Silence 2016 Sessizlik

''Tanrımız onlara tüm dünyaya açılın ve inancı tüm canlılara yayın dedi.''
Silence (Sessizlik-Sükût), Shûsaku Endô'nun 1966 yılında yazdığı ''Chinmoku'' adlı romanından beyazperdeye uyarlanan, Martin Scorsese ve Jay Cocks'un senaristliğini birlikte yaptıkları ve yine Martin Scorsese'in yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Father (Peder) Ferreira / Sawan Ochuan rolüyle Liam Neeson, Father (Peder) Rodrigues / Okada Sanyemon rolüyle Andrew Garfield, Father (Peder) Garupe rolüyle Adam Driver, Interpreter (Çevirmen) rolüyle Tadanobu Asano, Abbot (Başrahip) Valignano rolüyle Ciarán Hinds, Kichijiro rolüyle Yôsuke Kubozuka, Kichijiro Sister (Kichijiro'nun Kız Kardeşi) rolleriyle Yuri Ishizaka, Ryo Sato, Kichijiro Brother (Kichijiro'nun Erkek Kardeşi) rolüyle Kisetsu Fujiwara, Kichijiro Father (Kichijiro'nun Babası) rolüyle Ruo Satô, Kichijiro Mother (Kichijiro'nun Annesi) rolüyle Yoriko Dôguchi, Ichizo rolüyle Yoshi Oida, Ichzo's Wife (Ichizo'nun Karısı) Tomi rolüyle Miho Harita, Mokichi rolüyle Shin'ya Tsukamoto, Old Samurai (Yaşlı Samuray) Inoue rolüyle Issei Ogata, Inoue's Attendant (Inoue'nin Hizmetkarı) rolüyle Takahiro Fujita, Monica (Haru) rolüyle Nana Komatsu, João (Chokichi) rolüyle Ryô Kase, Edo Guard rolüyle Motokatsu Suzuki, Soshin rolüyle Yasushi Takada, Unzen Samurai (Uneme) rolüyle Kaoru Endô, Chinese Businessman (Çinli İş adamı) Mr. Chun rolüyle Shi Liang, Yohei rolüyle Panta, Toukichi rolüyle Takuya Matsunaga, Tsuen rolüyle Hairi Katagiri, Kasuke rolüyle Masayuki Yamada, Hiro rolüyle Hiroko Isayama, Kuro rolüyle Yutaka Mishima, Haku rolüyle Yasunari Takeshima, Yahachi rolüyle Kazuhiko Ozaki, Tobei rolüyle Fumitaka Terai, Kiku rolüyle Hako Ohshima, Mataichi rolüyle Hideki Nishioka, Boatman (Kayıkçı) rolüyle Jin Maki, Old Goto Man (Gotolu Yaşlı Adam) rolüyle Kansai Eto, Samurai Commander (Samuray Kumandan) rolüyle Shun Sugata, Samurai (Samuray) rolleriyle SABU, Shunya Tajima, Ryuki Kitaoka, Samurai in Boat (Kayıktaki Samuray) rolüyle Hiroki Noguchi ve Rodrigues' Wife (Rodrigues'in Karısı) rolüyle Asuka Kurosawa gibi oyuncuların yer aldığı 2016 ABD-Tayvan-Meksika ortak yapımı dram, tarih filmidir.
Silence
Silence
Silence
Sessizlik
Silence
Tanrı'nın ''Tüm dünyaya dağılın, yaşayan tüm canlılara dininizi yayın.'' Buyruğunu yaymak üzere Misyoner Peder Ferreira (Liam Neeson), Portekiz'den dünyanın öbür ucuna, Japonya'ya gitmiştir lakin kilise pederin izini kaybetmiştir. Söylentilere göre peder ava giderken avlanmış, onları kendi dinine davet edeceği yerde kendisi onların dinine girmiş, adeta ''dinlinin hakkından imanlı gelmiştir''.
Silence Liam Neeson
Silence Liam Neeson
Silence Liam Neeson
Silence Liam Neeson
Pederin kilisedeki müritleri duyduklarına inanamamaktadır. İnancını yaymak uğruna hayatını riske atmaktan çekinmeyen bir pederin dinini değiştirmesi; olacak şey değil. Söylentilere inanmak istemeyen iki genç rahip, pederi bulmak üzere Japonya'ya doğru yola çıkarlar.
