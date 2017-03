Miss Sloane 2016 Bayan Sloane

''Lobicilik, sağduyuya inanır. Rakiplerinizin hamlelerini önceden tahmin etmekle ilgilidir. Ve karşı önlemlerin alınmasıdır. Kazananın adımı rakibinden bir adım daha ileridedir.''

Jonathan Perera'nın yazdığı, John Madden'in yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: Madeline Elizabeth Sloane rolüyle Jessica Chastain, Rodolfo Vittorio Schmidt rolüyle Mark Strong, Esme Manucharian rolüyle Gugu Mbatha-Raw, Jane Molloy rolüyle Alison Pill, Forde rolüyle Jake Lacy, George Dupont rolüyle Sam Waterston, Congressman (Kongre Üyesi) Ronald Michael Sperling rolüyle John Lithgow, Pat Connors rolüyle Michael Stuhlbarg, Alex rolüyle Douglas Smith, Moderator (Moderatör) rolüyle Dylan Baker, Greta rolüyle Greta Onieogou, Brian rolüyle Ennis Esmer, Lauren rolüyle Grace Lynn Kung, Clara Thomson rolüyle Meghann Fahy, Pru Walsh rolüyle Alexandra Castillo, Moore rolüyle Kyle Mac, Buzzcut rolüyle Jack Murray, Little Sam rolüyle Sergio Di Zio, Big Sam rolüyle Joe Pingue, Cynthia Green rolüyle Lucy Owen, Frank McGill rolüyle Michael Cram, Franklin Walsh rolüyle Noah Robbins, Ross rolüyle Al Mukadam, Bob Sanford rolüyle Chuck Shamata, Mike Gordon rolüyle Doug Murray, R. M. Dutton rolüyle Raoul Bhaneja, Parr rolüyle Murray Furrow, Larsson rolüyle Courtenay J. Stevens, Ramirez rolüyle Zach Smadu, Travis rolüyle Austin Strugnell, Spencer rolüyle Aaron Hale, Daniel Posner rolüyle David Wilson Barnes, Woman with iPad in Cafe (Cafe'deki iPad'li Kadın) rolüyle Cyndy Day, Woman in Pink Dress (Pembe Elbiseli Kadın) rolüyle Dallas Shaw, Photographer (Fotoğrafçı) rolleriyle Adam Crew, Jesse Omonudo, Political talk show cameraman (Siyasi Sohbet Programı Kameramanı) rolüyle Alan G. Kelly, Lobbyist (Lobici) rolüyle Shane Clinton Jarvis, TV Producer (Televizyon Yapımcısı) rolleriyle Dave Reachill, Anthony Furey ve Airplane Passenger (Uçak Yolcusu) rolüyle Elena Khan'ın yer aldığı 2016 Fransa-ABD ortak yapımı dram, politik gerilim filmidir.



''Make sure you surprise them. (Onları şaşırttığından emin ol.)''





Madeline Elizabeth Sloane (Jessica Chastain), 2006-2016 yılları arasında Kravitz ve Waterman LLP adına çalışan; kazanmak için tüm fırsatları zorlayan hırslı ve çok başarılı bir lobicidir. Öncelikli olarak vergilendirme ve federal hükümetin özgür girişimciye müdahalesiyle ilgilenen Bayan Sloane yeni bir silah kontrol yasasını geçirmek üzere harekete geçer.



Kadınları güçlendirmek için silahların kullanılması..

Anketlerde kadın seçmenle bağlantı kuramadıkları gözlemlenen ve bunu değiştirmek isteyen Hill'deki en güçlü şirketlerden birinin başkanı Bob Sanford (Chuck Shamata), Bayan Sloane dan engellenmiş kadınlara odaklı, hitabeti güçlü ve politik iştiraklerle yeni bir organizasyon hayal etmesini ister. Ve Bayan Sloane bunu kuracak ve ajandasını tutacak kişi olacaktır. Ağır ama sağlam adımlarla, üyeleri 2. maddenin paralı askerleri yapmalıdır.



Annelerini silahlar yüzünden kaybeden annelerden, çocuklarını silahlarla koruyan annelere... Dövülmüş, silahla tehdit edilmiş kadından, 38. maddeye göre kötü kocasını yargılatan kadına... Sonra ne mi olacaktı? Daha güvenli bir Amerika için anneler. Tüm sivilleri baştan aşağı silahlandırmak.



