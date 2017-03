36. İstanbul Film Festivali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin programı bu yıl da dopdolu. Her yıl yaklaşık 150 bin izleyiciye ulaşan Türkiye'nin en büyük sinema etkinliği İstanbul Film Festivali'nin 36'ncısı 5 Nisan'da başlıyor.





36. İstanbul Film Festivali-İKSV



















Lift your head up! 36th Istanbul Film Festival will be held on 5-15 April with 221 films of 223 directors from 62 countries in 25 sections.



Kaldır kafanı, festival başlıyor! 36. İstanbul Film Festivali 5-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.



Gösterdiği filmlerin çeşitliliği ve niteliğiyle 36 yıldır önder konumunu koruyan İstanbul Film Festivali'ne sayılı günler kaldı. İstanbul Film Festivali, 36. yılında da sinemaseverlere en yenilerden klasiklere, usta yönetmenlerin başyapıtlarından yaratıcılığın sınırlarını zorlayan filmlere zengin bir program sunacak. 20'nin üzerinde bölümde yaklaşık 200 filmin yanı sıra ücretsiz olarak gerçekleştirilecek usta sinemacıların katılacağı söyleşi ve atölye çalışmaları, sinema dersleri ve özel etkinlikleriyle festival on bir gün boyunca İstanbul'da sinema dolu günler yaşatacak.





36. İstanbul Film Festivali'nin Programı Açıklandı!

36. İstanbul Film Festivali-İKSV-kaldirkafani



5-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek 36. İstanbul Film Festivali programı açıklandı. 36. İstanbul Film Festivali'nin bu yılki programı, 14 Mart Salı sabahı İstanbul Kültür Sanat Vakfı resmi konaklama sponsoru The Marmara Hotels'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.





Festivalin Onur Ödülleri





5-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. İstanbul Film Festivali'nin Sinema Onur Ödülleri sahipleri belirlendi. İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl senarist ve yönetmen Barış Pirhasan, oyuncular Macit Koper ve Selma Güneri, görüntü yönetmeni Çetin Tunca'ya takdim edilecek. Sinemaya gönül vermiş değerli eğitmen ve sinefil Mithat Alam ise Sinema Emek Ödülü ile onurlandırılacak. Sinema Onur Ödülleri, 5 Nisan Çarşamba gecesi yapılacak 36. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni'nde takdim edilecek.





Yeşilçam'ın en üretken senaristlerinden Barış Pirhasan





80'li yıllarda Atıf Yılmaz, Ömer Kavur, Şerif Gören gibi sinemamızın usta yönetmenleriyle beraber çalışan, ''Aaahh Belinda'', ''Adı Vasfiye'', ''Körebe'', ''Amansız Yol'', ''Kadının Adı Yok'', ''Asiye Nasıl Kurtulur'' gibi dönemin yenilikçi filmlerinde senarist olarak imzası bulunan, aynı zamanda Türkiye sinemasının en özgün filmlerinden ''Usta Beni Öldürsene''nin yönetmeni Barış Pirhasan, sinema kariyerinin yanı sıra genç yaştan itibaren birçok şiir de kaleme aldı.





Sinemanın gelmiş geçmiş en güzel yüzlü aktrislerinden Selma Güneri





60'lı yılların ortalarından itibaren Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönemlerde, sayısız filmde rol alan ve Erdoğan Tokatlı'nın sinemamızın klasikleri arasında yer alan ''Son Kuşlar''daki (1966) doğal ve incelikli oyunuyla unutulmaz bir etki yaratan, öncesinde ''Ben Öldükçe Yaşarım'' filmiyle de iki kez Altın Portakal Ödülü'nü kazanan Selma Güneri, ''Mum Kokulu Kadınlar'' gibi yapıtlarla yeni kuşaklara da ulaştı.





Türkiye sinema ve tiyatro tarihinin değerli oyuncusu Macit Koper





Yarım asra yaklaşan kariyerinde tiyatronun yanı sıra Ömer Kavur ve Atıf Yılmaz gibi sinemamızın en önemli yönetmenleriyle birlikte çalışan, ''Aaahh Belinda'' gibi sayısız özgün filmde rol alan, ''Rumuz Goncagül'' gibi değerli filmlere de senarist olarak imza atan, sinemamızın kilometre taşlarından biri olan ''Anayurt Oteli''nde yarattığı benzersiz Zerbercet karakteriyle iz bırakan Macit Koper, Türk Sineması'nın unutulmaz kişiliklerinden biri oldu. Koper, tiyatro ve sinema oyunculuğu, senaristlik ve tiyatro yönetmenliği alanlarında ulusal ve uluslararası birçok ödül kazandı.





Vizörden dünyaya sıra dışı bir bakış: Çetin Tunca





Yeşilçam'ın altın döneminden günümüze uzanan, 127 film ve birçok TV dizisini içeren filmografisiyle sinemamızın görsel diline önemli bir katkısı olan, yıllar yılı farklı kuşaklardan sayısız seyircinin hayranlığını kazanmış Atıf Yılmaz başyapıtı ''Selvi Boylum Al Yazmalım''ın unutulmaz görüntülerine de imzasını atmış, iki Altın Portakallı usta görüntü yönetmeni Çetin Tunca, kariyerine sığdırdığı filmlerin yanı sıra bugün halen Türk Sineması'nın duayenleri arasında yer alan Halit Refiğ, Memduh Ün ve Feyzi Tuna gibi yönetmenlerin hayatlarını konu alan biyografik çalışmalara da imza attı.





Eğitmen ve sinefil Mithat Alam





Kurduğu Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi aracılığıyla sayısız sinemaseverin hayatına dokunan sinefil, eğitimci Mithat Alam'ı kaybettik, çok üzgünüz. İstanbul Film Festivali, bir eğitmen ve sinefil olarak sinema tutkusunu paylaşmak ve yeni kuşaklara aktarmak adına ülkemizin kültür ortamına benzersiz katkılarından dolayı Mithat Alam'a ''Sinema Emek Ödülü''nü verme kararı almıştı. Gösterimlerden eğitim seminerlerine sürekli gelişerek her yaştan sinemasevere, öğrenciye, genç sinemacılara kucak açmaya devam eden bir kurum olan Mithat Alam Film Merkezi, bilinçli sinemasever kitlelerin yetişmesine, sinemacı yeni yeteneklere olanak tanıyarak yerli ve yabancı güncel sinemanın nabzını tutarken, Görsel Hafıza Projesi ile sinema insanlarımızı kayıt edip arşivleyerek sinema tarihimizin ve belleğimizin korunmasını da sağlıyor.





Festivalin Yarışmaları ve Ödülleri





Festivalde Yarışma Heyecanı





Altın Lale Uluslararası Yarışma





Dünya sinemasına yeni bir bakış getiren filmler festivalin büyük ödülü Altın Lale için yarışıyor. Uluslararası Altın Lale Ödülü, İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı adına veriliyor.





