Annabelle: Creation Soundtracks
Annabelle: Kötülüğün Doğuşu Müzikleri
Annabelle: Creation / Annabelle 2 (Annabelle: Kötülüğün Doğuşu)
Gary Dauberman'ın yazdığı, David F. Sandberg'in yönettiği, başrollerinde; Stephanie Sigman, Talitha Eliana Bateman, Lulu Wilson, Philippa Anne Coulthard, Grace Fulton, Lou Lou Safran, Samara Lee, Tayler Buck, Anthony LaPaglia ve Miranda Otto'nun yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Annabelle: Creation / Annabelle 2 (Annabelle: Kötülüğün Doğuşu) 2017 Amerikan yapımı gerilim, gizem, korku filmidir.
Annabelle: Creation Music by
Benjamin Wallfisch
Annabelle: Creation Soundtracks / Annabelle 2 Soundtracks (Annabelle: Kötülüğün Doğuşu Müzikleri-Annabelle 2 Müzikleri)
Creation / ( Benjamin Wallfisch )
The Mullins Family / ( Benjamin Wallfisch )
A New Home / ( Benjamin Wallfisch )
Bee's Room / ( Benjamin Wallfisch )
Annabelle Awakened / ( Benjamin Wallfisch )
Bunkmates / ( Benjamin Wallfisch )
Shadow and Sheets / ( Benjamin Wallfisch )
Bee's Photo / ( Benjamin Wallfisch )
Puppets and Mischief / ( Benjamin Wallfisch )
Your Soul / ( Benjamin Wallfisch )
Avatars / ( Benjamin Wallfisch )
Demon Fishing / ( Benjamin Wallfisch )
The Possession / ( Benjamin Wallfisch )
Linda's Suspicion / ( Benjamin Wallfisch )
Samuel's Death / ( Benjamin Wallfisch )
Our Beloved Bee / ( Benjamin Wallfisch )
Jannabelle / ( Benjamin Wallfisch )
Transformation / ( Benjamin Wallfisch )
Demonquake / ( Benjamin Wallfisch )
Police / ( Benjamin Wallfisch )
The House is Blessed / ( Benjamin Wallfisch )
Adoption / ( Benjamin Wallfisch )
Conduit / ( Benjamin Wallfisch )
You Are My Sunshine / ( Charles McDonald )
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