Kadınlar silah lobisinin kör noktasıydı. Seslenemedikleri, dolayısıyla kontrol edemedikleri bir kitle. Kadın seçmenlerin oyunu, silah lobisi kullanarak almaya çalışmak, ve çok güzel bir şeymiş gibi süsleyip sunmak.. Bunun çok ilkelce olduğunu ve ancak bir oda dolusu yaşlı adamın bu fikirle karşısına gelebileceğini söyleyen Bayan Sloane üstlerinden bunu unutmalarını ister. Ancak George Dupont (Sam Waterston) kadınları silahlara alıştırmasını aksi takdirde şirkette kendisine ihtiyaç olmayacağını söyler.



''If you don't like it, you change it. (Eğer sevmiyorsan, değiştirirsin.)''

Silah lobisinin rakibi The Brady Campaign'in lobicileri Peterson Wyatt'ın CEO'su Rodolfo Schmidt (Mark Strong), Heaton-Harris'cı olduğunu ve bunun bir sır olmadığını firmanın liderliğiyle savaş halinde olduğunu bildiğini ve The Brady Campaign'in yasayı geçirmek için yanlarında olmasını ve silah lobisine karşı birlikte savaşma isteğini dile getirerek Bayan Sloane'a bir teklif yapar.



''İyi bir lobici kazanacaklarına inanmaya ihtiyaç duyar.''

Bayan Sloane, Cole Kravitz'den ayrıldığını ve Peterson Wyatt'da Brady Campaign için avukat olarak çalışacağını duyurmak üzere çağırdığı iş arkadaşlarından kimin kendisiyle birlikte hareket edeceğini öğrenmek ister. Heaton-Harris teklifinin güvenli biçimde federal yasadan geçmesi için çalışacak bu ekip, Brady'nin kampanya için harcadığı her dolara karşılık silah lobisinin 38 dolar harcıyor olması ve silahlar için oylayacak fanatik bir seçmen kitlesi yaratması gibi zorlu şartlarla ancak kendi seçmen kitlelerini yaratıp isteklilik göstererek silahlara karşı oy vermelerini sağlayarak rekabet edebileceklerdir. Oylamaya 84 gün varken silah lobisinin 34 kesin oyu kendilerinin de 44 kesin oyu bulunmaktadır ve bu da oyunda 22 tane daha oy bulunduğunu göstermektedir. 60 sihirli bir sayıdır. 60 oy her şeyi değiştirecektir. 60 senatöre ihtiyaç vardır. Kalan 22 oydan 16'sını kazanmaları gerekirken silah lobisinin sadece 7 oya ihtiyacı vardır. Silah lobisi %41 ya da daha azıyla bile kazanabilecektir.



Ne olursa olsun kazanmalı.

Bayan Sloane. Ve adeta bir buz küpünün ete kemiğe bürünmüş hali.



İnandığı şeyler için çalışan, hedefe ulaşmada sonuç odaklı düşünen, sorunlara hızlı çözümler üretebilen, kırmızı çizgileri olmayan, dahi ve kesinlikle inanılmaz derecede çok zorlu, akıllara durgunluk verecek kadar müstesna bir şahsiyet. Ve adeta bir buz küpünün ete kemiğe bürünmüş hali.

Bayan Sloane, ''evrensel destek gerektiren partizan bir silah yasası'' olarak nitelendirdiği silah kontrol yasasını geçirmek üzere harekete geçip, silah sahibi olmak için özgeçmiş bildirimi yapılmasını zorunlu hale getirmek için bir kampanya başlattığında işi hiç de kolay olmayacaktır. Çünkü karşısında güçlü ve tehlikeli bir silah lobisi vardır ve bu uğurda en yakınındakilere ihanet edecek, hayatlarını tehlikeye atacak, kendi kariyerini ve hatta daha fazlasını riske atmak zorunda kalacaktır.



''Kazanmak için işe alındım. Elimdeki bütün kaynakları kullanırım.''

''Bu olay kariyerimden daha önemli.'' Madeline Elizabeth Sloane ( Jessica Chastain )

Önce şaşırt sonra vur.

''On the advice of counsel, I respectfully decline to answer your question, based on my rights under the Fifth Amendment to the United States Constitution. (Avukatımın önerisi üzerine, Birleşik Devletler Anayasası'nın beşinci maddesine göre susma hakkımı kullanarak sorunuza cevap vermeyi tüm saygımla reddediyorum.)''

