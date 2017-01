The Tunnel 2016 Teo-neol

''Şili'deki madenciler 69. günde kurtarılmıştı ama onlar 33 kişiydi. Üstelik yiyecek sıkıntıları yoktu. Yiyeceğin olmadığı böyle durumlarda hayatta kalma rekoru 19 gün. Aldığı hasara ek olarak böyle dondurucu bir soğukta daha da zor olmaz mı?''

The Tunnel / Teo-neol (Tünel), Seong-hun Kim'in yazıp yönettiği, kadrosunda: Jung-soo rolüyle Jung-woo Ha, Se-hyun rolüyle Doona Bae, Captain (Kaptan) Dae-kyoung rolüyle Dal-su Oh, Kang rolüyle Jeong-geun Sin, Young Guy in Rescue Team (Kurtarma Ekibindeki Genç Adam) rolüyle Hyeon-cheol Jo, Mi-Na rolüyle Ji-hyeon Nam, Minister (Bakan) rolüyle Haek-suk Kim, Government Official (Devlet Görevlisi) rolüyle Hyuk-kwon Park, Government Aide (Devlet Emir Subayı) rolüyle Jin-woo Park, YTN News Reporter (YTN Haber Muhabiri) rolüyle Sang-hee Lee ve SNC Reporter (SNC Muhabiri) Jo rolüyle Seung-mok Yoo gibi oyuncuların yer aldığı 2016 Güney Kore yapımı dram, gerilim filmidir.





Jung-woo Ha) kızının doğum günü için evine gitmektedir. 18. Otobandaki Hado Tüneli'nden geçtiği sırada hiç beklemediği bir şey meydana gelir. Tünelin çökmesiyle birlikte Jung-soo bir anda kendisini arabanın içinde sıkışmış bir halde bulur. Arabası ise binlerce ton beton ve enkazın altındadır. Arabanın içinde sadece %82 şarjlı cep telefonu, iki şişe su ve kızının doğum günü pastası vardır...



tüneli geçmiş olabileceğine hayıflanırken Jung-soo'nun aslında yaşlı adamın verdiği iki şişe su ile hayata tutanacağını hesap edememesi bir kenara dursun SNC kanalında çalışan düşüncesiz bir muhabirin onunla yapacağı telefon görüşmesiyle kendisini canlı yayına bağlaması bu hayati önem taşıyan durumda Jung-soo'nun cep telefonunun şarj durumunu ve hayatını tehlikeye atmasıyla sonuçlanacaktır. Bu son dakika haberi Güney Kore'de bir çeşit medya çılgınlığı yaratırken, Jung-soo'yu da adeta bir medya sevgilisi yapacaktır. Kurtarma ekibinin başındaki Kaptan Dae-kyoung (Dal-su Oh) ise medyayı kontrol altında tutmak ve Jung-soo'yu kurtarabilmek için elinden geleni yapacaktır.



Hükümet kurtarma operasyonu için tam destek vaat ediyor.

Dışarıdan bakıldığında tünelin içinde en az bir kişinin bulunduğu düşünülürken olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği ise tamamen belirsizdir. Jung-soo hayatta kalabilmek için uğraşırken, bir dizi saçma sapan kurtarma operasyonu girişimi onun hayatta kalma şansını da tehdit edecektir. Açılışından yalnızca bir hafta sonra çöken tünelin üzerindeki inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu tünelin üzerindeki dağ tamamen çökmüş durumda, her yer tozla kaplanmış, 1.961 km uzunluğundaki en derin yerin 100 metreden fazla derinlikte ve çok fazla taşın olduğu tünelin kuzey taraftaki girişi tamamen kapanmış durumda, güney tarafındaki giriş ise sanki saldırıya uğramış gibi görünmektedir. İnşaat nedeniyle Hado Tüneli'nde neredeyse hiç trafiğin olmaması can ve mal kaybını en aza indirgerken, bu durum sadece yerel değil ulusal bir endişe haline geldiğinde Devlet Başkanı'nın emriyle Jung-soo'yu kurtarmak için tüm imkanları kullanacaklarını söyleyen Bakan hanımın (Haek-suk Kim), ''herkes kendi ailesinden biriymiş gibi hareket etmeli ve elinden geleni yapmalı'' direktifiyle başlayan kurtarma çalışmaları zamanla yerini yakında yer alan ikinci bir Hado Tüneli'nin inşasının durdurulmasıyla yeni Hado belediye binasının açılışına fazla zaman kalmadığı için olabildiğince çabuk bitmesi gereken bir süreçle karşı karşıya getirmektedir. Öyle ki 2. Tünel tamamlandıktan sonra Hado'dan Seul'e arabayla ulaşım 40 dakikadan az sürecektir. Ne kadar da tanıdık bir süreç öyle değil mi?



Doona Bae) ile fotoğraf çektirebilmek ve millete şirin gözükebilmek için sıraya giren devlet yetkilileri aynı zamanda her zamanki ''hükümetimiz elinden geleni yapacak'' gibi söylemleri de dillerinden düşürmemektedirler.



