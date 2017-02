Hell or High Water 2016 İki Eli Kanda

Hell or High Water / Comancheria (İki Eli Kanda), Taylor Sheridan'ın yazdığı, David Mackenzie'nin yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Marcus Hamilton rolüyle Jeff Bridges, Toby Howard rolüyle Chris Pine, Tanner Howard rolüyle Ben Foster, Alberto Parker rolüyle Gil Birmingham, Jenny Ann rolüyle Katy Mixon, Debbie Howard rolüyle Marin Ireland, Justin Howard rolüyle John-Paul Howard, Randy Howard rolüyle Christopher W. Garcia, Elsie rolüyle Dale Dickey, Mr. (Bay) Clauson rolüyle William Sterchi, Old Man (İhtiyar) rolüyle Buck Taylor, Olney Teller rolüyle Kristin Berg, Vernon Teller Natalie Martinez rolüyle Amber Midthunder, Billy Rayburn rolüyle Kevin Rankin, Ranger (Atlı Polis) Margaret rolüyle Heidi Sulzman, Ranger (Atlı Polis) rolüyle Terry Dale Parks, Emily rolüyle Melanie Papalia, Archer City Deputy (Archer City Şerif Yardımcısı) rolüyle Jackamoe Buzzell, Rancher (Çitlik Sahibi) rolüyle Keith Meriweather, Bank Manager (Banka Müdürü) rolüyle Joe Berryman, Vernon PD Officer (Vernon Polis Departmanı Memuru) rolüyle Howard Ferguson Jr., Vernon Diner Waitress (Vernon Lokantası Garson Kız) rolüyle Debrianna Mansini, Cowboy (Kovboy) rolüyle Taylor Sheridan, Old Timer (Yaşlı) rolüyle Paul Howard Smith, Gas Station Thug (Benzin İstasyonundaki Haydut) rolleriyle Nathaniel Augustson, Ariel Holmes, Dealer (Satıcı) rolüyle Jim Burleson, Bear (Hantal) rolüyle Gregory Cruz, Clerk (Tezgahtar) rolüyle Alma Sisneros, Local (Yöre sakini) rolüyle Kevin Wiggins, Trooper (Atlı Polis) Bruno rolüyle Danny Winn, Roadblock Trooper (Barikat Atlı Polisi) rolüyle Dylan Kenin, Loan Officer (Kredi Memuru) rolüyle Richard Christie, Gambler (Kumarbaz) rolüyle Marika Day, Poker Player (Poker Oyuncusu) rolleriyle Lyle DeRose, Jameson Macmillan, James E. Lane, Aaron Templeton, Woman at Casino (Gazinodaki Kadın) rolüyle Crystal Gonzales, Neighbor (Komşu) rolüyle Lora Martinez-Cunningham, T-Bone Waitress (T-Bone Garsonu) rolüyle Margaret Bowman, Reporter (Muhabir) rolüyle Nicole Brady, SWAT (Özel Silahlar ve Taktikler Birimi) rolüyle Brian Barela, Texting Girl (Mesajlaşan Kız) rolüyle Mary Bowman ve Bar Girl (Bar Kızı) rolüyle Melissa-Lou Ellis gibi oyuncuların yer aldığı 2016 Amerikan yapımı aksiyon, dram, gerilim, suç filmidir.





David Mackenzie, yeni filminde kamerasını Amerika'ya çeviriyor. Nefes nefese seyredeceğiniz bu modern western, bankaya borçlanan ve tek varlıkları olan aile çiftliğini ipotekten kurtarmaya çalışan iki erkek kardeşin hikayesini anlatıyor. Parayı denkleştirmek için banka soyan Tanner ve Toby Howard, şehirden şehre dolaşarak izlerini kaybettirmeye çalışır. Ancak peşlerine düşen emektar polis müfettişi kolay kolay pes etmeyecektir. Cannes'da Belirli Bir Bakış bölümünde gösterilen ve büyük beğeni toplayan filmin müzikleri Nick Cave ve Warren Ellis'e ait.



Filmekimi kapsamında yer alan Hell or High Water / Comancheria (İki Eli Kanda); Nick Cave imzalı müzikleri, western tipi görüntüleriyle unutulmaz bir film olmuş. Tutku Nehri ve iki yıl önce İstanbul Film Festivali'nde izlediğimiz Yüksek Risk gibi ödüllü yapımlarla tanınan İngiliz yönetmen, yeni filminde kamerasını Amerika'ya çeviriyor. Nefes nefese seyredeceğiniz bu modern western, bankaya borçlanan ve tek varlıkları olan aile çiftliğini ipotekten kurtarmaya çalışanhikayesini anlatıyor. Parayı denkleştirmek için banka soyan Tanner ve Toby Howard, şehirden şehre dolaşarak izlerini kaybettirmeye çalışır. Ancak peşlerine düşen emektar polis müfettişi kolay kolay pes etmeyecektir. Cannes'da Belirli Bir Bakış bölümünde gösterilen ve büyük beğeni toplayan filmin müzikleri Nick Cave ve Warren Ellis'e ait.kapsamında yer alan); Nick Cave imzalı müzikleri, western tipi görüntüleriyle unutulmaz bir film olmuş.