-93 YAZI / ESTIU 1993 / SUMMER 1993 / Yönetmen: Carla Simón / İspanya

- BENİM MUTLU AİLEM / CHEMI BEDNIERI OJAKHI / MY HAPPY FAMILY / Yönetmen: Nana Ekvtimishvili / Gürcistan, Almanya, Fransa

- BU ÜLKE BİZİM / CHEZ NOUS / THIS IS OUR LAND / Yönetmen: Lucas Belvaux / Fransa, Belçika

- CİNSLER / WEIRDOS / Yönetmen: Bruce Mcdonald / Kanada

- DUVARLAR ARASINDA / BAR BAHAR / IN BETWEEN / Yönetmen: Maysaloun Hamoud / İsral, Fransa

- ELLERİ OLMAYAN KIZ / LA JEUNE FILLE SANS MAINS / THE GIRL WITHOUT HANDS / Yönetmen: Sébastien Laudenbach / Fransa

- EV / HOME / Yönetmen: Fien Troch / Belçika

- HAYVANLAR / TIERE / ANIMALS / Yönetmen: Greg Zglinski / İsviçre, Avusturya, Polonya

- KASTİNG / CASTING / Yönetmen: Nicolas Wackerbarth / Almanya

- LADY MACBETH / Yönetmen: William Oldroyd / İngiltere

- MANİFESTO / MANIFESTO / Yönetmen: Julian Rosefeldt / Almanya, Avustralya

- ORNİTOLOG / O ORNITÓLOGO / THE ORNITHOLOGIST / Yönetmen: João Pedro Rodrigues / Portekiz, Fransa, Brezilya

- ZER / Yönetmen: Kazım Öz / Türkiye, Almanya



Sinemada İnsan Hakları Yarışması



- AMERİKA MEYDANI / PLATEIA AMERIKIS / AMERIKA SQUARE / Yönetmen: Yannis Sakaridis / Yunanistan, Almanya, İngiltere

- AYRILIK / RAFTAN / PARTING / Yönetmen: Navid Mahmoudi / İran, Afganistan

- BEN SENİN ZENCİN DEĞİLİM / I AM NOT YOUR NEGRO / Yönetmen: Raoul Peck / ABD, Fransa, Belçika

- DÜĞÜN / NOCES / A WEDDING / Yönetmen: Stephan Streker / Belçika, Fransa, Lüksemburg, Pakistan

- FÉLICITÉ / Yönetmen: Alain Gomis / Fransa, Senegal, Belçika, Almanya, Lübnan

- HALEP'İN SON ADAMLARI / DE SIDSTE MAEND I ALEPPO / LAST MEN IN ALEPPO / Yönetmen: Feras Fayyad, Steen Johannessen / Danimarka, Almanya

- KOL SAATİ / SLAVA / GLORY / Yönetmen: Kristina Grozeva, Petar Valchanov / Bulgaristan, Yunanistan

- NEWTON / Yönetmen: Amit V. Masurkar / Hindistan

- SÜRGÜN / EXIL / EXILE / Yönetmen: Rithy Panh / Fransa, Kamboçya





Ulusal Yarışma





Altın Lale Ulusal Yarışma jüri başkanlığını Taylan Biraderler üstlenecek.





36. İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek olan Ulusal Yarışma Jürisi belirlendi. Altın Lale Ulusal Yarışması, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması'nı da kapsayan Türkiye Sineması Tema Sponsorluğu'nu bu yıl Türk Tuborg A.Ş. üstleniyor.





36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışma jüri başkanlığını, psikolojik gerilimden kara komedi ve kostümlü dram gibi geniş bir yelpazede sinema ve TV alanlarında çeşitli yapımlara imza atan Yağmur Taylan ve Durul Taylan üstlenecek.





İlk uzun metrajlı sinema filmleri Okul'u 2003'te çeken Taylan Biraderler'in ikinci uzun metrajlı sinema filmleri, korku-gerilim türündeki Küçük Kıyamet birçok ödül kazandı. Üçüncü filmleri Vavien ile İstanbul Film Festivali'nde En İyi Film ve FIPRESCI ödüllerini kazandılar. İlk TV projeleri Sır Dosyası'nı 1997'de çeken Taylan Biraderler, Cinler ve Periler, Baba ve hit komedi dizisi Beşik Kertmesi gibi bir çok ses getiren TV projesine imza attı. Ardından polisiye dizi Alacakaranlık ve 106 bölüm süren komedi-aile dizisi Yabancı Damat geldi. TV dizisi Muhteşem Yüzyıl ile tüm dünyada toplam 200 milyon izleyiciye ulaşan Taylan Biraderler, halen Vatanım Sensin dizisinin çekimlerini sürdürüyorlar. 50'den fazla reklam filminin de çekimlerini üstlenen ikili, yaşadıkları Los Angeles'ta Türkiye, ABD ve Ortadoğu bölgeleri için proje geliştirmeye devam ediyor.





Taylan Biraderler başkanlığındaki Altın Lale Ulusal Yarışma Jürisi'nin diğer üyeleri ise oyuncu Nejat İşler, roman, öykü, tiyatro yazarı Sema Kaygusuz, görüntü yönetmeni Emre Erkmen ve kurgucu Çiçek Kahraman olacak.





- BÜTÜN SAADETLER MÜMKÜNDÜR / ALL FELICITIES ARE POSSIBLE / Yönetmen: Selman Kılıçaslan / Türkiye

- İŞE YARAR BİR ŞEY / SOMETHING USEFUL / Yönetmen: Pelin Esmer / Türkiye

- KAYGI / INFLAME / Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik / Türkiye

- KIRIK KALPLER BANKASI / THE BANK OF BROKEN HEARTS / Yönetmen: Onur Ünlü / Türkiye

- MAHALLE / INSIDE / Yönetmen: Buğra Gülsoy, Serhat Teoman / Türkiye

- MARTI / THE SEAGULL / Yönetmen: Erkan Tunç / Türkiye

- MAVİ SESSİZLİK / BLUE SILENCE / Yönetmen: Bülent Öztürk / Türkiye, Belçika

- MURTAZA / Yönetmen: Özgür Sevimli / Türkiye

- SARI SICAK / YELLOW HEAT / Yönetmen: Fikret Reyhan / Türkiye

- TAŞ / THE STONE / Yönetmen: Orhan Eskiköy / Türkiye

- TEREDDÜT / CLAIR OBSCUR / Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu / Türkiye, Almanya, Fransa, Polonya

- ZER / Yönetmen: Kazım Öz / Türkiye, Almanya



Yeni Türkiye Sineması



- DAMAT KOĞUŞU / GROOM'S BLOCK / Yönetmen: İlker Savaşkurt / Türkiye

- EŞİK / VERGE / Yönetmen: Erkan Tahhuşoğlu, Ayhan Salar / Türkiye, Almanya

- GÖÇEBE / NOMAD / Yönetmen: Emir Mavitan / Türkiye

- ORHAN PAMUK'A SÖYLEMEYİN KARS'TA ÇEKTİĞİM FİLMDE KAR ROMANI DA VAR / DON'T TELL ORHAN PAMUK THAT HIS NOVEL SNOW IS IN THE FİLM I MADE ABOUT KARS / Yönetmen: Rıza Sönmez / Türkiye

- PAÇİ AV SANATI / PAÇİ THE ART OF HUNTING / Yönetmen: Elçin Elgür / Türkiye

- YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN HAYATTA KALMA SANATI / THE ART OF SURVIVAL FOR BEGINNERS / Yönetmen: Burak Serbest / Türkiye, Romanya, Portekiz



Ulusal Belgesel Yarışması



- AH / Yönetmen: Mustafa Ünlü / Türkiye

- AŞK BİTTİ / ACABOU O AMOR / LOVE IS OVER / Yönetmen: Mert Kaya / Türkiye

- BLUE / Yönetmen: Mehmet Sertan Ünver / Türkiye

- DERDO ANA VE CEVİZ AĞACI / MOTHER DERDO AND THE WALNUT TREE / Yönetmen: Serdar Önal / Türkiye, Ermenistan

- MANA MOU İSTANBUL / Yönetmen: Nihan Arısoy / Türkiye

- SESSİZLİĞİN KARDEŞLERİ / BIRAYEN BEDENGIYE / BROTHERS OF SILENCE / Yönetmen: Taylan Mintaş / Türkiye

