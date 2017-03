Bleed for This Soundtracks

Hikayesi Ben Younger, Pippa Bianco ve Angelo Pizzo'ya ait olan ve yine Ben Younger'in yazıp yönettiği, başrollerinde; Miles Teller, Aaron Eckhart, Katey Sagal, Ted Levine ve Ciarán Hinds'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile ''Bleed for This'' 2016 Amerikan yapımı biyografi, dram, spor filmidir.





Too Dry To Cry / ( Willis Earl Beal )





Splitting 10'S / ( Julia Holter )





A Small Fantasy / ( Julia Holter )





Monkey / ( George Michael )





Emotions In Motion (2002 - Remaster) / ( Billy Squier )

Rock Steady / ( Bad Company )

Maxim's I / ( Julia Holter )

Home Movies / ( Julia Holter )





Disintegrating / ( Willis Earl Beal )

Fighting Dele / ( Julia Holter )





Vinny vs. Them / ( Julia Holter )





Not Gonna Fight Again / ( Julia Holter )





Burning Bridges / ( Willis Earl Beal )

Fighting Duran / ( Julia Holter )





Show Me How You Fight / ( Julia Holter )





Final Round / ( Julia Holter )





Vinny's Triumph / ( Julia Holter )