Anneleri yeni vefat eden banka soyguncusu iki kardeş. Kendilerini ipotekle borca sokup arsalarını ellerinden almaya çalışan bankanın tüm şubelerini soyarak borçlarını tahsil etmek üzere tehlike dolu bir maceraya koyulurlar. İnsanlardan, halktan değil, sadece ''asıl soyguncu'' tefeci bankadan ''geri almak'' düşüncesiyle yola koyulmuş bu ikilinin peşlerinde sadece polis değil, ne yaptıklarını idrak edemeyen Teksas halkı da düşer ve kendilerini ''kovboy'' filmlerini anımsatan amansız bir yol mücadelesinin içinde bulurlar. Adeta komançiler gibi…



Toby Howard: Karşı koymanın, dayağı sertleştirdiğini anlamazdın sen.

Tanner Howard: Tabi ki de anlardım. Bu yüzden tartışmayı bırakıp o orospu çocuğunu vurdum.



Ağabey Tanner (Ben Foster) bu maceranın tadını çıkarıp çılgıncasına davranırken, kardeşi Toby (Chris Pane) bir an önce bitirip toprağını geri almak düşüncesiyle sağduyuyla hareket etmektedir. İki zıt kutup gibidirler, birbirlerini iten, aynı zamanda tamamlayan.



Tanner Howard: Bu işten yakayı sıyıranı hiç görmedim.

Toby Howard: O zaman bunu yapmayı neden kabul ettin?

Tanner Howard: Çünkü sen istedin kardeşim.



Asi ruhlu Tanner yıllar önce adam vurup hapse düşmüşken, düzen adamı Toby hasta annesine ve çiftliğe bakmıştır. Dolayısıyla tüm aile mirası tümüyle cici çocuk Toby'ye kalmış, ''hain evlat'' Tanner'e bir zırnık dahi koklatılmamıştır. Ailelerinin ''cici çocuğa havuç, yaramaz çocuğa sopa'' gösteren bu ayrımcı tavrı ise ilginçtir ki iki kardeşin en zor anda birbirlerine destek çıkmasına engel olmamıştır ve olamayacaktır. Çünkü onlar gerçek kardeşliğin alameti farikasıdırlar: Gerçek kanka kara günde belli olur hesabı, iyi günde değil zor zamanda birlikte olmak, özel günlerde, bayramlarda seyranlarda birbirini arayıp birlikte mangal yapmak değil, ölümcül bir yolculukta yan yana, kan kana, can cana olabilmek.



Peşlerindeki polis şefi Marcus Hamilton'un (Jeff Bridges) emekli olup bir köşeye çekilmeden önceki son vazifesi olduğundan bu işin peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Zekasıyla yeneceği birileri olmadan bir köşede pinekleyip aptalca hobilerle zaman kaybederek bunakça yaşayacağı dönemi mümkün mertebe geciktirmek istediğinden bu vakaya dört elle sarılmıştır. Bu gençlerin, tipik Teksas ahalisinden farklı olarak, ne yaptığını bilen kişiler olması da vakaya özel bir ilgi göstermesine sebep olmuştur.



''Bu çocukların düşüncesiz tipler olmadığından eminim. Kesinlikle ne yaptıklarını biliyorlar. Belki bu soygunculardan biri bir silah düellosu ister, ben de zafer pırıltısı içinde emekliliğimden kaçabilirim.''

Marcus Hamilton ( Jeff Bridges )



''Kızılderililerin kovboylar için üzülmesine gerek yok. Tam tersi olmalı.'' Marcus Hamilton ( Jeff Bridges )

''İnsanlar durduk yere banka soymaya kalkışmazlar.'' Ranger Margaret ( Heidi Sulzman )

Kardeşler bu soygunu başarabilecek miydi, yoksa polis şefi onları yakalamayı başarabilecek miydi? Aslında bu sorunun pek bir önemi yoktu. Çünkü bu asırlardan beri süren bir savaştı. Önce doğaya, sonra yerlilere sonra da fakirlere karşı açılmış bir savaş. Savaş hep aynı savaştı ama tek farkla: artık savaş şeklini değiştirmişti. Ordularla değil bankalarla saldırılıyordu. Oklar ve kurşunlar yerine banknotlar, çekler, senetlerin kullanıldığı. Artık en hızlı silahşör olmak yetmiyordu, fukaralık bir salgın gibi nesilden nesile aktarılırken. Bu bir sınıf savaşıydı.





Hell or High Water / Comancheria (İki Eli Kanda) Official Trailer