Silence Adam Driver
Silence Adam Driver-Andrew Garfield
Silence Adam Driver-Andrew Garfield
Lakin Japonya'da durumlar pek iç açıcı değildir, Japonlar ülkelerine hak dini yaymak isteyen iyi niyetli misyonerlerin niyetinden pek memnun olmadıkları gibi, kendi arkaik dinlerini de terk etmek istememekte, üstüne üstlük ülke sınırlarındaki misyonerlere hiç de misafirperver davranmamakta, misyonerlerin davetini kabul ederek dinlerini değiştirenlere de türlü türlü işkenceler uygulamaktadır. Pederi bulmak için gözlerini karartan iki rahip Japonya'ya giderek, kendilerini tehlikenin tam ortasına atmaktadır.
Abbot Valignano: Ülkeye ayak bastığınız andan itibaren, çok büyük bir tehlikenin içinde olacaksınız.
Father Garupe: Bizim için dünyayı karşısına almış, bu iftira doğru olsa bile, lanetlenmiş olmalı.
Father Rodrigues: Ve bizim de onun ruhunu kurtarmaktan başka çaremiz yok.
Silence Ciaran Hinds
Silence Adam Driver
Silence Andrew Garfield
Yanlarına iman dolu yürekleri dışında hiçbir şey almadan Japonya'ya doğru yola çıkar iki rahip. Kichijiro (Yôsuke Kubozuka) isimli, güven uyandırmayan, her an ihanet edecekmiş gibi davranan bir Japon bu tehlikeli yolculuklarında rehberlik ederek onları Japonya'daki bir Hristiyan köyüne ulaştırır.
Silence Yoshi Oida-Adam Driver-Andrew Garfield
Silence Yoshi Oida-Shinya Tsukamoto-Andrew Garfield-Adam Driver
Silence Yoshi Oida
Silence Shinya Tsukamoto
''Neden bu kadar çok acı çekmek zorunda kaldılar? Neden Tanrı onlara bu kadar büyük bir yük verdi?''
Father Rodrigues ( Andrew Garfield )
Silence Andrew Garfield
Silence Andrew Garfield
Silence Adam Driver-Andrew Garfield
Silence
Köyün ahalisi inancını gizli şekilde yaşamak zorundadır. Çünkü Hristiyanlığı seçen herkes hunharca öldürülmektedir. Korku içinde yaşayan köy halkının Tanrı'dan başka sığınacak kimsesi yoktur. İhbar edilme korkusuyla hiç kimse birbirine, en yakınına bile güvenemez haldedir. Misyonerlerin zaferi, onların çilesi olmuştur.
Köylüler her ne kadar korku içinde olsalar da rahiplerin köylerine gelmesine sevinmişlerdi. Nihayet tanrı seslerini duymuş ve köylerine rahipleri göndermişti, artık günahlarını affedecek rahiplere sahip olmuşlardı. Yaşadıkları her çileye rağmen rahipleri buraya getirdiği için tanrıya şükrediyorlardı. Bu sevgi seli rahiplerin umudunu tazelemişti, demek ki buraya boşuna gelmemişlerdi, gerçekten de Tanrı'nın yolunu takip ediyorlardı.
Rahipler özellikle de Peder Rodrigues, bu Japon köyünde kendisini adeta Hazreti İsa gibi hissetmeye başlamıştı, acı çeken, kendini feda eden. Onların günahlarını dinleyecek, ruhlarına şifa olacak, bu topraklarda inanç tohumunu yeşertecek ve onları kurtuluşa götürecekti.
''Bana geldiler. Tanrının bizzat burada oluşunu hissettim. Burada onlardan biri olduğumu biliyordum. Ruhlarının açlıklarını onlarla paylaştım.''
