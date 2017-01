The Sea of Trees 2015 Sonsuzluk Ormanı

Sonsuzluk Ormanı





The Sea of Trees-Sonsuzluk Ormanı



''Bir an, hayatınızı değiştirebilir. Bir yolculuk size ümit verebilir. Ama sadece aşk sizi yuvanıza geri getirebilir.''

The Sea of Trees (Sonsuzluk Ormanı), Chris Sparling'in yazdığı, Gus Van Sant'ın yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Arthur Brennan rolüyle Matthew McConaughey, Takumi Nakamura rolüyle Ken Watanabe, Joan Brennan rolüyle Naomi Watts, Gabriella Laforte rolüyle Katie Aselton, Eric rolüyle Jordan Gavaris, Dr. (Doktor) Howerton rolüyle Bruce Norris, Dr. (Doktor) Takahashi rolüyle James Saito, Simon rolüyle Joseph Baken, Anna rolüyle Anna Friedman, Maryanne Wescott rolüyle Nada Despotovich, Paul Wescott rolüyle Charles Van Eman, Gil Cramer rolüyle Christopher Tarjan, Airport Desk Agent (Havaalanı Büro Elemanı) rolüyle Ryoko Seta, Mailman (Postacı) rolüyle Jimi Stanton, Funeral Director (Cenaze Yöneticisi) rolüyle Richard Levine, Flight Attendant (Uçuş Görevlisi) rolüyle Hyunri, Atrhur's Friend (Arthur'un Arkadaşı) rolleriyle Jeffrey Corazzini, Susan Garibotto, Mackenzie Hawe ve Emergency Medical Technician (Acil Tıp Teknisyeni) rolüyle Lino Tanaka gibi oyuncuların yer aldığı 2016 Amerikan yapımı dram, gerilim filmidir.



Matthew McConaughey), her şeyi geride bırakıp intihar etmek üzere Japonya'da Fuji Dağı kuzeybatısında yer alan ''ölmek için mükemmel bir yer'' olarak anılan Aokigahara Ormanı aynı zamanda İntihar Ormanı veya Ağaçlar Denizi olarak da bilinen ormana gider.



Yaşadığı trajedi sonrası hayattan vazgeçen Arthur Brennan (Matthew McConaughey), her şeyi geride bırakıp intihar etmek üzere Japonya'da Fuji Dağı kuzeybatısında yer alan ''ölmek için mükemmel bir yer'' olarak anılan Aokigahara Ormanı aynı zamanda İntihar Ormanı veya Ağaçlar Denizi olarak da bilinen ormana gider. Tam intihar etmek üzereyken ormanın derinliklerinden, sanki intihar girişimini önlemek üzere tam da o anı bulmuş gibi, bir yardım çığlığı duyar.



Ken Watanabe) isimli bir Japondur. Arthur muhtaç olana yardım etmek gibi ulvi bir nedenle intiharını bir süre erteleyerek Takumi'ye destek olmaya, onu ormandan çıkaracak bir yol aramaya karar verir. Yol bulma çabalarında bir yandan gizemli Takumi'yi, bir yandan da esrarengiz ormanı keşfe çıkarken aslında kendi içsel yolculuğunda kendini keşfedecektir.



Arthur Brennan: Ormandan çıkmak istemiyorsun. Buraya yalnız gelmişsin.

Takumi Nakamura: İstiyorum. Lütfen. Eve, aileme dönmek istiyorum.



Takumi Nakamura: Ölmek istemiyorum.

Arthur için bu çığlığın peşine düşmek adeta bir sağaltıcı vazifesi görecektir. Yardım çığlığının sahibi ormanda yolunu kaybetmiş Takumi Nakamura (Ken Watanabe) isimli bir Japondur. Arthur muhtaç olana yardım etmek gibi ulvi bir nedenle intiharını bir süre erteleyerek Takumi'ye destek olmaya, onu ormandan çıkaracak bir yol aramaya karar verir. Yol bulma çabalarında bir yandan gizemli Takumi'yi, bir yandan da esrarengiz ormanı keşfe çıkarken aslında kendi içsel yolculuğunda kendini keşfedecektir.

