Life 2017 Hayat

Marstaki bir uzay istasyonunda yaşama başlayan öksüz Calvin'in heyecan dolu bir o kadar da kederli macerası.
Life (Hayat), Rhett Reese ve Paul Wernick'in birlikte yazdıkları, Daniel Espinosa'nın yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: David Jordan rolüyle Jake Gyllenhaal, Miranda North rolüyle Rebecca Ferguson, Rory Adams rolüyle Ryan Reynolds, Sho Murakami rolüyle Hiroyuki Sanada, Hugh Derry rolüyle Ariyon Bakare, Ekaterina Golovkina rolüyle Olga Dihovichnaya, Dominique rolüyle Camiel Warren-Taylor, Kazumi rolüyle Naoko Mori, Fisherman (Balıkçı) rolleriyle Alexandre Nguyen, Hiu Woong-Sin, Student (Öğrenci) rolleriyle Allen McLean, Jesus Del Orden, Leila Grace Bostwick-Riddell, Mari Gvelesiani, Doctor (Doktor) rolüyle Haruka Kuroda, 20 / 20 Anchor rolleriyle Elizabeth Vargas ve David Muir'in yer aldığı 2017 Amerikan yapımı gerilim, korku, Sci-Fi / Science Fiction (Bilimkurgu) filmidir.
''We were better off alone. (Yalnız bırakılmalıydık.)''
Life
''Be careful what you search for. (Ne aradığına dikkat et.)''
Life
Life
Hayat
Başka yaşam formları bulmak için Mars'a gidiyoruz. Peki ya onu gerçekten bulursak ne olur?
Life Olga Dihovichnaya-Hiroyuki Sanada
Life Hiroyuki Sanada
Life Jake Gyllenhaal
Life Olga Dihovichnaya
Life Hiroyuki Sanada
Life Ryan Reynolds
Life Jake Gyllenhaal
Doktor Miranda North (Rebecca Ferguson) ve ekibi Marstan topladıkları örneklerde yaşam varlığına dair kanıtlar aramaktadırlar. Aylarca süren çalışmalar sonrasında örneklerden birinde saptayacakları bir hücre hareketi harcadıkları tüm emekleri, çabaları ve zamanlarının yegane karşılığı olacaktır. Bu amaçla tüm ekip el birliğiyle hedeflerine kitlenmiş halde sabırla çalışmalarını sürdürürken nihayet o büyük gün gelir. Marstaki örneklerden bir tanesinde gelişen nur topu gibi bir hücre ilk yaşam belirtisini verir:
Dr. Hugh Derry: Dünya dışında yaşamın ilk örneğine bakıyoruz.
Life Ariyon Bakare
Life
Life Rebecca Ferguson-Jake Gyllenhaal-Olga Dihovichnaya-Hiroyuki Sanada
Life
Dünyalılar bu yeni yaşam formuna, bu miniminnacık yavruya ''Calvin'' ismini verir. Calvin çok hızlı gelişen, büyüyen bir canlıdır ve bilim adamlarının hayretle fark ettikleri üzere, diğer çok hücreli canlılardan farklı olarak, Calvin'in her bir hücresi aynı işlevleri yapabilecek kapasitedir, yani her hücresiyle iletişim kurabilen eşsiz bir canlıdır. Kısaca tarif etmek gerekirse her hücresiyle görebilen, duyabilen, algılayabilen, düşünebilen benzersiz bir canlı, adeta bir dehadır kendisi.
Life Ariyon Bakare
Dr. Miranda North: Nasıl da uzanıyor, baksanıza.
Dr. Hugh Derry: Merakı korkusunu yenmiş adeta.
Life Hiroyuki Sanada-Ryan Reynolds-Rebecca Ferguson
Calvin gitgide serpilip büyürken en başından beri bir baba sevgisi ve şefkatiyle kendisiyle ilgilenen Doktor Hugh ile de pek sıcak olmasa da sımsıkı bir bağ kurmaktadır.
Life Ariyon Bakare
Lakin diğer personel Calvin ile Doktor Hugh kadar yakın bir bağ kurmak konusunda bir takım endişelere ve kuşkulara sahiptir. Özellikle de Calvin ile aynı laboratuardaki deney faresi can verdiğinde bu endişeler daha da artar.