- SON YAPRAK / THE LAST LEAF / Yönetmen: Handan Erdil / Türkiye

- ÜÇÜNCÜ BÖLGEDEN HÜCUM VARYASYONLARI / ATTACK VARIATIONS FROM THE THIRD REGION / Yönetmen: Sedat Şahin, Murat Adıyaman / Türkiye

- YEŞİL KIRMIZI / THE RED GREEN / Yönetmen: Ersin Kana / Türkiye



Ulusal Kısa Film Yarışması



- BEYAZPERDEDEN YEŞİL SAHAYA / FROM THE SILVER SCREEN TO SOCCER FIELD / Yönetmen: Özgür Demirci / Türkiye

- DEVRİALEM / ROUND THE WORLD / Yönetmen: Dilek Aydın / Türkiye

- EVBARK / LOST IN TRANSITION / Yönetmen: Pınar Öğünç / Türkiye

- HINTERLANT / OUTSKIRTS / Yönetmen: Sinan Kesova / Türkiye

- İKİ PARÇA / TWO PIECES / Yönetmen: Murat Uğurlu / Türkiye

- KOT FARKI / GROUND LEVEL / Yönetmen: Ayris Alptekin / Türkiye

- NEBİLE HANIM'IN SOLUCANDELİĞİ / MRS. NEBILE'S WORMHOLE / Yönetmen: Pınar Yorgancıoğlu / ABD, Almanya

- RODİ / THE ROADIE / Yönetmen: Gözde Yetişkin, Emre Sert / Türkiye

- SİYAH ÇEMBER / BLACK RING / Yönetmen: Hasan Can Dağlı / Türkiye

- TAVŞAN KANI / RABBIT BLOOD / Yönetmen: Yağmur Altan / Türkiye

- ZELAL / Yönetmen: Filiz Işık Bulut / Türkiye



Özel Gösterimler



- TOPRAK / THE LAND / Yönetmen: Nebil Özgentürk / Türkiye

- KAYBOLAN BİR DİL, KAYBOLAN BİR MUTFAK / A FADING LANGUAGE, A FADING CUISINE / Yönetmen: Deniz Alphan / Türkiye





Türk Klasikleri Yeniden





Özel Gösterim: Türk Klasikleri Yeniden





Anayurt Oteli, Groupama desteğiyle yenilenerek 36. İstanbul Film Festivali'nde izleyici ile buluşacak.





İstanbul Film Festivali'nin Groupama işbirliğiyle on yıl önce başlattığı ''Türk Klasikleri Yeniden'' projesi için bu yıl restore edilecek film belli oldu. Ömer Kavur'un Yusuf Atılgan'ın romanından uyarladığı, 1987 yapımı başyapıtı Anayurt Oteli, Groupama ve İstanbul Film Festivali işbirliğiyle Fanatik Film tarafından restore edilerek sinemaya yeniden kazandırılacak.





Groupama, on yıldır İstanbul Film Festivali işbirliğiyle sürdürdüğü ''Türk Klasikleri Yeniden'' projesi ile Türk sinemasının önemli yapıtlarının yıllar sonra yenilenerek tekrar sinemalarda gösterime hazır hale getirilmelerini sağlıyor. 36. İstanbul Film Festivali ''Türk Klasikleri Yeniden'' bölümü kapsamında yapılacak özel gösterimde bu yıl Ömer Kavur'un yönettiği, başrollerini Macit Koper, Serra Yılmaz, Orhan Çağman ve Şahika Tekand'ın paylaştığı, Osman Alyanak, Kemal İnci, Cengiz Sezici, Songül Ülkü, Ülkü Ülker, Yaşar Güner, Arslan Kacar, Osman Çağlar ve Orhan Başaran'ın da rol aldığı 1987 yapımı Anayurt Oteli yenilenmiş kopyasından gösterilecek. Fanatik Film tarafından restore edilen Anayurt Oteli 2017'de, yapımından tam 30 yıl sonra yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşacak.





Yapımcılığını Cengiz Ergun ile Ömer Kavur'un, yürütücü yapımcılığını Sadık Deveci'nin üstlendiği Anayurt Oteli'nin müziklerini Attila Özdemiroğlu besteledi. Yönetmen Orhan Oğuz ise filmin görüntü yönetmeni. Ömer Kavur'un başyapıtı olarak anılan film, sinemamızın en güçlü edebiyat uyarlamalarından biri olarak kabul ediliyor. Filmin çok katmanlı senaryosunu Yusuf Atılgan'ın romanından birlikte uyarlayan Ömer Kavur ile filmin başrol oyuncusu Macit Koper, bu ortak çalışmanın ardından birçok filmin senaryosunda da işbirliği yaptı. Macit Koper, bu filmdeki performansıyla Nantes Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü ve SİYAD tarafından Yılın En İyi Erkek Oyuncusu seçildi. Macit Koper'e bu yıl İstanbul Film Festivali'nin Sinema Onur Ödülü verilecek.





Anayurt Oteli yalnızlıktan kurtulamayan otel müdürü Zebercet üzerine bir psikolojik gerilim öyküsü gibi görünse de özünde Ömer Kavur'un rüyalar, simgeler, nesneler ve eylemlerin gizli anlamları aracılığıyla, zamanın geçişini anlattığı filmidir. Macit Koper'in canlandırdığı Zebercet, söz verip dönmeyen bir kadın müşterisini saplantı haline getirince, ezici yalnızlığını filmler, horoz dövüşleri ve hizmetçisine sarkıntılık yaparak hafifletmeye çabalar. Meçhul kadın, ister bir anı ister hayalet olsun Zebercet'e ve otele musallat olur. Ömer Kavur ve Macit Koper, Zebercet'te Türk sinemasının en unutulmaz, ikonik anti-kahramanlarından birini çizerler.





Sinema tarihçisi, yazar Agah Özgüç'e göre ''Ruhbilimsel ayrıntılarla destekli, çarpıcı bir 'iç dünya' filmi'' olan Anayurt Oteli, 1987 İstanbul Film Festivali'nde En İyi Türk Filmi, 1987 Nantes Film Festivali'nde Büyük Ödül, 1987 Antalya Film Festivali'nde En İyi İkinci Film, En İyi Yönetmen; 1987 Valencia Film Festivali'nde Bronz Ödül, 1988 Venedik Film Festivali'nde ise FIPRESCI Ödülü kazandı. SİYAD tarafından 1987 yılında beş dalda ödüllendirilen Anayurt Oteli, Kültür Bakanlığı'nın En İyi 10 Türk Filmi listesinde de yer alıyor.





1944'te Ankara'da doğan Ömer Kavur, Paris'te Sosyal Bilimler Yüksek Okulu'nda gazetecilik ve sosyoloji okuduktan sonra Fransız Bağımsız Sinema Konservatuvarı'nda sinema eğitimi gördü. 1974'te ilk uzun metrajlı kurmaca filmi Yatık Emine'yi (1974) yaptı. Çağdaş Türk sinemasının önde gelen auteur yönetmen ve senaristlerinden biri olarak, sosyal içerikli popüler filmleriyle dünya çapında kabul gördü ve birçok ödül aldı. 2005 yılında İstanbul'da öldü. Sinema yazarı Övgü Gökçe'nin sözleriyle ''sinemamızın edebiyatla en verimli ilişki kurabilmiş yönetmeni; bir sanatçı olduğu kadar bir zanaatkar da olan'' Ömer Kavur'un iz bırakan filmleri arasında Yusuf ile Kenan (1979), Amansız Yol (1985), Gece Yolculuğu (1988), Gizli Yüz (1991), Akrebin Yolculuğu (1997) ve Karşılaşma (2003) sayılabilir.