Arthur Brennan: Ormandan çıkmak istemiyorsun. Buraya yalnız gelmişsin.

Takumi Nakamura: İstiyorum. Lütfen. Eve, aileme dönmek istiyorum.

Arthur Brennan: Bunu neden yapıyorsun? Neden Ölmek istiyorsun?

Takumi Nakamura: Ölmek istemiyorum.

Arthur Brennan: O zaman neden buradasın?





Takumi Nakamura: Sadece artık yaşamak istemedim.



Takumi Nakamura ( Ken Watanabe )



''Damashii ruhlar demek. Gitme vakitleri gelinceye kadar bu ormanda dolaşan ruhlara denir. Burada hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Burası sizin araf dediğiniz yer gibidir.''

Takumi Nakamura (Ken Watanabe)

Acaba Takumi de kendisi gibi, herkes gibi bu ormana ölmeye mi gelmiştir? Eğer öyleyse neden ölmekten vazgeçmiştir? Ailesini, evini özlüyorsa neden ölmek istemiştir? Bu sorulara yanıt ararken, kendisinin sebeplerine dair daha önce yüzleşmediği pek çok yanıtı bulacaktır.



Ardından yas tuttuğu güzel eşi Joan'a (Naomi Watts) dair kalbinin en derinliklerinde sakladıkları birbir gün yüzüne çıkacaktır.



Arthur Brennan: Neden benim adıma mutlu olamıyorsun?

Joan Brennan: Çünkü kendi adıma üzülmekle çok meşgulüm.



Birlikte oldukları dönemde kendisini kıyasıya eleştirip duran eşi Joan aslında haklı mıdır? Meselelere bir bilim adamı soğukluğunda yaklaşarak, onu hiçbir zaman tam anlamıyla umursamamış, hiç mutlu edememiş midir gerçekten de? Hak ettiği ilgiyi hem eşinden hem de bizzat kendi kendisinden esirgemiş, kendi gerçek potansiyeline gözlerini kapatarak hep yanlış ve eksik seçimler mi yapmıştır?



''Bazen öyle şeyler yaparsın... Ne kadar geri almak istesen de alamazsın.''

Arthur Brennan ( Matthew McConaughey )



''Bazen öyle bir an gelir hani... Büyük... O hayatımızı değiştiren an gelir, kapımıza dayanır ve bize aslında nelerin önemli olduğunu gösterir. Öyle anlar habersizce gelir geçer. Ve bazen çok geç gelirler. Çok geç.''

Arthur Brennan (Matthew McConaughey)

''En zor anımızda sevdiklerimiz en yakınımızdadır.'' Takumi Nakamura ( Ken Watanabe )



Eve dönmek için hiçbir zaman geç değildir.

Gitme vakitleri gelene kadar dolaşıp durdukları Fuji Dağı'nın eteklerindeki bu sonsuzluk ormanında en derin sorularına yanıtlar bularak, cennet merdivenlerinden tırmanıp huzura kavuşabilecek midir?



Film 2013 Blacklist'inde yer alıyordu. Yani henüz çekilmemiş en iyi senaryolar listesi.



''Harika bir kurtuluş ve yaşama hikayesi, kesinlikle. İnsanların da filmden çıktıktan sonra neyin gerçek neyin hayal olduğu gibi konular üzerine düşüncelere dalacağına eminim.''

Film 2013 Blacklist'inde yer alıyordu. Yani henüz çekilmemiş en iyi senaryolar listesi.

''Harika bir kurtuluş ve yaşama hikayesi, kesinlikle. İnsanların da filmden çıktıktan sonra neyin gerçek neyin hayal olduğu gibi konular üzerine düşüncelere dalacağına eminim.''

Matthew McConaughey





''Derler ki ne zaman bir ruh bu yerden kurtulup huzura kavuşursa tam orada bir çiçek açarmış.''

Takumi Nakamura ( Ken Watanabe )





