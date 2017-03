Nova Seed Soundtracks

Nick DiLiberto ve Joe DiLiberto'nun birlikte yazdıkları ve yine Nick DiLiberto'nun yönettiği, seslendirme kadrosunda; Joe DiLiberto, Nick DiLiberto, Shawn Donovan, John Jellinek, Julie Kirkelos ve Joel MacMillan gibi isimlerin yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile ''Nova Seed'' 2016 Japonya-Kanada ortak yapımı fantastik, macera, Sci-Fi / Science Fiction (Bilimkurgu) filmidir.





Into the World / ( Stephen Verrall )

Warrior / ( Stephen Verrall )

Release the Beast / ( Stephen Verrall )

N.A.C. Attack / ( Stephen Verrall )

Take Him Down / ( Stephen Verrall )

Neo World News / ( Stephen Verrall )

Seed / ( Stephen Verrall )

Rise / ( Stephen Verrall )

Battle Sky / ( Stephen Verrall )

Mysterious Powers / ( Stephen Verrall )

Searchers / ( Stephen Verrall )

Mindskull's Lair / ( Stephen Verrall )

The Toxic Lands / ( Stephen Verrall )

Dargons / ( Stephen Verrall )

Night Strike / ( Stephen Verrall )

Nowhere / ( Stephen Verrall )

Lead Me / ( Stephen Verrall )

Call For Help / ( Stephen Verrall )