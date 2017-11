Atomic Blonde Soundtracks

Sarışın Bomba Müzikleri





Atomic Blonde Soundtracks-Sarışın Bomba Müzikleri



Atomic Blonde (Sarışın Bomba)

Antony Johnston'un yazdığı, Sam Hart'ın çizdiği, ''The Coldest City (En Soğuk Şehir)'' adlı çizgi roman serisinden beyazperdeye uyarlanan, Kurt Johnstad'ın senaristliğini yaptığı, David Leitch'in yönettiği, başrollerinde; Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella, Toby Jones ve James Faulkner'in yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Atomic Blonde (Sarışın Bomba) 2017 Almanya-İsveç-ABD ortak yapımı aksiyon, gerilim, gizem filmidir.





Atomic Blonde

Blue Monday ve 99 Luftballons ağır favorilerimdir ;)



Atomic Blonde Music by





Tyler Bates





Atomic Blonde Soundtracks (Sarışın Bomba Müzikleri)





Atomic Blonde Soundtracks



Cat People (Putting Out Fire) / ( David Bowie )

Major Tom (Völlig Losgelöst) / ( Peter Schilling )





/ (/ (

Blue Monday / ( HEALTH )



Atomic Blonde Soundtracks-HEALTH-Blue Monday



/ (

C*cks*cker / ( Tyler Bates )

99 Luftballons / ( Nena )





/ (

Father Figure / ( George Michael )





/ (

Der Kommissar / ( After the Fire )





/ (

Cities In Dust / ( Siouxsie & The Banshees )





/ (

The Politics of Dancing / ( Re-Flex )

Stigmata / ( Marilyn Manson & Tyler Bates )

Demonstration / ( Tyler Bates )

I Ran (So Far Away) / ( A Flock of Seagulls )

99 Luftballons / ( Kaleida )





/ (

Voices Carry / ( 'Til Tuesday )





/ (

London Calling / ( The Clash )





/ (