan, neden, nasıl, niçin olduğunu bilmeyen, hayatları asla eskisi gibi olmayacak, olamayacak sistemin kurbanları çocuklar.



Land of Mine Emil Belton-Oskar Belton

Land of Mine Oskar Belton-Zoe Zandvliet

Ne eğitimli ne de donanımlı, medikal ve teknik yardımcı cihazlar olmadan sözüm ona ''gönüllüler'' olarak adlandırılan Rasmussen'in gözetimindeki bu çocuklar için bu neredeyse imkansız gibi görünen intihar görevinde, bir sonraki mayının nerede, ne zaman patlayacağı belirsiz, kumun üzerinde atılan her adım son adım olabilirdi. Ve özgürlük onlar için gelecek umudu değildi.



Land of Mine Oskar Bökelmann

Land of Mine Oskar Bökelmann-Louis Hofmann

''Ölüm korkusunu aşmadıkça insan için özgürlük yoktur. Ama intihar ile değil. Bu korkuyu aşmak için kendini bırakmamak gerekir. Hiç burukluk duymadan, korkmadan ölebilmeli.''

Albert Camus



''Özgürlük gelecek umudu değildir. O, şu 'an'dadır ve insanlarla ve şu andaki dünyayla uyumludur.''

Albert Camus



Mayınlar temizlenmeden eve dönmek yok!







Tecrübe yok, hata yapma şansı yok: Tek amaçları bayrakla işaretlenmiş alan arasında gömülü 45.000 mayını bulup etkisiz hale getirmek ve sahilden temizlemek. Ancak hepsi temizlendiğinde; eğer saatte 6 mayın temizleyip, kendilerini havaya uçurmazlarsa üç ay içinde evlerine geri dönebilecekler. Belki hepsi, belki de hiçbiri. Üstelik etkisiz hale getirilen mayınların sayımı da en az mayınları etkisiz hale getirmek kadar önemli.



mayınları temizlemeye çalışan çocuklar ne zaman yemek yiyebileceklerini de bilmiyorlardı ne de olsa ipler artık Almanların elinde değildi. Cesaret onları kurtarmak için yeterli olmayacaktı aynı zamanda şansa da ciddi şekilde ihtiyaçları vardı.



Land of Mine Oskar Belton-Emil Belton

Land of Mine Oskar Belton-Emil Belton

Land of Mine Emil Belton

Land of Mine Louis Hofmann

Land of Mine Louis Hofmann

Land of Mine Louis Hofmann-Leon Seidel

Land of Mine Joel Basman

''Savaşacak kadar büyüksen, temizlik yapacak kadar da büyüksün demektir.''

Land of Mine Mikkel Boe Forsgaard

Land of Mine Joel Basman-Louis Hofmann

Land of Mine Louis Hofmann

Land of Mine Louis Hofmann-Roland Moller

Land of Mine Emil Belton

Land of Mine Emil Belton

Land of Mine Oskar Belton

Land of Mine Oskar Bökelmann-Emil Belton

Land of Mine Louis Hofmann

Land of Mine Louis Hofmann-Roland Moller

Land of Mine Louis Hofmann-Roland Moller

Land of Mine

Land of Mine

Land of Mine Maximilian Beck-Joel Basman

Land of Mine Louis Hofmann-Roland Moller-Oskar Bökelmann

Land of Mine Louis Hofmann-Roland Moller

Land of Mine Louis Hofmann-Joel Basman-Roland Moller



Sözde gelecekleri bir hayalden ibaret miydi?

Bu riskli görev giderek Rasmussen'i zorlarken, ortalığın adeta mahşer yeri gibi olduğu Skallingen'de daha fazla deneyimli adama ihtiyaç varken ve yaklaşık 72.000 Alman mayını gömülü olduğu tahmin edilirken, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Alman sınırını aşarak özgürlüklerine ulaşabilmek geride kalan çocuklar için mümkün müydü?



Land of Mine

Land of Mine

Land of Mine Louis Hofmann-Joel Basman

Land of Mine Louis Hofmann

Land of Mine Emil Belton-Zoe Zandvliet

Land of Mine Zoe Zandvliet-Laur Abro

Land of Mine Louis Hofmann-Emil Belton

Land of Mine Louis Hofmann-Roland Moller

Land of Mine

Land of Mine Joel Basman

Land of Mine

Land of Mine Roland Moller

Sergeant Carl Rasmussen: On dördünden, dördü hayatta kaldı.

Lieutenant Ebbe Jensen: Ama geri gönderilmiyorlar.

Sergeant Carl Rasmussen: Bitirdiklerinde eve gideceklerine söz vermiştim ve işimiz bitti.

