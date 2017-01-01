Underworld: Evolution Soundtracks
Karanlıklar Ülkesi: Evrim Müzikleri
Underworld: Evolution / Underworld 2 (Karanlıklar Ülkesi: Evrim-Karanlıklar Ülkesi 2)
Hikayesi Len Wiseman ve Danny McBride'a ait olan ve yine Danny McBride'ın yazdığı, Len Wiseman'ın yönettiği, başrollerinde; Kate Beckinsale, Scott Speedman, Derek Jacobi, Bill Nighy, Tony Curran, Brian Steele, Michael Sheen, Shane Brolly, Sophia Myles, Zita Görög ve Steven Mackintosh'un yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Underworld: Evolution / Underworld 2 (Karanlıklar Ülkesi: Evrim-Karanlıklar Ülkesi 2) 2006 Amerikan yapımı aksiyon, fantastik, korku, macera, gerilim, Sci-Fi / Science Fiction (Bilimkurgu) filmidir.
Underworld: Evolution Music by
Marco Beltrami
Marco Beltrami
Underworld: Evolution Soundtracks / Underworld 2 Soundtracks (Karanlıklar Ülkesi: Evrim Müzikleri-Karanlıklar Ülkesi 2 Müzikleri)
Original Motion Picture Soundtrack
The Undertaker (Renholder Mix) / ( Puscifer )
Morning After / ( Chester Bennington vs. Julien-K )
Where Do I Stab Myself In the Ears (The Legion of Doom Remix) / ( Hawthorne Heights )
To the End (RnR Cheryl Mix) / ( My Chemical Romance )
Vermillion, Pt. 2 (Bloodstone Mix) / ( Slipknot )
Burn (Alleged Remix) / ( Alkaline Trio )
The Last Sunrise (Dusk Mix) / ( Aiden )
Bite to Break Skin (The Legion of Doom Remix) / ( Senses Fail )
Her Portrait In Black / ( Atreyu )
Washing Away Me In the Tides / ( Trivium )
Eternal Battle / ( Mendozza )
Our Truth / ( Lacuna Coil )
Cat People (Putting Out Fire) / ( Gosling )
Why Are You Up / ( Bobby Gold )
Suicide / ( Meat Beat Manifesto )
Halloween 2 / ( Cradle of Filth )
The Crawl / ( Marco Beltrami )
Ol' Timey Music / ( Marco Beltrami )
William Captured / ( Marco Beltrami )
Previously... / ( Marco Beltrami )
Safehouse 2 Crypt / ( Marco Beltrami )
Stay / ( Marco Beltrami )
Corvin's Cruisin' Crypt / ( Marco Beltrami )
Morgue Medallion / ( Marco Beltrami )
Mike to Tavern / ( Marco Beltrami )
Mikey Doesn't Like It / ( Marco Beltrami )
Cue de Cilantro / ( Marco Beltrami )
Truckin' / ( Marco Beltrami )
Marcus Trumpped / ( Marco Beltrami )
Marcus Hits Szooze / ( Marco Beltrami )
Beware of Dog / ( Marco Beltrami )
Shot Glass / ( Marco Beltrami )
Family Values / ( Marco Beltrami )
Marcus Taps Tannis / ( Marco Beltrami )
Patricide / ( Marco Beltrami )
Alexander Can Help / ( Marco Beltrami )
He Is My Sonshine / ( Marco Beltrami )
Heli-Ride / ( Marco Beltrami )
William's Castle / ( Marco Beltrami )
Selene, Willie & Marcus / ( Marco Beltrami )
Trying To Kill Will / ( Marco Beltrami )
Kill Will 2 / ( Marco Beltrami )
Marcus Trumpped Again / ( Marco Beltrami )
The Future / ( Marco Beltrami )
Something I Could Never Have / ( Marco Beltrami )
Eractou / ( (Cevin) Key )
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