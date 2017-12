Ghost in the Shell 2017 Soundtracks

Utai IV: Reawakening (Steve Aoki Remix) , The Hacker ve Cathryn's Peak ağır favorilerimdir ;)



Utai IV: Reawakening (Steve Aoki Remix) / ( Kenji Kawai )





The Hacker / ( Johnny Jewel )





Cathryn's Peak / ( Boys Noize )





Scars (feat. Nils Frahm) / ( DJ Shadow )





Surge / ( Above & Beyond )





Escape / ( Tricky )





Enjoy the Silence / ( Ki:Theory )

Free Fall / ( Johnny Jewel )

Bed of Thorns / ( Gary Numan )





The Key / ( Johnny Jewel )

Utai IV: Reawakening / ( Kenji Kawai )



'nin dünyaca ünlü Japon mangası '')''e dayanan,ve'in senaristliğini birlikte yaptıkları,'in yönettiği, başrollerinde;ve'nun yer aldığı birbirinden güzelile) 2017 Birleşik Krallık-Çin-Hindistan-Hong Kong-ABD ortak yapımı aksiyon, dram, gerilim, gizem, suç, Sci-Fi / Science Fiction (Bilimkurgu) filmidir.