Lieutenant Ebbe Jensen: Tüm mayınlar temizlenene kadar bütün Alman askerler burada kalmak zorunda. Hem de, hepsi.

Sergeant Carl Rasmussen: Ebbe, yalvarırım o çocukları evlerine gönder. Bırak gitsinler. Arkadaşları orada öldü.

Lieutenant Ebbe Jensen: Seni anlıyorum, Carl. Ama görev tamamlanmadan bunu yapamam.

Sergeant Carl Rasmussen: Onlar sadece dört tane çocuk!

Lieutenant Ebbe Jensen: Şimdi beni iyi dinle! Ağzından bir daha ''çocuklar'' diye bir laf çıkacak olursa, kendim gider hepsini tek tek gebertirim. Anladın mı? Onlar iyi insanlar değiller. Alayının vicdansızın teki olduklarını biliyorsun.

Sergeant Carl Rasmussen: İlk günden beri bana yalan söyledin. Onların hepsi küçük çocuklar. Anaları bağırdığı zaman, korkudan bir köşeye sinecek, küçücük çocuklar.

Lieutenant Ebbe Jensen: Onlar Alman, Carl. Emir çoktan verildi bile.



Land of Mine Roland Moller

Land of Mine Mikkel Boe Forsgaard

Land of Mine





Land of Mine Roland Moller

Land of Mine Joel Basman-Louis Hofmann-Roland Moller

Land of Mine Joel Basman-Louis Hofmann-Roland Moller

En Önemli bölgelerden birisi Danimarka'nın batı kıyısındaydı. O zamanlar 2.2 Milyon mayın toprağa koyulduğu tahmin ediliyor. 2. Dünya Savaşı'ndan uzun zaman sonra bile plajlar tehlikeliydi.



Harp esirlerine yapılacak muamele hakkındaki 27 Temmuz 1929 tarihli Cenevre Sözleşmesi ya da Cenevre Konvansiyonları savaş esirlerine karşı her türlü angaryayı yasakladı. Bu yasağı aşmak için İngilizler, Danimarka hükümeti ile koordineli olarak Alman esirlerine ''gönüllü destek'' adını verdi.



''Gönüllülere'' Danimarka'daki mayınları etkisiz hale getirme emri verildi. Oysaki mayın çözmeyle ilgili hiçbir bilgileri yoktu ve aynı zamanda teknik yardım da verilmedi.



''Gönüllülerin'' çoğu 15-18 yaş arası olan erkeklerdi. Bunlar Hitler'in ''Volkssturm (Yurt Muhafızları)'' adlı askerleriydi ve okullarından alınıp askere sokulmuştu.



Çalışma 11.05.1945 tarihinde başlayıp 04.10.1945 tarihinde sona ermiştir. Askeri belgelere göre bu dönemde 1.402.000 mayın etkisiz hale getirildi. Çalışanların sayısı dokümanlar olmadığı için tam olarak bilinmiyor ama 2.000 ve 2.600 kişi arası olduğu tahmin ediliyor.



Tarihçilere göre yaklaşık 2.600 kişi vardı, ama çocukların çoğu, Nazi Almanyası'nın teslim olmasının ardından Danimarka kıyılarındaki mayınlı bölgelerde çalışmak zorunda kaldı.



Buna barış dediler ama Danimarka kıyılarında birçok genç yeni bir düşmana karşı savaşmaya devam etti: Anti-personnel mine (Anti personel mayını).



Yaklaşık beş aylık süre içerisinde ''Mayın İmha Etme'' operasyonunda aşağı yukarı 1.000 kişi hayatını kaybetti. Danimarka topraklarında 2. Dünya Savaşı esnasında daha az kişi hayatını kaybetmişti.



1945'den den beri uzun yıllar oldu ama hala Birleşmiş Milletler'e göre bugün, 64 ülkede toplam 110 Milyon etkisiz hale getirilmeyen mayın daha bulunmakta.



1945 yılından bu yana, 1 milyondan fazla insan mayın patlamasından dolayı hayatını kaybetti ya da ağır yaralandı. Dünyada her gün ortalama 10 kişi mayın patlamasından dolayı ölüyor.



1 mayını profesyonelce etkisiz hale getirmenin maliyeti 300 ila 1000 dolar arası. Her 5.000 mayında 1 kişi hayatını kaybediyor ve en az 2 kişi ise ağır yaralanıyor. Onların %80'i sivil. Görünmez, güçlü ve son derece acımasız: Anti personel mayını hala savaşta kullan en korkunç silahlardan birisidir.