Sinemaseverler, Groupama işbirliğiyle önceki festivallerde Erden Kıral'ın 1979 yapımı Bereketli Topraklar Üzerinde (2008), Lütfi Ö. Akad'ın 1949 yapımı Vurun Kahpeye (2009), Atıf Yılmaz'ın 1978 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım (2010), Memduh Ün'ün 1958 yapımı Üç Arkadaş (2011), Halit Refiğ'in 1964 yapımı Gurbet Kuşları (2012), Lütfi Ö. Akad'ın 1968 yapımı Vesikalı Yarim (2013), Yavuz Turgul'un 1988 yapımı Muhsin Bey (2014), Metin Erksan'ın 1962 yapımı Yılanların Öcü (2015) ve Yılmaz Güney'in 1978 yapımı Sürü (2016) filmlerini restore edilmiş kopyalarından izleme şansı bulmuştu.



- ANAYURT OTELİ / MOTHERLAND HOTEL / Yönetmen: Ömer Kavur / Türkiye



İKSV Galaları



Ben Wheatley - Free Fire (Atış Serbest)



Ben Wheatley-Free Fire





Lisa Azuelos - Dalida



Lisa Azuelos-Dalida





Marc Webb - Gifted (Deha)



Marc Webb-Gifted

Başroldeki Chris Evans ve çocuk oyuncu Mckenna Grace'in başarılı performanslarının yanı sıra sivri diyalogları ve güçlü karakterleriyle Deha kalpleri fethedecek. Bu son derece eğlenceli ve sıcak komedi-dram, 7 yaşındaki yeğeni Mary'i tek başına ve kendi kurallarıyla yetiştirmeye kararlı Frank'i izliyor. Mary'nin matematik alanında deha olduğunun anlaşılması, Frank'i kendi annesiyle Mary'nin velayeti için karşı karşıya getiriyor. Aşkın (500) Günü filminden tanıdığımız Marc Webb'in yönettiği Deha, çocuk yetiştirme, aile ve sistemin karşısında durma hakkında, başından sonuna keyifle izlenen bir yapım.

Jérôme Salle - The Odyssey / L'odyssée (Derinlere Yolculuk: Kaptan Cousteau)



Jerome Salle-The Odyssey





Martin Provost - The Midwife / Sage femme (İki Kadın)



Martin Provost-The Midwife





Tassos Boulmetis - Notias / Mythopathy (Lodos)



Tassos Boulmetis-Notias





Olivier Assayas - Personal Shopper (Hayal Hikayesi)



Olivier Assayas-Personal Shopper





Richard Loncraine - Richard III



Richard Loncraine-Richard III





Guillaume Canet - Rock'n Roll



Guillaume Canet-Rock'n Roll





Stanley Tucci - Final Portrait (Son Portre)



Stanley Tucci-Final Portrait





Jim Sheridan - The Secret Scripture (Saklı Kalanlar)



Jim Sheridan-The Secret Scripture

Sol Ayağım ve Babam İçin filmlerinin yönetmeni Jim Sheridan'ın son filmi, başrolündeki iki yıldız kadın oyuncunun performanslarıyla parlayan bir psikolojik dram. Rooney Mara ve Vanessa Redgrave, 50 yıldır bir psikiyatri kurumunda kalan Rose McNulty'nin farklı yaşlarını canlandırıyorlar. 50 yıl önce kendi oğlunu öldürmekle suçlanan Rose, hem bunu yapmadığını söylemekte hem de oğlunun hala yaşadığını iddia etmektedir. Rose'un hikayesini dinleyen bir psikiyatr, onun İncil'inin içine not aldığı ''saklı kalan'' yazıları da inceleme fırsatı bulur. Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapan Saklı Kalanlar, 1940'larda Belfast'ta haksızlıklarla sınanan bir kadının portresini aşıkları aracılığıyla çiziyor.

Yıllara Meydan Okuyanlar



- CENNET / RAI / PARADISE / Yönetmen: Andrei Konchalovsky / Rusya, Almanya

- FRANSIZLAR / LES HABITANTS / Yönetmen: Raymond Depardon / Fransa

- GENÇ KARL MARX / LE JEUNE KARL MARX / YOUNG KARL MARX / Yönetmen: Raoul Peck / Fransa, Belçika, Almanya

- İZ / POKOT / SPOOR / Yönetmen: Agnieszka Holland / Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Slovakya

- SONSUZ ŞİİR / POESIA SIN FIN / ENDLESS POETRY / Yönetmen: Alejandro Jodorowsky / Fransa, Şili

- TUZ VE ATEŞ / SALT AND FIRE / Yönetmen: Werner Herzog / Fransa, ABD, Almanya, Meksika

- UNUTULMAYAN AŞK / RÜCKKEHR NACH MONTAUK / RETURN TO MONTAUK / Yönetmen: Volker Schlöndorff / Almanya, Fransa, İrlanda



Dünya Festivallerinden



- 14. LOUİS'NİN ÖLÜMÜ / LA MORT DE LOUIS XIV / THE DEATH OF LOUIS XIV / Yönetmen: Albert Serra / Portekiz, Fransa, İspanya

- ANA, SEVGİLİM / ANA, MON AMOUR / Yönetmen: Cãlin Peter Netzer / Romanya, Almanya, Fransa

- ARDIL GÖRÜNTÜ / POWIDOKI / AFTERIMAGE / Yönetmen: Andrzej Wajda / Polonya

- BAY KÂİNAT / MISTER UNIVERSO / Yönetmen: Tizza Covi / Avusturya, İtalya

- BEDEN VE RUH / TESTRÖL ES LELEKRÖL / ON BODY AND SOUL / Yönetmen: Ildikó Enyedi / Macaristan

- BEN MADAME BOVARY DEĞİLİM / WO BU SHI PAN JIN LIAN / I AM NOT MADAME BOVARY / Yönetmen: Feng Xiaogang / Çin

- BİR YAŞAM / UNE VIE / A WOMAN'S LIFE / Yönetmen: Stéphane Brizé / Fransa, Belçika

- DAĞLARIN TEPELERİN ARDINDA / ME'EVER LAHARIM VEHAGVAOT / BEYOND THE MOUNTAINS AND HILLS / Yönetmen: Eran Kolirin / İsrail, Almanya, Belçika

- DEĞİŞİM / SAMEBLOD / SAMI BLOOD / Yönetmen: Amanda Kernell / İsveç, Norveç

- FİXER / FIXEUR / THE FIXER / Yönetmen: Adrian Sitaru / Romanya, Fransa

- GECE HAYATI / NOCNO ZIVLJENJE / NIGHTLIFE / Yönetmen: Damjan Kozole / Slovenya, Makedonya, Bosna-Hersek

- GECE SAHİLDE TEK BAŞINA / BAMUI HAEBYUN-EOSEO HONJA / ON THE BEACH AT NIGHT ALONE / Yönetmen: Hong Sang-soo / Güney Kore

- KENDİN VE SEN / DANGSINJASINGWA DANGSINUI GEOT / YOURSELF AND YOURS / Yönetmen: Hong Sang-Soo / Güney Kore

- KESİŞEN HAYATLAR / RÉPARER LES VIVANTS / HEAL THE LIVING / Yönetmen: Katell Quillévéré / Fransa, Belçika

