Life 2017 Hayat

Marstaki bir uzay istasyonunda yaşama başlayan öksüz Calvin'in heyecan dolu bir o kadar da kederli macerası.



''We were better off alone. (Yalnız bırakılmalıydık.)''



Mars'a gidiyoruz. Peki ya onu gerçekten bulursak ne olur?



Rebecca Ferguson) ve ekibi Marstan topladıkları örneklerde yaşam varlığına dair kanıtlar aramaktadırlar. Aylarca süren çalışmalar sonrasında örneklerden birinde saptayacakları bir hücre hareketi harcadıkları tüm emekleri, çabaları ve zamanlarının yegane karşılığı olacaktır. Bu amaçla tüm ekip el birliğiyle hedeflerine kitlenmiş halde sabırla çalışmalarını sürdürürken nihayet o büyük gün gelir. Marstaki örneklerden bir tanesinde gelişen nur topu gibi bir hücre ilk yaşam belirtisini verir: Başka yaşam formları bulmak için'a gidiyoruz. Peki ya onu gerçekten bulursak ne olur?Doktor Miranda North () ve ekibitopladıkları örneklerde yaşam varlığına dair kanıtlar aramaktadırlar. Aylarca süren çalışmalar sonrasında örneklerden birinde saptayacakları bir hücre hareketi harcadıkları tüm emekleri, çabaları ve zamanlarının yegane karşılığı olacaktır. Bu amaçla tüm ekip el birliğiyle hedeflerine kitlenmiş halde sabırla çalışmalarını sürdürürken nihayet o büyük gün gelir.örneklerden bir tanesinde gelişen nur topu gibi bir hücre ilk yaşam belirtisini verir:









Dünyalılar bu yeni yaşam formuna, bu miniminnacık yavruya ''Calvin'' ismini verir. Calvin çok hızlı gelişen, büyüyen bir canlıdır ve bilim adamlarının hayretle fark ettikleri üzere, diğer çok hücreli canlılardan farklı olarak, Calvin'in her bir hücresi aynı işlevleri yapabilecek kapasitedir, yani her hücresiyle iletişim kurabilen eşsiz bir canlıdır. Kısaca tarif etmek gerekirse her hücresiyle görebilen, duyabilen, algılayabilen, düşünebilen benzersiz bir canlı, adeta bir dehadır kendisi.



Dr. Miranda North: Nasıl da uzanıyor, baksanıza.

Dr. Hugh Derry: Merakı korkusunu yenmiş adeta. Dr. Hugh Derry: Dünya dışında yaşamın ilk örneğine bakıyoruz.Dünyalılar bu yeni yaşam formuna, bu miniminnacık yavruya ''Calvin'' ismini verir. Calvin çok hızlı gelişen, büyüyen bir canlıdır ve bilim adamlarının hayretle fark ettikleri üzere, diğer çok hücreli canlılardan farklı olarak, Calvin'in her bir hücresi aynı işlevleri yapabilecek kapasitedir, yani her hücresiyle iletişim kurabilen eşsiz bir canlıdır. Kısaca tarif etmek gerekirse her hücresiyle görebilen, duyabilen, algılayabilen, düşünebilen benzersiz bir canlı, adeta bir dehadır kendisi.Dr. Miranda North: Nasıl da uzanıyor, baksanıza.Dr. Hugh Derry: Merakı korkusunu yenmiş adeta.



Calvin gitgide serpilip büyürken en başından beri bir baba sevgisi ve şefkatiyle kendisiyle ilgilenen Doktor Hugh ile de pek sıcak olmasa da sımsıkı bir bağ kurmaktadır.

Lakin diğer personel Calvin ile Doktor Hugh kadar yakın bir bağ kurmak konusunda bir takım endişelere ve kuşkulara sahiptir. Özellikle de Calvin ile aynı laboratuardaki deney faresi can verdiğinde bu endişeler daha da artar.





Dr. Hugh Derry: Bu benim hatam.

Teknisyen: Eminim senin hatandır. Bu şeye yaklaşmak istemiyorum.

Dr. Miranda North: Laboratuardayken karşınızda bir şarbon varmış gibi temkinli yaklaşın.

Dr. Hugh Derry: Calvin şarbon ile kıyaslanamaz.

Teknisyen: Bu yaratığa Calvin demeyi kes, daha ne olduğunu bile bilmiyoruz.



Kendisiyle ilgili olumsuz yargılar, duygular ve düşünceler olmasına, adeta bir besleme gibi tecrit edilmesine içerleyen Calvin darılarak içine kapanır, adeta derin bir uykudaymışçasına yemeden içmeden kesilir yavrucak. Herkes stres içinde, Dr. Hugh perişan haldedir.

Dr. Hugh Derry: Her şey harika gidiyordu. Bir hatam yüzünden olan Calvin'e oldu.

Özellikle Dr. Miranda'nın başını çektiği insan odaklı grup içinse, Calvin sayesinde yaşamın kökeni, doğası ve hatta belki de anlamı hakkında bir sürü yeni bilgi öğrenme fırsatının elden kaçmış olması bile kendi can güvenliklerinin yanında önemsiz kalmıştır. Artık tek amaçları, bilim adamları için bir deney hayvanından farkı olmayan Calvin'i imha etmektir. Dr. Hugh'un uyarılarına kulak asmadan Calvin'e saldırıya geçerler. Calvin bu saldırılara yanıtsız kalmayacak, intikamı çok acı olacaktır.



Humanizmanın pençesinde zihinleri körelmiş, temel yaşama içgüdüsü törpülenmiş, avcı refleksini kaybetmiş insanlığın hayatın her alanında olduğu gibi bilimde de aynı zaafların kurbanı olması kaçınılmazdır. Bu zaaflar nedeniyle dünyadaki hayatı mahvettikleri yetmezmiş gibi bir de başka gezegenlere müdahaleye kalkışırlar, besin piramidinde kendilerini en üstte sanmanın yanılgısıyla.





Oysa Calvin'in de tek isteği hayatta kalmaktı, tıpkı insanlar gibi. İnsanlar söz konusu olduğunda yaşamın bir yıkımı gerektirdiğini büyük bir metanetle kabul eden bizler, söz konusu başka canlılar olduğunda aynı anlayışı göstermemekte direniyoruz. Calvin'in aşırı acıklı hikayesi umalım ki bu bakış açımızı kırmakta etkili olacaktır.



Dr. Hugh Derry: Calvin bizden nefret etmiyor. Ama yaşamak için öldürmesi gerekiyor.





Life



),ve'in birlikte yazdıkları,'nın yönetmenliğini üstlendiği, kadrosunda: David Jordan rolüyle, Miranda North rolüyle, Rory Adams rolüyle, Sho Murakami rolüyle, Hugh Derry rolüyle, Ekaterina Golovkina rolüyle, Dominique rolüyle, Kazumi rolüyle, Fisherman (Balıkçı) rolleriyle, Student (Öğrenci) rolleriyle, Doctor (Doktor) rolüyle, 20 / 20 Anchor rolleriyleve'in yer aldığı 2017 Amerikan yapımı gerilim, korku, Sci-Fi / Science Fiction (Bilimkurgu) filmidir.