Tall Men 2016 Uzun Adamlar

Müşteri 152





Tall Men-Uzun Adamlar



''Birisi nasıl bu kadar borçlanabilir?''

Bankruptcy Attorney ( Pat Cashman )

Tall Men / Customer 152 (Uzun Adamlar-Müşteri 152), Jonathan Holbrook'un yazıp yönettiği, kadrosunda: Terrence Mackleby rolüyle Dan Crisafulli, Young (Genç) Terrence rolüyle Elijah Stevenson, Lucy rolüyle Kay Whitney, Lee rolüyle Richard Garcia, Edith rolüyle Jennifer Angelucci-Medina, Dan rolüyle Josh Van Dijk, Mamma (Anne) rolüyle Sherie Suter, Mr. (Bay) Mariotti rolüyle Jeff Barber, Detective (Dedektif) Knotts rolüyle Earl Gray, Detective (Dedektif) Dick Towner rolüyle Tim Forehand, Car Salesman (Araba Satıcısı) rolüyle Andrew Tribolini, Tall Man rolleriyle Jonathan Holbrook, Brian Lowell, Matt Lowell, Alicia Mariotti rolüyle Rachelle Henry, Grandma (Büyükanne) rolüyle Vicki Maxey, Ben the Attorney (Avukat Ben) rolüyle Dave Shecter, Mr. (Bay) Vermeiren rolüyle Paul Sobrie, Prostitute (Fahişe) rolüyle Olisa Spyc-e Enrico, Crazy Transient (Çılgın Fani) rolüyle Mark A. Johnston, Bankruptcy Attorney (İflas Avukatı) rolüyle Pat Cashman, Office Worker (Ofis Çalışanı) rolüyle Dave Kosloski ve Brandon Cogo'nun yer aldığı 2016 Amerikan yapımı fantastik, gerilim, korku filmidir.





Tall Men



Customer 152



Terrence Mackleby (Dan Crisafulli), yüklü kredi borçları yüzünden iflas başvurusunda bulunmak durumunda kalan ürkek, sessiz, çekingen bir gençtir. İflas başvurusu sayesinde toplam 82 bin dolar olan borcu silinecek ve her şeye sıfırdan başlayacaktır. Çaresizlik içinde olduğu için, başvurduğu iflas avukatının istediği tüm belgeleri hiç okumadan, başka herhangi bir seçeneği olabileceğini hiç düşünmeden şuursuzca imzalar. Altı üstü bir imzadan ne çıkar, hem kimlik numarası dediğin nedir ki? İstediğimize ulaşmak, engelleri aşmak için bir imza yetecekse, sadece kimlik bilgilerimizi değil ruhumuzu da satarız icabında.



''Sosyal güvenlik numarasını da yazın. O olmadan yapılması gerekeni yapamayız.''

Pat Cashman )



Tall Men Pat Cashman

Bankruptcy Attorney (





Tall Men Dan Crisafulli

Tall Men Sherie Suter-Kay Whitney

Tall Men Dan Crisafulli-Kay Whitney

Tall Men Josh Van Dijk

Tall Men Jennifer Angelucci-Medina-Richard Garcia

Tall Men Dan Crisafulli-Kay Whitney

Tall Men Dan Crisafulli

Her şey bu kadar güzel giderken evine bırakılan postadan bir kredi kartı çıkar. Çok cazip bir tekliftir: sadece yüzde 4 faiz, bir telefon kadar yakın. Düzenli bir işi ve maaşı da olduğuna göre, kartı aktifleştirmemesi için sebep de yoktur. Büyük bir heyecanla müşteri hizmetlerini arar, son derece nazik bir şekilde karşılanır ve kolaylıkla tüm işlemleri halledilir tatlı sesli bir bayan tarafından. 6 bin doları bastırarak, hep istediği o beyaz arabayı gönül rahatlığıyla alabilecektir. Borçları sıfırlanmış halde, elinde ninesinden miras kalan tek varlığı, başını sokabileceği bir ev, bir sığınağı vardır neyse ki. Her gün işine gidip geldiği rutin hayatına kaldığı yerden devam edebilecektir gönül rahatlığıyla. Artık düze çıkmıştır. İşleri yolundadır, iş arkadaşlarıyla arası iyidir ve güzel bir kızla çıkıyordur. Daha ne isteyebilir bir insan!Her şey bu kadar güzel giderken evine bırakılan postadan bir kredi kartı çıkar. Çok cazip bir tekliftir: sadece yüzde 4 faiz, bir telefon kadar yakın. Düzenli bir işi ve maaşı da olduğuna göre, kartı aktifleştirmemesi için sebep de yoktur. Büyük bir heyecanla müşteri hizmetlerini arar, son derece nazik bir şekilde karşılanır ve kolaylıkla tüm işlemleri halledilir tatlı sesli bir bayan tarafından. 6 bin doları bastırarak, hep istediği o beyaz arabayı gönül rahatlığıyla alabilecektir.



Tall Men Andrew Tribolini



Heyecanla arabayı aldığı günün ertesi, zavallı Terrence işten çıkarılır. Beş parasız halde iken kredi taksitlerini nasıl ödeyecektir? Tepetaklak olmuş, düşüşe geçmiştir yine, artık iflas da bildiremez haldedir. Çünkü yeniden iflas bildirimi için en az 7 yıl geçmesi gerekmektedir. Üstüne üstlük faiz günü gelip çattığında eve gönderilen ekstredeki tutar hiç de reklam sloganındaki gibi değildir. İtiraz başvurusu için müşteri temsilcisini aradığında artık o esnek seçenekler sunan tatlı bayanın sesi değildir kendisini karşılayacak olan. Tam aksi, tavizsiz, katı ve otoriter sesli fatura müdürüne yönlendirilir.