- KUNDAKÇI / PYROMANEN / PYROMANIAC / Yönetmen: Erik Skjoldbjærg / Norveç

- KURTLA KUZU / WOLF AND SHEEP / Yönetmen: Shahrbanoo Sadat / Danimarka, Fransa, İsveç, Afganistan

- NİLÜFER'İN KARARI / VAROONEGI / INVERSION / Yönetmen: Behnam Behzadi / İran

- ÖZGÜRLÜĞE DOĞRU / LE VOYAGE DE FANNY / FANNY'S JOURNEY / Yönetmen: Lola Doillon / Fransa, Belçika

- Porto / Gabe Klinger / Portekiz, Fransa, ABD, Polonya

- SAYGIN VATANDAŞ / EL CIUDADANO ILUSTRE / THE DISTINGUISHED CITIZEN / Yönetmen: Gaston Duprat, Mariano Cohn / İspanya, Arjantin

- ŞAFAK SÖKMEDEN / VOR DER MORGENRÖTE / STEFAN ZWEIG, FAREWELL TO EUROPE / Yönetmen: Maria Schrader / Almanya, Avusturya, Fransa

- YARALI KALPLER / INIMI CICATRIZATE / SCARRED HEARTS / Yönetmen: Radu Jude / Romanya, Almanya

- YAŞAMAK VE DİĞER ŞEYLER / VIVIR Y OTRAS FICCIONES / LIVING AND OTHER FICTIONS / Yönetmen: Jo Sol / İspanya



Genç Ustalar



- AŞKTAN SONRA / AFTERLOV / Yönetmen: Stergios Paschos / Yunanistan

- AV KÖPEKLERİ / HOUNDS OF LOVE / Yönetmen: Ben Young / Avustralya

- EDEPLİLER / LOS DECENTES / A DECENT WOMAN / Yönetmen: Lukas Valenta Rinner / Güney Kore, Avusturya, Arjantin

- ELMAS ADASI / DIAMOND ISLAND / Yönetmen: Davy Chou / Kamboçya, Fransa, Almanya, Tayland, Katar

- GÜNAHIN İZLERİ / GUKÔROKU / TRACES OF SIN / Yönetmen: Kei Ishikawa / Japonya

- KIŞ / EL INVIERNO / THE WINTER / Yönetmen: Emiliano Torres / Arjantin, Fransa

- KİŞİSEL MESELELER / OMOR SHAHSIYA / PERSONAL AFFAIRS / Yönetmen: Maha Haj / İsrail

- LA SOLEDAD / THE SOLITUDE / Yönetmen: Jorge Thielen Armand / Venezüella

- MİMOZALAR / MIMOSAS / Yönetmen: Oliver Laxe / İspanya, Fransa, Fas, Katar

- VİCDANSIZ / BEZBOG / GODLESS / Yönetmen: Ralitza Petrova / Bulgaristan, Danimarka, Fransa

- WÙLU / Yönetmen: Daouda Coulibaly / Fransa, Senegal

- YENİ BİR HAYAT / KATIE SAYS GOODBYE / Yönetmen: Wayne Roberts / ABD



NTV Belgesel Kuşağı



- AMERİKALI ANARŞİST / AMERICAN ANARCHIST / Yönetmen: Charlie Siskel / ABD

- AUSTERLITZ / Yönetmen: Sergei Loznitsa / Almanya

- BEUYS / Yönetmen: Andres Veiel / Almanya

- DANSÇI / DANCER / Yönetmen: Steven Cantor / İngiltere

- DİRENMEYİN / DO NOT RESIST / Yönetmen: Craig Atkinson / ABD

- KAMERAİNSAN / CAMERAPERSON / Yönetmen: Kirsten Johnson / ABD

- KARŞI YÖNETMEN: KEN LOACH / VERSUS: THE LIFE AND FILMS OF KEN LOACH / Yönetmen: Louise Osmond / İngiltere

- KURTAR BENİ / LIBERAMI / LIBERA NOS / Yönetmen: Federica Di Giacomo / İtalya, Fransa

- MİFUNE: SON SAMURAY / MIFUNE: THE LAST SAMOURAI / Yönetmen: Steven Okazaki / Japonya

- ÖNEMSİZ BİR ADAM / UDEGI DHOOL / AN INSIGNIFICANT MAN / Yönetmen: Khushboo Ranka, Vinay Shukla / Hindistan

- POLİTİKA KULLANMA KILAVUZU / POLÍTICA, MANUEL DE INSTRUCCIONES / POLITICS, INSTRUCTIONS MANUEL / Yönetmen: Fernando León De Aranoa / İspanya

- TAŞINMA SANATI / THE ART OF MOVING / Yönetmen: Liliana Marinho de Sousa / Almanya, Türkiye

- THÉRÈSE'İN HAYATLARI / LES VIES DE THÉRÈSE / THE LIVES OF THÉRÈSE / Yönetmen: Sébastien Lifshitz / Fransa



Mayınlı Bölge



- DAĞ / MONTE / Yönetmen: Amir Naderi / İtalya, Fransa

- KÉKSZAKÁLLÚ / Yönetmen: Gastón Solnicki / Arjantin

- OYUN ALANI / PLAC ZABAW / PLAYGROUND / Yönetmen: Bartosz M. Kowalski / Polonya

- RAW / GRAVE / Yönetmen: Julia Ducournau / Fransa, Belçika

- SAFARİ / SAFARI / Yönetmen: Ulrich Seidl / Avusturya

- SAKATAT / GORGE COEUR VENTRE / STILL LIFE / Yönetmen: Maud Alpi / Fransa

- SONUNCU / AKHER WAHED FINA / THE LAST OF US / Yönetmen: Ala Eddine Slim / Tunus, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan

- SÜPER KARANLIK ZAMANLAR / SUPER DARK TIMES / Yönetmen: Kevin Phillips / ABD

- VAHŞİ BÖLGE / LA REGION SALVAJE / THE UNTAMED / Yönetmen: Amat Escalante / Meksika, Danimarka, Fransa, Almanya, Norveç, İsviçre



Gömülü Hazineler



- AZGELİŞMİŞLİĞİN ANILARI / MEMORIAS DEL SUBDESAROLLO / MEMORIES OF UNDERDEVELOPMENT / Yönetmen: Tomás Gutiérrez Alea / Küba

- GECEYARISINDA ÇANLAR / FALSTAFF (CHIMES AT MIDNIGHT) / Yönetmen: Orson Welles / İspanya, İsviçre

- GÜMÜŞ KÜRE / NA SREBRNYM GLOBIE / ON THE SILVER GLOBE / Yönetmen: Andrzej Zulawski / Polonya

- HER ŞEY GEÇİCİ / NOTHING LASTS FOREVER / Yönetmen: Tom Schiller / ABD

- KORKUYLA UYAN / WAKE IN FRIGHT / Yönetmen: Ted Kotcheff / Avustralya



Antidepresan



- APNE / APNÉE / Yönetmen: Jean-Christophe Meurisse / Fransa

- AŞK GECESİ / UNA NOCHE DE AMOR / A NIGHT OF LOVE / Yönetmen: Hernán Guerschuny / Arjantin

- BODOSLAMA / LAVOOR ET HAKIR / THROUGH THE WALL / Yönetmen: Rama Burshtein / İsrail

- GRÖNLAND'A YOLCULUK / LE VOYAGE AU GROENLAND / JOURNEY TO GREENLAND / Yönetmen: Sébastien Betbeder / Fransa

- KIR DÜĞÜNÜ / AL MA' WAL KHODRA WAL WAJH AL HASSAN / BROOKS, MEADOWS AND LOVELY FACES / Yönetmen: Yousry Nasrallah / Mısır

