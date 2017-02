Big Big World 2016 Koca Dünya

Koca Dünya





Big Big World-Koca Dünya



Zalim şehrin keşmekeşinden kaçan iki yetim kardeş Zühal ve Ali'nin hazin öyküsü...

Big Big World (Koca Dünya), Reha Erdem'in yazıp yönettiği, kadrosunda: Zuhal rolüyle Ecem Uzun, Ali rolüyle Berke Karaer, Falcı rolüyle Melisa Akman, Tamirci rolüyle Murat Deniz, Hayat Kadını rolüyle Ayta Sözeri, Şarkıcı Aytül rolüyle Sağnak Sarıbudak, Taksici rolüyle Saygın Soysal, Baba rolüyle Hakan Çimenser, Anne rolüyle Sibel Yaptı, Kız rolüyle Gözde İpekli, Usta rolüyle Arif Pişkin, Çırak rolüyle Sedat Oğuz, Yaşlı Kadın rolüyle Saadet Çıracı, Pansiyoncu rolüyle Aydın Anitaş, Doktor rolüyle Yılmaz Salur, Hemşire rolüyle Sandra Peso, Hasta Bakıcı rolüyle Gökhan Derin, Ormandaki Adamlar (Şenol Toz, Tolga Öner Çiftçi, Recai Bakar), Polis rolleriyle Adem Güney ve Gökhan Kocaoğlan'ın yer aldığı 2016 Türkiye yapımı dram filmidir.





Koca Dünya



Büyüme çağında birbirinden ayrı düşmüş, kimsesiz yetimler kurtuluşu doğaya, göl kenarındaki bir ormana sığınmakta bulurlar.



Big Big World-Koca Dünya-Berke Karaer-Ecem Uzun

Big Big World-Koca Dünya-Ecem Uzun-Berke Karaer

Big Big World-Koca Dünya-Ecem Uzun-Berke Karaer

Big Big World-Koca Dünya-Berke Karaer-Ecem Uzun

Big Big World-Koca Dünya-Ecem Uzun

Big Big World-Koca Dünya-Berke Karaer-Ecem Uzun

Big Big World-Koca Dünya-Ecem Uzun-Berke Karaer

Big Big World-Koca Dünya-Berke Karaer-Ecem Uzun



Nihayet birbirlerini bulmuşlardır, artık kimse kendilerine gölge etmeyecektir. Adeta cennetten bir bahçede, sadece ikisi vardır. Artık onlar Zühal ve Ali değil, Mi-mi ve Kum-Kum idi. Acaba onlar Adem ve Havva'nın hatasına düşecekler miydi yoksa sonsuza dek bu cennette kalmayı başarabilecekler miydi?





Zühal: İsimlerimizi değiştirelim mi?

Ali: Niye ki?

Zühal: Yeni isimlerimiz olsun. Benimki Mi-mi olsun, seninki de Kum-kum.





Big Big World-Koca Dünya-Berke Karaer-Ecem Uzun



Çok geçmeden akıl çelici yılanlar sinsi sinsi etraflarında dolanırken kader de onlara kötücül ağlarını örmeye başlamıştır. Kendilerini şehirdekinden çok daha zorlu bir sınav beklemektedir. Şehirde kötülüğü somut bir düşman olarak düpedüz görebiliyorken burada şeytan kılıktan kılığa girmekte, zehrini zihinlerine yavaş yavaş akıtarak ruhlarını esir almaya çalışmaktadır. Nihayetinde korkmaları gereken tek şeyin vahşi kurtlar olmadığını anlayacaklardı.



Big Big World-Koca Dünya-Ecem Uzun

Big Big World-Koca Dünya-Berke Karaer-Ecem Uzun

Big Big World-Koca Dünya-Ecem Uzun

Big Big World-Koca Dünya-Ecem Uzun

Big Big World-Koca Dünya-Ecem Uzun



Kum-kum para kazanma, yiyecek, giyecek alma gibi niyetlerle istediği zaman kasabaya gidip ormana dönebileceğini sanarak ilk tuzağa yakalanır. Oysa yuva yıkıcı ''Lilithler''ı, göz boyayan panayırları, sonsuz para vaatleri, pembe panjurlu ev hayalleri ile kendilerini çağıran kasabanın asıl amacı ''burada herkes gibi normal bir aile hayatı kurabiliriz'' tahayyülüyle şehirden niye kaçtıklarını unutturmaktır. Kasabaya her gidiş gelişinde Kum-kum olmaktan iyice uzaklaşan Ali, neredeyse bir ayak bağı olarak görecek hale gelmiştir Mi-mi'yi. Lakin Mi-mi'yi o kadar çok sevmektedir ki, kurtarıcı prensi, koruyucu meleği olmazsa uğruna her şeyini feda ettiği biricik Mi-mi'si ne kadar dayanabilecektir?



