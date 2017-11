Annabelle: Creation Soundtracks

Annabelle: Creation / Annabelle 2 (Annabelle: Kötülüğün Doğuşu)





Annabelle: Creation Music by





Benjamin Wallfisch





Creation / ( Benjamin Wallfisch )





The Mullins Family / ( Benjamin Wallfisch )

A New Home / ( Benjamin Wallfisch )

Bee's Room / ( Benjamin Wallfisch )

Annabelle Awakened / ( Benjamin Wallfisch )

Bunkmates / ( Benjamin Wallfisch )

Shadow and Sheets / ( Benjamin Wallfisch )

Bee's Photo / ( Benjamin Wallfisch )

Puppets and Mischief / ( Benjamin Wallfisch )

Your Soul / ( Benjamin Wallfisch )





Avatars / ( Benjamin Wallfisch )

Demon Fishing / ( Benjamin Wallfisch )

The Possession / ( Benjamin Wallfisch )





Linda's Suspicion / ( Benjamin Wallfisch )

Samuel's Death / ( Benjamin Wallfisch )

Our Beloved Bee / ( Benjamin Wallfisch )

Jannabelle / ( Benjamin Wallfisch )

Transformation / ( Benjamin Wallfisch )

Demonquake / ( Benjamin Wallfisch )





Police / ( Benjamin Wallfisch )

The House is Blessed / ( Benjamin Wallfisch )

Adoption / ( Benjamin Wallfisch )

Conduit / ( Benjamin Wallfisch )

You Are My Sunshine / ( Charles McDonald )









n'ın yazdığı,'in yönettiği, başrollerinde;ve'nun yer aldığı birbirinden güzelile) 2017 Amerikan yapımı gerilim, gizem, korku filmidir.