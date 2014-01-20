Ghost in the Shell 2017 Soundtracks
Kabuktaki Hayalet Müzikleri
Ghost in the Shell (Kabuktaki Hayalet)
Shirow Masamune'nin dünyaca ünlü Japon mangası ''The Ghost in the Shell (Kabuktaki Hayalet)''e dayanan, Jamie Moss, William Wheeler ve Ehren Kruger'in senaristliğini birlikte yaptıkları, Rupert Sanders'in yönettiği, başrollerinde; Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, ''Beat'' Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Anamaria Marinca, Rila Fukushima, Chin Han, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara, Tawanda Manyimo, Danusia Samal ve Peter Ferdinando'nun yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile Ghost in the Shell (Kabuktaki Hayalet) 2017 Birleşik Krallık-Çin-Hindistan-Hong Kong-ABD ortak yapımı aksiyon, dram, gerilim, gizem, suç, Sci-Fi / Science Fiction (Bilimkurgu) filmidir.
|Ghost in the Shell
Utai IV: Reawakening (Steve Aoki Remix), The Hacker ve Cathryn's Peak ağır favorilerimdir ;)
Ghost in the Shell Music by
Lorne Balfe
Clint Mansell
Ghost in the Shell Soundtracks (Kabuktaki Hayalet Müzikleri)
Utai IV: Reawakening (Steve Aoki Remix) / ( Kenji Kawai )
The Hacker / ( Johnny Jewel )
Cathryn's Peak / ( Boys Noize )
Scars (feat. Nils Frahm) / ( DJ Shadow )
Surge / ( Above & Beyond )
Aokigahara Forest / ( IO Echo )
Escape / ( Tricky )
Enjoy the Silence / ( Ki:Theory )
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