- PARİS BÜYÜSÜ / PARIS PIEDS NUS / LOST IN PARIS / Yönetmen: Dominique Abel, Fiona Gordon / Fransa, Belçika

- ROCKY 2 NEREDE? / WHERE IS ROCKY II? / Yönetmen: Pierre Bismuth / Fransa, Almanya, Belçika, İtalya



Musikişinas



- BİR YILDIZ DÖNÜYOR / SOUVENIR / Yönetmen: Bavo Defurne / Belçika, Lüksemburg, Fransa

- DJANGO / Yönetmen: Etienne Comar / Fransa

- GIMME DANGER / Yönetmen: Jim Jarmusch / ABD

- HAYKIR SARAYBOSNA / SCREAM FOR ME SARAJEVO / Yönetmen: Tarık Hodzic / Bosna-Hersek

- JOTA - FLAMENKONUN ÖTESİNDE / JOTA DE SAURA / Yönetmen: Carlos Saura / İspanya

- KURTULUŞ GÜNÜ / LIBERATION DAY / Yönetmen: Ugis Olte, Morten Traavik / Norveç, Letonya

- MISS SHARON JONES! / Yönetmen: Barbara Kopple / ABD



Festival Sinemaları



36. İstanbul Film Festivali gösterimleri bu yıl Beyoğlu'nda Atlas ve Beyoğlu Sinemaları ile Pera Müzesi-Museum'da ve İtalyan Kültür Merkezi'nde, Cinemaximum City's Nişantaşı'nda, Levent'te Cinemaximum Kanyon'da ve Kadıköy'de Rexx Sineması'nda yapılacak. - ANAYURT OTELİ / MOTHERLAND HOTEL / Yönetmen: Ömer Kavur / TürkiyeBen Wheatley - Free Fire (Atış Serbest)Tür sinemasının kalıplarıyla oynamayı seven Ben Wheatley, bu kez aksiyon ve polisiye filmlerin olmazsa olmazı çatışma sahnelerini alıyor ve bütün filmini bunun üzerine kuruyor. Boston, 1978... İki çete, terk edilmiş bir depoda buluşur. Planlanan yasa dışı silah alışverişi yanlış anlamalar, beklenmedik tesadüfler ve güvensizlik sonucu çatışmaya dönüşür. Herkes bir yandan hayatta kalmak için mücadele ederken, diğer yandan da etrafındakilerin gerçekte hangi tarafta olduğunu çözmeye çalışmaktadır. Neredeyse gerçek zamanlı ve büyük kısmı tek bir mekanda geçen bu hınzır aksiyon filmi, kadrosundaki yıldız oyuncularla da dikkat çekiyor.Lisa Azuelos - DalidaBir dönem yalnızca Fransa'nın değil tüm dünyanın süperstar şarkıcısı olarak sahnelerden inmeyen Dalida'nın trajik hayat hikayesi... 1933'te Kahire'de doğumundan, 1956'da Olympia'da ilk kez sahneye çıkışı, radyo sahibi Lucien Morisse'le evliliği, disko geceleri, 1974'te ''Gigi l'Amoroso'' ile gelen dev başarısı, Hindistan seyahatine Dalida'nın hayatının kilometre taşlarının yanı sıra sanatçının özel hayatı da bu filmde işleniyor. Çağdaş, karmaşık, karizmatik kişiliği ve müziğiyle dünyaya karşı duran Dalida'yı sanatçıya benzerliğiyle dikkat çeken Sveva Alviti canlandırıyor. Dalida, 1987'deki trajik ölümüne rağmen hala birçok kişinin gönlündeki yerini koruyor.Marc Webb - Gifted (Deha)Jérôme Salle - The Odyssey / L'odyssée (Derinlere Yolculuk: Kaptan Cousteau)Bir efsane, öncü, hayalperest, gözü kara, denizler fatihi... Ömrünü denizlere adayan ve bu mavi sonsuzluğu neredeyse yuvası belleyen, dünyaca bu tutkusuyla tanınan ''Kaptan'' Jacques Cousteau'nun oğlu Philippe ile ilişkisi bu filmin merkezini oluşturuyor. 1946'da çocukken ilk kez babasıyla denize dalan Philippe, 10 yıl sonra meşhur Calypso gemisinde babasıyla yeniden, bu kez bir yetişkin olarak karşılaşır. Ancak uluslararası şöhretle kaptan çok değişmiş, insanlara solungaç takmak gibi çılgın fikirlere kapılmıştır. Yönetmen Jérome Salle'in hareketli deniz macerası Derinliklere Yolculuk: Kaptan Cousteau, San Sebastian Film Festivali'nin kapanış filmi olarak gösterildi.Martin Provost - The Midwife / Sage femme (İki Kadın)Başrollerinde Marguerite'ten tanıdığımız Catherine Frot ile Catherine Deneuve'ün müthiş bir performans gösterdiği İki Kadın, Berlin Film Festivali'nde yarışma dışı gösterildi. Bir hastanede ebe olarak çalışan bir kadının, babasının eski metresiyle dost olmasını anlatan film, yönetmen Martin Provost'un güçlü kadın portreleri çizdiği filmlerine eklediği sarsıcı bir dram. Film, çağdaş sağlık sisteminde kendini ayrıksı hisseden, yaşı ilerledikçe kendini de sorgulayan, zarif ve şefkatli Claire ile fazlasıyla havalı, süslü, kendini beğenmiş Béatrice'in birbirlerini kabullenmelerini zorlu olduğu kadar duygusal bir süreçte izliyor.Tassos Boulmetis - Notias / Mythopathy (Lodos)2003'te çektiği Baharatın Tadı'ndan sonra sinemaya 13 yıllık bir ara veren ve nihayet Lodos ile sinemaya geri dönen Tassos Boulmetis kamerasını Yunanistan'ın geçmişine çeviriyor. Filmin merkezinde büyümekte olan bir çocuk var. Arka planda ise hızlıca geçip giden yıllar, 60'lar, 70'ler ve 80'ler... Lodos, tıpkı diğer Akdeniz ülkeleri gibi, enerjisi ve fırtınası hiçbir zaman eksik olmayan Yunanistan'da çocuk olmak, o topraklarda büyümekle ilgili bir film. Hem de izleyene kendini yabancı hissettirmeyen, dengeli bir dramatik yapıda, evrensel ve şiirsel dokunuşlarla bir nostalji duygusu yaşatmayı başarıyor.Olivier Assayas - Personal Shopper (Hayal Hikayesi)Sils Maria'dan sonra Kristen Stewart yeniden bir Olivier Assayas filminde ve yine harika bir performans sergiliyor. 