Dr. Hugh Derry: Bu benim hatam.
Teknisyen: Eminim senin hatandır. Bu şeye yaklaşmak istemiyorum.
Dr. Miranda North: Laboratuardayken karşınızda bir şarbon varmış gibi temkinli yaklaşın.
Dr. Hugh Derry: Calvin şarbon ile kıyaslanamaz.
Teknisyen: Bu yaratığa Calvin demeyi kes, daha ne olduğunu bile bilmiyoruz.
Life Hiroyuki Sanada-Rebecca Ferguson
Kendisiyle ilgili olumsuz yargılar, duygular ve düşünceler olmasına, adeta bir besleme gibi tecrit edilmesine içerleyen Calvin darılarak içine kapanır, adeta derin bir uykudaymışçasına yemeden içmeden kesilir yavrucak. Herkes stres içinde, Dr. Hugh perişan haldedir.
Dr. Hugh Derry: Her şey harika gidiyordu. Bir hatam yüzünden olan Calvin'e oldu.
Life Ariyon Bakare
Life Ryan Reynolds
Life Ryan Reynolds
Life Ryan Reynolds
Life Ryan Reynolds
Life Ryan Reynolds
Life Ryan Reynolds-Jake Gyllenhaal
Life Ryan Reynolds
Özellikle Dr. Miranda'nın başını çektiği insan odaklı grup içinse, Calvin sayesinde yaşamın kökeni, doğası ve hatta belki de anlamı hakkında bir sürü yeni bilgi öğrenme fırsatının elden kaçmış olması bile kendi can güvenliklerinin yanında önemsiz kalmıştır. Artık tek amaçları, bilim adamları için bir deney hayvanından farkı olmayan Calvin'i imha etmektir. Dr. Hugh'un uyarılarına kulak asmadan Calvin'e saldırıya geçerler. Calvin bu saldırılara yanıtsız kalmayacak, intikamı çok acı olacaktır.
Life Ariyon Bakare-Hiroyuki Sanada
Life Hiroyuki Sanada
Life Rebecca Ferguson
Life Rebecca Ferguson
Life Jake Gyllenhaal
Life Rebecca Ferguson-Jake Gyllenhaal
Life Jake Gyllenhaal-Rebecca Ferguson
Life Rebecca Ferguson
Life Jake Gyllenhaal
Life Jake Gyllenhaal
Life Jake Gyllenhaal
Life Rebecca Ferguson
Humanizmanın pençesinde zihinleri körelmiş, temel yaşama içgüdüsü törpülenmiş, avcı refleksini kaybetmiş insanlığın hayatın her alanında olduğu gibi bilimde de aynı zaafların kurbanı olması kaçınılmazdır. Bu zaaflar nedeniyle dünyadaki hayatı mahvettikleri yetmezmiş gibi bir de başka gezegenlere müdahaleye kalkışırlar, besin piramidinde kendilerini en üstte sanmanın yanılgısıyla.
Oysa Calvin'in de tek isteği hayatta kalmaktı, tıpkı insanlar gibi. İnsanlar söz konusu olduğunda yaşamın bir yıkımı gerektirdiğini büyük bir metanetle kabul eden bizler, söz konusu başka canlılar olduğunda aynı anlayışı göstermemekte direniyoruz. Calvin'in aşırı acıklı hikayesi umalım ki bu bakış açımızı kırmakta etkili olacaktır.
Dr. Hugh Derry: Calvin bizden nefret etmiyor. Ama yaşamak için öldürmesi gerekiyor.
Life (Hayat) Official Trailer
Life (Hayat) Türkçe Altyazılı Resmi Fragman
Life
Yazar Hakkında: "MelisaFilm merkezi olmayan, yeni fikirlere yelken açan, alternatif üretim fikirleri geliştiren bağımsız bir yapıdır."
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''Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevmelerini temin edecektir. Sinema, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek; insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz...''
Mustafa Kemal Atatürk
Oscar Quote
''Her kışın arkası bahar olduğu gibi; kaderi iyi anlayan ve felaketleri mertçe göğüsleyenler için de mutlu neticeler vardır... Bu söylediklerim teselli edici sözler olmayıp, bizzat yaşadığım gerçeklerdir...''
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