Land of Mine Louis Hofmann

Land of Mine / Under Sandet / Under the Sand / Unter dem Sand - Das Versprechen der Freiheit (Mayın Sahili); korku, kin, nefret, intikam ve hayatta kalma arzusu, sevgi, umut, affetme ve bağışlanma hakkında ama büyük bir bağışlanma... Bütün bir ulusun hesabını vermek zorunda olan savaş tutsağı ya da savaş esiri hepsi 13 ila 18 yaş arasında, asker olmak için çok genç, bir savaşı anlamak için çok saf bir grup çocuk hakkında bir film. Özellikle de savaş tarafından parçalanmış hayatların ''insanlık'' duygusu keşfini anlatan bir film. Savaş bittiğinde; yeni dikilmiş mezar taşları, bozulmuş bedenler, parçalanmış zihinler, kırılmış kalpler, tahrip edilmiş evler ve insanlar hepimiz evet gaziler dahil hepimizin her şeyi yeniden inşa edebilmek için yapmamız gereken tek şey nasıl affedeceğimizi bilmektir. Affetmek; bırakmak, vazgeçmek demek, göz yummak demek değil, tümüyle bırakmak demek. Nasıl affedeceğimizi bilmek zorunda değiliz. Yapacağımız tek şey affetmeye istekli olmak. Evren nasılların üstesinden gelir. Kendi acımızı çok iyi anlayabiliyoruz. Çoğumuzun anlamakta güçlük çektiği şey, en çok affetmeye gereksinme duyduğumuz ''onların'' da acı çekmiş olmaları. Ne iyi, ne de kötü, kazanan ve kaybeden yok. Savaşta, sadece kurbanlar vardır. Tarihten çok şey öğrenebiliriz. Aynı hataları tekrarlamak, tüm insanlık için bir yenilgidir.



Geçmişe gömülmüş bir yolculuk.

2. Dünya Savaşı'nın fazla dillendirilmeyen bir yönünü; 2. Dünya Savaşı sonrasında yenilgiye uğrayıp esir alınan bir grup Alman askeri üzerinden Danimarka tarihinin karanlık yüzünü ele alan Martin Zandvliet ''Danimarka'nın savaş tarihinin karanlık yüzünü filme aktarmak isteğiyle yola çıktım'' diyor: ''Genelde ne kadar iyi ne kadar yardımsever olduğumuzu anlatırız. Fakat ben her milletin karanlık yüzü olduğuna inanırım. Ve bu şekilde araştırmalarıma başladım. Kıyılarda mayın temizlemeye zorlanan Almanlar olduğunu öğrendiğimde bu hikaye daha çok ilgimi çekti ve film fikri şekillenmeye başladı. Korkunç bir şeydi. Tabii ki döşedikleri mayınları Almanlar kendileri temizlemeliydi ama bunu çocuklar mı yapmalıydı?'' Tarihin bu kısmen unutulmuş bölümünde, konuyla ilgili fazla bir tarihi çalışma olmadığından Zandvliet araştırmalarını kendisi yürütmek durumunda kalmış. Hastane kayıtlarını incelemiş, tarihçiler ve koleksiyon sahipleriyle görüşmüş: ''Bu konuda yazılmış bir tane bile tarih kitabı yoktu. Sanki kimsenin dokunmadığı bir alandı. Umuyorum şimdi bir tartışma başlar ve bununla ilgili tarih alanında da bir kitap yazılır.''



Danimarkalı yazar, yönetmen Martin Zandvliet gerçek olaylardan esinlenen Land of Mine (Mayın Sahili) filminde unutulmuş, bastırılmış ve belki de bugüne kadar gizli kalmış Danimarka tarihinin trajik bir bir hikayesini anlatıyor. Savaşın farklı bir yüzünün işlenmiş olması dikkat çekerken, bir savaş filmi düşünün ki işgal bitmiş olsun ve senaryo tam da buradan başlasın daha önce işlenmemiş mi elbette işlenmiş ve başlangıç noktası burası olunca ve mayın sahilinin temizlenmesi gerektiği başlığından da anlaşılınca orada biraz tökezliyor fakat asıl savaş beyinlerde başlıyor ve yüreklerde yaşanıyor akabinde sözler, fikirler savaşıyor. Savaş hikayeleri sinemada bol miktarda işlenirken, çok daha az sayıda, çatışma ve işgalin sonuçlarına odaklanılmış durumdadır. Göz kamaştırıcı oyunculuk performanslarına ek olarak nefes kesen sinematografisi ve olağanüstü güzellikteki müzikleriyle savaşın tarihi gerçeklerini Danimarka cephesinden aktaran bu muazzam filmi kesinlikle izlemelisiniz.





Land of Mine / Under Sandet / Under the Sand / Unter dem Sand - Das Versprechen der Freiheit (Mayın Sahili) Official Trailer