20'li yaşlarında, içine kapanık bir kadın olan Maureen, neredeyse hiç değişmeyen kayıtsızlığıyla, Paris'te ünlü bir modelin alışveriş danışmanlığını yapmaktadır. Genç kadın, kısa zaman önce ikiz erkek kardeşini kaybetmiştir ve henüz yas sürecinden çıkamamıştır. Bir gün cep telefonuna bir mesaj gelir. Bilinmeyen bir numaradan... Belki de bir hayaletten... Kardeşinin hayaletinden... Ödül kazandığı Cannes'da eleştirmenleri ikiye bölen Hayalet Hikayesi cesur ve sıra dışı bir tür sineması örneği.Richard Loncraine - Richard III''Bir ata krallığım feda!'' Üçüncü Richard'ın bu ünlü repliğiyle kötü adamın savaş alanındaki yenilgisini ancak Ian McKellen gibi bir aktör ustalıkla ilan edebilir. İngiltere'ye hükmeden Hitler benzeri bir diktatörü canlandıran McKellen'ın performansı, nefret odağı bir karakteri müthiş bir cazibe merkezi yaparak izleyiciyi ikilemde bırakıyor. Shakespeare'in oyununu McKellen'ın senaryosuyla modern biçimde beyazperdeye uyarlayan film, her dönemin güç savaşını temsil eden entrika yumağı ve şahane oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor.Guillaume Canet - Rock'n RollFransız sinemasının beğenilen aktörü Guillaume Canet, artık 43 yaşında. Peki, yaşına rağmen cazibesini koruyor mu? Canet'nin senaristlerinden olduğu ve yönettiği Rock'n Roll, işte bu soruya yanıt arıyor: Canet artık filmleri taşıyacak cazibesinin kalmadığını duyunca bunun tersini kanıtlamaya çalışıyor. Filmde, Canet ve hayat arkadaşı Marion Cotillard'ın yanı sıra birçok sinemacı kendini canlandırıyor. Rock'n Roll, hem Fransız sinema dünyasına hem de Canet'nin iç çatışmalarına dur durak bilmeyen bir mizahla eğiliyor, umursamaz bir tavır takınırken izleyicisini eğlenceye ortak olmaya davet ediyor.Stanley Tucci - Final Portrait (Son Portre)Geoffrey Rush'ın gelmiş geçmiş en saygın heykeltıraşlardan Alberto Giacometti'yi canlandırdığı Son Portre, bu olağanüstü sanatçının son yapıtı üzerinde çalıştığı dönemi anlatıyor. Usta oyuncu Stanley Tucci'nin yönettiği film, (Armie Hammer'ın canlandırdığı) Amerikalı genç romancı James Lord'un Giacometti'yi 1960'larda, Paris'teki stüdyosunda ziyaretiyle başlıyor. Giacometti, portresini çizmek için yazarı birkaç saat daha kalmaya ikna ediyor. Birkaç saat, birkaç güne, birkaç haftaya uzarken Lord ile Giacometti stüdyodan yakındaki meyhaneye de uğrayarak dostluklarını pekiştiriyor. Geoffrey Rush'ın olağanüstü performansıyla taçlanan film, olağanüstü bir sanatçının son döneminin benzersiz bir portresini çiziyor.Jim Sheridan - The Secret Scripture (Saklı Kalanlar)- CENNET / RAI / PARADISE / Yönetmen: Andrei Konchalovsky / Rusya, Almanya- FRANSIZLAR / LES HABITANTS / Yönetmen: Raymond Depardon / Fransa- GENÇ KARL MARX / LE JEUNE KARL MARX / YOUNG KARL MARX / Yönetmen: Raoul Peck / Fransa, Belçika, Almanya- İZ / POKOT / SPOOR / Yönetmen: Agnieszka Holland / Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Slovakya- SONSUZ ŞİİR / POESIA SIN FIN / ENDLESS POETRY / Yönetmen: Alejandro Jodorowsky / Fransa, Şili- TUZ VE ATEŞ / SALT AND FIRE / Yönetmen: Werner Herzog / Fransa, ABD, Almanya, Meksika- UNUTULMAYAN AŞK / RÜCKKEHR NACH MONTAUK / RETURN TO MONTAUK / Yönetmen: Volker Schlöndorff / Almanya, Fransa, İrlanda- 14. LOUİS'NİN ÖLÜMÜ / LA MORT DE LOUIS XIV / THE DEATH OF LOUIS XIV / Yönetmen: Albert Serra / Portekiz, Fransa, İspanya- ANA, SEVGİLİM / ANA, MON AMOUR / Yönetmen: Cãlin Peter Netzer / Romanya, Almanya, Fransa- ARDIL GÖRÜNTÜ / POWIDOKI / AFTERIMAGE / Yönetmen: Andrzej Wajda / Polonya- BAY KÂİNAT / MISTER UNIVERSO / Yönetmen: Tizza Covi / Avusturya, İtalya- BEDEN VE RUH / TESTRÖL ES LELEKRÖL / ON BODY AND SOUL / Yönetmen: Ildikó Enyedi / Macaristan- BEN MADAME BOVARY DEĞİLİM / WO BU SHI PAN JIN LIAN / I AM NOT MADAME BOVARY / Yönetmen: Feng Xiaogang / Çin- BİR YAŞAM / UNE VIE / A WOMAN'S LIFE / Yönetmen: Stéphane Brizé / Fransa, Belçika- DAĞLARIN TEPELERİN ARDINDA / ME'EVER LAHARIM VEHAGVAOT / BEYOND THE MOUNTAINS AND HILLS / Yönetmen: Eran Kolirin / İsrail, Almanya, Belçika- DEĞİŞİM / SAMEBLOD / SAMI BLOOD / Yönetmen: Amanda Kernell / İsveç, Norveç- FİXER / FIXEUR / THE FIXER / Yönetmen: Adrian Sitaru / Romanya, Fransa- GECE HAYATI / NOCNO ZIVLJENJE / NIGHTLIFE / Yönetmen: Damjan Kozole / Slovenya, Makedonya, Bosna-Hersek- GECE SAHİLDE TEK BAŞINA / BAMUI HAEBYUN-EOSEO HONJA / ON THE BEACH AT NIGHT ALONE / Yönetmen: Hong Sang-soo / Güney Kore- KENDİN VE SEN / DANGSINJASINGWA DANGSINUI GEOT / YOURSELF AND YOURS / Yönetmen: Hong Sang-Soo / Güney Kore- KESİŞEN HAYATLAR / RÉPARER LES VIVANTS / HEAL THE LIVING / Yönetmen: Katell Quillévéré / Fransa, Belçika- KUNDAKÇI / PYROMANEN / PYROMANIAC / Yönetmen: Erik Skjoldbjærg / Norveç- KURTLA KUZU / WOLF AND SHEEP / Yönetmen: Shahrbanoo Sadat / Danimarka, Fransa, İsveç, Afganistan- NİLÜFER'İN KARARI / VAROONEGI / INVERSION / Yönetmen: Behnam Behzadi / İran- ÖZGÜRLÜĞE DOĞRU / LE VOYAGE DE FANNY / FANNY'S JOURNEY / Yönetmen: Lola Doillon / Fransa, Belçika- Porto / Gabe Klinger / Portekiz, Fransa, ABD, Polonya- SAYGIN VATANDAŞ / EL CIUDADANO ILUSTRE / THE DISTINGUISHED CITIZEN / Yönetmen: Gaston Duprat, Mariano Cohn / İspanya, Arjantin- ŞAFAK SÖKMEDEN / VOR DER MORGENRÖTE / STEFAN ZWEIG, FAREWELL TO EUROPE / Yönetmen: Maria Schrader / Almanya, Avusturya, Fransa- YARALI KALPLER / INIMI CICATRIZATE / SCARRED HEARTS / Yönetmen: Radu Jude / Romanya, Almanya- YAŞAMAK VE DİĞER ŞEYLER / VIVIR Y OTRAS FICCIONES / LIVING AND OTHER