Big Big World-Koca Dünya-Melisa Akman-Berke Karaer

Big Big World-Koca Dünya-Melisa Akman-Berke Karaer

Big Big World-Koca Dünya-Melisa Akman-Berke Karaer

Big Big World-Koca Dünya-Berke Karaer-Melisa Akman



Devamlı ormanda kalan Mi-mi ise, ormanın her nefesini hissetmeye, adeta bir orman perisine dönüşmeye başlamıştır. Çok mutludur, huzurludur, kendisini seven koruyan birisi vardır, ''her genç kızın hayali'' siyah motosikletli prensi, kendisini tutsak edildiği kuleden kurtarmış cennetten bir yuva armağan etmiştir. Her akşam heyecanla kalbi çarparak Kum-kum'u bekler, aldığı hediyelere sevinirken zaman içinde Kum-kum'un gidişleri sıklaştıkça kendini iyice yalnız hissetmeye başlayan Mi-mi yuvalarının etrafında dört dönen Lilith'in varlığını sezdiğinde, ormandaki tekinsizlikleri de fark etmeye başlar. Bu tekinsizlikler bir yandan onu ürkütürken bir yandan da meraklandırır. Kum-kum'un yanında olmadığı tüm zamanları bu tekinsizliklerin peşinde geçiren orman perisi, ormanın dehlizlerinde dolanırken içindeki karanlığı da fark edecek ve gitgide bir orman cadısına dönüşecektir. Artık sükunetle prensini bekleyen mutlu kadın değildir, ıstırabı dayanılmaz bir hal aldığında, kıskançlığın zehrinin tüm damarlarında dolanmasına izin verecektir.



Big Big World-Koca Dünya-Ecem Uzun

Big Big World-Koca Dünya-Ecem Uzun

Big Big World-Koca Dünya-Ecem Uzun

Big Big World-Koca Dünya-Ecem Uzun

Big Big World-Koca Dünya-Berke Karaer-Ecem Uzun



Mi-mi: Yine panayıra gittin değil mi? Hani gitmeyecektin?

Kum-kum: Bundan sonra gitmeyeceğim. Seni asla yalnız bırakmayacağım.

Mi-mi: Keşke hep yanımda kalsan. Keşke hep Kum-kum olsan.





Big Big World-Koca Dünya-Ecem Uzun-Berke Karaer



Kum-kum sözünde durabilecek, Mi-mi tekrar bir periye dönüşebilecek, sonsuza dek cennetlerinde yaşayabilecekler miydi? Tanık oldukları şeyler, deneyimledikleri süreçler bu koskoca dünyada bambaşka bir yaşam inşa etmelerinin yolunu açabilecek miydi?



Big Big World-Koca Dünya-Berke Karaer-Murat Deniz

Big Big World-Koca Dünya-Ecem Uzun

Big Big World-Koca Dünya-Ecem Uzun

Big Big World-Koca Dünya-Ecem Uzun

Big Big World-Koca Dünya-Ecem Uzun

Big Big World-Koca Dünya-Ecem Uzun-Berke Karaer

Big Big World-Koca Dünya-Ecem Uzun

Big Big World-Koca Dünya-Berke Karaer-Ecem Uzun

Big Big World-Koca Dünya-Berke Karaer-Ecem Uzun

Big Big World-Koca Dünya-Ecem Uzun

Big Big World-Koca Dünya-Berke Karaer



Lakin zehir girmişti bir kere damarlarına ve çıkarabilmek için yapabilecekleri pek bir şey de yoktu. Bu zehrin panzehiri henüz icat edilmemişti. Zira Tanrı, insanların bilgelik yoluna girmesine henüz hazır değildi. Deccal isimli kitabında, Nietzsche'nin de dediği gibi:





''Kıssadan hisse: Bilgi yasak olandır, ilk günahtır. Bütün günahların tohumudur. Kendini bilgiye karşı nasıl korumalı? Bu uzun süre asıl sorunu oldu Tanrının. Yanıtı, insanı cennetten kovmaktı. Çünkü mutluluk, tembellik insanı düşünmeye yöneltirdi. Bu nedenle Tanrı her türlü sıkıntıyı, ölümü, hamilelik tehlikesini, her türlü sefaleti, yaşlılığı ve özellikle de hastalığı icat eder. Bilgiyle savaşta bir yığın araç!''



Sonuç hüsran dahi olsa arayışımız hep devam edecek, özgür ruhların yaşamaya devam etmesine dair bir dilekle...





Big Big World (Koca Dünya) Official Trailer







Koca Dünya



MelisaFilm merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır." Yazar Hakkında: "merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır."

MelisaFilm'i Twitter'dan takip etmek isterseniz: @MelisaFilm 'i Twitter'dan takip etmek isterseniz: