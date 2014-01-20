It 2017 Soundtracks

O Müzikleri





It Soundtracks-O Müzikleri



It (O)

Stephen King'in yazımını dört yılda tamamladığı ve 1986 yılında yayımlanan aynı adlı çok satan romanından beyazperdeye uyarlanan, Chase Palmer, Cary Fukunaga ve Gary Dauberman'ın senaristliğini birlikte yaptıkları, Andy Muschietti'nin yönettiği, başrollerinde; Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jackson Robert Scott, Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Jack Dylan Grazer, Chosen Jacobs, Nicholas Hamilton, Jake Sim, Logan Thompson ve Owen Teague'nin yer aldığı birbirinden güzel film müzikleri ile It (O) 2017 ABD-Kanada ortak yapımı gerilim, korku filmidir.





It



It Music by





Benjamin Wallfisch





It Soundtracks (O Müzikleri)





It Soundtracks



Every 27 Years / ( Benjamin Wallfisch )





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Paper Boat / ( Benjamin Wallfisch )





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Georgie, Meet Pennywise / ( Benjamin Wallfisch )





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Derry / ( Benjamin Wallfisch )





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River Chase / ( Benjamin Wallfisch )





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Egg Boy / ( Benjamin Wallfisch )





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Beverly / ( Benjamin Wallfisch )





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Come Join the Clown, Eds / ( Benjamin Wallfisch )





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You'll Float Too / ( Benjamin Wallfisch )





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Shape Sifter / ( Benjamin Wallfisch )





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Hockstetter Attack / ( Benjamin Wallfisch )





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Haircut / ( Benjamin Wallfisch )





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Derry History / ( Benjamin Wallfisch )





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January Embers / ( Benjamin Wallfisch )





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Saving Mike / ( Benjamin Wallfisch )





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This Is Not a Dream / ( Benjamin Wallfisch )





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Slideshow / ( Benjamin Wallfisch )





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Georgie's Theme / ( Benjamin Wallfisch )





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He Didn't Stutter Once / ( Benjamin Wallfisch )





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29 Neilbolt Street / ( Benjamin Wallfisch )





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Time to Float / ( Benjamin Wallfisch )





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It's What It Wants / ( Benjamin Wallfisch )





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You'll Die If You Try / ( Benjamin Wallfisch )





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Return to Neilbolt / ( Benjamin Wallfisch )





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Into the Well / ( Benjamin Wallfisch )





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Pennywise's Tower / ( Benjamin Wallfisch )





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Deadlights / ( Benjamin Wallfisch )





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Searching for Stanley / ( Benjamin Wallfisch )





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Saving Beverly / ( Benjamin Wallfisch )





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Georgie Found / ( Benjamin Wallfisch )





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Transformation / ( Benjamin Wallfisch )





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Feed On Your Fear / ( Benjamin Wallfisch )





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Welcomte to the Losers Club / ( Benjamin Wallfisch )





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Yellow Raincoat / ( Benjamin Wallfisch )





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Blood Oath / ( Benjamin Wallfisch )





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Kiss / ( Benjamin Wallfisch )





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Every 27 Years (Reprise) / ( Benjamin Wallfisch )





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Epilogue - The Pennywise Dance / ( Benjamin Wallfisch )