FICTIONS / Yönetmen: Jo Sol / İspanya- AŞKTAN SONRA / AFTERLOV / Yönetmen: Stergios Paschos / Yunanistan- AV KÖPEKLERİ / HOUNDS OF LOVE / Yönetmen: Ben Young / Avustralya- EDEPLİLER / LOS DECENTES / A DECENT WOMAN / Yönetmen: Lukas Valenta Rinner / Güney Kore, Avusturya, Arjantin- ELMAS ADASI / DIAMOND ISLAND / Yönetmen: Davy Chou / Kamboçya, Fransa, Almanya, Tayland, Katar- GÜNAHIN İZLERİ / GUKÔROKU / TRACES OF SIN / Yönetmen: Kei Ishikawa / Japonya- KIŞ / EL INVIERNO / THE WINTER / Yönetmen: Emiliano Torres / Arjantin, Fransa- KİŞİSEL MESELELER / OMOR SHAHSIYA / PERSONAL AFFAIRS / Yönetmen: Maha Haj / İsrail- LA SOLEDAD / THE SOLITUDE / Yönetmen: Jorge Thielen Armand / Venezüella- MİMOZALAR / MIMOSAS / Yönetmen: Oliver Laxe / İspanya, Fransa, Fas, Katar- VİCDANSIZ / BEZBOG / GODLESS / Yönetmen: Ralitza Petrova / Bulgaristan, Danimarka, Fransa- WÙLU / Yönetmen: Daouda Coulibaly / Fransa, Senegal- YENİ BİR HAYAT / KATIE SAYS GOODBYE / Yönetmen: Wayne Roberts / ABD- AMERİKALI ANARŞİST / AMERICAN ANARCHIST / Yönetmen: Charlie Siskel / ABD- AUSTERLITZ / Yönetmen: Sergei Loznitsa / Almanya- BEUYS / Yönetmen: Andres Veiel / Almanya- DANSÇI / DANCER / Yönetmen: Steven Cantor / İngiltere- DİRENMEYİN / DO NOT RESIST / Yönetmen: Craig Atkinson / ABD- KAMERAİNSAN / CAMERAPERSON / Yönetmen: Kirsten Johnson / ABD- KARŞI YÖNETMEN: KEN LOACH / VERSUS: THE LIFE AND FILMS OF KEN LOACH / Yönetmen: Louise Osmond / İngiltere- KURTAR BENİ / LIBERAMI / LIBERA NOS / Yönetmen: Federica Di Giacomo / İtalya, Fransa- MİFUNE: SON SAMURAY / MIFUNE: THE LAST SAMOURAI / Yönetmen: Steven Okazaki / Japonya- ÖNEMSİZ BİR ADAM / UDEGI DHOOL / AN INSIGNIFICANT MAN / Yönetmen: Khushboo Ranka, Vinay Shukla / Hindistan- POLİTİKA KULLANMA KILAVUZU / POLÍTICA, MANUEL DE INSTRUCCIONES / POLITICS, INSTRUCTIONS MANUEL / Yönetmen: Fernando León De Aranoa / İspanya- TAŞINMA SANATI / THE ART OF MOVING / Yönetmen: Liliana Marinho de Sousa / Almanya, Türkiye- THÉRÈSE'İN HAYATLARI / LES VIES DE THÉRÈSE / THE LIVES OF THÉRÈSE / Yönetmen: Sébastien Lifshitz / Fransa- DAĞ / MONTE / Yönetmen: Amir Naderi / İtalya, Fransa- KÉKSZAKÁLLÚ / Yönetmen: Gastón Solnicki / Arjantin- OYUN ALANI / PLAC ZABAW / PLAYGROUND / Yönetmen: Bartosz M. Kowalski / Polonya- RAW / GRAVE / Yönetmen: Julia Ducournau / Fransa, Belçika- SAFARİ / SAFARI / Yönetmen: Ulrich Seidl / Avusturya- SAKATAT / GORGE COEUR VENTRE / STILL LIFE / Yönetmen: Maud Alpi / Fransa- SONUNCU / AKHER WAHED FINA / THE LAST OF US / Yönetmen: Ala Eddine Slim / Tunus, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan- SÜPER KARANLIK ZAMANLAR / SUPER DARK TIMES / Yönetmen: Kevin Phillips / ABD- VAHŞİ BÖLGE / LA REGION SALVAJE / THE UNTAMED / Yönetmen: Amat Escalante / Meksika, Danimarka, Fransa, Almanya, Norveç, İsviçre- AZGELİŞMİŞLİĞİN ANILARI / MEMORIAS DEL SUBDESAROLLO / MEMORIES OF UNDERDEVELOPMENT / Yönetmen: Tomás Gutiérrez Alea / Küba- GECEYARISINDA ÇANLAR / FALSTAFF (CHIMES AT MIDNIGHT) / Yönetmen: Orson Welles / İspanya, İsviçre- GÜMÜŞ KÜRE / NA SREBRNYM GLOBIE / ON THE SILVER GLOBE / Yönetmen: Andrzej Zulawski / Polonya- HER ŞEY GEÇİCİ / NOTHING LASTS FOREVER / Yönetmen: Tom Schiller / ABD- KORKUYLA UYAN / WAKE IN FRIGHT / Yönetmen: Ted Kotcheff / Avustralya- APNE / APNÉE / Yönetmen: Jean-Christophe Meurisse / Fransa- AŞK GECESİ / UNA NOCHE DE AMOR / A NIGHT OF LOVE / Yönetmen: Hernán Guerschuny / Arjantin- BODOSLAMA / LAVOOR ET HAKIR / THROUGH THE WALL / Yönetmen: Rama Burshtein / İsrail- GRÖNLAND'A YOLCULUK / LE VOYAGE AU GROENLAND / JOURNEY TO GREENLAND / Yönetmen: Sébastien Betbeder / Fransa- KIR DÜĞÜNÜ / AL MA' WAL KHODRA WAL WAJH AL HASSAN / BROOKS, MEADOWS AND LOVELY FACES / Yönetmen: Yousry Nasrallah / Mısır- PARİS BÜYÜSÜ / PARIS PIEDS NUS / LOST IN PARIS / Yönetmen: Dominique Abel, Fiona Gordon / Fransa, Belçika- ROCKY 2 NEREDE? / WHERE IS ROCKY II? / Yönetmen: Pierre Bismuth / Fransa, Almanya, Belçika, İtalya- BİR YILDIZ DÖNÜYOR / SOUVENIR / Yönetmen: Bavo Defurne / Belçika, Lüksemburg, Fransa- DJANGO / Yönetmen: Etienne Comar / Fransa- GIMME DANGER / Yönetmen: Jim Jarmusch / ABD- HAYKIR SARAYBOSNA / SCREAM FOR ME SARAJEVO / Yönetmen: Tarık Hodzic / Bosna-Hersek- JOTA - FLAMENKONUN ÖTESİNDE / JOTA DE SAURA / Yönetmen: Carlos Saura / İspanya- KURTULUŞ GÜNÜ / LIBERATION DAY / Yönetmen: Ugis Olte, Morten Traavik / Norveç, Letonya- MISS SHARON JONES! / Yönetmen: Barbara Kopple / ABDgösterimleri bu yıl Beyoğlu'nda Atlas ve Beyoğlu Sinemaları ile Pera Müzesi-Museum'da ve İtalyan Kültür Merkezi'nde, Cinemaximum City's Nişantaşı'nda, Levent'te Cinemaximum Kanyon'da ve Kadıköy'de Rexx Sineması'nda yapılacak.



Festival Biletleri



36. İstanbul Film Festivali biletleri 25 Mart Cumartesi günü 10.30'dan itibaren Biletix satış kanalları ile Atlas ve Rexx sinemalarındaki ana gişelerde olacak.



Bilet Fiyatları



Hafta içi gündüz seansları (11:00, 13:30, 16:00) yalnızca 8 TL; Hafta içi 19:00 ve hafta sonu (11:00, 13:30, 16:00, 19:00) tam 20 TL, öğrenci ve 65 yaş üstü 14 TL; Tüm 21:30 seansları 20 TL.





Kaynak: İstanbul Kültür Sanat Vakfı ( İKSV