Father Rodrigues ( Andrew Garfield )
Silence Andrew Garfield
Silence Andrew Garfield
Silence Andrew Garfield
Silence Andrew Garfield-Yosuke Kubozuka
Silence Andrew Garfield-Yosuke Kubozuka
Silence Yoshi Oida
Silence Adam Driver-Shinya Tsukamoto
Silence Shinya Tsukamoto
Silence Adam Driver
Silence Andrew Garfield-Shinya Tsukamoto
Lakin halkın başka bir dine geçmemesi için elinden geleni ardına koymayan Japon engizisyonunun, rahiplerin kokusunu alması pek uzun sürmez. Köydeki tüm Hristiyanların teslim edilmesi için köylülere üç gün mühlet verilir. Teslim edilmedikleri takdirde tüm köy kılıçtan geçirilecektir. Köylüler ve rahipler büyük bir ikilemde kalmışlardı: Köylülerin bir kısmı rahiplerin köyü terk etmesini isterken, bir kısmı da köyde kalmalarını istiyordu. Tüm bu tehdide rağmen köyde kalıp Tanrının öğretilerini yaymaya devam edecekler miydi? Yoksa halkın iyiliği için Tanrı'dan vaz mı geçeceklerdi? Çok zorlu bir imtihan bekliyordu kendilerini.
Silence Yosuke Kubozuka
Silence
Keşke Tanrı, İsa gibi kendisini de çarmıha gererek, işkenceler ederek imtihan etseydi, ama soru bu kez hiç çalışmadığı bir yerden gelmişti. Tüm köy halkı rahipler uğruna işkenceden geçirilirken insanları kurtarmak için tek yapması gereken, inancına ihanet edip dinini terk etmekti. İsa insanları kurtarmak için çarmıha gerilip kendisini feda etmişti, şu anda da kendisinden inançlarını feda edip insanları kurtarması bekleniyordu. Dinini inkar edip ömür boyu acı çekerek feda edebilecek miydi kendisini insanlık için?
''Tanrının oğlu gibi imtihan edilmek için dua etmiştim. Ama bu imtihan neden bu kadar kötü olmak zorunda?''
Father Rodrigues ( Andrew Garfield )
Silence Andrew Garfield
Silence Andrew Garfield
Silence Andrew Garfield
Silence Yosuke Kubozuka
Silence Andrew Garfield
Silence Andrew Garfield-Nana Komatsu
Silence Issei Ogata
Ailence Issei Ogata
Silence Andrew Garfield
Silence Nana Komatsu-Ryo Kase-Andrew Garfield
Silence
Silence Tadanobu Asano-Andrew Garfield
Silence
Silence Issei Ogata
Silence Tadanobu Asano
Silence Andrew Garfield
Silence Andrew Garfield
İnsanlara yol göstermek için gelmişti ancak şimdi hiçbir sorunun yanıtından emin değildi. Tanrının oğlu gibi imtihan edilmek istese de kalbine baktığında zayıflık görüyordu. Tüm bu acılar nedendi? Hayır da şer de gerçekten Tanrı'dan mı geliyordu? Uğruna ölenlerin dualarını duyuyor muydu? Bunca şeye katlanan insanlara Tanrı'nın sessizliği nasıl açıklanabilirdi?
''Dua ediyorum ama kayboldum. Sessizliğe mi dua ediyorum?''
Rodrigues ( Andrew Garfield )
Silence Andrew Garfield
Silence Andrew Garfield
Tanrı ses vermiyordu ama işkence sesleri her yandan geliyordu. Yanlış toprağa yanlış tohum atınca yeşermesinin imkansız olduğunu gördükçe ruhunun da tıpkı Peder Ferreira gibi giderek lanetlendiğini fark ediyordu. Yoksa İsa gibi bir kurtarıcı değil de sadece felaket getiren küstah bir yabancı mıydı?
Silence (Sessizlik-Sükût) Official Trailer
Silence (Sessizlik-Sükût) Türkçe Altyazılı Resmi Fragman
Silence
''For the Japanese Christians and their pastors (Japon Hristiyanlar ve Papazları Anısına)''
Yazar Hakkında: "MelisaFilm merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır."
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''Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevmelerini temin edecektir. Sinema, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek; insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz...''
Mustafa Kemal Atatürk
Oscar Quote
''Her kışın arkası bahar olduğu gibi; kaderi iyi anlayan ve felaketleri mertçe göğüsleyenler için de mutlu neticeler vardır... Bu söylediklerim teselli edici sözler olmayıp, bizzat yaşadığım gerçeklerdir...''
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