''No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation. (Kara ve deniz kuvvetlerinde, ya da savaş veya kamuya yönelik tehdit sırasında görevde bulunan milis kuvvetlerinde ortaya çıkacak davalar dışında, hiç kimse büyük jüri tarafından hazırlanan suç duyurusu veya iddianamesi olmadan ölüm cezasını gerektiren veya yüz kızartıcı başka bir suçtan sorumlu tutulmayacak; hiç kimse, aynı suç nedeniyle iki kere, idam cezası veya bir organını yitirme tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmayacak; herhangi bir ceza davasında kendi aleyhinde tanıklık yapmaya zorlanmayacak; ve yasal gerekler yerine getirilmeden, yaşamı, özgürlüğü, veya malından yoksun bırakılamayacak; özel mülk, hakça bir tazminat ödenmeden kamulaştırılamayacaktır.)'' Amerika Birleşik Devletleri Anayasası Beşinci Ek Maddesi:''No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation. (Kara ve deniz kuvvetlerinde, ya da savaş veya kamuya yönelik tehdit sırasında görevde bulunan milis kuvvetlerinde ortaya çıkacak davalar dışında, hiç kimse büyük jüri tarafından hazırlanan suç duyurusu veya iddianamesi olmadan ölüm cezasını gerektiren veya yüz kızartıcı başka bir suçtan sorumlu tutulmayacak; hiç kimse, aynı suç nedeniyle iki kere, idam cezası veya bir organını yitirme tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmayacak; herhangi bir ceza davasında kendi aleyhinde tanıklık yapmaya zorlanmayacak; ve yasal gerekler yerine getirilmeden, yaşamı, özgürlüğü, veya malından yoksun bırakılamayacak; özel mülk, hakça bir tazminat ödenmeden kamulaştırılamayacaktır.)''





Susma hakkınızdan feragat ettiğiniz gibi her şeye cevap vermek zorundasınız. Duruşma öncesi, duruşma sırasında ve duruşma sonrasında size sorulan tüm soruları cevaplamayı reddetmenizi sağlayan anayasal hak. Şöyle ki size hakimin davanın başında sorduğu ''Size yapılan suçlamaları anladınız mı?'' Sorusunu bile savunma tarafı cevapsız bırakmakta serbesttir. Sorulan sorulara verilen her cevap kişiyi suçlayıcı ya da suçlu olduğuna kanıt oluşturucu anlam ve mana taşıdığından ifade veren ya da suçlanan kişinin kendisini devletin gücünden korunmasını sağlar.





Bir önceki sene 21 Ekim'de Birleşik Devletler'e palmiye yağı ithalatından alınan federal vergilere karşı kampanya için Endonezya Cumhuriyeti hükümetini müşteri olarak kabul eden, kamu yetkililerine ay başına bir veya daha fazla kez rüşvet vermek, müşterilerinin ısrarı üzerine kongre üyelerine seyahat, lüks konaklama ve spor müsabakası bileti ayarlamak gibi çeşitli suçlarla itham edilen, kronik uykusuzlukla uzun süredir başı dertte olduğundan düzenli olarak günde 16 saat çalışan ve benzodiazepin (Uyuşturucu etkisi gösteren, sadece yeşil reçete ile satın alınabilen diazepin yapılı psikoaktif madde) kullanarak ayakta kalmaya çalışan Bayan Sloane için bu duruşma sonun başlangıcı mı olacaktı? Zira bir lobici olarak iki parmağını şıklattığında, Washington'daki kıdemlilerin kariyerlerini mahvedebileceğini düşünüp bundan korktuklarına dair konuşmalara da şahit olunmuştu. Bir kişinin bu kadar etkili olması yeterince kötüyken eğer bu kişi kontrolden çıkmış, bir madde bağımlısı ise Amerikan politika gemisi bir bağımlı tarafından yönlendiriliyor demekti.



''Miss Sloane, welcome to the party. (Bayan Sloane, partiye hoş geldiniz.)''

''Bazen kendimiz için değil, doğru olduğuna inandığımız şey için hareket ederiz.'' Madeline Elizabeth Sloane ( Jessica Chastain )

Miss Sloane'ın mahkemeye çıkarıldığı günden 3 ay 1 hafta evveline geri dönerek başlayan ve kurgu itibariyle günümüz ile geçmiş arasında flashbacklerle devam eden hikayede verilmek istenen asıl mesaj silah kontrolüyle ilgili değil; Birleşik Devletler çatısını kendi kafasına düşüren bir fedakar kadının tüm kariyerini ve itibarını bir kenara bırakıp, sistemin bozukluğu, açgözlülüğün ve yolsuzluğun aslında ne kadar büyük ve derin olduğunu gözler önüne sermesidir. Seksapelin ta kendisi Jessica Chastain'in olağanüstü performansıyla büyüyen filmin kurgusu ve Max Richter imzalı müzikleri de çok iyi.



''Kariyer intiharı, kariyerden dolayı intiharı düşünüce o kadar kötü değil.''