Terrence Mackleby: Ekstre ile ilgili sorunum var. Gönderilen tutar yanlış. 30 bin dolar borcum olduğu yazılı. Ama benim harcamam sadece 6 bin dolardı.

Fatura müdürü: Elinizdeki ekstre doğrudur. Sorun şu. Yüzde 4 günlük faizdir, aylık değil. Siz bunu anlayamamışsınız. Ayrıca her satın alma için yüzde 50 işlem ücreti var. Hoşgeldiniz mektubunda tüm bunlar detaylı şekilde anlatılmıştı. Okumadınız mı yoksa? Tüm ödemeler ay sonunda tam olarak yapılır. Bunu da mektupta belirtmiştik.

Terrence Mackleby: Hepsini bir anda ödeyemem.

Fatura müdürü: İmzaladığınız belgede tüm bunlar yazıyordu. 48 saat içinde ödemenin tamamını yapmanız gerekiyor.

Terrence Mackleby: Çok saçma, ayağınıza gelip bunu ödememi bekleyemezsiniz.

Fatura müdürü: Kartımızın şanslı üyesi olmanın avantajlarından biri de ödemeyi almak için gelmenize gerek olmaması. Biz sizin ayağınıza geliyoruz.





Tall Men Dan Crisafulli-Earl Gray-Tim Forehand





Detective Knotts ( Earl Gray )



Tall Men Dan Crisafulli-Tim Forehand-Earl Gray

Tall Men Kay Whitney

Tall Men Dan Crisafulli-Andrew Tribolini

uzun adamlar gezinmeye başlamıştır evinin etrafında. İn midir cin midir bilinmez bu gizemli, karanlık varlıklar adeta hayalet gibi birden ortaya çıkıp birden kaybolmaktadır. İki ayak üzerinde yürüyen, insan gibi görünen peşindeki bu devasa varlıklar kimdi, neydi, kendisinden ne istiyorlardı? Gerçek mi, kabus mu, yoksa halüsinasyon muydu yaşadıkları? Asıl suçlunun musallat olan değil de musallat olunan olduğunu çok acı bir tecrübeyle öğrenecekti.



Tall Men Richard Garcia-Kay Whitney

Tall Men Dan Crisafulli

Tall Men Tim Forehand-Dan Crisafulli

Tall Men Earl Gray-Dan Crisafulli

Tall Men

Tall Men

Tall Men Dave Shecter-Paul Sobrie-Dan Crisafulli

tall men-richard garcia-kay whitney-dan crisafulli-rachelle henry-vicki maxey

Tall Men Pat Cashman

Terrence'in yaşadıklarından ibret alın ve hiç aklınızdan çıkarmayın: Bu acınası hayatta her fani bir gün Faust'un ikilemiyle karşılaşacaktır; insanın korkusunu, suçlarını ve saldırganlığını enerji olarak kullanan şeytanın hangi kılıkta görünüp ne tür bir teklifle karşınıza çıkacağını asla bilemez, asla tahmin edemezsiniz. O nedenle siz siz olun, eğer ömrünüzün kalanını cehennemde geçirmek istemiyorsanız, teklifleri ne derece cezbedici olsa da asla hiçbir belgeyi imzalamayın ve kimlik bilgilerinizi kimseye vermeyin. ''İnsanlar tuhaf şeyler yapar, Mr. Mackleby.''Detective Knotts (Ve böylece Terrence için kabus dolu günler başlamıştır. Yine aynı şeyi yapmış, heyecanına, arzularına, isteklerine yenilerek, tuzağa düşmüş ve başına çok büyük bela almıştır. Tuhafgezinmeye başlamıştır evinin etrafında. İn midir cin midir bilinmez bu gizemli, karanlık varlıklar adeta hayalet gibi birden ortaya çıkıp birden kaybolmaktadır. İki ayak üzerinde yürüyen, insan gibi görünen peşindeki bu devasa varlıklar kimdi, neydi, kendisinden ne istiyorlardı? Gerçek mi, kabus mu, yoksa halüsinasyon muydu yaşadıkları? Asıl suçlunun musallat olan değil de musallat olunan olduğunu çok acı bir tecrübeyle öğrenecekti.Terrence'in yaşadıklarından ibret alın ve hiç aklınızdan çıkarmayın: Bu acınası hayatta her fani bir gün Faust'un ikilemiyle karşılaşacaktır; insanın korkusunu, suçlarını ve saldırganlığını enerji olarak kullanan şeytanın hangi kılıkta görünüp ne tür bir teklifle karşınıza çıkacağını asla bilemez, asla tahmin edemezsiniz. O nedenle siz siz olun, eğer ömrünüzün kalanını cehennemde geçirmek istemiyorsanız, teklifleri ne derece cezbedici olsa da asla hiçbir belgeyi imzalamayın ve kimlik bilgilerinizi kimseye vermeyin.





Tall Men / Customer 152 (Uzun Adamlar) Official Trailer









Customer 152



MelisaFilm merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır." Yazar Hakkında: "merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır."

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