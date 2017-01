Underworld: Evolution / Underworld 2 (Karanlıklar Ülkesi: Evrim-Karanlıklar Ülkesi 2)

Underworld: Evolution Soundtracks / Underworld 2 Soundtracks (Karanlıklar Ülkesi: Evrim Müzikleri-Karanlıklar Ülkesi 2 Müzikleri)





Underworld: Evolution Soundtracks



Original Motion Picture Soundtrack





The Undertaker (Renholder Mix) / ( Puscifer )

Morning After / ( Chester Bennington vs. Julien-K )

Where Do I Stab Myself In the Ears (The Legion of Doom Remix) / ( Hawthorne Heights )

To the End (RnR Cheryl Mix) / ( My Chemical Romance )

Vermillion, Pt. 2 (Bloodstone Mix) / ( Slipknot )

Burn (Alleged Remix) / ( Alkaline Trio )

The Last Sunrise (Dusk Mix) / ( Aiden )

Bite to Break Skin (The Legion of Doom Remix) / ( Senses Fail )

Her Portrait In Black / ( Atreyu )





Washing Away Me In the Tides / ( Trivium )

Eternal Battle / ( Mendozza )

Our Truth / ( Lacuna Coil )





Cat People (Putting Out Fire) / ( Gosling )

Why Are You Up / ( Bobby Gold )

Suicide / ( Meat Beat Manifesto )

Halloween 2 / ( Cradle of Filth )







The Crawl / ( Marco Beltrami )

Ol' Timey Music / ( Marco Beltrami )

William Captured / ( Marco Beltrami )

Previously... / ( Marco Beltrami )

Safehouse 2 Crypt / ( Marco Beltrami )

Stay / ( Marco Beltrami )

Corvin's Cruisin' Crypt / ( Marco Beltrami )

Morgue Medallion / ( Marco Beltrami )

Mike to Tavern / ( Marco Beltrami )

Mikey Doesn't Like It / ( Marco Beltrami )

Cue de Cilantro / ( Marco Beltrami )

Truckin' / ( Marco Beltrami )

Marcus Trumpped / ( Marco Beltrami )

Marcus Hits Szooze / ( Marco Beltrami )

Beware of Dog / ( Marco Beltrami )

Shot Glass / ( Marco Beltrami )

Family Values / ( Marco Beltrami )

Marcus Taps Tannis / ( Marco Beltrami )

Patricide / ( Marco Beltrami )

Alexander Can Help / ( Marco Beltrami )

He Is My Sonshine / ( Marco Beltrami )

Heli-Ride / ( Marco Beltrami )

William's Castle / ( Marco Beltrami )

Selene, Willie & Marcus / ( Marco Beltrami )

Trying To Kill Will / ( Marco Beltrami )

Kill Will 2 / ( Marco Beltrami )

Marcus Trumpped Again / ( Marco Beltrami )

The Future / ( Marco Beltrami )

Something I Could Never Have / ( Marco Beltrami )

Eractou / ( (Cevin) Key )





Music by