Jung-soo'nun eşi Se-hyun () ile fotoğraf çektirebilmek ve millete şirin gözükebilmek için sıraya giren devlet yetkilileri aynı zamanda her zamanki ''hükümetimiz elinden geleni yapacak'' gibi söylemleri de dillerinden düşürmemektedirler.

Ji-hyeon Nam) adındaki genç bir kız ve onun sevimli köpeği Tangie ile karşılaştığında ise evlerinin köpek için çok küçük olduğu üstelik çok tüy döktüklerini söyleyerek doğum günü için yavru köpek isteyen kızına başka bir hediye düşünmesi gibi ironik bir durumla karşı karşıya kalacaktır. Hayati bir durumda olmasına rağmen sadece Mi-Na ile değil köpeğiyle de suyunu paylaşan, annesini arayabilmesi için şarj durumunun hayati önem taşıdığı zamanlarda cep telefonunu kullanmasına izin veren Jung-soo bu şartlarda bile insanlığını kaybetmediğini ispatlayacak, bu genç kız ile kurduğu ortak 'kaderdaşlık' ve 'duygudaşlık' hislerini de paylaşacaktır.



Mono No Aware (Güzel şeylerin farkında olup, geçip gidince hissedilen hüzün. Japonca.)



Jeong-geun Sin) arama-kurtarma faaliyetleri esnasında gerçekleşen bir kaza sonucu hayatını kaybettiği, dinamitle patlatılması gerektiğinden Jung-soo'nun bulunduğu yerin etkileneceği korkusuyla 2. Tünel projesinin yaklaşık 25 gündür durdurulduğu, her gün 1.5 milyon dolar kaybedildiği ve kaybın 50 milyon doları aştığı dolayısıyla ülke ekonomisinin onca zarar ettiği zamanlarda Kore halkı istatistiklerdense yaşama ve umuda olan inançlarını koruyabilecekler miydi? En önemlisi de kimsenin Jung-soo'nun öldüğü veya hayatta olup olmadığını bilmediği zamanlarda Se-hyun'un ayağına kadar gelen görevlilerin 2. Hado Tüneli Projesi'ne Rıza Gösterme Belgesi'ni imzalamasını ve kocasından tamamen umudunu kesmesini istediğinde Se-hyun ne yapacaktı, nasıl bir karar verecekti?



Government Official: Çok zor olduğunu biliyoruz. Zaman geçtikçe bizim durumumuz da zorlaşıyor. Halk da artık durmasından yana. %65'ten fazlası böyle düşünüyor. Herkes tükendi. Devam etmekte ısrar ederseniz ve yine biri zarar görürse o zaman ne yapacaksınız? Artık gerçekle yüzleşme vakti geldi.

''Hayatım, hayatım dinliyor musun? Beni duyup duymadığını bilmiyorum. Çok soğuktur orası. Çok açsındır. Bugün belgeleri imzalamaya gittim. Yakınlarda bir tünel daha var. Yeniden çalışmaya başlayabileceklerine dair belgeyi imzaladım. Seni kurtarmaya çalışmayı bırakacaklar. Artık herkes gitmek zorunda. Kurtarma çalışmaları bitti. Bekleme. Kimse gelmeyecek. Bunu söylememeliyim biliyorum ama özür dilerim. Bunu söylemek çok korkunç bir şey. Belki de... Belki de hala bekliyorsundur. Beklemeye devam edip gitmemişsindir diye korkuyorum. Özür dilerim hayatım. Hala yaşıyor musun peki? Buradaki insanlar bu dünyada olamayacağını söylüyor. Öldüğünü söylüyorlar. Özür dilerim hayatım. Ama ya şu anda beni dinliyorsan ne yapacağız? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Hayatım, Jung-soo. Özür dilerim. Ne yapacağım ben?''

Se-hyun ( Doona Bae )



Jung-soo ( Jung-woo Ha )



''Yaşıyorum ben. Yaşıyorum!''Jung-soo (

Seong-hun Kim'in ölümle yaşamı ayıran o ince çizgide umut ve umutsuzluk duygularının iç içe geçtiği, 35 gün süren bir hayatta kalma mücadelesini anlattığı The Tunnel / Teo-neol (Tünel) özellikle Doona Bae başta olmak üzere başarılı oyunculuklarıyla da göz dolduruyor. En son 2014 yapımı A Hard Day / Kkeut-kka-ji-gan-da (Zor Bir Gün-Mezara Kadar) filmiyle aklımızı başımızdan alan'in ölümle yaşamı ayıran o ince çizgideveduygularının iç içe geçtiği, 35 gün süren birmücadelesini anlattığı) özelliklebaşta olmak üzere başarılı oyunculuklarıyla da göz dolduruyor.





The Tunnel / Teo-neol (Tünel) Official Trailer