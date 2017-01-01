A Bag of Marbles-Un sac de billes 2017 Soundtracks
Bir Torba Bilye Müzikleri
A Bag of Marbles / Un sac de billes (Bir Torba Bilye)
Fransız yazar Joseph Joffo'nun 1973 yılında yazdığı aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan, Christian Duguay'ın yönettiği, başrollerinde; Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Bernard Campan, Kev Adams ve Christian Clavier'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile A Bag of Marbles / Un sac de billes (Bir Torba Bilye) ile 2017 Fransa-Kanada-Çek Cumhuriyeti ortak yapımı aile, dram, macera filmidir.
A Bag of Marbles Music by
Armand Amar
A Bag of Marbles Soundtracks / Un sac de billes Soundtracks (Bir Torba Bilye Müzikleri)
Un sac de billes / ( Armand Amar )
Le départ / ( Armand Amar )
Premier voyage / ( Armand Amar )
Fouille du train / ( Armand Amar )
Arrivée à Nice / ( Armand Amar )
Retrouvailles / ( Armand Amar )
Passage en zone libre / ( Armand Amar )
La traversée / ( Armand Amar )
Arrivée à Moissons Nouvelles / ( Armand Amar )
L'excelsior / ( Armand Amar )
Juif et résistant / ( Armand Amar )
Nicht religiös / ( Armand Amar )
Le certificat de baptême / ( Armand Amar )
Sortie de l'excelsior / ( Armand Amar )
Confidences du médecin / ( Armand Amar )
Il faut repartir / ( Armand Amar )
Un début d'aveu / ( Armand Amar )
Fouille de la milice / ( Armand Amar )
Paris est libéré / ( Armand Amar )
Je suis juif / ( Armand Amar )
Retour à Paris / ( Armand Amar )
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